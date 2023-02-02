Как сформировать уведомление для налоговой об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:ЗУП

Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется только из программы 1С:Бухгалтерия, поэтому данные об удержанном НДФЛ необходимо перенести из программы 1С:Зарплата и управление персоналом через синхронизацию данных.

Версия для печати
Как сформировать уведомление для налоговой об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:ЗУП
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Еще одно из изменений сдачи регламентированной отчетности в 2023 году – это то, что срок уплаты удержанного НДФЛ теперь единый для всех видов доходов. Платить удержанный НДФЛ теперь необходимо до 28 числа текущего месяца, если НДФЛ был удержан с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца.

В связи с этим, необходимо отправлять Уведомление об исчисленных суммах доходов в Федеральный налоговый орган, для того чтобы ФНС могли понять какую сумму ЕНП необходимо распределить в счет уплаты НДФЛ.

Уведомление об исчисленных суммах доходов должно быть представлено в ФНС не позднее 25 числа текущего месяца, если удержание НДФЛ было в период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, в котором указаны сведения об НДФЛ удержанном за данный период.

Если 25 число выпадает на официальный нерабочий день, крайний срок подачи переносится на ближайший следующий рабочий день.

Исключение: подача уведомления об исчисленных налогах за период с 23 по 31 декабря. В этом случае уведомление представляется не позднее последнего рабочего дня года.

Таким образом, например, если НДФЛ был удержан 10.02.2023, то отправить уведомление в ФНС можно до 27.02.2023, так как 25.02.2023 – выходной день.

Как сформировать данные об удержанном НДФЛ из 1С:ЗУП

Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется только из программы 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, поэтому данные об удержанном НДФЛ необходимо перенести из программы 1С:Зарплата и управление персоналом 3.0 в 1С:Бухгалтерию через синхронизацию данных.

Для этого нужно сформировать документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете «формируется на основании уже выплаченных доходов и находится в разделе «Зарплата» → «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете».

Перед проведением необходимо указать период, за который считается сумма удержанного НДФЛ и организацию, после чего нажать кнопку «Заполнить» и провести документ.

pic 1 2.png

Далее переносим сформированный документ в Бухгалтерию синхронизацией данных через раздел «Администрирование» → «Синхронизация данных» → «Настройки синхронизации данных», выбрав настройку с необходимой бухгалтерской программой. Потом нажать кнопку «Синхронизировать».

pic 2 2.png

В 1С:Бухгалтерия полученные данные будут представлены как документ «Сведения об удержанном НДФЛ» в разделе «Зарплата и кадры».

pic 3 2.png

Проведение данного документа сформирует задачу «НДФЛ, уведомление за ... (месяц за который идет расчет удержанного НДФЛ)».

Раздел «Главное» → «Задачи организации». Из задачи можно создать «Уведомление об исчисленных суммах» по кнопке «Сформировать уведомление», который автоматически заполнится на основании уже существующего документа «Сведения об удержанном НДФЛ».

Отправить в ФНС уведомление по кнопке «Отправить» получится только при подключенном в программе сервисе 1С-Отчетность. В другом случае уведомление доступно к выгрузке по кнопке «Выгрузить».

Если вам нужно подключить 1С-Отчетность, обращайтесь в «Е‑Офис 24». Есть бонусы при подключении сервиса и в дополнение к основной техподдержке от разработчика, у нас своя собственная техподдержка от сертифицированных специалистов «Е‑Офис 24» – реально помогаем решать вопросы ещё быстрее.

pic 4 2.png

Сформировать уведомление возможно так же через раздел «Отчеты» → «Регламентированная отчетность» → «Уведомления» → «Создать» → «Единый налоговый платеж» → «Уведомление об исчисленных суммах налогов», но таким путем уведомление заполнять необходимо вручную.

pic 5 2.png

Смотрите также: как отправлять Уведомления об исчисленных суммах налогов из 1С:Бухгалтерия.

Ранее мы опубликовали большой теоретический материал: «Про единый налоговый счет и платеж – максимально просто и понятно». Если всё еще испытываете сложности в понимании этой темы, мы постарались максимально просто и понятно разобрать подробно: что такое ЕНС и единый налоговый платеж (ЕНП), какое у них предназначение, сальдо, сроки и новое «Уведомление».

Рекомендуем прочитать, а если больше любите смотреть и слушать, можно посмотреть видео-версию.

Е-Офис 24
Е-Офис 24
Сервис аренды облачных программ 1С

ЕНП (единый налоговый платеж)

Для уменьшения налога по УСН надо платить фиксированные взносы на КБК взносов: образец платежки

По новому разъяснению ФНС для уменьшения налогов по УСН и ПСН уплачивать фиксированные взносы надо не на ЕНП платежкой со статусом 01, а на конкретный КБК платежкой со статусом 02.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Резюме бухгалтера

📋 Показываем, как бухгалтеру качественно написать «О себе» в резюме или презентации

По привычке при общении с работодателями или будущими заказчиками вы заявляете о себе и говорите о действиях. Но противоположную сторону в этом разговоре интересуют результаты. Вот пример.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Камеральные налоговые проверки

Камеральная налоговая проверка: как проверяют декларации

Первый квартал – сезон камеральных проверок. Отчетность за прошлый год сдают большинство организаций и некоторые ИП. Расскажем, что из себя представляет камеральная налоговая проверка и как она проводится.

Камеральная налоговая проверка: как проверяют декларации
Больничные

Какие делают проводки по больничному листу

Проводки по больничному листу зависят от многих факторов, например, от того, из какого источника начисляется пособие, какой вид деятельности ведет предприятие, в каком регионе находится и т. д. В статье рассмотрены возможные варианты отражения начисления, оплаты и возмещения больничного в бухгалтерском учете.

Какие делают проводки по больничному листу

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Как сформировать уведомление для налоговой об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:ЗУП

Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется только из программы 1С:Бухгалтерия, поэтому данные об удержанном НДФЛ необходимо перенести из программы 1С:Зарплата и управление персоналом через синхронизацию данных.

Как сформировать уведомление для налоговой об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:ЗУП
Читать еще