Как оформить уголок потребителя: чек-лист для общепита

Кстати, если у вас очень маленькое заведение (например, домашняя пекарня), вместо доски с документами на полстены можно положить или повесить папку с документами на видном месте. Давайте разбираться, какие документы нужно там разместить.
График работы и сведения об исполнителе
На вывеске заведения требуют указать график работы, название юрлица и адрес. Также необходимо прописать ОГРН (или ОГРНИП).
К сожалению, придется немного поступиться красотой вывески, но расположить информацию можете аккуратно и незаметно, к этому требований нет.
Книга отзывов и предложений
Книга обязательна для общепита, чтобы гости могли выразить свое мнение о работе вашего заведению. Ее можно заказать в типографии, но универсальный стандартный вариант можно приобрести в книжном магазине.
Лицензия на алкоголь
Если она у вас есть, её тоже необходимо расположить на видном месте. В случае проверок к этому документу могут возникнуть вопросы, и лучше не искать его в панике.
Закон о защите прав потребителей
Этот документ находится в свободном доступе. Нужно скачать и разместить его в уголке потребителя (и изучить, конечно).
Правила оказания услуг общественного питания
Эти правила также необходимо скачать, распечатать и разместить среди других документов. В конфликтных ситуациях он может помочь вам доказать вашу правоту.
Правила поведения для потребителей
Этот документ вы составляете самостоятельно, желательно вместе с юристом. Можете прописать требования к дресс-коду или, например, правила фотосъемки.
Документ очень полезный и поможет вам обезопасить себя от непредвиденных конфликтов.
СанПиН по общепиту
Этот документ может понадобиться разве что вам самим: его действительно необходимо изучить и следовать правилам, которые в нем описаны. Однако в законодательстве нет требования о том, что он должен быть размещен в уголке потребителя.
Контакты администрации
Это необязательный пункт, но мы очень рекомендуем разместить контакты администрации рядом с остальными документами. Так гости смогут решать конфликты, не выходя за рамки заведения и не привлекая контролирующие органы.
Внимательно следите за порядком в документах. Это поможет вам избежать многих проблем, а также быть точно уверенными, что вы работаете по всем правилам.
Маркировка пива в «Честном знаке»
В 2024 году ввели новые правила отчётности о реализации пива. Кеги являются маркированной продукцией, поэтому при каждом действии нужно будет передавать информацию в «Честный знак»
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