6-НДФЛ

Заработная плата за март 2023 в расчете по форме 6-НДФЛ: как отражать в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»

Правильное начисление заработной платы, а также удержание НДФЛ и перечисление его в бюджет – одна из ключевых обязанностей бухгалтера по зарплате. С 2023 года правила удержания НДФЛ с зарплаты изменились – воспользуйтесь нашей инструкцией, чтобы понять, когда удержать налог, и как отразить эту операцию в 1С.

Версия для печати
Заработная плата за март 2023 в расчете по форме 6-НДФЛ: как отражать в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С начала 2023 года датой фактического получения дохода работником считается день, когда ему были выплачены деньги: неважно, через кассу или на банковский счет. Удержать налог, как и раньше, бухгалтер должен в день выплаты дохода, а перечислить его нужно в сроки, установленные п. 6 ст. 226 НК.

1С определяет дату удержания налога в два этапа:

  1. первоначально датой получения дохода (а, следовательно, и удержания налога) считается дата выплаты, указанная в документе начисления;

  2. после формирования ведомости на выплату зарплаты, дата изменяется на дату выплаты, указанную в платежном документе.

Сумму налога 1С:ЗУП рассчитывает автоматически – это позволяет свести к нулю риск возникновения счетных ошибок, и снижает нагрузку на бухгалтера, которому не приходится считать НДФЛ вручную.

Налог удерживается в момент проведения платежного документа. Срок перечисления налога фиксируется автоматически при регистрации факта его удержания.

А если перенести базы в облачную версию 1С:Зарплата и управление персоналом, рассчитывать зарплату и 6-НДФЛ можно удаленно в любое время, даже не находясь в офисе.

Рассмотрим примеры начислений НДФЛ в двух разных ситуациях:

  • если зарплата выплачивается в последний рабочий день того месяца, за который она была начислена;

  • если зарплата выплачивается до 15 числа месяца, следующего за отработанным месяцем.

Если зарплата за вторую половину марта 2023 года выплачена 31 марта 2023 года

Создаем документ «Начисление зарплаты и взносов». В поле «Планируемая дата выплаты» указываем дату – 31.03.2023. Программа использует эту дату в качестве даты выплаты зарплаты – значит, именно на эту дату автоматически будет начислен НДФЛ:

1 2.png

Создаем документ «Ведомость в кассу» (если работники получают деньги наличными; если же зарплата перечисляется в банк, нужно создать документ «Ведомости в банк» или «Ведомости на счета»). В нем указываем дату фактического перечисления денег.

Если она будет отличаться от даты, указанной в документе-начислении, 1С автоматически переопределит дату получения дохода и изменит дату начисления НДФЛ. Налог будет удержан после проведения платежного документа:

2 2.png

После того, как документы на начисление и выплату зарплаты будут готовы, создаем отчетную форму 6-НДФЛ. Для этого переходим в раздел «Отчетность, справки», подраздел 1С-Отчетность, нажимаем на кнопку «Создать», в открывшемся окне переходим в строку поиска и вводим в него название отчета:

4 2.png

Формируем форму 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года. Нажимаем на кнопку «Заполнить»:

4.png

Форма 6-НДФЛ будет заполнена автоматически по такому принципу.

5 2.png

  • Раздел 1 (в нем указывается информация об обязательствах работодателя как налогового агента) останется пустым – т. к. НДФЛ был удержан 31 марта, а срок его уплаты наступит только в апреле (28.04.2023). Удержанный НДФЛ мы увидим только в отчете за 1 полугодие.

    6.png

  • Раздел 2 (в нем указывается информация о рассчитанных суммах налоговых платежей) содержит сведения о заработной плате, выплаченной работникам за вторую половину марта (строки 110 и 112), т.к. эти деньги работники фактически получили в марте (31.03.2023). Здесь же мы увидим и удержанный налог (строка 160), т.к. удержан он был также в 1 квартале.

Если зарплата за вторую половину марта 2023 года выплачена 10 апреля 2023 года

Создаем документ «Начисление зарплаты и взносов». В нем указываем планируемую дату выплаты – 10.04.2023. Предварительно именно эта дата будет являться датой начисления НДФЛ:

7 2.png

Создаем документ «Ведомость в кассу». Дата выплаты денег работникам в нем проставляется автоматически – по умолчанию она совпадает с датой начисления зарплаты.

При необходимости ее можно поменять вручную. Обратите внимание – в этом случае изменится и дата удержания НДФЛ.

8 2.png

Формируем форму 6-НДФЛ. Зарплату за вторую половину марта в форме за 1 квартал мы не увидим, т.к. начисление было проведено 10.04.2023. Увидеть все начисления и удержания мы сможем только в форме за 1 полугодие:

9.png
10.png

  • В разделе 1 НДФЛ, удержанный с работников, будет отображен в строке 021 по первому сроку перечисления, т. к. он был удержан в период с 23.03.2023 по 22.04.2023, а срок его уплаты наступил в апреле (28.04.2023).

  • В разделе 2 начисленная работникам зарплата будет отражена в строках 110 и 112, т. к. деньги были перечислены в апреле (10.04.2023), а удержанный налог – в строке 160, т. к. удержание также произошло в апреле (10.04.2023).

Отправить готовую отчетную форму в ФНС можно, не выходя из 1С:ЗУП.
Для этого нужно подключиться к электронному документообороту в сервисе 1С-Отчетность – с его помощью вы сможете проверять отчеты на наличие ошибок и отправлять их на проверку, не используя сторонние сервисы, и не тратя время на выгрузку документа из 1С.

Смотрите также:

Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid:

Е-Офис 24
Е-Офис 24
Сервис аренды облачных программ 1С

Банковские карты

Неименная карта: что это такое, чем отличается от именной и кому может понадобиться

При открытии счета в банке можно оформить дебетовую карту, которая изготавливается в течение нескольких дней. На ней будет указываться имя и фамилия владельца. Однако в некоторых случаях банки предлагают взять пластиковую карту без именной идентификации. Рассказываем, чем она отличается от именной и какие есть особенности ее использования.

Неименная карта: что это такое, чем отличается от именной и кому может понадобиться

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Отпуска

Оформляем отзыв из отпуска работника – образец приказа

Отзыв из отпуска – процедура, строго регламентированная трудовым законодательством. Когда работника можно отозвать из отпуска, а когда нет? Как это грамотно оформить документально? Что делать с выплаченными отпускными? Ответы на эти и другие вопросы о правилах отзыва из отпуска вы найдете в нашей статье.

Оформляем отзыв из отпуска работника – образец приказа
Отчетность в ЦЗН

Сроки и формы, предусмотренные для представления отчетности в службу занятости в 2023 году

Работодатели в соответствии с российским законодательством обязаны предоставлять ряд отчетов в службу занятости. Организации и предприниматели передают данные о вакансиях, переходе на сокращенный рабочий день и другие сведения. В статье расскажем, какие отчеты необходимо сдавать, как их оформлять и в какие сроки представлять в государственные органы.

Сроки и формы, предусмотренные для представления отчетности в службу занятости в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Инвестиции

Облигации ИТ-компаний: от надёжных до мусорных

Хотел сначала рассмотреть выпуск Хайтэк-Интеграции, который недавно появился на бирже, но взвесив все за (доходность) и против (риски), подумал, что не стоит он серьёзной доли в портфеле, но вот если посмотреть на всех эмитентов из ИТ-сектора, то можно собрать неплохую диверсифицированную часть портфеля.

Облигации ИТ-компаний: от надёжных до мусорных
Аудит

Что такое и зачем нужен консалтинг

Все чаще компании и предприниматели обращаются за услугами внешних экспертов, чтобы повысить конкурентоспособность бизнеса, увеличить прибыль и сократить риски. Консалтеров зовут на любом этапе: от открытия бизнеса до его масштабирования.

Что такое и зачем нужен консалтинг
Читать еще