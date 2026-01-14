Несостоятельность и банкротство юридического лица: признаки, процедура, статистика

Как правильно пройти через процесс несостоятельности и банкротства юридического лица, минимизировав риски для себя лично, и какие возможности он открывает для кредиторов — разбираемся в этой статье.

Законодательство сегодня построено так, что оно буквально мотивирует руководство активно защищаться. Если директор или учредитель будут пассивно наблюдать за разорением фирмы, их почти автоматически признают виновными в происшедшем, а это уже прямой риск субсидиарки.

Обвинение в выводе активов на 224+ млн. И полный отказ суда в иске к нашему клиенту . Читайте о том, как мы превратили «очевидную» для кредиторов вину в доказанную законность действий предпринимателя.

Фиктивное банкротство . Тоже уголовное преступление, но по ст. 197 УК . Компания на самом деле может выплатить долги, но заявляет о банкротстве, чтобы обмануть кредиторов и получить выгоду.

Преднамеренное (умышленное) банкротство . Это уже уголовное дело по ст. 196 УК . Руководство специально разворовывало фирму, чтобы объявить банкротом пустую оболочку и не платить по счетам.

Временное (условное) банкротство . Ситуация поправима. Денег нет сейчас, но активы есть (например, дорогое оборудование или крупная дебиторка). Есть шанс выкарабкаться.

Реальное банкротство . Самый частый случай. Денег и активов объективно не хватает, чтобы покрыть долги. Бизнес на самом деле разорился.

Понятие несостоятельности и банкротства юридического лица включает в себя четыре категории:

Для кредиторов банкротство — мощный инструмент, который можно использовать тогда, когда другие методы не сработали. В рамках банкротства управляющий будет искать все активы, даже скрытые, и оспаривать подозрительные сделки. Минус: кредиторов много, и деньги делят на всех, поэтому каждому ингода достается меньше, чем ожидалось.

Для фирмы-должника банкротство часто кажется легким способом «скинуть» долги. Но это опасная иллюзия. Процедура тщательно изучит все действия руководства организации. И если будут найдены нарушения, долги фирмы станут их личными (субсидиарная ответственность).

Масштаб явления огромен. Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, ежегодно через процедуры несостоятельности банкротства юридических лиц проходят около десяти тысяч компаний.

Компания окончательно разорилась: она больше не может платить поставщикам, выдавать зарплату, отчислять налоги. Банкротство — это официальное признание судом этого печального факта. Признать компанию банкротом может только арбитражный суд на основании признаков, о которых мы подробнее расскажем в следующем разделе.

Процедура привлечения к субсидиарке часто похожа на проторенную дорогу: кредиторы и управляющий идут по ней, а суд часто соглашается. Читайте, как мы заставили суд свернуть с этого пути и вынести оправдательное для гендира решение , а также какие аргументы сработали против иска на 36 млн. рублей.

Пока ситуация не стала критической, подача заявления — право руководителя компании. Но если признаки банкротства наблюдаются уже месяц, это становится его обязанностью . Промедление может быть использовано против директора, как основание для субсидиарки.

В прошлом году признаки банкротства были немного скорректированы ( закон от 29.05.2024 № 107-ФЗ ). Для большинства компаний правило «2 млн / 3 месяца» осталось в силе. Но для отдельных видов юрлиц установлены особые правила:

Срок просрочки . Компания не платит по этим долгам в течение трех месяцев с даты, когда должна была.

Сумма долга . Совокупная задолженность перед всеми контрагентами и другими кредиторами составляет не менее двух миллионов рублей.

Что показывает актуальная статистика банкротств и субсидиарки

Многие думают, что самое страшное — это закрыть бизнес. Но свежие данные говорят о том, что настоящий кошмар начинается после. Давайте посмотрим на статистику прошлого года. Цифры, которые мы нашли в официальной базе Федресурса, заслуживает самого пристального внимания.

Меньше банкротств? Не стоит обольщаться

Да, на первый взгляд кажется, что все налаживается. В 2024 году официально обанкротились 8570 компаний. Число, конечно, внушительное, но все же меньше, чем в прошлые годы. Экономика в целом стабилизировалась, бизнес как-то пережил пандемийные бури и научился лавировать в условиях санкций. Но, как вы сейчас увидите, это снижение общего числа — лишь верхушка айсберга. В глубине скрываются куда более тревожные тенденции.

Кто чаще становится инициатором: здесь картина меняется кардинально

Раньше все было предсказуемо: кредитор не дождался денег — подал на банкротство. Сейчас расклад сил изменился, и это многое говорит о настроениях в деловой сфере. Кредиторы по-прежнему главные зачинщики (66% всех дел), но их пыл немного поостыл (в 2023 году они инициировали 77% дел). Возможно, они устали биться головой о стену или стали избирательнее. Но зато активность ФНС взлетела до небес. Если в 2023 году по ее инициативе начиналось 14% дел, то в 2024 — уже целых 24%. Каждое четвертое дело о банкротстве теперь запускает государство. Это громкий сигнал: налоговики теперь используют банкротство как мощный рычаг давления, чтобы взыскать долги в бюджет. Так что, ФНС не будет ждать и обходиться только начислением пени, пока руководство решит заплатить задолженность крупным по налогам. Сами компании-должники стали чуть чаще подавать на себя (10% против 8%). Это можно расценить как рост грамотности: бизнесмены стали понимать, что легальное банкротство — иногда лучший выход, чем агония под давлением исполнительных листов. Если раньше главную угрозу представлял обиженный поставщик, то теперь за финансовым пульсом предприятий следит куда более серьезный оппонент — государство. И у него информации об их делах куда больше.

Зоны турбулентности: в каких отраслях бизнес тонет чаще всего

Карта рисков не поменялась. Есть отрасли, которые стабильно лидируют в этом печальном рейтинге, и это прямое следствие их специфики и экономической конъюнктуры: Строительство (2022 банкротства) . Вечный лидер. Сфера, в которой риски заложены в самой ДНК: долгие циклы, зависимость от финансирования и настроений на рынке недвижимости.

Торговля (2171 банкротство) . Жесткая конкуренция, капризный спрос и логистические головоломки продолжают создавать сложности ритейлеров.

Недвижимость (870 банкротств) . Эта сфера — брат-близнец строительства. Инвестиционный климат и доступность кредитов решают все.

Обрабатывающее производство (820 банкротств) . Зависимость от импортных комплектующих, необходимость постоянных дорогих апгрейдов оборудования бьют по стабильности.

Транспортировка и хранение (634 банкротства). Логистические цепочки рвутся, правила меняются — отрасль в перманентном стрессе.

Статистика субсидиарки: тенденция пугает

А теперь перейдем к самой страшной для многих части статистики. К тому, что происходит после объявления компании банкротом. Несмотря на то, что общее число банкротств упало, гонка за личными деньгами руководителей и владельцев только набирает обороты. Да, заявлений подали меньше: в 2024 году в суды поступило 6248 заявлений о привлечении к субсидиарке. Это чуть меньше, чем в 2023 (6475). Этот небольшой спад легко объяснить: государство подняло размер пошлин за подачу таких исков. Судиться стало намного дороже, и некоторые, возможно, просто не потянули финансово эту тяжбу. Но при этом суд говорит кредиторам «да» чаще, чем когда-либо. Это самый важный показатель, на который нужно смотреть. Если в 2023 году суды удовлетворяли 43% исков о субсидиарной ответственности, то в 2024 году этот показатель совершил прыжок до 52%. Почему же больше половины всех поданных заявлений теперь заканчиваются решением взыскать долги компании с личных средств директоров и учредителей: Суды стали жестче . Период послаблений и понимания сложной ситуации для бизнеса, кажется, закончился.

Кредиторы и управляющие научились . Они стали лучше готовить доказательную базу, их иски теперь — точечные и отлично подготовленные.

Интересы кредиторов в приоритете. Суды все чаще становятся на сторону тех, кому должны, а не тех, кто не смог расплатиться. Жертв стало на треть больше, и это прямое следствие предыдущего пункта. Если в 2023 году к ответственности привлекли 4173 человека, то в 2024 — уже 5331. Рост на целых 28%. При этом цена ошибки по-прежнему астрономическая. Средняя сумма, которую приходится выплачивать привлеченному лицу, в 2024 году составила 81 миллион рублей. Да, это чуть меньше рекордных 91 миллиона 2023 года, но разве от этого легче? Это по-прежнему суммы, способные разрушить личное благосостояние, накопленное за всю жизнь.

Итоговые выводы по результатам анализа