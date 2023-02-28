Персонифицированные сведения о физических лицах в программе 1С:Бухгалтерия

Расскажем о том, как заполнить эту форму с помощью программы 1С:Бухгалтерия, как передать отчетность в налоговый орган, и какие сроки при этом нужно соблюдать.

«Персонифицированные сведения о физических лицах»: новая отчетная форма

«Персонифицированные сведения о физических лицах» – новый отчет, который содержит персональные данные физлиц, а также сведения о полученных ими доходах. Отчет состоит из титульного листа и основной части, содержащей перечисленные отчетные сведения. Форма отчета, правила и порядок его заполнения установлены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Фактически новая отчетная форма – это сокращенный Раздел 3 расчета по страховым взносам (РСВ). С 2023 года этот раздел из РСВ исключили – форма по-прежнему сдается раз в квартал, но уже без Раздела 3, который сдается отдельно один раз в месяц в виде отчета «Персонифицированные сведения о физических лицах».

Кто и когда сдает новый отчет

Отчет сдают организации, являющиеся плательщиками страховых взносов за:

всех сотрудников компании, с которыми у работодателя заключены трудовые договоры, вне зависимости от того, начислялась им в отчетном периоде зарплата, или нет (сведения о работниках, оформивших отпуск без содержания, находящихся на больничном или в декрете, также включаются в отчет);

физических лиц, с которыми у организации были заключены договоры ГПХ.

Отчетная форма сдается в ФНС ежемесячно – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Например, за январь 2023 года нужно отчитаться до 27 февраля 2023 года (25 февраля – последний день сдачи отчетности – выпадает на субботу, поэтому срок сдачи переносится на первый рабочий день).

Отчет, содержащий сведения о 10 и менее сотрудниках, может быть сдан на проверку в бумажном виде. Если в отчете фигурирует 11 и более сотрудников, сдать его можно только в электронном виде – для этого нужно воспользоваться услугами оператора ЭДО (п. 10 ст. 431 НК).

Как составить отчет в программе 1С:Бухгалтерия: пошаговая инструкция

Чтобы подготовить отчет и сдать его в ФНС, пользователю нужно:

Сформировать отчет. Заполнить сформированную отчетную форму. Подготовить отчет для печати или для отправки в контролирующие органы в электронном виде.

Расскажем подробнее о каждом из этих этапов.

Как сформировать отчет

Сформировать отчет в программе 1С:Бухгалтерия можно разными способами.

Способ № 1: раздел «Главное» → подраздел «Задачи организации».

Способ № 2: раздел «Отчеты» → подраздел «Регламентированные отчеты» → кнопка «Создать».

В открывшемся окне «Виды отчетов» нужно перейти на вкладку «Все» и, используя строку поиска, найти нужную отчетную форму.

Еще сформировать отчет можно в 1С:ЗУП.

Для этого нужно перейти в раздел «Отчетность, справки» → подраздел «1С-Отчетность» → кнопка «Создать».

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Как заполнить сформированную отчетную форму

Данные в отчетную форму подтягиваются автоматически. Источником служат сведения о зарплате: ее нужно начислить до подготовки отчетности.

Начисляем зарплату. Обратите внимание – в примере один из работников в отчетном периоде оказывал услуги по договору ГПХ, поэтому количество отработанных дней при начислении не учитывается.

Затем создаем отчетный документ любым из способов, перечисленных выше. Для автоматического заполнения отчетной формы нажимаем на кнопку «Заполнить».

Переходим на вкладку «Сведения» и проверяем данные по каждому из сотрудников. Помимо персональных данных в открывшемся окне должны быть указаны:

размер доходов застрахованного лица (в строке 070);

общая сумма доходов всех работников предприятия (в разделе «Справочно»).

Сведения о лицах, которые в отчетном периоде зарплату не получали, также включаются в отчет. При этом строка, содержащая сведения о размере начислений, останется пустой.

Персональные данные работников выгружаются из их личных карточек – проверьте, все ли нужные сведения в них внесены. Для этого нужно сформировать отчет «Личные данные сотрудников»: его можно найти в разделе «Зарплата и кадры» → подраздел «Отчеты по кадрам».

Как подготовить отчет для печати или для сдачи в контролирующие органы в электронном виде

Чтобы подготовить отчет для сдачи в ФНС в бумажном виде, нужно нажать на кнопку «Печать».

Чтобы подготовить документ к сдаче в ФНС в электронном виде, с помощью оператора ЭДО, нужно:

нажать на кнопку «Проверка» → «Проверить выгрузку» (эти действия позволят проверить, соответствуют ли сведения, включенные в отчет, требованиям ФНС):

нажать кнопку «Выгрузить»:

дождаться, пока система выгрузит файл в папку на жестком диске или внешнем носителе.

Если компания использует сервис 1С:Отчетность, форму можно отправить в ФНС из программы – выгружать файл на диск не придется. Перед отправкой отчетности нужно выполнить операцию форматно-логического контроля: он выявит счетные ошибки и незаполненные поля в отчетности. Для этого нужно нажать на кнопку «Проверка» и выбрать опцию «Проверить в интернете».

Чтобы отправить отчетность на проверку в ФНС, нужно нажать на кнопку «Отправить».

Отчет в электронном виде считается сданным после того, как от контролирующего органа поступит соответствующее уведомление.

Если сдаете отчет в бумажном виде, подтверждением факта его принятия будет печать ФНС, проставленная на сопроводительном письме или на втором экземпляре отчета. Дополнительно уведомлять о том, что бумажный отчет принят, налоговики не будут – если вопросов не возникнет, отчет будет считаться сданным.

В сервисе 1С-Отчетность встроенная автоматическая проверка исключает риск возникновения ошибок при отправке отчетов. Бухгалтеру не придется скачивать и устанавливать дополнительные приложения. Весь документооборот и сдача отчетности в привычном интерфейсе программы 1С в режиме одного окна. Подключить сервис

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