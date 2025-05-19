5% налога и 7,6% взносов: как сохранить ИТ-преференции в 2025 году

Конкуренция усиливается: за последний год реестр аккредитованных компаний вырос почти до 19 000. Спрос на статус высок, а требования Минцифры — все строже. Разбираемся, как не потерять то, что уже получено, и какие шаги нужно сделать бизнесу прямо сейчас.
Что такое ИТ-аккредитация сегодня
ИТ-аккредитация — это официальный статус, который дает компании право на налоговые льготы и меры государственной поддержки. Если говорить проще, это способ доказать государству, что вы действительно работаете в сфере информационных технологий и вносите вклад в цифровую экономику страны. В ответ на это компания получает существенные преференции: 5% налог на прибыль, пониженные страховые взносы на фонд оплаты труда, упрощенный доступ к грантам, субсидиям и участию в профильных государственных программах.
Важно понимать разницу между первичной аккредитацией и ежегодным подтверждением. Первичная аккредитация — это первый шаг: компания подает заявку через Госуслуги, заполняет анкету, прикрепляет документы, указывает ОКВЭД, раскрывает суть своей деятельности, предоставляет информацию о сотрудниках и сайте. Если все в порядке, Минцифры включает организацию в реестр.
Но на этом история не заканчивается. Каждый год, до 1 июня, компания должна подтвердить свое соответствие требованиям — это называется ежегодное подтверждение. Не подали вовремя или не соответствуете новым критериям — вас автоматически исключают из реестра, и с этого момента все льготы прекращаются. Поэтому наличие аккредитации — это не разовая акция, а постоянная работа над соблюдением условий.
С 2025 года в силу вступили обновленные требования. Во-первых, теперь 30% для получения ит-аккредитации и 70% для применения всех льгот выручки компании должно приходиться на профильную ИТ-деятельность. Во-вторых, особое внимание уделяется сайту компании: он должен быть рабочим, содержать описание ИТ-направления, перечень услуг и соответствовать критериям, прописанным в методических рекомендациях Минцифры.
7 главных выгод ИТ-аккредитации для бизнеса
Для ИТ-компаний аккредитация — это не просто формальный статус. Это реальный инструмент снижения расходов и доступа к государственным возможностям, который дает ощутимые преимущества уже с первого дня после получения.
Налог на прибыль — 0% до 31 декабря 2024 года, затем 5%. Даже после роста ставка останется в пять раз ниже, чем общая для бизнеса (25%), что напрямую увеличивает чистую прибыль и оставляет больше средств на развитие.
Страховые взносы — 7,6% вместо 30%. Льгота действует, если не менее 70 % выручки формируется за счет ИТ-деятельности, существенно снижая расходы на фонд оплаты труда и повышая конкурентоспособность компании на рынке труда.
Льготная ипотека для сотрудников — ставка до 5% годовых. Программа помогает удерживать существующих специалистов и привлекать новых, предлагая им одно из самых востребованных соц-благ на рынке.
Льготные кредиты — до 3% годовых. Аккредитованные компании могут получить финансирование на разработку и внедрение цифровых решений на российской технологической базе, что ускоряет реализацию крупных проектов.
Гранты и субсидии Минцифры. Участие в конкурсах открывает дополнительное финансирование как для развития существующих продуктов, так и для вывода на рынок новых решений.
Выход на рынки Национальной технологической инициативы (НТИ). Предусмотрены льготные условия участия в пилотных проектах, НИОКР, акселераторах и других механизмах НТИ, что облегчает масштабирование инновационных разработок.
Упрощенные валютные операции. Ослаблен валютный контроль при экспортных ИТ-контрактах, что важно для компаний, работающих с зарубежными заказчиками.
Статус социально значимой компании. При численности от 100 сотрудников организация может получить этот статус и оформлять мобилизационные отсрочки для ключевых специалистов.
Отсрочка от призыва на военную службу. Молодые сотрудники могут продолжать карьеру без риска перерыва из-за армейской обязанности, что повышает привлекательность работодателя.
Упрощенное трудоустройство и получение ВНЖ для иностранных специалистов. Это позволяет компаниям быстрее расширять международные команды и привлекать редкие компетенции.
Что чаще всего спрашивают об ИТ-аккредитации
ИТ-аккредитация — процедура не новая, но с каждым годом требований становится больше, а нюансов — сложнее. Мы собрали самые популярные вопросы, которые задают бухгалтера, собственники бизнеса и юристы, чтобы разобраться, какие риски и возможности несет этот статус, и как избежать типичных ошибок.
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1. Можно ли подать документы на подтверждение позже — со штрафом или в особом порядке?
Нет. Законодательством не предусмотрена возможность «запоздалой подачи». Если вы не подтвердите аккредитацию до 1 июня 2025 года, компания автоматически исключается из реестра, а все льготы утрачиваются с этой даты. Придется проходить процедуру первичной аккредитации заново, и нет гарантий, что ее одобрят.
2. Делают ли поблажки для индивидуальных предпринимателей?
ИП действительно могут пройти аккредитацию как ИТ-организации, но требования к ним те же: профильная деятельность, минимум 30% ИТ-выручки, сайт с описанием услуг и соответствующие ОКВЭД. Пониженные взносы и другие льготы также доступны при соблюдении всех условий.
3. Что делать, если сайт не соответствует требованиям Минцифры?
Сайт — обязательный элемент аккредитации. Он должен быть публичным, функционировать на момент проверки, содержать описание ИТ-деятельности, перечень услуг и контакты. Без этого заявку отклонят. Лучше заранее провести аудит сайта и при необходимости внести правки.
4. Можно ли подать повторно, если ранее отказали в аккредитации?
Да, повторная подача возможна. Главное — устранить причины отказа: изменить ОКВЭД, доработать сайт, увеличить долю ИТ-выручки или штат профильных сотрудников. После этого можно подать заявку заново через Госуслуги.
5. Считаются ли услуги технической поддержки ИТ-деятельностью?
Не всегда. Минцифры делает акцент на разработке, а не на сопровождении. Если вы только настраиваете и обслуживаете чужие решения, это может не подойти. Важно, чтобы в деятельности компании присутствовала именно разработка ПО или собственных цифровых продуктов.
6. Может ли компания потерять статус в течение года?
Да. Минцифры имеет право исключить компанию из реестра досрочно, если выяснится, что она больше не соответствует критериям — например, доля ИТ-выручки снизилась или сайт перестал работать. Поэтому важно не только попасть в реестр, но и поддерживать соответствие требованиям весь год.
Чек-лист: готова ли ваша компания к подтверждению ИТ-аккредитации в 2025 году
№
Критерий
Да
Нет
1
Доля ИТ-выручки не менее 30%
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3
На сайте есть описание ИТ-деятельности
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4
Сайт работает и содержит актуальные контакты
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5
В ОКВЭД указан ИТ-код (62, 63 и др.)
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6
Учредительные и бухдокументы подготовлены
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7
Оформлена ЭЦП и доступ к Госуслугам
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📊 Подсчет баллов
7–8 «Да» — вы полностью готовы, можно подавать.
4–6 «Да» — есть риски, устраните слабые места.
Менее 4 «Да» — высокая вероятность исключения из реестра. Срочно займитесь подготовкой.
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