Советы начинающему бухгалтеру-калькулятору

У каждого начинающего бухгалтера есть задачи, с которыми он уже научился работать. Однако другие процессы все еще вызывают вопросы и недоумение. В статье вы найдете несколько советов, которые помогут вам повысить качество работы и лучше разобраться в бухгалтерских процессах.

Учитывайте в базе ТСУ все необходимые материальные ценности

Вы можете записывать в учетную программу что угодно: и пищевые продукты, и средство для мытья керамических поверхностей. Другими словами, можете использовать учетные системы даже в салоне красоты: составить «техкарты» для процедур и внести в них количество масок, кремов, лака и т. д.

Если вы будете вносить материальные ценности в базу, можете считать их не по количеству, а по весу, чтобы не тратить на это слишком много времени.

Например, взвесьте целую стопку одноразовых тарелок и одну тарелку отдельно. Во время инвентаризации сможете взвесить все, что есть, и не считать поштучно.

Не тратьте много времени на разбор инвентаризации

Иногда разбор инвентаризации затягивается и занимает 5, а то и 10 дней. Это может происходить, например, если у заведения несколько точек и между ними часто перемещаются товары. Другой вариант — бухгалтеру нерегулярно передают данные по продуктам. Однако при таких задержках результаты инвентаризации не могут отражать реальную картину, поэтому старайтесь уложиться в 3 дня:

День 1 — внесение данных в учетную систему.

День 2 — разбор документов, изучение движения товара, уточнение деталей.

День 3 — сдача отчетности.

Не создавайте эталонные полуфабрикаты на 1 кг

Если ваши повара каждый день замешивают 10 килограммов теста для пиццы, оформляйте техкарту именно на это количество и не стремитесь к идеальному показателю в 1 килограмм. Вам будет удобнее работать с реальными весами, а оцифровка производства будет соответствовать действительности.

Объединяйте товары в группы

На этапе внесения продуктов в базу вы можете их объединить, чтобы избежать пересортицы. Есть два способа это сделать.

Вариант 1:

Создать новый товар «Х в ассортименте».

Посчитать фактические остатки товаров, которые нужно объединить.

Провести инвентаризацию и обнулить старые товары.

Установить фактическое количество нового товара.

В последней приходной накладной перед инвентаризацией вместо старой позиции поставить на приход «Х в ассортименте».

Проверить ТТК, в которые входили старые товары, и заменить позиции на новые.

Вариант 2:

Создать новый товар «Х в ассортименте».

Создать акт переработки старых позиций на одну новую. Появляется остаток и цена товара.

Проверить ТТК, в которые входили старые товары, и заменить позиции на новые.

Чтобы разъединить несколько позиций (например, разные сорта кофе), когда товарооборот уже отлажен, произведите эти же действия в обратном порядке.

Просите у шеф-повара корректную информацию по новой рецептуре

Старайтесь получить от шефа полноценную информацию о брутто, нетто и выходе. Процент отходов бухгалтер уже считает самостоятельно. Если у вас не будет достаточной информации, вам придется додумывать за производством или гуглить, тогда картина учета не будет объективной, могут быть серьезные расхождения.

Не нужно работать с кассовыми отчетами

Работайте только с теми отчетами, которые имеют прямое отношение к товарообороту и себестоимости, то есть с тем, что можно посчитать и анализировать в рамках товарно-складского учета. Вам необходимо составлять полную картину товарооборота и представлять все этапы производства в цифрах. Кроме того, вы должны следить за данными инвентаризации и скачками закупочных цен.

Более широкие задачи не входят в круг ваших обязанностей, если только вы не договоритесь об обратном с работодателем.

Добавляйте воду в ТТК

Вода значительно влияет на выход многих блюд и является участником технологического процесса. Например, указать в техкарте эспрессо только кофейные зерна было бы странно, ведь вода играет там не менее важную роль. Она не влияет на себестоимость блюда, но по требованию Роспотребнадзора должна быть в техкарте. То же самое со льдом: он может не быть таким же важным, как другие ингредиенты, но все же является частью блюда или напитка.

И еще один важный совет: используйте сервисы автоматизации документооборота. Они помогут вам в несколько раз сократить время, которое вы тратите на рутину. Вы сможете сфокусироваться на более важных процессах и сделать бухгалтерию в заведении идеальной.

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