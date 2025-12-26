Уклонение от уплаты налогов: виды нарушений и ответственность 

Налоговая революция: изменение ответственности за уклонение от уплаты налогов по УК

Все началось с двух законов «О внесении изменений в УК РФ» — от 06.04.2024 и от 18.03.2023. Их можно смело назвать революционными, потому что они в корне изменили подход к самым серьезным налоговым нарушениям. Главное техническое изменение: максимальный срок, который теперь могут дать по ряду опасных статей, снизился с шести до пяти лет. Это коснулось трех пунктов Уголовного кодекса:

часть 2 статьи 199 — когда компания уклоняется от налогов в особо крупной сумме или это делает группа лиц по сговору (например, директор и бухгалтер).

часть 2 статьи 199.1 — когда налоговый агент (тот, кто должен удержать налог с другого и перевести государству) не делает этого в особо крупном размере.

часть 2 статьи 199.2 — когда организация или ИП прячут деньги или имущество, которые по закону можно было бы забрать за долги по налогам, и сумма опять же особо крупная.

Все перечисленные выше составы перестали быть тяжкими преступлениями, и перешли в категорию средней тяжести. Для них срок давности короче — теперь он составляет не более шести лет. Это значит, что если следствие или суд затянутся и этот срок истечет, дело должны будут прекратить. Шанс выйти сухим из воды, даже если все было плохо, повышается.

Но и это еще не все. Уголовное дело по этим статьям теперь должно быть прекращено, если человек или компания полностью рассчитаются с государством. И речь не только о самой недоимке (долге), а о полной сумме: нужно погасить основной долг, все набежавшие пени и все штрафы. После этого предприниматель становится чист перед уголовным законом.

Пример: собственник компании «Профит» и его финансовый директор годами «рисовали» в декларациях по налогу на прибыль, чтобы платить меньше. В итоге ФНС насчитала им долг в 80 миллионов рублей. Раньше это почти гарантированно грозило реальным сроком по «тяжкой» статье. Теперь их действия — преступление средней тяжести. Если финдир собственник смогут найти деньги, продать активы и полностью закрыть всю сумму (долг+пени+штрафы), уголовное дело по уклонению от уплаты налогов против них обязаны прекратить. Угроза тюрьмы исчезнет.

Итог этого раздела можно уместить в одну простую фразу, которую стоит выучить как мантру: самый верный и надежный способ избежать уголовного дела за налоговые грехи в 2025 году — полностью, до копейки, расплатиться с бюджетом.