Алкодекларация для общепита. Как подавать и что учесть

Все рестораторы и владельцы баров, которые продают алкоголь, должны раз в квартал сдавать алкогольные декларации. Если этого не делать или допускать в документах ошибки, можно получить внушительные штрафы. Давайте разберемся в процессе сдаче алкодекларации, чтобы делать все правильно и вовремя.

Что такое алкодекларация

Алкогольная декларация — это отчет, который каждый квартал подается в федеральную службу Росалкогольрегулирования (РАР). Документ показывает, сколько алкоголя было на начало квартала в организации, сколько купили или получили иными способами, сколько израсходовали и сколько осталось на конец квартала.

Основные правила:

сдаем до 20 числа первого месяца квартала;

сдаем по всем торговым точкам, где есть алкоголь в обороте;

сдаем отдельно по маркированному алкоголю и по пиву;

в случае ошибки подаем корректировочную декларацию до конца квартала.

Если у вас нет лицензии, остатков алкоголя и его движений, декларацию сдавать не нужно. Но если лицензия есть, необходимо сдавать даже пустую декларацию, чтобы избежать штрафа.

Какие данные нужно оформлять

Есть три основных раздела алкодекларации, которые необходимо будет заполнить.

Данные о юрлице : название, ИНН, КПП, адрес, ФИО руководителя и бухгалтера, контакты, номера региона и страны, данные об алкогольной лицензии, реквизиты поставщиков и производителей или импортеров.

Информация о поставках и возвратах : номера накладных поставщиков, какой алкоголь и в каком объеме получили, данные о производителях или импортерах.

Сводка о движении алкогольной продукции по вашему юрлицу: сколько было, сколько получили за квартал, сколько израсходовали, сколько осталось на конец квартала.

Желательно подготовиться к сдаче алкодекларации заранее и проверить:

накладные и возвраты,

акты списания,

даты фиксации документов.

И, конечно, не забудьте сделать электронную цифровую подпись — УКЭП. Без нее вы не сможете работать с электронным документооборотом.

Как сформировать алкодекларацию

Есть два способа отразить списание в декларации:

По проливу. Посчитайте, сколько алкоголя пролили за квартал, и укажите эти данные в декларации. Такая схема действий указана в приказе РАР от 17.12.2020 № 396, но в этом случае остатки не сойдутся с данными РАР, потому что в ЕГАИС учтена закрытая тара, а по проливу считается и закрытая, и открытая. Мы советуем выбирать второй вариант. По ЕГАИС. Возьмите данные об остатках из ЕГАИС и сопоставьте с ними конечные остатки в декларации. Представители РАР подтверждают, что этот способ тоже можно использовать: РАР сверяет остатки в декларации с остатками в ЕГАИС, поэтому цифры точно сойдутся, а настоящий факт пролива проверить невозможно.

Важные нюансы!

Нужно указать коды регионов всех ваших торговых точек (ресторанов). Например, если ваше юрлицо зарегистрировано в Москве, а рестораны есть в Казани, Новосибирске и Владивостоке, коды будут отличаться.

Убедитесь, что коды регионов указаны верно, потому что информация поступит в разные региональные управления — они не будут искать документы по другим регионам, а просто выпишут предупреждение или даже штраф.

Для каждой строки накладной, которая содержит алкоголь из-за рубежа и извне Таможенного союза (Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия), нужно указывать номера таможенных деклараций. Их можно запросить в ЕГАИС, у поставщика или импортера.

Если алкоголь был произведен в России или странах Таможенного союза, указывается информация не об импортере, а о производителе.

Если нужно выровнять остатки в декларации, чтобы они соответствовали данным из ЕГАИС, можно внести информацию в графу «Прочие расходы» или «Прочие поступления».

Штрафы при сдаче декларации

Если не следовать всем правилам подачи алкодеклараций, вам грозит наказание. Будьте внимательны, ведь даже если вы допускаете систематические ошибки случайно, это может повлечь за собой серьезные последствия.

За несвоевременную сдачу алкодекларации или искажение информации в декларации: ИП — 5000–10 000 рублей, юрлицам — 50 000–100 000 рублей.

За непредоставление в контролирующие органы полного объема сведений: ИП — 300–500 рублей, юрлицам — 3000–5000 рублей.

За неоднократное предоставление в течение 1 года недостоверных сведений в декларациях: аннулирование лицензии в судебном порядке.

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