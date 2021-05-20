Любовь к кредитам

Наш финансовый директор очень любит брать кредиты. Не для себя, нет. Для любимых компаний, а у нас их несколько. Да ещё и запросы отправляет в несколько банков сразу — чтобы уж наверняка. Столько документов, сколько запрашивает банк, не просят ни налоговая, ни даже аудиторы!

Это же уму непостижимо, что о нас хотят знать банки. Когда, с кем, где и сколько раз... Да ещё на каждую сделку подтверждение пришли, да за три года, а если не пришлёте — не видать вам никаких денег.

И куда деваться? Бросаем операционную работу и всей бухгалтерией тащим из архива, ищем, сканируем и отсылаем пачки «конфиденциальной информации». Где она потом хранится в банке, и кто имеет к ней доступ — лучше об этом не думать. А думать приходится о поджимающих сроках, срывающихся сделках и сверхурочной работе.

Самоё обидное, если банк кредит не одобряет... Столько времени! А пока мы «бумажками шуршали», нашу работу почему-то никто не делал.

Я для банков уже завела отдельную папку на рабочем столе компьютера. Кидаю в неё все сканы. Выручает не только для запросов от банка. Удобно держать всю первичку в одном месте. Никогда не знаешь, кто и что попросит выудить из этого... назовём его «архивом».

А понадобиться может всё, что угодно — банку, налоговой, аудиторам, подтверждение льготы, встречные проверки, да что там — меня тут директор спросил, сколько бумаги мы тратим в год. Да кто ж его знает, мы же её без счёта тратим. А так бы ррраз — и сказала ему, что за год мы купили 112 коробок... Ой, какой ужас. Неужели 112? Бедный лес. Совсем поредел...

Ах, да, я же про кредиты. Если бы у меня все документы были под рукой и не требовали столько времени на поиски — да хоть каждый день бы брали кредиты, депозиты, займы, и всё, что душа финдиректора пожелает!

Как организовать электронный архив бухгалтерских документов системно в крупной организации с распределённой структурой, расскажем на вебинаре 20 мая «Как освободиться от бумажного плена в бухгалтерии и начать работать?».

Вывод-то какой? Бухгалтеру нужны современные инструменты для работы. Шаг за шагом делать свою профессиональную среду удобнее с помощью сервисов, и чтобы никаких «ручками быстрее».

Например, победить ворох бумажек для подтверждения кредитов помогает электронный архив бухгалтерских документов. Он позволяет организовать хранение всех документов в одном месте и с доступом по клику. Как следствие, решает задачи предоставления документов: