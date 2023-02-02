Отправка уведомления об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:Бухгалтерия

С начала 2023 года установлен один общий срок для уплаты удержанного НДФЛ по всем видам доходов. Платить теперь необходимо до 28 числа текущего месяца, если НДФЛ был удержан в период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

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Отправка уведомления об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:Бухгалтерия
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В связи с этим, необходимо отправлять «Уведомление об исчисленных суммах доходов» в Федеральный налоговый орган, для того чтобы ФНС рассчитали сумму ЕНП, которую могут распределить в счет уплаты НДФЛ.

Данное уведомление должно быть представлено в ФНС не позднее 25 числа текущего месяца, если удержание НДФЛ было в период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, в котором указаны сведения об удержанном НДФЛ за данный период.

Если 25 число выпадает на официальный нерабочий день, крайний срок подачи переносится на ближайший следующий рабочий день.

Исключение: подача уведомления об исчисленных налогах за период с 23 по 31 декабря. В этом случае уведомление представляется не позднее последнего рабочего дня года.

Например, если НДФЛ был удержан 10.02.2023, то отправить уведомление в ФНС можно до 27.02.2023, так как 25.02.2023 – выходной день.

Для того, чтобы сформировать уведомление об исчисленных суммах налогов из программы 1С:Бухгалтерия предприятия 8 необходимо сначала выплатить начисленную зарплату с удержанным НДФЛ:

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После проведения выплаты зарплаты, в разделе «Главное» → «Задачи организации» появится задача «НДФЛ, уведомление за ... (месяц за который идет расчет удержанного НДФЛ)», в этой задаче можно увидеть кнопку «Сформировать уведомление». Нажимаем кнопку, открывается форма заполнения Уведомления об исчисленных суммах налогов. Уведомление заполняется автоматически на основании документа выплаты.

Если в программе подключен сервис 1С-Отчетность для электронного документооборота с контролирующими органами, то сформированное уведомление можно отправить в налоговую сразу из формы по кнопке «Отправить».

Так же уведомление можно выгрузить и сохранить себе на компьютер по кнопке «Выгрузить»:

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Сформировать уведомление возможно так же через раздел «Отчеты» → «Регламентированная отчетность» → «Уведомления» → «Создать» → «Единый налоговый платеж» → «Уведомление об исчисленных суммах налогов», но таким путем уведомление заполнять необходимо вручную:

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Смотрите также: как сформировать уведомление для налоговой об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:ЗУП.

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Ранее мы опубликовали большой теоретический материал: «Про единый налоговый счет и платеж – максимально просто и понятно». Если всё еще испытываете сложности в понимании этой темы, мы постарались максимально просто и понятно разобрать подробно: что такое ЕНС и единый налоговый платеж (ЕНП), какое у них предназначение, сальдо, сроки и новое «Уведомление».

Рекомендуем прочитать, а если больше любите смотреть и слушать, можно посмотреть видео-версию.

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