Открытие ООО в 2023 году: на что обратить внимание

В 2023 году при открытии ООО нужно учитывать нововведения и особенности, которые позволят вести бизнес без штрафов и постоянных проверок со стороны контролирующих органов.

Кому лучше выбрать ООО как форму для организации бизнеса

ООО – форма ведения бизнеса, основу которого составляет хозяйственное общество с учредителями. Учредителей у ООО может быть несколько. Среди них допускаются как физлица, так и организации. Основное отличие этой формы организации предпринимательства от остальных в том, что уставный капитал делится между учредителями в выбранных долях.

От ИП хозяйственное общество отделяет ограничение ответственности при выполнении финансовых обязательств. Когда компания объявляет себя банкротом, собственность ее учредителей не учитывается. Организация отвечает только ресурсами, относящимися непосредственно к деятельности ООО.

ООО – юридическое лицо, специализация которого зависит от отрасли, выбранной учредителями. Такую форму организации бизнеса обычно выбирают:

предприниматели малого и среднего бизнеса;

все, кто не желает заниматься предпринимательством в одиночку;

желающие участвовать в тендерах;

все, кому нужны крупные заказы, в том числе, от государственных организаций.

Открытие ООО осуществляется двумя способами. В первом случае учредители все делают сами, во втором – прибегают к услугам посредников. Это консалтинговые фирмы, помогающие новичкам разобраться в основах бизнеса на коммерческой основе.

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Наименование ООО: особенности, ограничения

У ООО есть два наименования. Первое является полным и прописывается во всех договорах, чеках и документах. Второе – сокращенное, используется в рекламно-коммерческих целях.

Полное наименование фирмы указывается в документах организации с расшифровкой аббревиатуры. Пример – Общество с ограниченной ответственностью «Константа». Второе название – короткое, которое несложно запомнить и прописать в ряде справок, на рекламных плакатах. Например, ООО «Константа».

Тем, кто собирается выходить на международный рынок, рекомендуется зарегистрировать название организации сразу на двух языках. Русский – обязательно, английский (в качестве международного) – для упрощения контакта с зарубежными партнерами.

Любая компания при выборе наименования ООО стремится выделиться в списке конкурентов. Но на рынке РФ порой встречаются десятки и сотни фирм, наименование у которых полностью идентично друг другу. Ничего страшного, если в России уже существует ООО с таким же названием. Идентифицировать организацию можно по ИНН и ОГРН. Эти реквизиты – уникальны для любого ООО.

Но не все наименования проходят проверку. Если в наименовании ООО упоминается иностранное государство (в полном или сокращенном варианте), придется придумать новое. Регистрация таких обществ в РФ не допускается, даже если рядом с названием другой страны используются другие русскоязычные или иностранные слова.

Использовать в наименовании ООО названия органов госвласти, имена ведущих политических деятелей, наименования международных объединений запрещено. Также воспрещается употреблять слова и фразы, не отвечающие морально-этическим нормам в обществе.

Особенности регистрации

Расположение компании должно совпадать с юридическим адресом ООО. Иначе возникнут трудности при регистрации бизнеса. Важно, чтобы выбранный юридический адрес не был закреплен ни за одной организацией или ИП. Поэтому ошибки в документах или неполное указание (улица, дом, этаж совпадают – нет названия офиса) сведений исключены.

Случается, что в указанном в документах адресе уже находится офис другой фирмы, либо госоргана. Это характерно для старых комплексов, в которых ранее не прописывались офисы при выборе юридического адреса. В такой ситуации ФНС вправе назначить проверку, чтобы определить точное расположение претендующей на регистрацию организации. Если фактический адрес ООО будет иным, о регистрации можно забыть.

Не у всех начинающих предпринимателей есть возможность арендовать помещение, чтобы указать его в качестве юридического адреса ООО. Выходом из ситуации станет регистрация домашнего адреса директора. Главное, чтобы прописанное в документе помещение было частью его собственности.

ОКВЭД: условия выбора

Различные направления предпринимательства для ООО обозначаются отдельным номером, или кодом ОКВЭД. С его помощью контролирующие органы понимают, чем занимается компания, без длинного и подробного указания сферы деятельности в документах. Выбирая ОКВЭД, предприниматели должны руководствоваться современной подборкой, или классификатором ОКВЭД-2.

Если деятельность ООО не зациклена на ведении определенной сферы бизнеса, кодов ОКВЭД в организации может быть несколько. Изначально выбирается тот, что характеризует ведущее направление бизнеса. Затем при обращении в ФНС добавляются дополнительные коды ОКВЭД, каждый из которых должен соответствовать основному направлению ООО.

Не рекомендуется при открытии своего дела указывать в документах слишком много классификаторов. Такое многообразие для начинающего предпринимателя является либо ошибкой, либо мошенничеством. В обоих случаях ФНС назначит проверку, чтобы убедиться, что деятельность нового хозяйственного общества осуществляется с учетом законодательных норм РФ.

К выбору ОКВЭД нужно отнестись ответственно. В 2023 году государство продолжает программу поддержки начинающих предпринимателей. Выплаты и льготы предоставляются тем обществам, ОКВЭД которых соответствует условиям ведения определенной отрасли бизнеса. Примеры привилегий для ООО – кредитные каникулы, льготы и отсрочки по уплате налогов.

Уставный капитал ООО: требования 2023 года

При создании ООО учредители вносят определенную сумму, которая становится учредительным капиталом организации. Для этой формы организации бизнеса минимально допустимым признан размер уставного капитала в 10 000 рублей. Больше – можно. Но если сумма будет меньше, зарегистрировать ООО не получится. Вдобавок некоторые виды бизнеса требуют увеличенной доли уставного капитала ООО.

Размер уставного капитала в учредительных документах указывается в рублях. Но учредители могут вносить свою долю не только деньгами, но и недвижимостью, ценными бумагами и оборудованием. Их номинальная стоимость будет прописана в рублях в уставном капитале ООО в соответствии с размером внесенных средств.

Сбор документов на регистрацию ООО

Регистрация ООО осуществляется в ФНС по месту расположения юридического адреса компании. Учредители или их представители подают заявление и прикладывают к нему определенный список документов.

Среди них:

Устав. Основной документ любого ООО. В нем указаны ключевые цели и задачи финансовой деятельности, а также формы взаимодействия всех членов ООО. Форму устава можно скачать в интернете. Но при заполнении документа все равно нужно указывать много уникальных деталей, относящихся к деятельности конкретного юрлица. Документ, подтверждающий создание ООО. Обычно это протокол собрания учредителей ООО, в котором прописываются основания для регистрации нового юридического лица. В документе прописывается наименование ООО, имена руководителей – учредители, председатель и директор, члены управления. Описывается наличие устава и ключевые особенности бизнеса. Чек о внесении средств за создание ООО. Пошлину платить нужно тем, кто подавал заявление в традиционной форме. Электронная подача заявления на регистрацию ООО – бесплатная. В иных случаях стоимость услуги в 2023 году составит 4 000 рублей.

Документы на регистрацию ООО подаются любым удобным способом. В 2023 году это можно сделать в отделениях ФНС, МФЦ. Есть электронная услуга – на сайте налоговой службы. Допускается отправка данных заказным письмом или по электронной почте, а также через нотариуса. Наиболее быстрым вариантом, как показывает практика, является подача электронного заявления на сайте ФНС (требуется регистрация).

Особенности налогообложения ООО

Выбор налогообложения ООО характеризуется спецификой его деятельности. Стандартный режим – ОСНО. Но можно выбрать и упрощенный формат (УСН), автоматизированный УСН или же ЕСХН (для сельхозпредприятий).

Выбор ОСНО происходит сразу после подачи заявления на регистрацию общества. В иных случаях, когда требуется выбрать особый налоговый режим, подается отдельное заявление. Нужно уложиться в течение 30 дней после регистрации ООО, иначе в ближайшем налоговом периоде придется платить взносы в ФНС по ОСНО.

Список обязательных документов

Регистрация будет успешной, если в процессе подачи бумаг ООО представит все указанные экземпляры.

Среди них:

Заявление о регистрации ООО (форма Р11001). Документ о создании ООО. В форме решения – для единственного учредителя, или же в формате протокола собрания – когда руководителей ООО несколько. Чеки о внесении средств за пошлину в размере 4 000 рублей (только для тех, кто подает заявление в бумажном виде). Заверенный у нотариуса устав. Если формат документа – типовой, заверять его необязательно. Сведения о юридическом адресе – договор собственности и/или аренды. Если собственности нет, адрес собственности директора с подтверждением права на имущество. Заявление о выборе особого налогового режима. Если выбран ОСНО, документ прикладывать не нужно.

Среди дополнительных документов – соглашение о создании ООО. В ряде регионов договор носит обязательный характер.

Все документы, кроме заявления о выборе иного формата налогообложения, подаются в одиночном экземпляре. Заявление о переходе на особый режим налоговых взносов для ООО подается в 2-3 экземплярах, в зависимости от органа ФНС.

Все документы подписываются всеми учредителями. Подавать их может учредитель-физлицо или назначенный руководитель ООО.

Если отказали в регистрации

Согласно закону о госрегистрации юрлиц, в создании ООО могут отказать на основании ряда причин. Среди них:

ошибки в документах;

неполный комплект бумаг;

выбор не того органа для подачи заявления;

в документах есть подписи лиц, не являющихся учредителями ООО;

несоответствие наименования ООО предъявленным в законе требованиям.

Причина отказа придет на e-mail, указанный при подаче заявления.

Что делать после регистрации ООО

Если регистрация пройдена успешно, в течение пяти дней после ответа от ФНС запись о новом ООО появится в ЕГРЮЛ. Список подтверждающих документов придет ООО по e-mail. Он будет защищен усиленной электронной подписью (ее данные прописываются в заявлении на регистрацию ООО).

В сообщении на почту будет код ЕГРЮЛ, копия утвержденного устава компании и ИНН. Если требуется, можно подать запрос в ФНС на получение бумажной копии (необязательно).

Действия после регистрации ООО:

открытие нового счета юрлица в банке;

регистрация в социальном фонде РФ;

найм персонала;

подача сведений о точном количестве работников и начале предпринимательской деятельности (для отдельных видов отраслей);

получение кодов для заполнения отчетностей;

получение лицензии (для отдельных отраслей бизнеса);

покупка и установка кассового аппарата (по желанию).

Любому коммерческому бизнесу для полноценной работы потребуются программы для ведения учета.

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