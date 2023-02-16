Персонифицированные сведения о физлицах: как заполнить новый отчет

Общие сведения о новом отчете

Персонифицированные сведения о физлицах – новая форма отчетности для всех плательщиков страховых взносов. Форма отчета и правила его заполнения регламентированы приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 (приложение № 2 к приказу и приложение № 4 соответственно).

Работодатель должен заполнить отчет по каждому застрахованному лицу: нужно указать персональные данные всех работников, а также суммы выплат, которые в течение отчетного месяца начислили в их пользу.

Кто должен сдавать новый отчет

Этот отчет сдают все работодатели – организации и ИП, если они производят выплаты в пользу физлиц, которые выполняют работы как по трудовому договору, так и в рамках гражданско-правовых отношений. Это касается всех работодателей – плательщиков страховых взносов:

организаций;

индивидуальных предпринимателей;

физлиц, нанимающих работников;

глав фермерских хозяйств;

специалистов частной практики – нотариусов, адвокатов.

В персонифицированные сведения о физлицах включают данные в отношении:

физлиц, которые работают по трудовым договорам;

физлиц, которые работают по договорам ГПХ;

генерального директора – единственного учредителя.

Если исполнитель по договору ГПХ имеет статус самозанятого или зарегистрирован в качестве ИП, то работодатель не должен по ним отчитываться. С выплат таким исполнителям страховые взносы не начисляются.

Но если самозанятый в течение последних двух лет состоял с работодателем в трудовых отношениях или не выдал заказчику чек, то будет расцениваться, что сотрудничество происходит с физлицом без специального статуса. У заказчика возникает обязанность подать персонифицированные сведения в отношении такого исполнителя.

Также в отчет не включаются данные по договорам гражданско-правового характера:

купли-продажи;

аренды, найма жилого помещения;

займа;

мены;

дарения.

Если с исполнителем заключили договор ГПХ, но выплаты за отчетный месяц не производились, сведения по нему все равно включают в отчет. Заполняются персональные данные исполнителя и указываются нули вместо начисленных сумм.

По работнику, в отношении которого не производились выплаты и не начислялись страховые взносы в отчетном месяце, также нужно подать персонифицированные сведения.

Индивидуальные предприниматели без работников новый отчет не сдают.

Куда сдают новый отчет

Форму СЗВ-М, на смену которой утвердили персонифицированные сведения о физлицах, подавали в ПФР.

По новой форме работодатели должны отчитываться в налоговую инспекцию:

по месту нахождения ООО;

по месту жительства ИП или физлица,

Если численность застрахованных лиц превышает 10 человек, то отчитаться нужно в электронном виде. С численностью до 10 человек персонифицированные сведения можно подавать на бумаге. В расчет берут и сотрудников по трудовым договорам, и исполнителей в рамках договора ГПХ.

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Сроки и периодичность сдачи отчета

Персонифицированные сведения подаются ежемесячно. Первый раз отчитаться нужно за январь 2023 года. Крайний срок сдачи отчета – 25 число месяца, следующего за отчетным.

Если крайний срок сдачи персонифицированных сведений выпадает на выходной день, то отчитаться нужно в первый рабочий день.

Сроки сдачи отчета с учетом правила переноса таковы:

Инструкция по заполнению нового отчета

Новая форма отчетности состоит из Титульного листа, а также листа, где указываются персональные данные физлица и выплаченные ему суммы.

Стандартные правила заполнения

Заполнить нужно все поля отчета, по которым у работодателя есть сведения. Суммы указываются в рублях и копейках. Отрицательных показателей в отчете быть не должно. При отсутствии количественного или денежного показателя нужно проставить «0». Оставшиеся пустые ячейки заполняются прочерками. При формировании отчета на компьютере прочерки не нужны. При автоматизированном заполнении нужно выставить шрифт Courier New, высота 16-18 пт.

Правила заполнения титульного листа

Поля титульного листа заполняются таким образом.

Титульный лист формы выглядит так:

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Правила заполнения данных о физлицах и сведений о выплатах

Сведения заполняются по каждому застрахованному лицу. Один лист включает данные по четырем физлицам. Если их в отчетном периоде было больше, то нужно добавить листы.

Поля листа со сведениями заполняются так:

Второй лист формы выглядит так:

Уточнение данных в персонифицированных сведениях

Если сведения по физлицу были представлены с ошибкой, то можно оформить корректировочный отчет. На титульном листе такого отчета проставляется код «1-».

Так как персонифицированные сведения включают данные, которые содержатся в Разделе 3 расчета РСВ, то корректировочную форму нужно предоставить до момента сдачи расчета за соответствующий период. Иначе аналогичные данные в двух формах будут отличаться, и у налоговиков возникнут вопросы.

Второй лист уточняющей формы заполняется только по тем физлицам, по которым нужно заменить данные.

В поле «010» нужно проставить код «1», если нужно отменить представленные ранее сведения. В поле «070» проставляется прочерк.

Если персональные данные физлица представили с ошибкой, то вместе с аннулированием сведений нужно заполнить поля «020» – «070», в которых указать правильный ИНН, СНИЛС, ФИО застрахованного лица и начисленные суммы.

Если нужно исправить только размер выплаченной суммы, то поле «010» не заполняют. В таком случае заполняется поля «020» – «060», как и в ранее представленной форме. А в поле «70» проставляется актуальная сумма выплат.

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