Пересортица: делаем так, чтобы отчетность сходилась

1. Человеческий фактор. Ошибки могут возникать при приемке и повседневном использовании продукции. Это часто происходит из-за невнимательности, но может свидетельствовать и о воровстве.

2. Неправильное расположение товара на складе. Складское пространство должно быть размещено логично, все товары должны храниться на своих местах. Когда продукты расположены хаотично, не по установленным правилам, найти нужный товар и правильно его учесть становится гораздо сложнее.

3. Ошибки в учетной системе. Важно регулярно обновлять систему учета, правильно ее заполнять и вести. Иначе возникнут расхождения между фактическими данными и данными в системе.

Не ждите, пока появятся ошибки: бороться с пересортицей нужно на этапе внедрения учетной системы. Если вы знаете, что и как используется у вас на кухне, вы можете объединять или, наоборот, детализировать некоторые продукты и категории продуктов, чтобы упростить учет.

4. Нарушения в инвентаризации. Инвентаризация — не только способ найти пересортицу, но и ее частая причина. Нарушения в процессе инвентаризации приводят к накоплению ошибок и расхождениям в учете.