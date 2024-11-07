Как оформить уголок потребителя: чек-лист для общепита

В общепите есть много требований к документам, которые еще и часто подвергаются проверкам. Один из важных наборов документов находится в уголке потребителя. Его нужно оформить правильно, чтобы и гостям, и проверяющим органам было не в чем вас упрекнуть.

Кстати, если у вас очень маленькое заведение (например, домашняя пекарня), вместо доски с документами на полстены можно положить или повесить папку с документами на видном месте. Давайте разбираться, какие документы нужно там разместить.

График работы и сведения об исполнителе

На вывеске заведения требуют указать график работы, название юрлица и адрес. Также необходимо прописать ОГРН (или ОГРНИП).

К сожалению, придется немного поступиться красотой вывески, но расположить информацию можете аккуратно и незаметно, к этому требований нет.

Книга отзывов и предложений

Книга обязательна для общепита, чтобы гости могли выразить свое мнение о работе вашего заведению. Ее можно заказать в типографии, но универсальный стандартный вариант можно приобрести в книжном магазине.

Лицензия на алкоголь

Если она у вас есть, её тоже необходимо расположить на видном месте. В случае проверок к этому документу могут возникнуть вопросы, и лучше не искать его в панике.

Закон о защите прав потребителей

Этот документ находится в свободном доступе. Нужно скачать и разместить его в уголке потребителя (и изучить, конечно).

Правила оказания услуг общественного питания

Эти правила также необходимо скачать, распечатать и разместить среди других документов. В конфликтных ситуациях он может помочь вам доказать вашу правоту.

Правила поведения для потребителей

Этот документ вы составляете самостоятельно, желательно вместе с юристом. Можете прописать требования к дресс-коду или, например, правила фотосъемки.

Документ очень полезный и поможет вам обезопасить себя от непредвиденных конфликтов.

СанПиН по общепиту

Этот документ может понадобиться разве что вам самим: его действительно необходимо изучить и следовать правилам, которые в нем описаны. Однако в законодательстве нет требования о том, что он должен быть размещен в уголке потребителя.

Контакты администрации

Это необязательный пункт, но мы очень рекомендуем разместить контакты администрации рядом с остальными документами. Так гости смогут решать конфликты, не выходя за рамки заведения и не привлекая контролирующие органы.

Внимательно следите за порядком в документах. Это поможет вам избежать многих проблем, а также быть точно уверенными, что вы работаете по всем правилам.

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