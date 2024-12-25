Как провести аудит складского учета, чтобы система работала

Если предприятие предоставляет сотрудникам питание каждый день, то списания продуктов на эту категорию должны быть отражены за каждый день — минимум 30 актов списания за месяц. Не должно быть общих актов списания за неделю, месяц и т. д. То же самое касается всех регулярных статей списания.