Работать быстрее и комфортнее: инструменты бухгалтера-калькулятора в ресторанном бизнесе

В статье собрали полезные сервисы и сайты, которые будут полезны большинству бухгалтеров-калькуляторов в ресторанах, барах, кафе и других заведениях.

Каждый бухгалтер-калькулятор сталкивается с десятками рутинных задач, которые нужно выполнять каждый месяц или каждый день. Не исключение и бухгалтеры в заведениях общественного питания, которые должны регулярно:

создавать техкарты,

рассчитывать себестоимость блюд,

работать с государственными сервисами,

учитывать остатки,

заказывать товары у поставщиков,

рассчитывать прибыль заведения и зарплаты работников.

Хорошие новости: есть много сервисов, которые помогают работать быстрее, автоматизировать инвентаризацию, упростить взаимодействие с поставщиками и создавать наглядные отчеты.

Бизнес пак. Инструмент для создания документов

Программа доступна для бесплатного скачивания. Позволяет создавать разные типы документов, необходимые бухгалтеру:

договоры,

счета,

акты,

накладные,

прайс-листы,

универсальные передаточные документы,

книги покупок/продаж и др.

Все эти документы доступны для экспорта. Есть различные форматы: PDF, XLS, XML, JPEG и т. д. Кроме того, функциональность сервиса позволяет работать с общей базой данных через облачное хранилище, вести реестры справочников и даже отслеживать статус оплаты по документам.

Mozg.rest. Онлайн-инструмент для создания отчетов

Сервис Mozg.rest имеет много функций, которые помогают проводить широкую аналитику заведения с разных сторон. Инструмент поможет:

сравнить план на определенный период с фактическими показателями;

отследить средний чек, выручку и количество заказов в динамике;

узнать, насколько сбалансировано количество продаж по кухне и бару;

понять, какие блюда стоит убрать из меню, а какие, наоборот, продавать активнее;

отследить историю ценообразования и заказов блюд, чтобы пересмотреть состав меню.

Все данные заведения, которые вы передаете сервису, хранятся в облаке; также есть офлайн-версия, если вы предпочитаете держать информацию на устройстве или в заведении нестабильное соединение с интернетом.

Все данные зашифрованы по протоколу SSL — это гарантия безопасной работы.

DocsInBox Автоматизация документооборота между ресторанами и поставщиками Записаться на демо

iiko. Система для автоматизации заведения

Сервис позволяет автоматизировать разные процессы в заведениях общественного питания, включая бронирование столиков, работу с ТТК, создание отчетов и разработку программы лояльности. Есть несколько приложений: для курьеров, официантов, управляющих и др.

iiko работает на устройствах с операционной системой Windows. Совместим с большинством типов кассового оборудования (Атол, Штрих, Poscenter).

Также есть интеграции с госсервисами ЕГАИС, «Честный знак» и «Меркурий», что позволяет отчитываться о работе с алкоголем, ветеринарной продукцией, водой и другими товарами гораздо проще.

DocsInBox. Сервис автоматизации документооборота

DocsInBox — многофункциональный сервис для обмена электронными документами между ресторанами и поставщиками в едином интерфейсе. Позволяет уменьшить затраты на документооборот и упростить взаимодействие с государственными системами.

Возможности сервиса:

юридически значимый электронный документооборот для ресторанного бизнеса. Позволяет значительно уменьшить объем бумажной работы бухгалтера-калькулятора;

автоматический учет алкоголя в ЕГАИС. Сервис позволяет создавать алкогольные декларации в несколько кликов и проводить инвентаризацию даже со смартфона;

автоматизация взаимодействиями с госсервисами «Меркурий» и «Честный знак». DocsInBox регулярно обновляется, чтобы соответствовать всем новейшим требованиям этих федеральных систем;

создание электронных накладных в учетной системе ресторана с компьютера, планшета или смартфона, что уменьшает издержки на рутинные задачи и даже ФОТ;

контроль закупочных цен, отслеживание отзывов о качестве работы поставщиков и поиск новых по разным товарным группам.

formz.ru. Сайт для работы с бланками

Это еще один сервис, где можно найти множество форм и образцов бланков: накладных, счетов, платежных поручений, договоров и др. Документы можно заполнять онлайн прямо на сайте, а затем скачать в удобном формате, отправить по электронной почте или распечатать.

Все документы сопровождаются подробной инструкцией по заполнению, что будет полезно и опытным бухгалтерам-калькуляторам, и особенно начинающим специалистам.

OpenOffice. Программы для создания текстов и таблиц

Этот софт будет полезен для тех, кто регулярно работает с таблицами или текстовыми документами, но не имеет возможности установить платное ПО от Microsoft.

OpenOffice является достойной бесплатной заменой: в программах можно создавать документы в привычных форматах (.doc и .xls), а также работать с презентациями, сложными вычислениями и базами данных.

Функциональность сервиса похожа на MS Word и MS Excel, поэтому разобраться в OpenOffice смогут все, кто когда-либо с ними работал.

Главред. Проверка правописания онлайн

Этот инструмент пригодится тем, кто работает с текстами в документах и хочет сделать их максимально грамотными.

«Главред» помогает найти и исправить любые орфографические, синтаксические и стилистические ошибки в документах и даже подбирает слова, чтобы избежать повторов или неточностей.

Также есть антиплагиат: часто эта функциональность может быть полезной или даже необходимой при работе с договорами или подобными документами.

В нашем блоге мы регулярно делимся новостями HoReCa и помогаем разобраться в нововведениях государственных сервисов. Собираем самую актуальную информацию, чтобы работа вашего заведения была комфортной и максимально автоматизированной, а вы могли вкладывать время и усилия в самые важные и интересные задачи.

DocsInBox Автоматизация документооборота между ресторанами и поставщиками Записаться на демо

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