Статистика привлечения к субсидиарной ответственности

Кто чаще всего подает на банкротство

Главными инициаторами банкротства были и остаются кредиторы. Но в 2024 году их доля заметно уменьшилась: кредиторы инициировали 66% дел (это меньше, чем 77% в 2023 году).

А вот налоговая стала гораздо активнее. Если в 2023 году по ее инициативе начиналось 14% дел, то в 2024 — уже 24%. Это очень важный момент. Налоговая — мощный игрок, и теперь она чаще заставляет бизнес «отвечать» за долги.

Сами должники (компании) чаще стали подавать на банкротство. В 2024 году это 10% дел (в 2023 году было 8%). Это говорит о том, что некоторые компании сами признают свою финансовую неплатежеспособность.

Доля работников совсем маленькая — всего 0,2% дел (было 0,3% в 2023 году).

Что это значит? Снижение роли кредиторов и рост активности налоговой говорит о том, что государство все внимательнее следит за бизнесом и не «стесняется» использовать банкротство как инструмент для сбора налоговых долгов.