МРОТ 2023: как посмотреть и обновить актуальный МРОТ в программах 1С

С начала года изменился МРОТ. Прошел уже месяц, но пользователи продолжают обращаться к консультантам техподдержки нашего сервиса с вопросами обновления значения МРОТ в программах 1С. Есть нюанс, о котором не все знают, делимся с вами

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МРОТ 2023: как посмотреть и обновить актуальный МРОТ в программах 1С
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В техподдержку нашего сервиса 1С в облаке поступают подобные вопросы:

  • «Где в 1С посмотритесь текущее значение МРОТ?»

  • «Как обновить МРОТ в программе 1С?»

И один из частых горячих вопросов:

  • «Почему новый МРОТ 2023 не изменяется даже после установки последних обновлений в программе 1С».

Ответим на эти вопросы. Прочитайте до конца, расскажем о необходимом простом действии, которое пользователи часто забывают сделать и из-за этого упущения видят в программе старый МРОТ.

МРОТ изменился с 01.01.2023, его новое значение – 16 242 рублей.
Запомните эту цифру, она нам понадобится.

Где посмотреть МРОТ в программах 1С

Как посмотреть действующий МРОТ в программе 1С:Бухгалтерия

Пошагово:

  1. В левом меню откройте раздел «Отчеты» и выберите подраздел «Стандартные отчеты» «Универсальные отчеты».

    Как обновить и проверить МРОТ в 1С Бухгалтерия - 1.jpg

  2. Откроется «Универсальный отчет», в поле «Тип объекта» из выпадающего списка выберете «Регистр сведений».

    Как обновить и проверить МРОТ в 1С Бухгалтерия - 2.jpg

  3. В поле «Имя объекта» начните вводить поиском слово «минимальная» и выберите «Минимальная оплата труда».

    Как обновить и проверить МРОТ в 1С Бухгалтерия - 3.jpg

  4. Проставьте даты периода, начиная с 01.01.2023, сформируйте отчет.

    Как обновить и проверить МРОТ в 1С Бухгалтерия - 4.jpg

    В сформированном отчете отобразится размер МРОТ = 16 242, это установленное значение в программе на выбранный период, если у вас меньшее значение – следует срочно обновить базу 1С:Бухгалтерия и перейти к пункту «Как правильно обновить МРОТ в 1С».

    Кстати, в сервисе 1С в облаке от «Е-Офис 24» все обновления 1С доступны без доплат. Обновления можно устанавливать вручную или в автоматически режиме, даже ночью, когда вы не работаете, при этом нет необходимости оставлять компьютер и программу запущенными.

Как посмотреть действующий МРОТ в программе 1С:ЗУП

Пошагово в программе 1С:Зарплата и управление персоналом:

  1. В верхнем меню откройте «Настройки» и перейдите в подраздел «Сервисы» «Редактирование законодательных значений».

    Как проверить МРОТ в 1С ЗУП - 1.jpg
    Посмотреть МРОТ в программе 1С:ЗУП

  2. Откроется окно «Форма», развернув пункт «Минимальная оплата труда РФ» увидим размер МРОТ и дата, с которой применяется текущее значение.

    Как проверить МРОТ в 1С ЗУП - 2.jpg

Как правильно обновить МРОТ в 1С

И почему МРОТ не изменяется после установки обновлений

Для правильного обновления МРОТ в программах 1С выполните два действия:

1. Установите последние актуальные обновления 1С

МРОТ 2023 был актуализирован Фирмой «1С» еще декабрьских обновлениях:

  • 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 – обновлен в релизе 3.0.127 от 27.12.2022

  • 1С:Зарплата и управление персоналом, редакция 3 – обновлен в релизе 3.1.24.212 от 15.12.2022

  • 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 2.5 – обновлен в релизе 2.5.181 от 29.12.2022

Обновите ваши базы.

2. Обновите классификаторы в 1С

Пользователи 1С сталкиваются с неожиданностью, почему-то МРОТ не изменяется после установки обновлений?

На самом деле всё просто: необходимо выполнить обновление классификаторов.

Например, в программе 1С:Бухгалтерия это делается в разделе:
«Администрирование» «Интернет-поддержка и сервисы» «Обновление классификаторов»:

Как обновить и проверить МРОТ в 1С Бухгалтерия - 5.jpg

И, наконец, последнее действие, которое многие пользователи 1С забывают сделать после обновлений классификаторов, из-за чего видят старый МРОТ: после обновления классификаторов обязательно необходимо перезагрузить программу.

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