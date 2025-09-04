Статистика привлечения к субсидиарной ответственности

Сколько компаний обанкротилось в 2024 году
В 2024 году обанкротились 8570 компаний. Этот показатель меньше, чем в предшествующие периоды. При этом уменьшение количества банкротства вполне логично:
стабилизировалась общая экономическая ситуация в РФ в целом;
страна справилась с последствиями пандемии, а также внешними экономическими санкциями.
Кто чаще всего подает на банкротство
Главными инициаторами банкротства были и остаются кредиторы. Но в 2024 году их доля заметно уменьшилась: кредиторы инициировали 66% дел (это меньше, чем 77% в 2023 году).
А вот налоговая стала гораздо активнее. Если в 2023 году по ее инициативе начиналось 14% дел, то в 2024 — уже 24%. Это очень важный момент. Налоговая — мощный игрок, и теперь она чаще заставляет бизнес «отвечать» за долги.
Сами должники (компании) чаще стали подавать на банкротство. В 2024 году это 10% дел (в 2023 году было 8%). Это говорит о том, что некоторые компании сами признают свою финансовую неплатежеспособность.
Доля работников совсем маленькая — всего 0,2% дел (было 0,3% в 2023 году).
Что это значит? Снижение роли кредиторов и рост активности налоговой говорит о том, что государство все внимательнее следит за бизнесом и не «стесняется» использовать банкротство как инструмент для сбора налоговых долгов.
В каких отраслях больше всего банкротов
Анализ «отраслевого» банкротства показывает, что некоторые сектора экономики по-прежнему остаются в зоне повышенного риска. В ТОП-5 лидеров по количеству банкротств в 2024 году, как и в 2023, вошли следующие отрасли:
Строительство — 2022 случая. Этот сектор традиционно чувствителен к экономическим колебаниям и проблемам с финансированием.
Торговля — 2171 случай. Высокая конкуренция, изменения потребительского спроса и сложности с логистикой продолжают оказывать давление на торговые компании.
Недвижимость — 870 случаев. Сектор тесно связан со строительством и инвестиционным климатом.
Обрабатывающее производство — 820 случаев. Часто зависит от импортных деталей, требует постоянных вложений в обновление оборудования.
Транспортировка и хранение — 634 случая. Сильно пострадала от мировых изменений, перестроек логистики и других глобальных событий.
Управляющий партнер юридической компании «Кочеулов и партнеры» Кочеулов Юрий: «Существенное количество банкротств в строительной сфере обусловлено не только характером высокорисковой деятельностью застройщиков и подрядчиков, но и экономическими факторами, связанными с ростом процентной ставки ЦБ. Это повлекло за собой высокие процентные ставки кредитования, в том числе «дорогую» ипотеку для конечных покупателей недвижимости».
Защита от субсидиарной ответственности
Надежная защита за счет узкой специализации и целого штата арбитражных управляющих
Привлечение к субсидиарной ответственности в 2024 году
Теперь перейдем к самому интересному — статистике привлечения к ответственности. В 2024 году, несмотря на то, что заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности подали меньше (чем за предшествующий календарный год), статистика привлечения выросла.
Сколько заявлений подано?
В 2024 году подали 6248 таких заявлений. Это всего на 4% меньше, чем в 2023 году (тогда было 6475).
Партнер юридической компании «Кочеулов и партнеры» Сергей Царь: «Небольшое снижение может быть связано с ростом государственных пошлин за подачу заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Пошлины выросли — судиться стало намного дороже».
Как часто удовлетворяют иски?
Это самый важный показатель. Если в 2023 году суды удовлетворяли 43% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности, то в 2024 этот показатель вырос до 52%. Более половины поданных заявлений теперь заканчиваются вынесением решения о привлечении к личной ответственности. Это свидетельствует о нескольких факторах:
Ужесточении судебной практики.
Повышении качества доказательной базы со стороны заявителей (кредиторов, управляющих, ФНС).
Принятии судами более активной позиции в защите интересов кредиторов.
Сколько лиц привлекли к ответственности?
Количество лиц, которые были привлечены к ответственности, сильно выросло. В 2023 году их было 4173, а в 2024 уже 5331 человек. Это на 28% больше, чем в прошлом году. Это прямое следствие роста удовлетворяемости исков.
Какой средний размер ответственности?
В 2024 г. средняя сумма субсидиарной ответственности составила 81 млн рублей. Этот показатель чуть меньше, чем 91 млн рублей в 2023 году.
Общие выводы по результатам статистики
Цифры в статистике — не просто сухие факты. Они показывают, как меняется отношение к бизнесу в России.
Сделаем небольшие выводы по результатам статистики:
Активность ФНС в банкротствах — это серьезный «звонок». Налоговая хорошо знает финансовое положение должников и не остановится, пока не получит выплаты по долгам. Она будет чаще инициировать банкротства и добиваться личной ответственности контролирующих должника лиц.
Несмотря на небольшое снижение количества поданных заявлений, наблюдается рост их удовлетворяемости (до 52%).
Сохранение одних и тех же отраслей в «топе» по банкротствам (строительство, торговля, недвижимость и др.) означает, что эти секторы остаются наиболее уязвимыми. Предприниматели в данных сферах должны особенно тщательно следить за своим финансовым состоянием, документацией и своевременностью принятия управленческих решений.
Что делать бизнесу и его руководителям
Данные Федресурса за 2024 г. являются серьезным предупреждением для всех, кто управляет или владеет бизнесом в России.
Субсидиарная ответственность за долги компании — это не просто теоретическая угроза, а реальный риск, который становится все более ощутимым.
Небольшие рекомендации:
Ваша бухгалтерия должна быть в идеальном порядке. Любые ошибки, неточности или пропавшие документы могут стать поводом для привлечения к субсидиарной ответственности. Особенно это важно, учитывая, как активна стала налоговая.
Если у компании начались серьезные финансовые проблемы, нельзя «прятать голову в песок». Нужно действовать быстро — при необходимости подать на банкротство самостоятельно. Если вы будете тянуть или попытаетесь что-то скрыть, существует высокая вероятность того, что вас привлекут к личной ответственности.
Любые крупные или подозрительные сделки, особенно те, которые могут «вывести» деньги из компании или уменьшить стоимость ее активов, будут «под лупой» арбитражного управляющего и кредиторов.
Важно осознавать, что под субсидиарную ответственность могут попасть не только официальные директора и учредители, но и те, кто фактически управлял компанией, даже если их имена не фигурируют в учредительных документах. Если вы фактически руководите компанией, но нигде не значитесь, вы все равно рискуете.
В условиях ужесточения практики, профессиональная юридическая помощь в сфере банкротства и корпоративного права становится не роскошью, а необходимостью. Как для кредиторов, так и для контролирующих лиц, своевременная консультация и защита могут определить исход дела.
Подведем итоги
Статистика Федресурса за 2024 г. ясно показывает, что «правила игры» в бизнесе стали жестче. Общее снижение числа банкротств при одновременном повышении эффективности механизма привлечения к субсидиарной ответственности указывает на стремление системы к более точечному и результативному воздействию на недобросовестных участников рынка.
Налоговая служба стала активнее, суды чаще одобряют иски о субсидиарной ответственности. Это говорит о том, что государство серьезно настроено наводить порядок и требовать ответственного ведения дел.
Для руководителей и владельцев компаний это означает, что сегодня как никогда важно вести дела прозрачно, ответственно и в строгом соответствии с законом.
