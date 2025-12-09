Премиум 8016 Мобильная
Субсидиарная ответственность и убытки: сравнительный анализ инструментов привлечения контролирующих лиц к ответственности

Все говорят о субсидиарной ответственности — дамокловом мече, который висит над каждым руководителем и владельцем бизнеса. И правильно говорят, это серьезный инструмент. Но есть у него менее известный, но от того не менее опасный «младший брат» — взыскание убытков. 

Если субсидиарка бьет по карману, когда компания уже обанкротилась и не может расплатиться с кредиторами, то убытки могут настичь руководителя даже если бизнес жив, здоров и вроде бы успешно работает. В этой статье мы разберем, чем различаются субсидиарная ответственность и убытки, когда и как использовать каждый из этих инструментов, и как от них защититься.

Две стороны одной медали: чем субсидиарка отличается от убытков

Субсидиарка спасает чужих кредиторов от последствий банкротства своего контрагента (возлагая долговую нагрузка банкрота на ее контролирующих лиц), а убытки возвращают деньги самому бизнесу (а точнее, его собственникам) от нерадивого менеджмента (как правило, это действия генерального директора) или недобросовестных действий участников. При этом инструмент убытков в банкротстве кредиторы, также, могут использовать. Давайте представим три очень похожие, но принципиально разные ситуации.

Ситуация А (убытки)

Директор компании «СтройГрад» без должной проверки заключил договор на закупку партии импортных стройматериалов у ненадежного поставщика, с которым ранее фирма не работал. Поставщик взял 100% предоплату и исчез. Компания потеряла 5 миллионов рублей, но в целом она платежеспособна, проекты ведутся, зарплаты платятся. Собственники в ярости и хотят вернуть эти деньги с директора лично.

Ситуация Б (субсидиарная ответственность)

Тот же директор «СтройГрад» годами заключал подобные сделки с фирмами-однодневками, выводил активы, не платил налоги. В итоге компания накопила долгов на 100 миллионов, не смогла расплатиться с банком за кредит и впала в банкротство. Кредитор (банк), видя, что в компании денег нет, подает иск о субсидиарной ответственности к директору и бенефициарам, чтобы взыскать с них лично весь непогашенный долг.

Ситуация В (убытки в банкротстве)

Директор «Стройград» в предверии процедуры банкротства фирмы продал себе по заниженной стоимости служебный автомобиль. Действие недобросовестное, но для фирмы с многомиллионными оборотами не критическое, до банкротство довести не могло. Управляющий подал заявление и взыскал с него убытки в виде разницы между стоимостью автомобиля и ее рыночной стоимостью.

Чтобы вам было удобнее, мы собрали все ключевые различия в одной таблице (убытки при банкротстве не учитываем):

Критерий

Взыскание убытков

Субсидиарная ответственность

В чью пользу?

В пользу самого общества (компании). Деньги возвращаются в ее казну

В пользу внешних кредиторов (банки, контрагенты), чьи требования не удовлетворены

Финансовое состояние компании

Компания жива и действует, убыток — это локальная неприятность, а не смерть бизнеса

Компания неплатежеспособна, идет или завершилось банкротство

Главный закон

Статья 53.1 Гражданского кодекса (ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юрлица)

Статья 61.11 закона «О несостоятельности (банкротстве)»

Что доказывать?

Конкретный неверный шаг и конкретный размер потерь от него

Что действия/бездействие лица привели к банкротству компании

Что выбрать в банкротстве — убытки или субсидиарку

Первый же вопрос: на что подавать иск — на взыскание убытков или на субсидиарную ответственность? При оценке ситуации судьи смотрят, насколько все было плохо, и оценивают масштаб катастрофы:

  • Если своими действиями руководитель довел компанию до банкротства — против него включается субсидиарная ответственность по статье 61.11 закона о банкротстве. Он будет отвечать по долгам компании перед кредиторами. Т.е. действия должны быть существенными для фирмы с финансовой точки зрения (в результате указанных действий компания должна оказаться в банкротстве).

  • Если вред был нанесен, но до банкротства дело не дошло. К примеру, директор совершил несущественную для компании с экономической точки зрения сделку. Деньги потеряны, но бизнес в целом продолжает работать, платить по счетам и генерировать прибыль. Это можно исправить через взыскание убытков по статьям 15 и 53.1 Гражданского кодекса. Он обязан вернуть нанесенный ущерб самой компании.

Как суд отличает одно от другого? Есть официальный ориентир — пункт 20 постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53. В нем отмечается, что суд должен оценить:

  • Как изменилось финансовое положение компании: насколько конкретно ухудшились показатели.

  • Какие тренды появились в экономике фирмы — это разовый провал или стабильное пике вниз?

  • Было ли нарушение настолько масштабным, что объективно могло привести к банкротству? Это ключевой вопрос.

Главное преимущество требования об убытках — большее количество оснований. Для субсидиарки нужны особые, «банкротные» нарушения. А взыскать убытки можно за практически любое недобросовестное или неразумное действие, которое причинило компании финансовый вред. 

К тому же, в этом случае нужно доказывать связь с банкротством. Это самое сложное в субсидиарке — доказать, что именно вот это действие стало последней каплей, которая потопила компанию. В деле об убытках такая связь не нужна. Достаточно доказать более простую цепочку: конкретное действие директора — конкретная дыра в бюджете компании.

Пошаговая инструкция: как взыскать убытки с директора

Чтобы суд он взыскал деньги с директора лично, необходимо предоставить факты и документы, которые докажут три ключевых обстоятельства. 

1. Доказываем, что директор виноват (недобросовестность или неразумность)

Чтобы обвинить директора, нужно доказать, что он поступил либо недобросовестно (то есть стремился сознательно навредить и знал, что делает плохо), либо неразумно (проявил халатность, недосмотрел, не подумал — это уде более сложный вопрос).

Фактически, неразумностью можно назвать любые действия, не как профессиональный управленец.

Пример: директор строительной фирмы «Фундамент» закупает большую партию цемента у нового поставщика, о котором на рынке никто не слышал. Он не запросил у него уставные документы, не проверил в реестре, нет ли в отношении него судебных дел, не съездил на склад. Просто поверил на слово по телефону и перевел 5 миллионов предоплаты. Поставщик исчез. Это классическая неразумность — отсутствие элементарной проверки. Стоит отметить, что неразумность должна быть существенной.

С недобросовестностью все серьезнее. Директор действовал умышленно, его цель или метод были некорректными или незаконными. Часто это связано с конфликтом интересов.

Пример: директор компании «Светлые окна» закупает дорогой профиль у фирмы «Рама-плюс». Никто не знает, что учредитель «Рамы-плюс» — его тесть, а цены на 30% выше рыночных. Директор скрыл этот факт от собственников. Это не просто ошибка, это недобросовестность: он ставил личный интерес (помочь родственнику) выше интересов компании.

Найти грань между неразумностью и обычным коммерческим риском может быть сложно. В бизнесе не все сделки успешны. При помощи представленных истцом доказательств суд должен увидеть разницу между «не повезло» и «не подумал».

2. Считаем и доказываем конкретные убытки

Фразы «он нам навредил» или «мы много потеряли» в суде — пустой звук. Нужна цифра. Точная и обоснованная. Необходимо рассчитать размер понесенных убытков до копейки и подкрепить расчет документами. Это могут быть:

  • Прямые потери (реальный ущерб). Фирма перечислила деньги, которые не вернулись. Нужен договор, платежное поручение, акт сверки.

  • Упущенная выгода. Компания могла получить доход, но не получила из-за действий директора. Это сложнее. Понадобится расчет, основанный на реальных данных: например, бизнес-план, который утверждали, предложение от другого контрагента с ценами, отчет о рыночной стоимости.

Отчет оценщика или аудитора будет нелишним. Независимый специалист рассчитает убытки, и суд будет доверять такому документу гораздо больше, чем вашим внутренним расчетам.

В исковом заявлении должна стоять точная сумма, например, 4 851 200 рублей 15 копеек. И к иску должен быть приложен подробный расчет, откуда эта сумма появилась.

3. Строим железную цепочку «действие → убыток» 

Это, пожалуй, самый сложный этап. Необходимо доказать, что убытки наступили именно и исключительно из-за конкретного неправомерного действия директора, а не по какой-то другой причине. Нужно выстроить логическую цепочку.

Пример, того как не надо писать: «Директор Иванов в 2022–2023 году плохо управлял компанией, заключал сомнительные сделки, в результате компания стала работать в убыток и потеряла 10 млн. рублей». 

Это слишком размыто. Какие именно сделки? Почему сомнительные? Как именно каждая из них привела к потере?

Как правильно (шаблон для выигрышного иска):

«1. Конкретное действие. 15 марта 2023 года генеральный директор Петров А.И. единолично, без одобрения совета директоров (что требовалось Уставом), подписал договор №45 на поставку товара с ООО «Ромашка» и перечислил аванс 20 млн. рублей.

2. Доказательство неразумности/недобросовестности. На момент сделки ООО «Ромашка» существовало 10 дней, его уставный капитал — 10 000 руб., а его единственный учредитель ранее имел проблемы с законом. Простая проверка по открытым реестрам это показывала, но Петров А.И. ее не провел.

3. Конкретный результат. Поставка по договору №45 не была осуществлена, деньги не возвращены. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10.10.2024 (дело № А40-12345/2024) с ООО «Ромашка» взыскана задолженность, но взыскание невозможно, так как у общества отсутствуют активы.

Итоговая цепочка: действия (п.1 + п.2) напрямую привели к финансовой потере (п.3) в размере 20 миллионов рублей».

Отсутствие любого из этих трех элементов — верный путь к отказу в иске. Суд не будет додумывать за истца. Задача последнего — представить полный, документально подтвержденный иск.

Читайте нашу статьюhttps://dolgiplus.ru/blog/vzyskanie-s-kontragenta/vzyskanie-ubytkov.

Разумный риск или халатность? Как суд отделяет одно от другого

Это самый сложный и спорный момент. В бизнесе нельзя исключить риски полностью. Суды разграничивают не просчитанный риск (халатность) и разумный предпринимательский риск. Директора, скорее всего, признают неразумным/недобросовестным и заставят платить, если он:

  • Игнорировал очевидные «красные флаги». Заключил многомиллионный контракт с компанией, которая только что зарегистрирована, имеет нулевые активы и директором-студентом.

  • Нарушил внутренние процедуры. Санкционировал крупную сделку, минуя обязательное согласование с правлением или советом директоров, прописанное в уставе.

  • Действовал в конфликте интересов. Компания продала активы другой фирме по заниженной цене, а бенефициаром фирмы-покупателя оказалась супруга директора. Сокрытие этой связи — прямое доказательство недобросовестности.

  • Скрыл информацию. При принятии решения на совете директоров умолчал о ключевых негативных обстоятельствах, которые повлияли на результат.

Разумный риск — когда руководитель может оправдаться:

  • Он провел нормальную проверку. Запросил у контрагента бухотчетность, проверил его по картотеке арбитражных дел, заключения не было. Контрагент оказался мошенником, о чем не знал никто на рынке. Это форс-мажор, а не вина директора.

  • Решение было обоснованным. Руководитель вложил деньги в рискованный, но перспективный стартап по решению инвестиционного комитета, с привлечением экспертов. Стартап прогорел. Это коммерческий риск, а не халатность.

Важный вывод для любого директора: ваша задача — создать и соблюдать документированную процедуру принятия решений. Если действие руководителя можно объяснить бизнес-логикой, анализом рынка и оно согласовано с уполномоченными органами, шансы взыскать с него убытки резко падают.

Где и когда может подать иск кредитор, если банкротства нет

Если нужно привлечь к субсидиарной ответственности

Подать иск о субсидиарке отдельно от банкротства можно в следующих случаях:

  • Завершение процесса. Конкурсное производство в деле о банкротстве должно быть завершено или производство по самому делу — прекращено. Требования кредитора не удовлетворены. В ходе банкротства его денежные требования к компании так и остались непогашенными (полностью или частично).

  • Компания исключена из ЕГРЮЛ с долгами.  В данном случае речь идет о внебанкротной субсидиарной ответственности (ст. 53.1 ГК)

  • Заявление о банкротстве возвращено заявителю.

Важные технические моменты

Иск о субсидиарке поданный вне дела о банкротстве, рассматривает тот же самый арбитражный суд, который вел исходное дело, возвращал заявление или прекращал производство.

Суд откажет в присоединении к иску лицу, которое не участвовало в первоначальном деле о банкротстве. Это правило защищает от того, чтобы абсолютно все кредиторы внезапно подали отдельные иски по одним и тем же основаниям.

Практическая страховка для директора: как защититься от исков в деле об убытках

Если вы хотите минимизировать риски, работайте по этим направлениям:

Проверьте срок исковой давности

По общему правилу, он составляет 3 года (ст. 196 ГК). Но отсчет начинается не с момента самого действия (бездействия), а с момента, когда о нем узнало лицо, имеющее право на иск. Это может быть новый директор (с даты вступления в должность и получения документов). Или участник/акционер (с даты, когда он должен был узнать о нарушении, например, на годовом собрании при утверждении отчетности, где видны убытки). Часто истцы упускают этот срок из виду.

Ваша задача — доказать суду, что он начал течь гораздо раньше.

Помните о презумпции добросовестности

В гражданском праве (в отличие от субсидиарки в банкротстве) директор изначально считается добросовестным. Бремя доказывания обратного лежит на истце. Они должны предоставить доказательства вашей вины, а не вы — своей невиновности. Требуйте от них четкой и доказательной цепочки.

Настаивайте на разумном предпринимательском риске

Доказывайте, что ваше решение:

  • Было основано на доступной и проверенной информации.

  • Принималось в рамках ваших полномочий.

  • Было направлено на получение прибыли для компании, а не являлось заведомо провальным.

  • Соответствовало практике рынка.

Пример защиты: «Да, инвестиция в новый цех не окупилась. Но решение принималось на основе детального маркетингового исследования (прилагаем отчет), прогноза роста спроса (прилагаем аналитику), было одобрено советом директоров (прилагаем протокол). Падение спроса из-за санкций было невозможно предугадать. Это реализация предпринимательского риска, а не неразумные действия».

Как защититься от субсидиарной ответственности

Чек-лист:

1. Проверяйте сроки.

Читайте нашу статью про сроки: https://dolgiplus.ru/blog/sroki-privlecheniya-k-subsidiarnoj-otvetstvennosti.

2. Доказывайте, что банкротство наступило по иным причинам. Раскройте истинные причины банкротства.

3. При защите не ограничивайтесь одной первичной бухгалтерской документацией. Раскрывайте экономическую суть сделок и материально-техническую возможность фирмы их исполнить.

4. Доказывайте отсутствие статуса «контролирующего должника лица» (КДЛ).

А самое главное и в первом и втором случае обращайтесь к помощи узкопрофильных юристов.

Читайте еще одну полезную статью про убытки: https://dolgiplus.ru/blog/vzyskanie-ubytkov-s-direktora-i-uchastnika-obschestva.

Итог: два мощных инструмента, один принцип

И субсидиарная ответственность, и взыскание убытков служат одной высокой цели — повысить ответственность тех, кто управляет бизнесом. Они снимают броню «ограниченной ответственности» с юридического лица и напоминают, что за ключевые решения, приведшие к краху или серьезному ущербу, придется отвечать личным имуществом.

  • Собственник бизнеса имеет право требовать компенсации от недобросовестного управленца, даже если компания на плаву. Собирайте доказательства, фиксируйте нарушения, считайте точный ущерб.

  • Директору и бенефициару важно помнить, что его безопасность — в прозрачности, документировании решений и соблюдении корпоративных процедур. Одно бездумно подписанное решение может обернуться многомиллионными требованиями к нему лично. 

В случае возникновения сложной ситуации не стоит действовать самостоятельно. Лучше обратиться к проверенному юристу, который знает все тонкости ведения дел о субсидиарке или убытках. Иногда от многомиллионных долгов руководителя оделяют всего 1–2 незамеченных тезиса. К примеру, вот так мы помогли директору избавиться от субсидиарной ответственности на 220 миллионов рублей.

