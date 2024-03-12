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Маркировка товаров

Кому нужен «Честный ЗНАК»: для кого система, как и с чем работать общепиту

Маркировка товаров в системе «Честный ЗНАК» позволяет проконтролировать каждую единицу товара — узнать, кто его произвел и на каком этапе продажи этот товар сейчас находится. Маркировать продукцию нужно юрлицам и ИП, которые производят, ввозят и продают товары из списка, установленного правительством. 
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Кому нужен «Честный ЗНАК»: для кого система, как и с чем работать общепиту
Иллюстрация: DocsInBox

Что такое система «Честный ЗНАК» 

Чтобы бороться с контрафактной продукцией, правительство разработало систему маркировки, которая отслеживает путь каждой единицы товара. Система называется «Честный ЗНАК», оператор этой системы — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Каждый товар, который проходит в системе маркировки, имеет уникальный код — он включает всю информацию о продукции: наименование производителя и поставщика, срок годности, состав, данные о разрешительной документации и другие.

Если же компания или ИП будут продавать маркированные товары без передачи сведений о них в «Честный ЗНАК», это грозит серьезными санкциями и ответственностью вплоть до уголовной — в зависимости от размера контрафактной партии.

Группы продукции, которые обязательно нужно маркировать

В настоящее время обязательная маркировка в системе «Честный ЗНАК» охватывает продовольственные и непродовольственные товары. Что касается сегмента общественного питания, то каждое кафе и ресторан так или иначе сталкивается с какой-либо категорией маркируемых товаров. К ним относятся:

  • молочная продукция;

  • безалкогольные напитки в стеклянных, алюминиевых и полимерных упаковках (с 1 июня 2024 нужно будет маркировать напитки во всех видах упаковки);

  • бутилированная питьевая вода;

  • пиво и слабоалкогольные напитки;

  • табак.

Также 31 марта 2024 года заканчивается пилотный проект по маркировке икры осетровых и лососевых рыб. Обязательная маркировка икры для всех участников оборота начинается с 1 апреля 2024 года. 

Кроме того, сейчас реализуются еще два эксперимента: 

  • Маркировка консервов. На первом этапе введена маркировка: консервированных овощей, мяса, фруктов, ягод и грибов, отдельных видов бакалеи — чипсов, сухариков, соусов и начос. Эксперимент продлится по 31 августа 2024 года, организации участвуют в нем добровольно.

  • Маркировка растительных масел. Тоже продлится по 31 августа 2024 года. Она касается всех пищевых масел в разных упаковках (полимер, стекло), кроме биологически активных добавок, зарегистрированных в госреестре. 

Как общепиту подготовиться к требованиям маркировки

О приеме маркируемых товаров руководители мест общественного питания должны отчитываться в «Честный ЗНАК» с помощью электронного документооборота (ЭДО). 

Работа строится следующим образом: 

  • Компания-производитель формирует универсальный документ передачи (УПД) для товаров с кодами маркировки. Этот документ служит аналогом накладной и используется при реализации маркированных продуктов.

  • Производитель отправляет УПД через систему ЭДО в ресторан или кафе и отгружает товар.

  • Заведение общепита сверяет коды маркировки на продукции с кодами в предоставленном УПД. Если все совпадает, заведение подписывает УПД в системе ЭДО. Это свидетельствует о принятии товара.

  • Оператор ЭДО передает информацию об обращении товаров с маркировкой в систему «Честный ЗНАК».

Предприятия общепита чаще всего закупают промаркированные товары не с целью продажи. Например, работники ресторанов и столовых применяют продукты питания и воду с маркировочными кодами в качестве компонентов для приготовления пищи. 

В течение трех рабочих дней после использования такой продукции им нужно вручную осуществить вывод продукции из оборота через ЭДО.

Иногда общепит продает маркированную продукцию на кассе, тогда продажа происходит так:

  1. Когда кассир сканирует код маркировки товара с помощью 2D-сканера, онлайн-касса отправляет запрос на проверку этого кода через ОФД в систему «Честный ЗНАК».

  2. После этого кассир создает чек и вручает его покупателю. ОФД отправляет все данные из чека в Федеральную налоговую службу и в «Честный ЗНАК». 

  3. В результате товар выводится из оборота в системе маркировки.

Сервис DocsInBox поможет решить целый комплекс взаимосвязанных задач, которые касаются учета обязательно маркированных товаров:

  • Автоматизация документооборота между рестораном и поставщиками.

  • Оперативный юридически значимый электронный документооборот.

  • Поддержка требований системы «Честный ЗНАК».

  • Снижение трудозатрат на обработку документов.

  • Повышение скорости обмена данными с контрагентами.

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Какие штрафы грозят за нарушение требований по маркировке

К сожалению, даже казавшиеся простыми нормативные требования на практике нередко приводят к нарушениям, влекущим административное наказание. 

Для тех, кто игнорирует или не успевает вовремя выполнить все необходимое для работы в системе «Честный ЗНАК», Кодексом об административных нарушениях предусмотрены следующие штрафы в зависимости от вида нарушения:

  • Для физических лиц (ИП) — от 2 до 4 тыс. рублей.

  • Для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей.

  • Для юридических лиц – от 50 до 300 тыс. рублей.

Кроме того, возможно принудительное изъятие и уничтожение любой продукции, на которой маркировка отсутствует.

Чтобы вовремя подготовить процессы и избежать проблем при работе по всем правилам, важно понимать основные требования и типовые мероприятия.

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Как подключить ресторан или кафе к системе «Честный ЗНАК»

Чтобы начать работать с маркированными товарами, нужно сделать следующее:

1. Пройти регистрацию в ЛК на сайте честныйзнак.рф.

Для входа в систему потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП). Ее можно получить в удостоверяющем центре или налоговой службе. 

2. Настроить ЭДО для обмена документами.

Обмен документами со всеми контрагентами должен происходить строго в электронном виде с использованием универсального передаточного документа (УПД). Если система ЭДО уже используется, можно продолжать работать в прежнем режиме. Если нет — нужно выбрать подходящего оператора и протестировать интеграцию.

3. Обновить программное обеспечение для складского учета.

Чтобы фиксировать информацию о перемещениях маркированной продукции между складом и точками потребления, может потребоваться техническая доработка учетных программ.

4. Приобрести оборудование для считывания DataMatrix-кодов и подключить его к онлайн-кассе.

Для приемки товаров от поставщика и контроля за остатками на складе, а также при розничной продаже маркированного товара понадобится 2D-сканер штрихкодов. Также, возможно, потребуется обновить кассовую программу.

Список обязательных мероприятий — довольно объемный. Чтобы они не стали слишком обременительными и позволили изначально выстроить процессы максимально эффективно, обратите внимание на решения для автоматизации.

Сервис DocsInBox — инструмент для учета маркированной продукции в местах общественного питания. 

Благодаря решению можно без лишних усилий наладить электронный документооборот между общепитом и поставщиками. Сервис самостоятельно отправляет контрагентам запрос на подключение и позволяет оперативно получать от них электронные УПД, счета-фактуры и другие юридически значимые документы. Все полученные данные автоматически попадают в учетную систему ресторана. Это позволяет минимизировать ручной труд, ускорить обработку и снизить вероятность ошибок при вводе информации.

Точно так же можно отправлять поставщикам заказы, акты и другие документы со своей стороны. Сервис DocsInBox упрощает взаимодействие с «Честным ЗНАКом» и берет на себя рутинную работу с документами и государственными информационными системами.

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