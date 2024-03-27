Инвентаризация в «Меркурии»: как правильно провести

Чтобы данные в журнале продукции совпадали с фактической информацией, нужно периодически корректировать остатки. В системе учета товаров животного происхождения «Меркурий» это можно сделать с помощью инвентаризации. Рассказываем, как проводить инвентаризацию в «Меркурии» и что для этого нужно.

Инвентаризация в «Меркурии»

Инвентаризация — это учет и оценка остатков товара на складе. Она позволяет следить за товарооборотом и корректировать остатки в журнале продукции.

Во ФГИС «Меркурий» есть три вида инвентаризации:

Добавление. По факту продукция есть на складе, но она не занесена в журнал. Например, товары приняли и забыли внести. Изменение. Продукция есть в журнале, но по какой-то причине нужно внести корректировки. Например, уменьшить одну партию и увеличить другую при пересортице. Списание или удаление. Продукт отсутствует на складе, но есть в системе. Это может случиться, если часть товара испортилась, была выдана сотрудникам или использована для нужд заведения.

Зачем нужна инвентаризация

К сожалению, в любом заведении случаются ошибки в работе с товарами из-за человеческого фактора, форс-мажоров, технических неполадок и других факторов. Иногда сотрудники неправильно оформляют или гасят ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД). Кроме того, при хранении некоторых продуктов происходит естественное уменьшение веса, что тоже вызывает необходимость корректировки остатков в системе. Иногда продукты просто портятся.

По закону инвентаризация не является обязательной для заведений общепита, однако делает работу ресторана и контролирующих органов быстрее и комфортнее.

Проверяющим будет легче сверить остатки и баланс в учетной системе, а ресторан будет тратить меньше времени на поиск товаров.

Инструкция по инвентаризации в «Меркурии» для сотрудников ресторанов

Что нужно для проведения инвентаризации в «Меркурии»

Инвентаризацию может проводить только сотрудник, у которого есть на это права в системе. Требования следующие:

Полномочий «Администратора» или «Пользователя» для доступа в «Меркурий.ХС».

Наличие УКЭП и ПО для ее использования.

Доступ к предприятию, где проводится инвентаризация.

Инвентаризация в «Меркурии» пошагово

Войдите в личный кабинет системы «Меркурий.ХС». Выберите предприятие, в котором нужно провести инвентаризацию. Выберите раздел «Инвентаризация» и нажмите «Добавить». В окне «Добавление заявки на инвентаризацию» с формой для заполнения напишите дату проведения инвентаризации и укажите ответственное лицо. Нажмите «Сохранить». В открывшемся окне «Просмотр заявки на инвентаризацию» в форме укажите несоответствие (одно из трех действий, о которых мы писали ранее: добавление, изменение или удаление).

Если фактическое количество продукции отличается от значений в системе и его нужно изменить:

Нажмите «Добавить» рядом с надписью «Выявленные несоответствия».

Выберите действие «Изменение».

Найдите нужную позицию и нажмите «Сохранить».

В окне найдите поле «Объем остатков» и введите фактическое количество продукции, нажмите «Сохранить».

Нажмите «Оформить». Инвентаризация закончена, можете распечатать акт.

Если товаров нет на складе и их нужно удалить из системы:

На этапе выбора операции нажмите «Удаление» и далее «Сохранить».

Найдите нужную позицию и нажмите «Сохранить».

В окне оформления инвентаризации нажмите «Оформить».

Если нужно добавить недостающие продукты:

На этапе выбора операции нажмите «Добавление» и «Сохранить».

В открывшемся окне заполните поля, отмеченные красной звездочкой. После заполнения нажмите «Сохранить».

В заявке кликните «Оформить».

Как отменить инвентаризацию в «Меркурии»

Особенность ФГИС «Меркурий» в том, что отменить заявку на проведение инвентаризации нельзя.

Поэтому, если после ее создания вы обнаружили ошибки или несоответствия, создайте новую заявку по описанному алгоритму. Желательно добавить комментарий с объяснением причин создания новой заявки.

Заключение

Инвентаризация в подсистеме «Меркурий.ХС» — это возможность легко и систематично следить за товарооборотом и корректно заполнять ветеринарные документы. Если у вас есть вопросы по работе в системе «Меркурий», инвентаризации и другим действиям с товарами животного происхождения, обратитесь в DocsInBox. Мы поможем подключиться к системе «Меркурий» и предоставим ПО для удобной и быстрой работы с ВСД.

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