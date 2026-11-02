Почему сложно найти работу в 2026 году: что делать соискателю

Как дефицит кадров уживается с высокой конкуренцией

В России действительно не хватает работников, и это видно по hh.индексу. Его каждый месяц считает сервис hh.ru: индекс показывает, сколько активных резюме приходится на одну активную вакансию. Активным считается резюме, которое создали или обновили за последние 60 дней.

hh.ru оценивает значения индекса так:

до 1,9 — острый дефицит соискателей;

от 2 до 3,9 — дефицит, рынок соискателя;

от 4 до 7,9 — умеренная конкуренция;

от 8 до 11,9 — высокая конкуренция, рынок работодателя;

от 12 — крайне высокая конкуренция.

Рынок труда в 2026 году находится в зоне высокой конкуренции. В марте индекс достиг пика — 11,4, в сентябре составил 8,5, это все еще много. Для сравнения: в сентябре 2024 года он был 3,6, в сентябре 2025-го — 6,4. За год вакансий стало на 13% меньше, а резюме — на 15% больше.

У hh.индекса есть ограничения. Он считается только по вакансиям и резюме на hh.ru, а часть вакансий публикуют на других площадках или закрывают по рекомендациям. Кроме того, у одного человека бывает несколько резюме, и не все, кто обновил резюме, активно ищут работу. Поэтому индекс лучше всего показывает общее направление: растет конкуренция или снижается. Чтобы дополнить картину, можно посмотреть данные SuperJob или Росстата.

Средний индекс показывает большой разброс. В одних профессиях работников по-прежнему не хватает, в других кандидатов в разы больше, чем мест. По данным hh.ru, в сентябре 2026 года сильнее всего людей не хватало в розничной торговле. Среди специальностей в дефиците администраторы магазинов, продавцы, повара и врачи: на одну вакансию продавца приходилось 2 резюме, на вакансию врача — 2,6. Не хватает также слесарей, машинистов, электриков, сварщиков и курьеров.

Сложнее всего сейчас в офисных профессиях. Так в сфере «Финансы, бухгалтерия» на одну вакансию приходится 15 резюме, у юристов и специалистов по управлению персоналом — больше 20. Годом ранее, в сентябре 2025 года, в финансах и бухгалтерии было 9,3 резюме на место, у юристов — 16,3, в управлении персоналом — 13,6.

Иллюстрация: 2R

За год конкуренция в офисных профессиях выросла в полтора раза, и причина в том, как изменился найм. Компании перешли к осторожному планированию: открывают меньше вакансий «про запас» и подбирают людей под конкретную задачу.

При этом, как писал Forbes в конце 2025 года со ссылкой на hh.ru, 93% работодателей отмечали, что соискателям не хватает нужных навыков. Резюме на рынке много, но под требования конкретной вакансии подходят немногие. За эти места и идет высокая конкуренция соискателей.

Поэтому общие новости о рынке почти ничего не говорят о ваших шансах. Чтобы понять, почему сложно найти работу в 2026 году именно вам, смотрите данные по своей профессии, региону и опыту.