Субсидиарная ответственность и убытки: сравнительный анализ инструментов привлечения контролирующих лиц к ответственности

Если субсидиарка бьет по карману, когда компания уже обанкротилась и не может расплатиться с кредиторами, то убытки могут настичь руководителя даже если бизнес жив, здоров и вроде бы успешно работает. В этой статье мы разберем, чем различаются субсидиарная ответственность и убытки, когда и как использовать каждый из этих инструментов, и как от них защититься.

Конкретный неверный шаг и конкретный размер потерь от него

Компания жива и действует, убыток — это локальная неприятность, а не смерть бизнеса

В пользу самого общества (компании). Деньги возвращаются в ее казну

Чтобы вам было удобнее, мы собрали все ключевые различия в одной таблице (убытки при банкротстве не учитываем):

Директор «Стройград» в предверии процедуры банкротства фирмы продал себе по заниженной стоимости служебный автомобиль. Действие недобросовестное, но для фирмы с многомиллионными оборотами не критическое, до банкротство довести не могло. Управляющий подал заявление и взыскал с него убытки в виде разницы между стоимостью автомобиля и ее рыночной стоимостью.

Тот же директор «СтройГрад» годами заключал подобные сделки с фирмами-однодневками, выводил активы, не платил налоги. В итоге компания накопила долгов на 100 миллионов, не смогла расплатиться с банком за кредит и впала в банкротство. Кредитор (банк), видя, что в компании денег нет, подает иск о субсидиарной ответственности к директору и бенефициарам, чтобы взыскать с них лично весь непогашенный долг.

Директор компании «СтройГрад» без должной проверки заключил договор на закупку партии импортных стройматериалов у ненадежного поставщика, с которым ранее фирма не работал. Поставщик взял 100% предоплату и исчез. Компания потеряла 5 миллионов рублей, но в целом она платежеспособна, проекты ведутся, зарплаты платятся. Собственники в ярости и хотят вернуть эти деньги с директора лично.

Субсидиарка спасает чужих кредиторов от последствий банкротства своего контрагента (возлагая долговую нагрузка банкрота на ее контролирующих лиц), а убытки возвращают деньги самому бизнесу (а точнее, его собственникам) от нерадивого менеджмента (как правило, это действия генерального директора) или недобросовестных действий участников. При этом инструмент убытков в банкротстве кредиторы, также, могут использовать. Давайте представим три очень похожие, но принципиально разные ситуации.

Две стороны одной медали: чем субсидиарка отличается от убытков

К тому же, в этом случае нужно доказывать связь с банкротством . Это самое сложное в субсидиарке — доказать, что именно вот это действие стало последней каплей, которая потопила компанию. В деле об убытках такая связь не нужна. Достаточно доказать более простую цепочку: конкретное действие директора — конкретная дыра в бюджете компании.

Главное преимущество требования об убытках — большее количество оснований . Для субсидиарки нужны особые, «банкротные» нарушения. А взыскать убытки можно за практически любое недобросовестное или неразумное действие, которое причинило компании финансовый вред.

Было ли нарушение настолько масштабным, что объективно могло привести к банкротству? Это ключевой вопрос.

Какие тренды появились в экономике фирмы — это разовый провал или стабильное пике вниз?

Как суд отличает одно от другого? Есть официальный ориентир — пункт 20 постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53 . В нем отмечается, что суд должен оценить:

Если вред был нанесен, но до банкротства дело не дошло . К примеру, директор совершил несущественную для компании с экономической точки зрения сделку. Деньги потеряны, но бизнес в целом продолжает работать, платить по счетам и генерировать прибыль. Это можно исправить через взыскание убытков по статьям 15 и 53.1 Гражданского кодекса . Он обязан вернуть нанесенный ущерб самой компании.

Если своими действиями руководитель довел компанию до банкротства — против него включается субсидиарная ответственность по статье 61.11 закона о банкротстве . Он будет отвечать по долгам компании перед кредиторами. Т.е. действия должны быть существенными для фирмы с финансовой точки зрения (в результате указанных действий компания должна оказаться в банкротстве).

Первый же вопрос: на что подавать иск — на взыскание убытков или на субсидиарную ответственность? При оценке ситуации судьи смотрят, насколько все было плохо, и оценивают масштаб катастрофы:

Что выбрать в банкротстве — убытки или субсидиарку

Пошаговая инструкция: как взыскать убытки с директора

Чтобы суд он взыскал деньги с директора лично, необходимо предоставить факты и документы, которые докажут три ключевых обстоятельства.

1. Доказываем, что директор виноват (недобросовестность или неразумность)

Чтобы обвинить директора, нужно доказать, что он поступил либо недобросовестно (то есть стремился сознательно навредить и знал, что делает плохо), либо неразумно (проявил халатность, недосмотрел, не подумал — это уде более сложный вопрос). Фактически, неразумностью можно назвать любые действия, не как профессиональный управленец. Пример: директор строительной фирмы «Фундамент» закупает большую партию цемента у нового поставщика, о котором на рынке никто не слышал. Он не запросил у него уставные документы, не проверил в реестре, нет ли в отношении него судебных дел, не съездил на склад. Просто поверил на слово по телефону и перевел 5 миллионов предоплаты. Поставщик исчез. Это классическая неразумность — отсутствие элементарной проверки. Стоит отметить, что неразумность должна быть существенной. С недобросовестностью все серьезнее. Директор действовал умышленно, его цель или метод были некорректными или незаконными. Часто это связано с конфликтом интересов. Пример: директор компании «Светлые окна» закупает дорогой профиль у фирмы «Рама-плюс». Никто не знает, что учредитель «Рамы-плюс» — его тесть, а цены на 30% выше рыночных. Директор скрыл этот факт от собственников. Это не просто ошибка, это недобросовестность: он ставил личный интерес (помочь родственнику) выше интересов компании. Найти грань между неразумностью и обычным коммерческим риском может быть сложно. В бизнесе не все сделки успешны. При помощи представленных истцом доказательств суд должен увидеть разницу между «не повезло» и «не подумал».

2. Считаем и доказываем конкретные убытки

Фразы «он нам навредил» или «мы много потеряли» в суде — пустой звук. Нужна цифра. Точная и обоснованная. Необходимо рассчитать размер понесенных убытков до копейки и подкрепить расчет документами. Это могут быть: Прямые потери (реальный ущерб) . Фирма перечислила деньги, которые не вернулись. Нужен договор, платежное поручение, акт сверки.

Упущенная выгода. Компания могла получить доход, но не получила из-за действий директора. Это сложнее. Понадобится расчет, основанный на реальных данных: например, бизнес-план, который утверждали, предложение от другого контрагента с ценами, отчет о рыночной стоимости. Отчет оценщика или аудитора будет нелишним. Независимый специалист рассчитает убытки, и суд будет доверять такому документу гораздо больше, чем вашим внутренним расчетам. В исковом заявлении должна стоять точная сумма, например, 4 851 200 рублей 15 копеек. И к иску должен быть приложен подробный расчет, откуда эта сумма появилась.

3. Строим железную цепочку «действие → убыток»