Бухгалтер-калькулятор: как перейти на удаленку

Раньше многие рабочие процессы требовали личного присутствия бухгалтера-калькулятора, поэтому организовать удаленку было почти невозможно. Современные системы автоматизированного учета дают гораздо больше возможностей, но и обязанностей у бухгалтера стало куда больше: отчетность нужно передавать в «Честный знак», «Меркурий», ЕГАИС и т. д. Обсудим, какие варианты удаленной работы есть у бухгалтера-калькулятора и как к ней подготовиться.

Как понять, что вы готовы к удаленной работе

Если вы совсем недавно отучились на бухгалтера-калькулятора и ищете свой первый проект, не торопитесь: вам нужно набить руку, полностью погрузиться в процессы ресторана или кофейни и научиться работать со всем циклом документооборота. Это единственный способ понять, как работает общепит и что делает бухгалтер в разных ситуациях.

Когда вы получили достаточный опыт (хотя бы год), можно задуматься о переходе на удаленку: полностью или хотя бы с одним проектом. Но если на текущем месте работы вы решаете свои задачи целый день и постоянно зашиваетесь — для начала стоит закрыть все горящие задачи и систематизировать работу, иначе на удаленке придется работать по ночам, а качество исполнения будет страдать.

Уходите на удаленку, если у вас достаточно свободного времени и вы чувствуете себя уверенным специалистом.

Как найти удаленку

Удаленная работа расширяет ваши возможности с одного города (или даже района) на всю страну. Но это и увеличивает конкуренцию. Чтобы найти подходящий проект, нужно использовать все доступные вам способы поиска.

Пассивный поиск

Чтобы заявить о себе миру, создайте профессиональные аккаунты во всех возможных соцсетях:

Авито.

YouDo.

TenChat.

VK.

Профи.ру.

Подробно опишите, какой у вас опыт, какие услуги вы предоставляете и сколько берете за работу. Важно также выложить резюме на работных сайтах: hh.ru, superjob.ru, rabota.ru и т. д. Так еще больше работодателей смогут с вами связаться. Обязательно опишите объем работы, который вы готовы взять, если хотите работать сразу над несколькими проектами.

Один из самых действенных способов поиска работы — это сарафанное радио. Поэтому обязательно дайте знать вашим знакомым и напишите во всех чатах (даже в чате дома!), что предоставляете услуги бухгалтера-калькулятора.

Активный поиск

Если вы хотите ускорить процесс, проявить инициативу и вообще самостоятельно выбрать лучшего работодателя, займитесь активным поиском. В первую очередь, рассылайте информацию о себе в соцсетях. Ищите аудиторию в аккаунтах ресторанов, рестораторов, сервисов автоматизации — и не забудьте почитать комментарии, где тоже можно найти нужных вам людей. Не обязательно сразу продавать свои услуги, иногда достаточно поучаствовать в обсуждении как профессионал — это хорошая возможность заинтересовать работодателей.

Если вы точно знаете, в каком (или в каких) ресторане хотите работать, можете зайти на их сайт напрямую и отправить свое резюме — обычно у всех есть раздел «контакты». Здесь вероятность получить быстрый положительный ответ не такая высокая, но попробовать точно стоит.

Если интересующее вас заведение находится в вашем городе, сходите туда и пообщайтесь лично. Например, спросите у официанта, нужен ли им сейчас бухгалтер-калькулятор. Скорее всего, официант не знает ответа на ваш вопрос, но он сможет передать ваши контакты руководителю и таким образом запустить процесс найма.

На этом этапе очень важна честность. Не привирайте в резюме и не предлагайте того, чего не сможете сделать. Открытый и честный диалог с будущим руководителем поможет вам гораздо быстрее найти общий язык и договориться об условиях.

С чего начать работу с новым заведением

К сожалению, не всегда есть возможность пообщаться с предыдущим бухгалтером-калькулятором. В любом случае необходимо узнать у кадровика или руководителя о концепции и особенностях заведения и ознакомиться с меню. Для начала работы вам понадобится узнать:

количество складов,

периодичность инвентаризации,

формы отчетности по итогам месяца,

количество учетов,

как проходит работа с государственными платформами,

как происходит учет хозяйственных материалов и т. д.

Когда вы начинаете работать с базой ресторана, проведите полноценный аудит учета.

Проверьте, чтобы последние документы были созданы недавно, а также чтобы с ними проводилась регулярная работа. Например, приходные накладные должны создаваться каждый день — хотя бы на какие-то продукты первой необходимости. В ином случае восстанавливать все эти документы придется с нуля.

Также обратите внимание на ведомость остатков. Возможно, здесь вам тоже придется нагонять все задним числом: например, если в ведомости слишком много минусов типа -45 килограммов лосося.

Как построить работу на удаленке

Если ресторан, в который вы устраиваетесь, находится с вами в одном городе, будет удобнее работать в гибридном формате: иногда приезжать туда, чтобы лично найти нужные документы и сделать важные задачи вручную.

Для полной дистанционки, помимо ноутбука с хорошим интернетом, вам понадобится «связной» — человек, который сможет прислать вам фото или сканы чеков, накладных и других документов. В остальном для обоих форматов работы понадобится удаленный доступ, который вы настроите вместе с работодателем (например, в программах TeamViewer или AnyDesk).

Еще один вариант — проектная работа, то есть непостоянная занятость. Это могут быть задачи типа восстановления финансового учета за определенный срок, внесения меню в систему учета, проведение аудита базы складского учета и т. д. Это задачи с конкретным конечным сроком и стоимостью.

Также в самом начале удаленной работы необходимо подготовиться ко всем возможным рискам:

Плохая база и заваленный учет. Здесь есть два варианта: либо вы восстанавливаете пропущенные дни за дополнительную плату, либо начинаете работу с базой с чистого листа с фактической даты начала вашей работы. Нет связи. У вас может сломаться ноутбук или отключиться интернет — продумайте заранее, как будете справляться с этими сложностями (например, будет полезным иметь дома еще одно устройство типа планшета, а в случае форс-мажора поехать работать в кафе или коворкинг). Не заплатили. В большинстве случаев лучше работать по предоплате, хотя бы 50%. Кроме того, полезно будет зарегистрироваться как самозанятый и заключить договор ГПХ. Это обезопасит и вас, и работодателя: вы оба будете знать, кто, кому и что должен. С этим договором нельзя пойти в трудовую инспекцию, но зато можно пойти в суд. Кроме того, так вы сможете получать деньги на карту и не ждать, пока появятся наличные или бухгалтер выйдет с больничного. Скорость выполнения работы. Необходимо на начальных этапах оговорить с работодателем, сколько может длиться пауза между постановкой задачи и ее выполнением. У вас может быть несколько проектов, или «связной» может быть недоступен, поэтому некоторые вещи выполнить сразу не получится. Обе стороны должны понимать средние сроки выполнения задач. Заранее подключите полезные сервисы, чтобы автоматизировать работу и ускорить процессы.

В работе бухгалтера-калькулятора, как и в любой другой, есть ключевой фактор: важно быть человеком, с которым комфортно работать. В некоторых ситуациях придется быть требовательным; и, конечно, необходимо прежде всего показывать профессионализм. Но именно уважение, гибкость и открытый диалог станут теми факторами, благодаря которым вас будут рекомендовать другим работодателям.

Маркировка пива в «Честном знаке» В 2024 году ввели новые правила отчётности о реализации пива. Кеги являются маркированной продукцией, поэтому при каждом действии нужно будет передавать информацию в «Честный знак» Забирайте бесплатный гайд, чтобы отчитываться о реализации пива без ошибок Заполните форму, вышлем гайд на e-mail: Отправить

Реклама: ООО «ДОКСИНБОКС», ИНН: 7802193688, erid: LjN8KCqKp