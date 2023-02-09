ЕНС и ЕНП в программе 1С:Бухгалтерия: как уплачивать и вести учет налогов

В этот раз рассмотрим и покажем в программе:

Новый счет 68.90.

Вид операции «УПЛАТА НАЛОГА».

Как создать Уведомление.

Как отправить Уведомление.

Где найти все созданные уведомления.

Документ «Операция по ЕНС», если Уведомления подавать не требуется.

Зачет аванса по единому налоговому счету.

Как перейти на ЕНС в программе 1С.

Все юридические лица и ИП конечно уже почувствовали на себе изменения 2023 года. Да, их сложно не заметить. Самыми значимыми из них являются следующие изменения законодательства:

Объединение ПФР и ФСС в Социальный фонд России. Ввод единого налогового счета.

Именно эти два события и повлекли за собой другие значимые изменения.

Теоретические нюансы данных изменений мы рассмотрели в предыдущем материале. Если вы до сих пор испытываете сложности в понимании этой темы, то рекомендуем вам его посмотреть.

Но даже полностью овладев теоретическими знаниями, многие бухгалтеры до сих пор не могут понять, как теперь им осуществлять уплату и учет налогов и взносов в программе 1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0.

Мы обязательно ответим на этот вопрос, а также разберемся, каким образом разработчики программы 1С реализовали новый формат уплаты налогов.

Будет много картинок с примерами, но если любите смотреть и слушать, записали для вас видео-версию с живой демонстрацией в программе 1С:

Для демонстрации примеров мы будем использовать облачную версию 1С:Бухгалтерия, ведь она ничем не отличается от обычной.

После регистрации вы сразу получите 14-дневный бесплатный доступ.

Далее выбираем создать новую базу или загрузить свою, для наших примеров загрузили свою готовую базу. Теперь можем открыть облачную базу 1С прямо в браузере или через приложение 1С. Мы добавим облачную базу в приложение 1С для запуска со своего компьютера. Все очень просто!

Теперь запустим облачную базу и приступим к разбору.

Новый счет 68.90

Начнем с того, что в программе появился новый счет 68.90, который имеет название «Единый налоговый счет». Обратите внимание, что у данного счета нет ни одного субконто. А это значит, что аналитический учет будет вестись с помощью специальных регистров. О них мы еще поговорим чуть позже.

Новый счет 68.90 «Единый налоговый счет» в программе 1С:Бухгалтерия

По дебету счета 68.90 будет отражаться перечисление ЕНП с расчетного счета налогоплательщика, а по кредиту будет отражаться исполнение обязанности по уплате налогов. Что это значит? Это значит, что по кредиту счета 68.90 будет отражено каким образом ЕНП распределился по налогам и взносам.

Но какими документами в программе формируются нужные нам проводки?

Чтобы отразить перечисление денежных средств на ЕНС, с помощью ЕНП, необходимо воспользоваться платежным поручением:

Вид операции «УПЛАТА НАЛОГА»

Обратите внимание, что для подстановки в строку «Налог» в справочнике «Налоги и взносы» осталось совсем немного позиций:

Нам нужно выбрать ЕНП. Реквизиты ЕНП заполнятся автоматически.

Затем платежку отправляем в банк и формируем документ «Списание с расчетного счета»:

Вот именно данный документ и даст нам нужные проводки. Проведем документ и по кнопке «Дт/Кт» (Дебет/Кредит) проанализируем его движение:

Видим, что программой была создана проводка:

Дт 68.90 – Кт 51 – перечислен ЕНП.

И тут же видим, что документ осуществил запись в регистре Расчеты по ЕНС с видом приход:

Все рассматриваемые документы будут осуществлять записи в регистрах с видом «Приход». Позже мы расскажем, как сделать записи в данном регистре с видом «Расход».

Как создать Уведомление

Теперь нам необходимо отразить факт того, что мы исполнили свою обязанность и уплатили налог.

Для этого нам понадобится документ «Уведомление» или же «Операция».

Напомним, что уведомление мы должны подавать, если для налога не предусмотрена налоговая декларация или же срок подачи декларации наступает после срока уплаты налога или взноса.

Уведомление в программе можно создать тремя способами.

Способ № 1. Перейти в раздел «Операции» и далее «Уведомления», но в таком случае Уведомление вам придется заполнять вручную, что согласитесь неудобно, а также увеличивает риск совершения ошибки:

Способ № 2. Лучше воспользоваться вторым способом, при котором уведомления будут заполняться автоматически. Для этого перейдем в раздел «Главное», далее «Задачи организации» – тут найдем в списке 25 число, так как Уведомления подаются в тот же срок, что и декларации. И видим, что программа нам подсказывает создать уведомление по НДФЛ:

В данном документе найдет отражение налог НДФЛ удержанный в период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, но если речь идет о январе, то данный период был с 1 января по 22 января. Перечислить данный налог требовалось до 28 января 2023 года.

Перейдем по этой ссылке и в раздел «Уведомление». Сформируем уведомление с помощью одноименной кнопки:

Видим, что уведомление сформировалось полностью автоматически, бухгалтеру только стоит проконтролировать сумму. Проведем документ и посмотрим проводки.

Дт 68.01.1 – Кт 68.90.

Отражено исполнение обязанности по уплате НДФЛ. А также была создана запись в регистре Расчеты по налогам на ЕНС с видом ПРИХОД.

Если же Уведомление подается по взносам, то будет задействован новый счет для учета страховых взносов по единому тарифу с работников – это счет 69.09.

Обратите внимание, что теперь при начислении заработной платы за месяц взносы начисляются по единому тарифу на счет 69.09

А при проведении документа Уведомление формируются проводки по Дт 69.09 и Кт 68.90 таким образом происходит отражение исполнения обязанности по уплате страхового взноса.

Также с помощью документа Уведомление программа производит распределение страховых взносов по единому тарифу на счета конкретных взносов, как это было ранее до 2023 года.

Заметьте, что взноса на травматизм это все не касается. По взносам на травматизм, учет которых осуществляется, как и раньше на счете 69,11 подавать уведомление не требуется, так как уведомление – это документ для налоговой инспекции, а взнос на травматизм уплачивается в Социальный фонд России. Учет на счете 69.11 ведется в прежнем порядке и не претерпел изменений.

Как отправить Уведомление

Далее уведомление требуется отправить в инспекцию. Сделать это можно, как из самого уведомления по кнопке «Отправить», если компания использует сервис 1С:Отчетность, так и выгрузить файл, для отправки через сторонний сервис.

Также Уведомление можно отправить из раздела «Отчеты» > «Регламентированные отчеты» и воспользоваться специальной закладкой «Уведомления».

Здесь же можно и создать новое «Уведомление». Нажимаем кнопку «Создать», далее в открывшемся окне выбираем «ЕНП» > «Уведомление об исчисленных суммах налогов». Заполнять в данном случае документ нужно будет вручную.

Где же найти все созданные нами уведомления?

Все уведомления будут храниться в Разделе «ОПЕРАЦИИ» > «УВЕДОМЛЕНИЯ».

Заметьте, что никаких дополнительных настрое пользователю не нужно производить в программе, чтоб у него появился функционал, позволяющий ему работать с ЕНП и ЕНС.

Для того, чтобы появилась такая возможность и для того, чтобы появились в программе все рассматриваемые в данном видео документы необходимо просто произвести обновление программы до релиза не ниже 3.0.127.

Документ Операция по ЕНС, если Уведомления подавать не требуется

Как подать Уведомление и в каких случаях, мы уже поняли, но что делать, если по налогу Уведомления подавать не требуется?

В таком случае для корректного ведения расчетов по налогам их тоже нужно отражать на ЕНС, в программе для этого предусмотрен специальный документ Операция по ЕНС.

Сформировать его можно точно также, как и Уведомления – автоматически, если воспользоваться Задачами организации.

Или же заполнить документ вручную из раздела «Операции» – «Операции по счету».

Посмотрим на примере налога НДС за 4 квартал 2022 года. Найдем нужную ссылку в списке задач. Перейдем в нее и, если декларация в программе создана, то появится кнопка по созданию Операции по ЕНС.

Сформируем такую операцию. Проверим данные, заполненные программой, проведем документ и проанализируем проводки.

Видим проводку Дт 68.02 и Кт 68.90. Это значит, что мы отразили исполнение обязанности по уплате налога НДС.

Итак, мы поняли, что для того, чтобы перенести задолженность по начисленным налогам, взносам на счет 68.90 нужно воспользоваться либо документом Уведомление об исчисленных суммах налогов, либо документом Операция по ЕНС. При этом формируются проводки:

Дт 68/69 – Кт 68.90.

А чтобы отразить уплату налога с помощью ЕНП нам нужно провести документ Списание с расчетного счета. Он сделает проводку:

Дт 68.90 – Кт 51

Но помимо проводок, всеми этими документами, а именно «Уведомление об исчисленных суммах налогов», «Операция по ЕНС и «Списание с расчетного счета» были сделаны не только проводки, но и записи в регистрах с видом ПРИХОД.

Зачет аванса по единому налоговому счету

Для того, чтобы произвести зачет ЕНП в счет уплаты конкретных налогов, задолженность по которым была перенесена на счет 68.90 нужно воспользоваться операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету». Такая операция производится программой автоматически при закрытии месяца.

Перейдем в раздел «Операции» – «Закрытие месяца». Нас будет интересовать ссылка «Зачет аванса по единому налоговому счету». И посмотрим, какие проводки были сформированы данной операцией.

Видим, что данная операция по регистрам «Расчеты по единому налоговому счету» и «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» выполнила движения с видом «Расход».

Как перейти на ЕНС в программе 1С

А теперь самое главное, как же перейти на ЕНС?

Переход можно осуществить с помощью специального помощника.

Нужно перейти в Раздел «Операции» – «Помощник перехода на ЕНС».

Обратите внимание, что все операции будут совершены на дату 01.01.2023.

Пользователю нужно совершить несколько последовательных действия.

Для начала необходимо проанализировать остатки по счетам 68 и 69. Для этого следует перейти по первой ссылке в помощнике и выбрать отчет по налогам, а затем по вносам. Появится отчет «Анализ счета» по 68 или 69 счету на 31 декабря 2022 года. Таким образом помощник дает возможность пользователю оценить имеющиеся у компании недоимки и переплаты.

Далее необходимо произвести операцию по переносу расчетов по налогам и взносам. Выполним эту операцию. Если операция прошла успешно, то ссылка изменит цвет на зеленый.

Проанализируем данную операцию. Видим, что документ был заполнен автоматически.

Обратите внимание на то, что этот документ будет заполнен остатками по счетам 68 и 69, по которым уже наступил срок уплаты. Это очень важно! Сроки уплаты можно увидеть в одноименном столбце.

То есть в документ попадут суммы по КТ субсчетов 68 и 69 на 01.12.2022 за минусом дебетовых оборотов за декабрь 2022г. по тем же субсчетам с той же аналитикой. Таким образом начисления декабря 2022 года в документ не попадут.

Конечно, пользователю следует внимательно отнестись к данному документу и проверить все суммы, которые в нем отражены.

Нажмем на кнопку Дт/КТ и увидим проводки по переносу остатков со счетов учета налогов и взносов на ЕНС.

Если у налогоплательщика была задолженность по уплате каких-либо санкций, например, пеней, то в следующем шаге помощника нужно осуществить перенос такой задолженности. Выполняем операцию и анализируем документ аналогично предыдущему. В нашем примере, компания санкций по налогам и вносам не имеет.

При наличии санкций они также будут перенесены в Кт счета 68.90.

Если у налогоплательщика есть переплаты по налогам и взносам, то следующая ссылка в помощнике поможет перенести их на ЕНС.

Выполняем операцию. И анализируем документ. Документ автоматически заполнится остатками по дебету счетов учета налогов и взносов. И перенесет их в ДТ счета 68.90.

И последним шагом следует произвести зачет авансов. То есть нужно произвести зачет положительного сальдо по ЕНС в счет задолженности по налогам, взносам и санкциям. Бухгалтерских проводок при этом не будет. Будут только записи в регистрах.

Документ также можно открыть и проанализировать.

Надеемся, после просмотра этих примеров, учет и уплата налогов и взносов в программе 1С:Бухгалтерия больше не будет чем-то загадочным и непонятным.

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С вами была Марина Аленина и компания «Е-Офис 24».

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