5 мер господдержки, о которых забывают собственники: как снизить затраты и сохранить миллионы

Парадокс: компании регулярно торгуются с поставщиками за скидку в 3–5%, оптимизируют аренду, сокращают рекламные бюджеты и пересматривают штат, но при этом могут годами не пользоваться инструментами, которые потенциально дают эффект в несколько миллионов рублей в год.

Причина проста. Банк сам предложит новый кредит. Поставщик напомнит о скидке. Сервис пришлет письмо о более дешевом тарифе. А вот уведомления со словами «ваша компания, вероятно, уже подходит под ИТ-льготы, “Сколково”, реестр российского ПО или льготное финансирование» собственник не получит.

Именно поэтому меры господдержки часто существуют отдельно от реального бизнеса. Предприниматель слышал о них, но не узнает в критериях собственную компанию.

Попробуем посмотреть на господдержку не как на набор статусов и реестров, а как на пять возможных точек утечки средств.