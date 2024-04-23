Штрафы за нарушения в работе с «Честным знаком» для общепита

Система «Честный знак» — это государственная система маркировки и прослеживания товаров в России. Она позволяет отслеживать движение товаров от производителя до конечного потребителя и бороться с контрафактной продукцией. Для заведений общественного питания, которые работают с маркированными товарами, особенно важно соблюдать все требования системы. В противном случае они могут столкнуться со штрафами.

В этой статье мы рассмотрим основные ошибки в работе с системой «Честный знак» и штрафы, которые предусмотрены за них для кафе, ресторанов и баров.

Продажа товаров без кодов маркировки

Принимать и продавать такой товар нельзя: обязательно проверяйте, что поставщик нанес код маркировки и продукция зарегистрирована в «Честном знаке».

В общепите это правило актуально для следующих товарных групп:

сыры;

мороженое;

молочная продукция;

минеральная и прочая вода в потребительской упаковке;

пиво и слабоалкогольные напитки в кегах, бутылках, банках и других видах тары;

безалкогольные напитки, кроме исключения: соков, нектаров, морсов и растительных напитков, в стекле, полимерной упаковке, а также алюминиевых и полимерных банках.

1 июня 2024 года также станет обязательной маркировка соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье в кегах, Tetra Pak и других упаковках.

Продажа немаркированных товаров этих групп влечет за собой административную ответственность. Предусмотрены штрафы:

для должностных лиц — до 50 000 рублей с конфискацией предметов нарушения;

для юридических лиц — до 500 000 рублей с конфискацией предметов нарушения.

За преступления в особо крупных размерах и в случае сговора предусмотрена уголовная ответственность, штрафы до 1 000 000 рублей и даже лишение свободы на срок до 5 лет.

Продажа продукции с поддельными кодами маркировки

Продажа любых товаров с поддельными кодами маркировки влечет за собой уголовную ответственность по статье 171.1 УК. Предусмотрены санкции:

до 400 000 рублей, доход за период до 2 лет;

принудительные работы на срок до 3 лет.

За участия в преступлении группы лиц предусмотрено лишение свободы до 3 лет со штрафом до 120 000 рублей (или доход за период до 6 месяцев). Если же нарушение произошло в особо крупном размере, предусмотрено лишение свободы до 6 лет и штраф до 1 000 000 рублей (или доход за период до 5 лет).

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Непредставление сведений, нарушение порядка и сроков представления сведений, представление неполных или недостоверных сведений

В числе прочего, система маркировки включает в себя следующие требования:

Регистрация в системе маркировки в установленные сроки : для каждой группы товаров определены свои сроки регистрации в системе маркировки. Регистрация требует усиленной квалифицированной электронной подписи;

Передача товаров юридическому лицу с обязательным информированием системы маркировки : если вы передаете маркированный товар другому участнику оборота или принимаете товар, то вы должны отправить данные в систему маркировки с помощью электронного документооборота, отправив универсальный передаточный документ (УПД) с кодами маркировки товаров;

Соблюдение сроков передачи сведений в систему маркировки: вы должны соблюдать сроки по отправке сведений при вводе товаров в оборот, передаче прав на товары и выводе из оборота. Ввод в оборот необходимо осуществлять до того, как вы предлагаете товар к продаже. У вас есть три дня после получения товара на то, чтобы проверить и подтвердить документы в системе.

Эти правила распространяются на пиво и слабоалкогольные напитки в кегах, с 1 июня 2024 года также будут актуальны для пива в ПЭТ, стекле и алюминиевых банках.

Предусмотренная административная ответственность за нарушения:

для должностных лиц — до 10 000 рублей или предупреждение;

для малого юридического лица — до 50 000 рублей;

для среднего или крупного юридического лица — до 100 000 рублей.

Возврат в оборот товаров, владельцем которого вы не являлись

Если вы возвращаете его в оборот, обязательно проверьте, был ли этот код у вас на балансе. Недобросовестные участники оборота могут возвращать товары с неверными кодами, а некоторые покупатели делают это по ошибке.

За ошибки при возврате товара в оборот предусмотрена административная ответственность и следующие штрафы:

для должностных лиц — до 10 000 рублей или предупреждение;

для малого юридического лица — до 50 000 рублей;

для среднего или крупного юрлица — до 100 000 рублей.

Это актуально для пива и слабоалкогольных напитков в кегах, с 1 июня 2024 года в эту группу также попадет пиво в ПЭТ, стекле и алюминиевых банках.

С 1 ноября 2024 года эти штрафы также будут актуальны для безалкогольных напитков в стекле, полимерной упаковке, алюминиевой и полимерной банке, кроме соков, нектаров, морсов и напитков на растительном сырье. 1 марта 2025 года в список также добавятся соки, растительные напитки, нектары и морсы и стеклянной и полимерной упаковке, алюминиевых и полимерных банках и кегах.

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Маркировка пива в «Честном знаке» В 2024 году ввели новые правила отчётности о реализации пива. Кеги являются маркированной продукцией, поэтому при каждом действии нужно будет передавать информацию в «Честный знак» Забирайте бесплатный гайд, чтобы отчитываться о реализации пива без ошибок Заполните форму, вышлем гайд на e-mail: Отправить

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