Почему сложно найти работу в 2026 году: что делать соискателю

Компании жалуются на кадровый голод, а безработица, по данным Росстата, держится на низком уровне — 2,2%. Почти все, кто может и хочет работать, уже заняты, поэтому нанять новых сотрудников сложно. При этом бухгалтер с пятилетним опытом отправляет десятки откликов и получает в ответ тишину или автоматический отказ.
Объяснение простое: кадровый голод есть не во всех профессиях. Дефицит кадров и высокая конкуренция соискателей распределены по рынку неравномерно: продавцов и поваров не хватает, а в бухгалтерии на одно место претендуют 15 человек. Рассказываем, кому и почему сложно найти работу в 2026 году, как оценить положение в своей профессии и своем регионе и что поменять в поиске за неделю.
Как дефицит кадров уживается с высокой конкуренцией
В России действительно не хватает работников, и это видно по hh.индексу. Его каждый месяц считает сервис hh.ru: индекс показывает, сколько активных резюме приходится на одну активную вакансию. Активным считается резюме, которое создали или обновили за последние 60 дней.
hh.ru оценивает значения индекса так:
до 1,9 — острый дефицит соискателей;
от 2 до 3,9 — дефицит, рынок соискателя;
от 4 до 7,9 — умеренная конкуренция;
от 8 до 11,9 — высокая конкуренция, рынок работодателя;
от 12 — крайне высокая конкуренция.
Рынок труда в 2026 году находится в зоне высокой конкуренции. В марте индекс достиг пика — 11,4, в сентябре составил 8,5, это все еще много. Для сравнения: в сентябре 2024 года он был 3,6, в сентябре 2025-го — 6,4. За год вакансий стало на 13% меньше, а резюме — на 15% больше.
У hh.индекса есть ограничения. Он считается только по вакансиям и резюме на hh.ru, а часть вакансий публикуют на других площадках или закрывают по рекомендациям. Кроме того, у одного человека бывает несколько резюме, и не все, кто обновил резюме, активно ищут работу. Поэтому индекс лучше всего показывает общее направление: растет конкуренция или снижается. Чтобы дополнить картину, можно посмотреть данные SuperJob или Росстата.
Средний индекс показывает большой разброс. В одних профессиях работников по-прежнему не хватает, в других кандидатов в разы больше, чем мест. По данным hh.ru, в сентябре 2026 года сильнее всего людей не хватало в розничной торговле. Среди специальностей в дефиците администраторы магазинов, продавцы, повара и врачи: на одну вакансию продавца приходилось 2 резюме, на вакансию врача — 2,6. Не хватает также слесарей, машинистов, электриков, сварщиков и курьеров.
Сложнее всего сейчас в офисных профессиях. Так в сфере «Финансы, бухгалтерия» на одну вакансию приходится 15 резюме, у юристов и специалистов по управлению персоналом — больше 20. Годом ранее, в сентябре 2025 года, в финансах и бухгалтерии было 9,3 резюме на место, у юристов — 16,3, в управлении персоналом — 13,6.
За год конкуренция в офисных профессиях выросла в полтора раза, и причина в том, как изменился найм. Компании перешли к осторожному планированию: открывают меньше вакансий «про запас» и подбирают людей под конкретную задачу.
При этом, как писал Forbes в конце 2025 года со ссылкой на hh.ru, 93% работодателей отмечали, что соискателям не хватает нужных навыков. Резюме на рынке много, но под требования конкретной вакансии подходят немногие. За эти места и идет высокая конкуренция соискателей.
Поэтому общие новости о рынке почти ничего не говорят о ваших шансах. Чтобы понять, почему сложно найти работу в 2026 году именно вам, смотрите данные по своей профессии, региону и опыту.
Как меняется картина по отраслям, регионам и опыту
Даже внутри одного рынка шансы зависят от трех вещей: в какой сфере вы ищете работу, в каком регионе и с каким опытом. Разница между ними бывает многократной.
Отрасль. В сентябре 2026 года, по данным hh.ru, на вакансию бухгалтера приходилось 13,4 резюме, врача — 2,6, администратора магазина — 2,0. Получается, что у бухгалтера конкурентов примерно в пять раз больше, чем у условного врача.
Регион. Самый низкий индекс в сентябре 2026 года был в Дальневосточном федеральном округе (6,3), Северо-Западном ФО без Петербурга (6,8) и Центральном ФО без Москвы (6,8). В Москве — 10,2, на Северном Кавказе — 12,8. Картина в регионе может быстро меняться: в Центральном ФО без Москвы количество резюме за год выросло на четверть.
Опыт. Сильнее всего сокращаются вакансии для кандидатов без опыта: их стало меньше примерно на 24%. Компании, которые нанимают осторожно, выбирают человека, готового взять задачу с первого дня. В итоге опытным специалистам с узкой специализацией искать работу проще.
Как оценить свою ситуацию
Средние показатели по рынку не скажут, как обстоят дела в вашей профессии. Чтобы это понять, нужно посмотреть данные по трем параметрам и разобрать живые вакансии. Ниже разберем каждый шаг на примере бухгалтера по расчету заработной платы.
Шаг 1. Максимально точно опишите желаемую должность. Укажите специализацию, регион и уровень. Например: «бухгалтер по расчету заработной платы, Екатеринбург, опыт 3–5 лет». Чем точнее запрос, тем точнее получится сравнение с рынком.
Шаг 2. Посмотрите индекс своей сферы в отчетах hh.ru. Откройте отчет за последний месяц: в нем есть hh.индекс по профобластям и отдельным специальностям. Сравните индекс своей сферы со средним по рынку. У бухгалтеров по данным на сентябрь 2026 года картина такая: в сфере «Финансы, бухгалтерия» hh.индекс равен 15, то есть в этой сфере на одну вакансию приходится 15 резюме. По специальности «бухгалтер» цифра иная, 13,4, а средняя по рынку — 8,5. Получается, у бухгалтера конкурентов примерно в полтора раза больше, чем в среднем. Значит, долгий поиск во многом объясняется рынком, и стратегию поиска стоит строить с расчетом на высокую конкуренцию.
Шаг 3. Соберите 15–20 свежих вакансий. Берите вакансии за последние две-четыре недели в своем регионе, включая удаленные. Выпишите требования в таблицу: обязательные, желательные, программы, формат работы, зарплату. У бухгалтера по зарплате в такой таблице обычно появятся 1С:ЗУП, расчет отпускных и больничных, отчетность в СФР и налоговую.
Шаг 4. Найдите ядро требований. Отметьте то, что встречается хотя бы в половине вакансий: это и есть ожидания рынка. Сравните их со своим опытом: что у вас есть и указано в резюме, что есть, но не написано, а чего нет совсем. Например, если 1С:ЗУП просят в 15 вакансиях из 20, а в резюме программа не упомянута, это первая правка.
Упражнение. Откройте таблицу в Excel или Google Таблицах. В первый столбец выпишите названия 20 вакансий, в первую строку — все требования, которые в них встречаются: «1С:ЗУП», «расчет больничных», «опыт от 3 лет» и так далее. Пройдитесь по каждой вакансии и ставьте «1» в клетке, если в ней есть это требование. Потом посчитайте, сколько единиц набрало каждое требование. Те, что встречаются в 10 вакансиях из 20 и чаще, — это ядро: именно их работодатели ждут в первую очередь, и под них стоит переписать резюме.
Результат подскажет, что делать дальше. Если ядро совпадает с вашим опытом, а приглашений нет, скорее всего, дело в резюме и откликах. Если в ядре есть навыки, которых у вас нет, стоит пересмотреть желаемую должность.
Что поменять в поиске
Чтобы чаще получать приглашения, не обязательно переучиваться или переезжать. Часто достаточно поправить название должности, резюме и способ поиска. Начните с проверки того, как устроен ваш поиск сейчас.
Сначала проверьте:
Резюме. Убедитесь, что название должности совпадает с тем, как его пишут в вакансиях, а опыт описан задачами и результатами в цифрах.
Каналы для откликов. Кроме hh.ru смотрите профессиональные сообщества, Telegram-каналы с вакансиями и предложения кадровых агентств, спрашивайте о вакансиях бывших коллег.
Регулярность. Откликайтесь в первые дни после публикации вакансии и ведите таблицу откликов.
Если проблем с откликами и частых ошибок нет, а приглашений все еще мало, значит, круг вакансий, на которые вы откликаетесь, слишком узкий. В офисных профессиях, где на одно место претендуют 15–20 человек, это особенно заметно: чем меньше подходящих вакансий вы видите, тем дольше поиск. Вот три способа, которые помогут расширить круг поиска:
Добавьте похожие должности. Бухгалтер может откликаться на вакансии «бухгалтер по расчету заработной платы», «бухгалтер на первичную документацию» и на вакансии в аутсорсинговых компаниях. Юрист — на «юрисконсульта», «юриста по договорной работе», «специалиста по претензионной работе».
Перепишите резюме под ядро требований. Название должности как в вакансиях, навыки словами рынка, 3–5 результатов с цифрами.
Добавьте удаленные и гибридные вакансии из других регионов. Так вы попадаете на рынки с меньшей конкуренцией без переезда. Заодно сверьте зарплатные ожидания с вакансиями: в сентябре 2026 года медианные запросы юристов составляли 92 600 ₽, а работодатели предлагали только 80 000 ₽.
Как распланировать неделю поиска
Перестроить поиск можно за неделю. Для этого достаточно пройти следующие шаги по порядку, по одному-два в день.
Итоги недели покажут, где узкое место. Мало просмотров — проблема в названии должности и заголовке резюме. Просмотры есть, приглашений нет — в содержании резюме. Приглашения есть, офферов нет — в подготовке к собеседованиям.
Пример. Разберем условную ситуацию. Специалист по кадрам из Самары с опытом четыре года ищет работу второй месяц. Резюме называется «Специалист по кадрам». За месяц — 40 откликов, 9 просмотров и одно приглашение. Вот как может пройти неделя перестройки:
Понедельник. Индекс профобласти «Управление персоналом» в сентябре 2026 года — 21,2, почти в два с половиной раза выше среднего по рынку. Поиск в любом случае займет время, поэтому каждый отклик должен точно попадать в вакансию.
Вторник. В 20 вакансиях по Самаре и по предложениям удаленной работы других регионов чаще всего встречается название «Менеджер по персоналу», а в ядро требований входят кадровое делопроизводство, проведение собеседований, планирование и организация выходов на смену.
Среда. Резюме переименовал в «Менеджер по персоналу». В опыт добавил кадровое делопроизводство: специалист давно работает с ним, но в резюме не прописывал.
Четверг. Подписался на Telegram-каналы с вакансиями для кадровиков, отправил сообщения двум бывшим коллегам.
Пятница. 12 откликов, в том числе на удаленные вакансии из регионов с меньшей конкуренцией.
Выходные. Главный показатель здесь — просмотры: 9 просмотров на 40 откликов говорят, что узкое место было в названии должности. Если просмотров станет больше, а приглашений по-прежнему мало, следующий шаг — содержание резюме.
Как улучшить свое резюме
Совет «улучшите резюме» звучит разумно, но часто непонятно, что именно править. Когда ядро требований уже готово, полезно посмотреть на резюме со стороны и получить список конкретных правок.
Как улучшить свое резюме с помощью 2R
Такой разбор можно получить в сервисе Проверка резюме на 2R. Вы загружаете резюме в PDF, а сервис разбирает структуру и оформление, оценивает содержание и достижения и проверяет, пройдет ли резюме автоматический отбор.
В ответ приходят оценка по критериям, общий вывод и список правок. Отчет сохраняется в личном кабинете, а исправленное резюме можно загрузить снова.
В отчете четыре блока:
Слабые фразы. Строки, которые звучат размыто, и объяснение, какой конкретики в них не хватает.
Ключевые слова. Какие слова из вакансий система отбора нашла в резюме, какие пропустила и что проверить перед отправкой.
Риски первого скрининга. Перерывы в стаже, путаница в датах, размытая роль.
План правок. Что исправить в первую очередь, а что можно оставить на потом.
Например, вместо «вел кадровый учет» будет предложено описать, что именно вы делали, для скольких сотрудников и что изменилось в цифрах. Оценка касается только резюме и не определяет ваш уровень как специалиста.
Проверьте структуру и формулировки своего резюме перед следующей волной откликов на 2R. Так каждая правка будет опираться на требования рынка.
Часто задаваемые вопросы
Почему кадров не хватает, а работу найти сложно? Все зависит от профессии. Людей не хватает в рознице и в отдельных специальностях: продавцы, повара, врачи, слесари, электрики. В офисных профессиях резюме намного больше, чем вакансий: в бухгалтерии 15 на место, у юристов и кадровиков — больше 20.
Что показывает hh.индекс? Сколько активных резюме приходится на одну активную вакансию на hh.ru. Ниже 4 — дефицит кадров, от 8 — рынок работодателя, от 12 — очень жесткая борьба за каждое место.
Можно ли оценивать свою профессию по общему индексу? Только как ориентир. Общий индекс усредняет все сферы, регионы и уровни опыта, а разница между ними бывает в десять раз. Смотрите значение в своей сфере и регионе.
Как изучить требования вакансий в своем регионе? Соберите 15–20 вакансий за последние две-четыре недели по своей должности, выпишите требования в таблицу и отметьте те, что встречаются хотя бы в половине. Это ядро, под которое стоит править резюме.
Что изменить в поиске в первую очередь? Название желаемой должности и заголовок резюме: от них зависит, увидит ли вас работодатель в поиске. Затем — описание опыта под ядро требований и регулярность откликов.
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