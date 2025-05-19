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IT-компании

5% налога и 7,6% взносов: как сохранить ИТ-преференции в 2025 году

Если ваша компания рассчитывает на 5 % налога на прибыль, пониженные страховые взносы и преференции от государства — пора действовать. До 1 июня 2025 года все ранее аккредитованные ИТ-организации обязаны подтвердить свой статус. Иначе — вылет из реестра, автоматическая потеря всех льгот и, как следствие, рост нагрузки на фонд оплаты труда.

Конкуренция усиливается: за последний год реестр аккредитованных компаний вырос почти до 19 000. Спрос на статус высок, а требования Минцифры — все строже. Разбираемся, как не потерять то, что уже получено, и какие шаги нужно сделать бизнесу прямо сейчас.

Что такое ИТ-аккредитация сегодня

ИТ-аккредитация — это официальный статус, который дает компании право на налоговые льготы и меры государственной поддержки. Если говорить проще, это способ доказать государству, что вы действительно работаете в сфере информационных технологий и вносите вклад в цифровую экономику страны. В ответ на это компания получает существенные преференции: 5% налог на прибыль, пониженные страховые взносы на фонд оплаты труда, упрощенный доступ к грантам, субсидиям и участию в профильных государственных программах.

Важно понимать разницу между первичной аккредитацией и ежегодным подтверждением. Первичная аккредитация — это первый шаг: компания подает заявку через Госуслуги, заполняет анкету, прикрепляет документы, указывает ОКВЭД, раскрывает суть своей деятельности, предоставляет информацию о сотрудниках и сайте. Если все в порядке, Минцифры включает организацию в реестр.

Но на этом история не заканчивается. Каждый год, до 1 июня, компания должна подтвердить свое соответствие требованиям — это называется ежегодное подтверждение. Не подали вовремя или не соответствуете новым критериям — вас автоматически исключают из реестра, и с этого момента все льготы прекращаются. Поэтому наличие аккредитации — это не разовая акция, а постоянная работа над соблюдением условий.

С 2025 года в силу вступили обновленные требования. Во-первых, теперь 30% для получения ит-аккредитации и 70% для применения всех льгот  выручки компании должно приходиться на профильную ИТ-деятельность. Во-вторых, особое внимание уделяется сайту компании: он должен быть рабочим, содержать описание ИТ-направления, перечень услуг и соответствовать критериям, прописанным в методических рекомендациях Минцифры.

7 главных выгод ИТ-аккредитации для бизнеса

Для ИТ-компаний аккредитация — это не просто формальный статус. Это реальный инструмент снижения расходов и доступа к государственным возможностям, который дает ощутимые преимущества уже с первого дня после получения.

  1. Налог на прибыль — 0% до 31 декабря 2024 года, затем 5%. Даже после роста ставка останется в пять раз ниже, чем общая для бизнеса (25%), что напрямую увеличивает чистую прибыль и оставляет больше средств на развитие.

  2. Страховые взносы — 7,6% вместо 30%. Льгота действует, если не менее 70 % выручки формируется за счет ИТ-деятельности, существенно снижая расходы на фонд оплаты труда и повышая конкурентоспособность компании на рынке труда.

  3. Льготная ипотека для сотрудников — ставка до 5% годовых. Программа помогает удерживать существующих специалистов и привлекать новых, предлагая им одно из самых востребованных соц-благ на рынке.

  4. Льготные кредиты — до 3% годовых. Аккредитованные компании могут получить финансирование на разработку и внедрение цифровых решений на российской технологической базе, что ускоряет реализацию крупных проектов.

  5. Гранты и субсидии Минцифры. Участие в конкурсах открывает дополнительное финансирование как для развития существующих продуктов, так и для вывода на рынок новых решений.

  6. Выход на рынки Национальной технологической инициативы (НТИ). Предусмотрены льготные условия участия в пилотных проектах, НИОКР, акселераторах и других механизмах НТИ, что облегчает масштабирование инновационных разработок.

  7. Упрощенные валютные операции. Ослаблен валютный контроль при экспортных ИТ-контрактах, что важно для компаний, работающих с зарубежными заказчиками.

  8. Статус социально значимой компании. При численности от 100 сотрудников организация может получить этот статус и оформлять мобилизационные отсрочки для ключевых специалистов.

  9. Отсрочка от призыва на военную службу. Молодые сотрудники могут продолжать карьеру без риска перерыва из-за армейской обязанности, что повышает привлекательность работодателя.

  10. Упрощенное трудоустройство и получение ВНЖ для иностранных специалистов. Это позволяет компаниям быстрее расширять международные команды и привлекать редкие компетенции.

Что чаще всего спрашивают об ИТ-аккредитации

ИТ-аккредитация — процедура не новая, но с каждым годом требований становится больше, а нюансов — сложнее. Мы собрали самые популярные вопросы, которые задают бухгалтера, собственники бизнеса и юристы, чтобы разобраться, какие риски и возможности несет этот статус, и как избежать типичных ошибок.

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1. Можно ли подать документы на подтверждение позже — со штрафом или в особом порядке?

Нет. Законодательством не предусмотрена возможность «запоздалой подачи». Если вы не подтвердите аккредитацию до 1 июня 2025 года, компания автоматически исключается из реестра, а все льготы утрачиваются с этой даты. Придется проходить процедуру первичной аккредитации заново, и нет гарантий, что ее одобрят.

2. Делают ли поблажки для индивидуальных предпринимателей?

ИП действительно могут пройти аккредитацию как ИТ-организации, но требования к ним те же: профильная деятельность, минимум 30% ИТ-выручки, сайт с описанием услуг и соответствующие ОКВЭД. Пониженные взносы и другие льготы также доступны при соблюдении всех условий.

3. Что делать, если сайт не соответствует требованиям Минцифры?

Сайт обязательный элемент аккредитации. Он должен быть публичным, функционировать на момент проверки, содержать описание ИТ-деятельности, перечень услуг и контакты. Без этого заявку отклонят. Лучше заранее провести аудит сайта и при необходимости внести правки.

4. Можно ли подать повторно, если ранее отказали в аккредитации?

Да, повторная подача возможна. Главное устранить причины отказа: изменить ОКВЭД, доработать сайт, увеличить долю ИТ-выручки или штат профильных сотрудников. После этого можно подать заявку заново через Госуслуги.

5. Считаются ли услуги технической поддержки ИТ-деятельностью?

Не всегда. Минцифры делает акцент на разработке, а не на сопровождении. Если вы только настраиваете и обслуживаете чужие решения, это может не подойти. Важно, чтобы в деятельности компании присутствовала именно разработка ПО или собственных цифровых продуктов.

6. Может ли компания потерять статус в течение года?

Да. Минцифры имеет право исключить компанию из реестра досрочно, если выяснится, что она больше не соответствует критериям — например, доля ИТ-выручки снизилась или сайт перестал работать. Поэтому важно не только попасть в реестр, но и поддерживать соответствие требованиям весь год.

Чек-лист: готова ли ваша компания к подтверждению ИТ-аккредитации в 2025 году

Критерий

Да

Нет

1

Доля ИТ-выручки не менее 30%

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3

На сайте есть описание ИТ-деятельности

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4

Сайт работает и содержит актуальные контакты

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5

В ОКВЭД указан ИТ-код (62, 63 и др.)

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6

Учредительные и бухдокументы подготовлены

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7

Оформлена ЭЦП и доступ к Госуслугам

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📊 Подсчет баллов

  • 7–8 «Да» — вы полностью готовы, можно подавать.

  • 4–6 «Да» — есть риски, устраните слабые места.

  • Менее 4 «Да» — высокая вероятность исключения из реестра. Срочно займитесь подготовкой.

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