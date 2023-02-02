Как сформировать уведомление для налоговой об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:ЗУП

Еще одно из изменений сдачи регламентированной отчетности в 2023 году – это то, что срок уплаты удержанного НДФЛ теперь единый для всех видов доходов. Платить удержанный НДФЛ теперь необходимо до 28 числа текущего месяца, если НДФЛ был удержан с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца.

В связи с этим, необходимо отправлять Уведомление об исчисленных суммах доходов в Федеральный налоговый орган, для того чтобы ФНС могли понять какую сумму ЕНП необходимо распределить в счет уплаты НДФЛ.

Уведомление об исчисленных суммах доходов должно быть представлено в ФНС не позднее 25 числа текущего месяца, если удержание НДФЛ было в период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, в котором указаны сведения об НДФЛ удержанном за данный период.

Если 25 число выпадает на официальный нерабочий день, крайний срок подачи переносится на ближайший следующий рабочий день.

Исключение: подача уведомления об исчисленных налогах за период с 23 по 31 декабря. В этом случае уведомление представляется не позднее последнего рабочего дня года.

Таким образом, например, если НДФЛ был удержан 10.02.2023, то отправить уведомление в ФНС можно до 27.02.2023, так как 25.02.2023 – выходной день.

Как сформировать данные об удержанном НДФЛ из 1С:ЗУП

Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется только из программы 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, поэтому данные об удержанном НДФЛ необходимо перенести из программы 1С:Зарплата и управление персоналом 3.0 в 1С:Бухгалтерию через синхронизацию данных.

Для этого нужно сформировать документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете «формируется на основании уже выплаченных доходов и находится в разделе «Зарплата» → «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете».

Перед проведением необходимо указать период, за который считается сумма удержанного НДФЛ и организацию, после чего нажать кнопку «Заполнить» и провести документ.

Далее переносим сформированный документ в Бухгалтерию синхронизацией данных через раздел «Администрирование» → «Синхронизация данных» → «Настройки синхронизации данных», выбрав настройку с необходимой бухгалтерской программой. Потом нажать кнопку «Синхронизировать».

В 1С:Бухгалтерия полученные данные будут представлены как документ «Сведения об удержанном НДФЛ» в разделе «Зарплата и кадры».

Проведение данного документа сформирует задачу «НДФЛ, уведомление за ... (месяц за который идет расчет удержанного НДФЛ)».

Раздел «Главное» → «Задачи организации». Из задачи можно создать «Уведомление об исчисленных суммах» по кнопке «Сформировать уведомление», который автоматически заполнится на основании уже существующего документа «Сведения об удержанном НДФЛ».

Отправить в ФНС уведомление по кнопке «Отправить» получится только при подключенном в программе сервисе 1С-Отчетность. В другом случае уведомление доступно к выгрузке по кнопке «Выгрузить».

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Сформировать уведомление возможно так же через раздел «Отчеты» → «Регламентированная отчетность» → «Уведомления» → «Создать» → «Единый налоговый платеж» → «Уведомление об исчисленных суммах налогов», но таким путем уведомление заполнять необходимо вручную.

Смотрите также: как отправлять Уведомления об исчисленных суммах налогов из 1С:Бухгалтерия.

Ранее мы опубликовали большой теоретический материал: «Про единый налоговый счет и платеж – максимально просто и понятно». Если всё еще испытываете сложности в понимании этой темы, мы постарались максимально просто и понятно разобрать подробно: что такое ЕНС и единый налоговый платеж (ЕНП), какое у них предназначение, сальдо, сроки и новое «Уведомление».

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