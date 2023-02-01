МРОТ 2023: как посмотреть и обновить актуальный МРОТ в программах 1С

В техподдержку нашего сервиса 1С в облаке поступают подобные вопросы:

«Где в 1С посмотритесь текущее значение МРОТ?»

«Как обновить МРОТ в программе 1С?»

И один из частых горячих вопросов:

«Почему новый МРОТ 2023 не изменяется даже после установки последних обновлений в программе 1С».

Ответим на эти вопросы. Прочитайте до конца, расскажем о необходимом простом действии, которое пользователи часто забывают сделать и из-за этого упущения видят в программе старый МРОТ.

МРОТ изменился с 01.01.2023, его новое значение – 16 242 рублей.

Запомните эту цифру, она нам понадобится.

Где посмотреть МРОТ в программах 1С

Как посмотреть действующий МРОТ в программе 1С:Бухгалтерия

Пошагово:

В левом меню откройте раздел «Отчеты» и выберите подраздел «Стандартные отчеты» → «Универсальные отчеты». Откроется «Универсальный отчет», в поле «Тип объекта» из выпадающего списка выберете «Регистр сведений». В поле «Имя объекта» начните вводить поиском слово «минимальная» и выберите «Минимальная оплата труда». Проставьте даты периода, начиная с 01.01.2023, сформируйте отчет. В сформированном отчете отобразится размер МРОТ = 16 242, это установленное значение в программе на выбранный период, если у вас меньшее значение – следует срочно обновить базу 1С:Бухгалтерия и перейти к пункту «Как правильно обновить МРОТ в 1С». Кстати, в сервисе 1С в облаке от «Е-Офис 24» все обновления 1С доступны без доплат. Обновления можно устанавливать вручную или в автоматически режиме, даже ночью, когда вы не работаете, при этом нет необходимости оставлять компьютер и программу запущенными.

Как посмотреть действующий МРОТ в программе 1С:ЗУП

Пошагово в программе 1С:Зарплата и управление персоналом:

В верхнем меню откройте «Настройки» и перейдите в подраздел «Сервисы» → «Редактирование законодательных значений». Посмотреть МРОТ в программе 1С:ЗУП Откроется окно «Форма», развернув пункт «Минимальная оплата труда РФ» увидим размер МРОТ и дата, с которой применяется текущее значение.

Как правильно обновить МРОТ в 1С

И почему МРОТ не изменяется после установки обновлений

Для правильного обновления МРОТ в программах 1С выполните два действия:

1. Установите последние актуальные обновления 1С

МРОТ 2023 был актуализирован Фирмой «1С» еще декабрьских обновлениях:

1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 – обновлен в релизе 3.0.127 от 27.12.2022

1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3 – обновлен в релизе 3.1.24.212 от 15.12.2022

1С:Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5 – обновлен в релизе 2.5.181 от 29.12.2022

Обновите ваши базы.

2. Обновите классификаторы в 1С

Пользователи 1С сталкиваются с неожиданностью, почему-то МРОТ не изменяется после установки обновлений?

На самом деле всё просто: необходимо выполнить обновление классификаторов.

Например, в программе 1С:Бухгалтерия это делается в разделе:

«Администрирование» → «Интернет-поддержка и сервисы» → «Обновление классификаторов»:

И, наконец, последнее действие, которое многие пользователи 1С забывают сделать после обновлений классификаторов, из-за чего видят старый МРОТ: после обновления классификаторов обязательно необходимо перезагрузить программу.