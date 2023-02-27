Как заполнять уведомление об исчислении НДФЛ в 2023 году

Как работают единый налоговый платеж и единый налоговый счет

Теперь нет необходимости высчитывать каждый налог и заполнять большое количество документов. Необходимо лишь заполнить уведомление и внести ЕНП, который затем налоговая распределит по всем налогам в соответствии с заполненным вами документом. На ЕНС будут находиться все денежные средства, уплаченные в счёт налогов единым налоговым платежом.

При этом открытие ЕНС происходит автоматически для всех организаций и физических лиц, никаких заявлений подавать не нужно

Что же такое уведомление об исчислении НДФЛ и для чего оно нужно

Уже 1 января текущего года в силу вступил закон, обязывающий все лица и фирмы, чьи доходы облагаются НДФЛ, выплачивать удержанный налог в бюджет страны единым платежом.

При этом налогоплательщику необходимо предоставлять в налоговую организацию новую форму – уведомления. Они необходимы для сообщения в налоговую, по какому налогу были внесены средства на ЕНС. Так налоговая будет понимать, какую сумму засчитывать в НДФЛ.

Форма этого документа установлена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Уведомление содержит два раздела: титульный лист и раздел «Данные».

Как заполнить титульный лист в уведомлении об исчислении НДФЛ

На титульном листе указываем необходимые данные: ИНН, КПП, количество страниц в уведомлении, а также код налоговой, где вы зарегистрированы. Если документ подпишет ИП или руководитель компании, то в поле с подтверждением достоверности сведений вписываем цифру «1».

В завершении вписываем полное ФИО, проставляем дату и подпись.

Что заполнять в полях раздела «Данные» в уведомлении об исчислении НДФЛ

Раздел «Данные» разделен на блоки по 6 строк, которые нужно заполнять отдельно для каждого вида налога.

Рассмотрим подробнее каждую из строк.

КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации.

ИП в этой строке необходимо поставить прочерки в каждой ячейке.

При наличии обособленных подразделений, компании необходимо выплачивать НДФЛ на доходы сотрудников из этих филиалов не по месту нахождения головного офиса, а по местонахождению данного подразделения. Этот порядок остаётся актуальным и в 2023 году.

В случае наличия обособленных подразделений в поле «КПП» на титульном листе требуется указать реквизиты головного офиса, как и при их отсутствии, но тогда в разделе «Данные» указываем конкретно КПП подразделения.

Также важно не забыть заполнить информацию об НДФЛ на доходы работников головного офиса отдельно.

Один документ может состоять из нескольких страниц, следовательно, есть возможность подать информацию о платежах сразу по нескольким налогам и по всем обособленных подразделениям, не заполняя форму несколько раз, и отправить все в одном документе.

Код по ОКТМО.

В этом пункте указываем код муниципальной организации, которой принадлежит налоговый агент. Узнать этот код можно на сайте ФНС. Если ваш код содержит только 8 символов, в оставшихся справа ячейках проставьте прочерки.

Код бюджетной классификации.

Перечень КБК был изменен с 2023 года, поэтому перед указанием кода, лучше сверить его на сайте Федеральной налоговой службы России.

Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов.

Начиная с первой клетки указываем исчисленную сумму, в оставшиеся пустые клетки ставим прочерки. При необходимости в двух ячейках после точки указываются копейки.

Отчётный период/номер месяца.

«21» обозначает первый квартал, «31» – полугодие, «33» определяет 9 месяцев и «34» – год. Затем пишется номер месяца в данном квартале, если это ежемесячный платёж. К примеру, по НДФЛ за интервал с 23 февраля по 22 марта нужно будет указать код «21/03». Если же платеж ежеквартальный, то указываем номер квартала .

Вы вправе подать документ с данными по всем налогам и по разным периодам. Например, за год сумма транспортного налога остаётся неизменной, поэтому можно отправить информацию сразу за весь год.

Отчётный год.

Период, за который исчисляется налог.

В случае, когда вы допустили ошибку при заполнении формы, необходимо просто отправить новый документ, включив туда только те платежи, где были ошибочные данные. Исправлять данный документ можно неограниченное количество раз, пока не отправлен расчёт или декларация.

Необходимая сумма по налогу НДФЛ должна быть уплачена до 28-ого числа месяца, при этом уведомление должно быть отправлено в налоговую до 25‑ого числа месяца, после исчисления налога, но до срока его перечисления.

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