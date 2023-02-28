Налоговая отчетность

Персонифицированные сведения о физических лицах в программе 1С:Бухгалтерия

С января 2023 года правила сдачи отчетности изменились – форму СЗВ-М работодатели больше не составляют и не сдают. Ей на замену пришла новая отчетная форма под названием «Персонифицированные сведения о физических лицах» – отчитываться по ней нужно в ФНС.

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Персонифицированные сведения о физических лицах в программе 1С:Бухгалтерия
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Расскажем о том, как заполнить эту форму с помощью программы 1С:Бухгалтерия, как передать отчетность в налоговый орган, и какие сроки при этом нужно соблюдать.

«Персонифицированные сведения о физических лицах»: новая отчетная форма

«Персонифицированные сведения о физических лицах» – новый отчет, который содержит персональные данные физлиц, а также сведения о полученных ими доходах. Отчет состоит из титульного листа и основной части, содержащей перечисленные отчетные сведения. Форма отчета, правила и порядок его заполнения установлены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Фактически новая отчетная форма – это сокращенный Раздел 3 расчета по страховым взносам (РСВ). С 2023 года этот раздел из РСВ исключили – форма по-прежнему сдается раз в квартал, но уже без Раздела 3, который сдается отдельно один раз в месяц в виде отчета «Персонифицированные сведения о физических лицах».

Кто и когда сдает новый отчет

Отчет сдают организации, являющиеся плательщиками страховых взносов за:

  • всех сотрудников компании, с которыми у работодателя заключены трудовые договоры, вне зависимости от того, начислялась им в отчетном периоде зарплата, или нет (сведения о работниках, оформивших отпуск без содержания, находящихся на больничном или в декрете, также включаются в отчет);

  • физических лиц, с которыми у организации были заключены договоры ГПХ.

Отчетная форма сдается в ФНС ежемесячно – не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным. Например, за январь 2023 года нужно отчитаться до 27 февраля 2023 года (25 февраля – последний день сдачи отчетности – выпадает на субботу, поэтому срок сдачи переносится на первый рабочий день).

Отчет, содержащий сведения о 10 и менее сотрудниках, может быть сдан на проверку в бумажном виде. Если в отчете фигурирует 11 и более сотрудников, сдать его можно только в электронном виде – для этого нужно воспользоваться услугами оператора ЭДО (п. 10 ст. 431 НК).

Как составить отчет в программе 1С:Бухгалтерия: пошаговая инструкция

Чтобы подготовить отчет и сдать его в ФНС, пользователю нужно:

  1. Сформировать отчет.

  2. Заполнить сформированную отчетную форму.

  3. Подготовить отчет для печати или для отправки в контролирующие органы в электронном виде.

Расскажем подробнее о каждом из этих этапов.

Как сформировать отчет

Сформировать отчет в программе 1С:Бухгалтерия можно разными способами.

Способ № 1: раздел «Главное» → подраздел «Задачи организации».

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Способ № 2: раздел «Отчеты» → подраздел «Регламентированные отчеты» → кнопка «Создать».

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В открывшемся окне «Виды отчетов» нужно перейти на вкладку «Все» и, используя строку поиска, найти нужную отчетную форму.

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Еще сформировать отчет можно в 1С:ЗУП.

Для этого нужно перейти в раздел «Отчетность, справки» → подраздел «1С-Отчетность» → кнопка «Создать».

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Кстати, рекомендуем переходить на облачные версии программ 1С:Бухгалтерия и 1С:Зарплата и управление персоналом – это отличное решение для стабильной работы бухгалтера с возможностью удалённого подключения с любого компьютера.

Благодаря онлайн доступу к программе, бухгалтер может удаленно закончить задачи по платежам и отчетности даже не находясь в офисе.

  • Можно перейти в облако со своими базами 1С. Доступна загрузка и выгрузка баз в любое время.

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Как заполнить сформированную отчетную форму

Данные в отчетную форму подтягиваются автоматически. Источником служат сведения о зарплате: ее нужно начислить до подготовки отчетности.

Начисляем зарплату. Обратите внимание – в примере один из работников в отчетном периоде оказывал услуги по договору ГПХ, поэтому количество отработанных дней при начислении не учитывается.

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Затем создаем отчетный документ любым из способов, перечисленных выше. Для автоматического заполнения отчетной формы нажимаем на кнопку «Заполнить».

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Переходим на вкладку «Сведения» и проверяем данные по каждому из сотрудников. Помимо персональных данных в открывшемся окне должны быть указаны:

  • размер доходов застрахованного лица (в строке 070);

  • общая сумма доходов всех работников предприятия (в разделе «Справочно»).

Сведения о лицах, которые в отчетном периоде зарплату не получали, также включаются в отчет. При этом строка, содержащая сведения о размере начислений, останется пустой.

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Персональные данные работников выгружаются из их личных карточек – проверьте, все ли нужные сведения в них внесены. Для этого нужно сформировать отчет «Личные данные сотрудников»: его можно найти в разделе «Зарплата и кадры» → подраздел «Отчеты по кадрам».

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Как подготовить отчет для печати или для сдачи в контролирующие органы в электронном виде

Чтобы подготовить отчет для сдачи в ФНС в бумажном виде, нужно нажать на кнопку «Печать».

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Чтобы подготовить документ к сдаче в ФНС в электронном виде, с помощью оператора ЭДО, нужно:

  • нажать на кнопку «Проверка» → «Проверить выгрузку» (эти действия позволят проверить, соответствуют ли сведения, включенные в отчет, требованиям ФНС):

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  • нажать кнопку «Выгрузить»:

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  • дождаться, пока система выгрузит файл в папку на жестком диске или внешнем носителе.

Если компания использует сервис 1С:Отчетность, форму можно отправить в ФНС из программы – выгружать файл на диск не придется. Перед отправкой отчетности нужно выполнить операцию форматно-логического контроля: он выявит счетные ошибки и незаполненные поля в отчетности. Для этого нужно нажать на кнопку «Проверка» и выбрать опцию «Проверить в интернете».

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Чтобы отправить отчетность на проверку в ФНС, нужно нажать на кнопку «Отправить».

Отчет в электронном виде считается сданным после того, как от контролирующего органа поступит соответствующее уведомление.

Если сдаете отчет в бумажном виде, подтверждением факта его принятия будет печать ФНС, проставленная на сопроводительном письме или на втором экземпляре отчета. Дополнительно уведомлять о том, что бумажный отчет принят, налоговики не будут – если вопросов не возникнет, отчет будет считаться сданным.

В сервисе 1С-Отчетность встроенная автоматическая проверка исключает риск возникновения ошибок при отправке отчетов. Бухгалтеру не придется скачивать и устанавливать дополнительные приложения. Весь документооборот и сдача отчетности в привычном интерфейсе программы 1С в режиме одного окна.

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