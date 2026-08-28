5 мер господдержки, о которых забывают собственники: как снизить затраты и сохранить миллионы

Парадокс: компании регулярно торгуются с поставщиками за скидку в 3–5%, оптимизируют аренду, сокращают рекламные бюджеты и пересматривают штат, но при этом могут годами не пользоваться инструментами, которые потенциально дают эффект в несколько миллионов рублей в год.
Причина проста. Банк сам предложит новый кредит. Поставщик напомнит о скидке. Сервис пришлет письмо о более дешевом тарифе. А вот уведомления со словами «ваша компания, вероятно, уже подходит под ИТ-льготы, “Сколково”, реестр российского ПО или льготное финансирование» собственник не получит.
Именно поэтому меры господдержки часто существуют отдельно от реального бизнеса. Предприниматель слышал о них, но не узнает в критериях собственную компанию.
Попробуем посмотреть на господдержку не как на набор статусов и реестров, а как на пять возможных точек утечки средств.
Возьмем обычную технологическую компанию
Чтобы не рассуждать абстрактно, будем считать на одной модели:
Показатель
Значение
Годовая выручка без НДС
100 млн ₽
Сотрудники
30 человек
Средняя зарплата
150 000 ₽ в месяц
Годовой ФОТ
54 млн ₽
Налоговая база по прибыли
20 млн ₽
Налоговый режим
ОСНО
Ставка налога на прибыль
25%
Основная ставка НДС
22%
Это не стартап без выручки и не корпорация. Это вполне обычная компания с продуктом, командой и устойчивым оборотом.
И именно у такого бизнеса потенциальный эффект от отдельных инструментов может измеряться миллионами рублей. Расчеты ниже показывают порядок цифр; фактический результат зависит от структуры доходов, расходов, договоров, входного НДС и уже применяемых льгот.
№1. Платить 25% налога на прибыль, когда бизнес потенциально подходит под «Сколково»
«Сколково» до сих пор воспринимают как место для стартапов, которым нужно переехать в инновационный центр.
На практике статус получают и действующие компании с выручкой, клиентами и готовым продуктом. Территориальный переезд для этого не требуется, как и наличие юридического адреса в Сколково. Ключевое значение имеет наличие технологического продукта и исследовательской деятельности, соответствующей направлениям проекта.
Для участника доступны, в частности, освобождение от налога на прибыль и обязанностей плательщика НДС, нулевая ставка налога на имущество, специальные страховые тарифы и механизм возмещения таможенных платежей при ввозе определенного исследовательского оборудования.
Посмотрим на прибыль.
При налоговой базе 20 млн ₽ компания на обычном режиме платит:
20 млн × 25% = 5 млн ₽ в год.
Для участника «Сколково» в приведенной модели налог на прибыль – 0 ₽.
Получается потенциально 5 млн ₽, которые остаются внутри компании ежегодно.
Это уже не косметическая оптимизация расходов. Это бюджет нескольких специалистов, испытаний, нового оборудования или выхода на другой рынок.
С НДС важно не совершить просчет. Если компания освобождается от НДС, меняется вся экономика сделки: входной НДС, интерес покупателей на ОСНО, конечная цена и конкурентоспособность. Необходимо учитывать подобные риски, с чем DV Consulting может вам помочь. Проведем оценку именно вашей компании и рассчитаем вашу выгоду при получении статуса резидента Сколково
Если ваш продукт действительно технологический, почему ваша налоговая нагрузка должна оставаться прежней?
№2. Содержать дорогую команду и не проверить право на ИТ-льготы
У многих компаний слово «ИТ» вызывает неправильную ассоциацию.
Собственник промышленного предприятия говорит: «Мы не ИТ-компания. Мы производим оборудование».
Интегратор говорит: «Мы внедряем системы».
Инженерное бюро говорит: «Мы занимаемся автоматизацией».
При этом значительная часть выручки может приходиться на разработку, внедрение и сопровождение программных решений, а это уже повод проверить структуру доходов.
Для применения налоговых льгот недостаточно получить аккредитацию: не менее 70% учитываемых доходов должно приходиться на установленные виды ИТ-деятельности. Для компаний, которые выполняют требования, в 2026 году действует ставка налога на прибыль 5% вместо 25%, а также пониженные страховые взносы.
Теперь вернемся к нашей компании.
ФОТ – 54 млн ₽.
В расчете исходной статьи страховые взносы на общем режиме составляют 16,2 млн ₽, а при применении ИТ-тарифа – 8,1 млн ₽. Только разница по взносам – 8,1 млн ₽.
Из-за снижения расходов растет налоговая база, поэтому просто прибавлять эти 8,1 млн к экономии по налогу на прибыль нельзя. После пересчета совокупный дополнительный результат в модели составляет около 11,7 млн ₽ в год.
Компания может месяцами обсуждать, стоит ли нанимать еще двух разработчиков, – и одновременно вообще не проверять инструмент, потенциальный финансовый эффект которого сопоставим с годовым ФОТ целой команды.
Но и тут есть ограничение: с 2026 года участники «Сколково» не могут одновременно применять тарифы страховых взносов для аккредитованных ИТ-компаний.
Поэтому нужно выбирать не максимальное количество льгот, а максимальный итоговый эффект.
При этом совмещать неналоговые льготы аккредитации с преимуществами Сколково – можно.
№3. Продавать собственное ПО дороже для клиента, чем можно было бы
Реестр российского ПО часто воспринимают как подтверждение происхождения продукта или инструмент для госзакупок, но у него есть и вполне коммерческое измерение.
Передача исключительных прав и прав использования программы, включенной в реестр, при выполнении установленных условий освобождается от НДС. Это распространяется в том числе на обновления, дополнительный функционал и удаленный доступ.
Допустим, из 100 млн ₽ годовой выручки нашей компании 60 млн ₽ приходится на лицензии.
Без льготы: 60 млн ₽ + 22% НДС = 73,2 млн ₽ для покупателя.
При применимом освобождении: 60 млн ₽.
Разница – 13,2 млн ₽.
Но это не значит, что разработчик автоматически заработал еще 13,2 млн ₽. Для покупателя на ОСНО, который принимает НДС к вычету, разница может быть значительно менее существенной. А вот для бюджетных учреждений, образовательных и медицинских организаций, компаний на специальных режимах и других покупателей без права на вычет это может стать серьезным ценовым преимуществом.
То есть реестр ПО способен повлиять не только на налоги, но и на продажи.
Компания может:
предложить клиенту более низкую конечную цену;
сохранить прежнюю цену и изменить маржинальность;
получить преимущество перед конкурентом;
войти в закупки, где требуется российское происхождение программы.
И снова собственнику полезно задавать вопрос: сколько сделок мы потенциально теряем из-за того, что наш продукт не упакован так, как мог бы быть?
№4. Иметь российское оборудование и программное обеспечение – и не иметь доступа к закупке
У производственных и инженерных компаний есть еще один недооцененный инструмент – программно-аппаратный комплекс. ПАК – это не просто устройство, на которое установили программу. Оборудование и ПО должны образовывать единое решение и совместно выполнять заявленные функции. Это может быть промышленный контроллер, диагностический комплекс, серверное решение, терминал, система мониторинга или измерительный прибор с собственным ПО.
Финансовый эффект здесь часто вообще не связан с налоговой экономией. Он связан с доступом к рынку. В закупках, где действует национальный режим, отсутствие необходимой реестровой записи может привести к отклонению предложения. В отдельных процедурах российская продукция также получает ценовое преимущество 15% при оценке заявки.
Представим закупку на 30 млн ₽. Без требуемого статуса: потенциальная выручка – 0 ₽, потому что заявка может не пройти. С подтвержденным российским ПАК: компания получает возможность бороться за контракт на 30 млн ₽.
При условном преимуществе 15% заявка с ценой 30 млн ₽ для целей оценки может сравниваться так, будто ее стоимость составляет 25,5 млн ₽, хотя цена заключенного договора остается 30 млн ₽.
№5. Брать деньги по рыночной ставке, не проверяя льготное финансирование
Есть еще одна статья расходов, которую бизнес воспринимает как неизбежную: проценты банку. В исходном материале рассматривается кредит 30 млн ₽ на год.
По опубликованным на момент расчета данным средние ставки по рублевым кредитам для МСП составляли около 18% для сроков до года и 15,1% для более долгосрочных кредитов. Для малых технологических компаний предусмотрена программа, где ставка рассчитывается как ключевая ставка минус 7 процентных пунктов. При ключевой ставке 14% это дает 7% годовых.
Что получается на 30 млн ₽:
Вариант
Проценты за год
Кредит под 18%
5,4 млн ₽
Кредит под 15,1%
4,53 млн ₽
Льготный кредит МТК под 7%
2,1 млн ₽
Разница – примерно 2,43–3,3 млн ₽ за один год.
Для бизнеса, который часто использует заемные средства на закупку оборудования, сырья, комплектующих или исполнение контрактов, стоимость финансирования напрямую влияет на маржу.
При этом одной выручки для получения льготного кредита недостаточно: оцениваются статус МТК, технологичность, права на результаты интеллектуальной деятельности, финансовое состояние и цели использования средств. Для производственных компаний существуют и программы Фонда развития промышленности со своими ставками и требованиями.
А теперь самое важное: эти миллионы нельзя складывать
Вот здесь обычно появляется соблазн сделать красивую математику.
5 млн ₽ на «Сколково». 11,7 млн ₽ на ИТ-льготах. 13,2 млн ₽ на реестре ПО. 3,3 млн ₽ на кредите. Еще доступ к закупке на 30 млн ₽. И сделать вывод: компания теряет десятки миллионов.
Так считать нельзя.
Инструменты влияют друг на друга. Некоторые льготы несовместимы. Часть суммы является не прямой экономией, а ценовым преимуществом для клиента. Доступ к закупке – это потенциальная выручка, а не гарантированная прибыль.
Но исходная модель хорошо показывает масштаб: речь действительно может идти не о тысячах, а о миллионах рублей.
Почему собственники этого не замечают
Проблема не в отсутствии информации. Мера поддержки существует в форме закона, постановления, реестра, классификатора, перечня видов деятельности, формулы ставки и нескольких страниц исключений. А предприниматель мыслит иначе: между этими двумя языками – бизнеса и господдержки – возникает разрыв.
Государство само не проанализирует структуру выручки компании, не определит, ведет ли она R&D, не разберет архитектуру продукта и не скажет, что конкретный кредит можно было получить дешевле. Поэтому зачастую бизнес подходит под разные меры поддержки, он просто никогда не проверял это.
Что собственнику можно проверить за 15 минут
Не нужно начинать с изучения сотен страниц законодательства.
Сначала достаточно посмотреть на свой бизнес и ответить на несколько вопросов:
Есть ли у компании собственный технологический продукт?
Есть ли собственное программное обеспечение?
Какая доля выручки связана с разработкой, внедрением и сопровождением ПО?
Есть ли инженеры, разработчики или R&D?
Производится ли собственное оборудование?
Планируется ли импорт исследовательского оборудования?
Участвует ли компания в государственных или корпоративных закупках?
Используются ли банковские кредиты?
Есть ли планы по расширению производства?
Если хотя бы несколько ответов положительные, дальнейшая оценка уже имеет смысл.
Мы поможем определиться, какая мера поддержка подходит именно вашей компании и принесет наибольшее преимущество. Стать резидентом Сколково, включить ПО или ПАК в реестр, получить льготный кредит или ИТ-аккредитацию – все это можно делегировать специалистам и не тратить время и ресурсы на изучение требований и подготовку документов.
Главный вывод
Бизнес привык искать экономию внутри собственной операционной модели: дешевле закупать, эффективнее продавать, автоматизировать процессы и сокращать издержки. Но в 2026 году существует еще много других возможностей — правильное использование статусов, реестров и программ государственной поддержки.
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