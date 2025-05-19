5% налога и 7,6% взносов: как сохранить ИТ-преференции в 2025 году

Что такое ИТ-аккредитация сегодня

ИТ-аккредитация — это официальный статус, который дает компании право на налоговые льготы и меры государственной поддержки. Если говорить проще, это способ доказать государству, что вы действительно работаете в сфере информационных технологий и вносите вклад в цифровую экономику страны. В ответ на это компания получает существенные преференции: 5% налог на прибыль, пониженные страховые взносы на фонд оплаты труда, упрощенный доступ к грантам, субсидиям и участию в профильных государственных программах.

Важно понимать разницу между первичной аккредитацией и ежегодным подтверждением. Первичная аккредитация — это первый шаг: компания подает заявку через Госуслуги, заполняет анкету, прикрепляет документы, указывает ОКВЭД, раскрывает суть своей деятельности, предоставляет информацию о сотрудниках и сайте. Если все в порядке, Минцифры включает организацию в реестр.

Но на этом история не заканчивается. Каждый год, до 1 июня, компания должна подтвердить свое соответствие требованиям — это называется ежегодное подтверждение. Не подали вовремя или не соответствуете новым критериям — вас автоматически исключают из реестра, и с этого момента все льготы прекращаются. Поэтому наличие аккредитации — это не разовая акция, а постоянная работа над соблюдением условий.