Как сдать отчет ЕФС-1 в программе 1С

Разберем два вопроса:

Что включает в себя ЕФС-1 и в какие сроки его сдавать?

Как изменилась сдача отчетности из программ 1С?

Что включает в себя ЕФС-1 и в какие сроки его сдавать

ЕФС-1 включает в себя формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДВС-З, 4-ФСС.

В новом отчете они распределены по разделам и подразделам.

Сдача отчета СЗВ-М с 2023 года отменена. Теперь каждый месяц необходимо передавать Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС.

Первый лист отчета ЕФС-1 – это титульный лист, который представляет из себя сведения о страхователе. Далее идут два основных раздела. Они по своему строению совпадают с формами прошлых отчетов.

Также стоит обратить внимание, что у каждого раздела и подраздела ЕФС-1 свои сроки сдачи.

Раздел 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию. Он состоит из:

Подраздел 1.1 (ранее СЗВ-ТД): при мероприятиях приема на работу, увольнении, а также при приостановлении и возобновлении трудового договора, заключении и расторжении договора ГПХ – не позднее следующего рабочего дня; при мероприятиях перевода, переименовании, установлении (присвоении), запрете занимать должность – не позднее 25 числа месяца.

Подраздел 1.2 (ранее СЗВ-СТАЖ) – раз в году, не позднее 25 января.

Подраздел 1.3 (ранее СИоЗП (для бюджетников) – раз в месяц, не позднее 25-го числа месяца.

Подраздел 2 (ранее ОДВ-1 Раздел 5 (ДНП)) –раз в году, не позднее 25 января.

Подраздел 3 (ранее ДСВ-З) – ежеквартально, до 25-го числа месяца.

Раздел 2. Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ранее 4-ФСС) – ежеквартально, до 25 числа месяца.

Отчеты прошлых периодов (до 01.01.2023) необходимо сдавать по срокам и формам, действующим на тот период.

Как изменилась сдача отчетности из программ 1С

Возможность сдавать отчет ЕФС-1 реализована в программах 1С начиная с версий:

Во избежание возможных ошибок с отправкой ЕФС-1, советуем проверить, чтобы в программах были установлены актуальные версии исправительных патчей. Подробнее можно посмотреть в инструкции «Установка и удаление патчей 1С».

Также начиная с этих версий, пользователи могут заметить, что наименование направлений ФСС и ПФР сменилось на СФР (бывший ФСС) и СФР (бывший ПФР).

Чтобы отправить в СФР подразделы 1.1, 1.2, 2 и 3, раздел 1 формы ЕФС-1 используются документы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР и ДСВ-3. С 01.01.2023 – они уже включают в себя и формируют соответствующие разделы формы ЕФС-1.

По кнопке «Отправить» выполняется отправка отчета. Печатная форма ЕФС-1 доступна в форме самого отчета по кнопке «Печать».

Как подключить направление СФР для сдачи отчетности из программ 1С?

Никаких дополнительных действий для сдачи отчетности в СФР не требуется. Это значит, что, если ранее направление ПФР уже было подключено, то для подключения направления СФР ничего подключать не надо.

Если вам потребовалось впервые подключить направление СФР для сдачи отчетности из программ 1С, то делается это так же, как и с другими направлениями через отправку заявления на изменение подключения к сервису 1С-Отчетность и отправки соглашения на подключение ЭДО в СФР.

Нужно подключить сервис 1С-Отчетность? Обращайтесь, подключим. Есть бонусы при подключении и в дополнение к основной техподдержке от разработчика, своя собственная техподдержка от сертифицированных специалистов «Е-Офис-24» – реально помогаем решать вопросы ещё быстрее.

Отправка заявления на подключение направления СФР

Найти форму отправки заявления вы можете через раздел «Отчетность, справки» → «1С-Отчетность» → «Регламентированная отчетность» → «Настройки» → «Список заявлений» → «Создать заявление» → «Заявление на изменение».

Заполнение заявления остается прежним, необходимо только дополнительно указать флажком новое направление сдачи регламентированной отчетности:

После отправки заявления нужно обратиться в обслуживающую вас организацию по сервису 1С-Отчетность для обработки отправленного заявления.

Найти форму отправки соглашения на подключение ЭДО в СФР вы можете из того же раздела «Отчетность, справки» → «1С-Отчетность» → «Регламентированная отчетность» → «Настройки» → «Список заявлений» только по кнопке «Заявление в СФР» → «Создать заявление в ПФР» → «Заявление на подключение».

Заполните форму данными о страхователе и отправьте в фонд.

После успешной обработки заявления на подключение и заявления на подключение ЭДО в СФР сдача отчетности в фонд становится доступной.

Как отправить подраздел 1.1 ЕФС-1 (СЗВ-ТД) в СФР

из программы 1С:Зарплата и управление персоналом 3.0

Как говорили ранее, отправка ЕФС-1 в СФР осуществляется из прежних форм регламентированной отчетности.

Таким образом, отправить в СФР подраздел 1.1 ЕФС-1 (Сведения о трудовой (иной) деятельности) вы можете из привычной формы СЗВ-ТД через раздел «Отчетность, справки» → «Регламентированная отчетность»→ «Создать» → раздел отчетность по физлицам → «СЗВ-ТД»:

Для того, чтобы отразить в форме сведения о ГПХ, необходимо в документах договоров ГПХ поставить флажок «Отразить трудовую деятельность», укажите код ОКЗ вручную из справочника:

Еще одно из изменений – теперь в форме сведений необходимо вместе с причиной увольнения указывать код причины увольнения, сведения для которого берутся из справочника «Причины увольнения ПФР».

Так же появилось обязательное к заполнению поле статуса застрахованного лица, в программе статус заполняется автоматически в поле «Код категории».

Ранее мы опубликовали большой теоретический материал:

«Про единый налоговый счет и платеж – максимально просто и понятно». Если всё еще испытываете сложности в понимании этой темы, мы постарались максимально просто и понятно разобрать подробно: что такое ЕНС и единый налоговый платеж (ЕНП), какое у них предназначение, сальдо, сроки и новое «Уведомление».

Рекомендуем прочитать, а если больше любите смотреть и слушать, можно посмотреть видео-версию.