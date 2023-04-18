Сдача отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года

В текущем году изменился порядок исчисления, сроки выплаты налога и сдачи отчетности по НДФЛ.

Новый порядок исчисления налога и бланк 6-НДФЛ

С 2023 году каждое юридическое лицо перечисляет налоговые платежи на ЕНС путем единого налогового платежа (ЕНП). Дата уплаты всех налогов установлена 28 числом после отчетного периода. Для исчисления налога от заработка работников отчетный период – месяц. Исчисления НДФЛ с работников предприятия теперь происходит по факту выплаты денежных средств в счет заработной платы. В этом году налог рассчитывается также с авансов.

Так, за первый квартал ИП и организации отчитываются за выплаты, произведенные за периоды:

с 01 по 22 января;

с 23 января по 22 февраля;

с 23 февраля по 22 марта.

Отчетность 6-НДФЛ за первые три месяца 2023 передается в ИФНС по новой форме. Ориентироваться нужно на действующий приказ ФНС от 15 октября 2020. В указанный нормативный документ налоговая служба внесла изменения приказом от 29 сентября 2022. Изменения не носят глобальный характер и связаны с новым порядком перечисления налогов на ЕНС.

Новый электронный бланк содержит:

титульный лист с наименованием хозяйствующего субъекта и основными реквизитами;

раздел 1, с данными об обязательствах организации или ИП;

раздел 2, где представлен размер рассчитанных и уплаченных сумм;

приложение 1, где представлена справка о зарплате и удержаниях с работников.

По большей части был изменен только 1 раздел отчета, остальные остались без изменений. Теперь не нужно указывать срок уплаты налога, поскольку он теперь единый для всех. Поля расширены и теперь их четыре – с 021 до 024. В них указывается сумма уплаты по периодам начисления заработка. Четвертая строка 024 заполняется исключительно в годовых отчетах.

Изменилось название итоговой 020 строки, поменялись штриховые коды раздела.

В поле 020 суммируется размер начисленного подоходного налога по всем работникам юридического лица или ИП за первые три месяца с начала текущего года. Число по данному полю должно быть равным сумме строк 021-024.

Для бухгалтеров, начисляющих зарплату и удерживающих с нее НДФЛ, ситуация заметно изменилась, ведь теперь нужно учитывать фактические авансы, больничные и другие выплаты. Программа «1С:ЗУП» нивелирует возникающие при этом сложности – расчеты производятся автоматически после внесения первичных данных. Главное вовремя устанавливать обновления баз 1С. В сервисе аренды 1С в облаке все обновления доступны без доплат. Устанавливать обновления можно вручную или включить автоматическое обновление, например, в ночное время, при этом не нужно оставлять компьютер включенным.

Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года

Отчетность составляется на базе сведений о заработной плате, авансах, больничных, отпускных, фактически выданных сотрудникам, а также размерах исчисленного НДФЛ и предоставленных вычетов. В электронном бланке 6-НДФЛ необходимо указать все реквизиты предприятия или ИП. Показатели сумм должны отражать информацию налогового учета на предприятии, при отсутствии выплат в поле ставится ноль.

В форме за 1 квартал сначала вносятся сведения о налоговом агенте в титульный лист, затем заполняются первый и второй разделы. Приложение предоставляется только в годовой отчетности.

Нужно учитывать разные ставки для резидентов (13%), нерезидентов (30%), для владельцев ценных бумаг, а также указать код бюджетной классификации (КБК) по каждому разделу согласно письму ФНС от 06 апреля 2021.

Раздел 1

В первом разделе в строке 020 указывают суммарный НДФЛ, который нужно уплатить в бюджет за 1 квартал 2023 года. Детализация исчисленных сумм производится в полях 021-024. Важно не допускать ошибок, иначе придется делать корректировку.

Таблица 1. Порядок заполнения полей 1 раздела отчета.

Отчетный период Строка Период удержания налога с работников: 1 квартал 021 01.01 −22.01 022 23.01 – 22.02 023 23.02-22.03 024 пропускается

Рассчитанный и уплаченный после 22 марта налог включается в отчет следующего периода – за полугодие. Начиная с 2023 года предприятия и ИП должны выплачивать НДФЛ с выданных работникам авансов сразу после его выдачи из кассы или перечисления на лицевой счет (п. 1 ст. 223 НК).

Аналогично необходимо поступать с отпускными, пособиями по нетрудоспособностям и другими выплатами, то есть нужно отражать выдачу денег в соответствующем месяце.

Теперь отчетность происходит по факту оплаты работнику, а не по начислению. ФНС в своих письмах указывает, например, что начисленная в декабре, но выплаченная в январе зарплата, должна быть отражена в отчете 6-НДФЛ за первый квартал (письма от 11.01.2023 и от 19.01.2023). Декабрьское начисление, выплаченное в январе, указывается в 1 разделе квартального отчета, как и размер НДФЛ от нее.

Раздел 2

Здесь вносятся сведения за весь квартал, а не только по 22 марта. Второй раздел должен содержать общую информацию по всем сотрудникам в разрезе фактически поступивших им доходов и уплаченных сумм подоходного налога. Сведения вносятся нарастающим итогом с начала года.

Сюда включаются также выплаты лицам, работающим по договорам ГПХ или подряда.

Таблица 2. Особенности заполнения Раздела 2

Строка Что вписываем 110 Заработок, премии, авансы, отпускные, пособия по нетрудоспособности и другие выплаты общей суммой с налогами по всем сотрудникам. 140 Рассчитанный и уплаченный общий НДФЛ по всем сотрудникам с начала года нарастающим итогом. 160 Общий налог, который был удержан в 1 квартале. Может не совпадать со строкой 140, если часть оплаты производилась продуктами, услугами или другой натуральной формой. 170 Указывается НДФЛ, с которого невозможно сделать выплату до конца 2023, например с подарка. 180 Излишне уплаченная сумма налога, которую можно вернуть только в 2024 году.

При заполнении рекомендуется пользоваться разъяснениями ФНС, например, письмом от 6 марта 2023. Для проверки правильности вносимых данных в 6-НДФЛ, нужно использовать контрольные соотношения из письма от 18 февраля 2022 года. Часть из них использовать нельзя из-за введения ЕНС, но для формирования правильного отчета контроль полезен.

Сроки и форма подачи 6-НДФЛ

Налоговое законодательство предполагает сдачу отчета по месту регистрации через ТКС в электронном виде. Расчет должен быть подкреплен электронной подписью, которую допускает ФНС. Получить цифровую подпись можно в налоговой инспекции или у сертифицированных операторов.

Бумажный носитель допускается сдавать для компаний и ИП с общей численностью работников до 10 человек лично в ИФНС или заказным письмом. Бумажный бланк неудобен, сейчас проще и дешевле обзавестись постоянным доступом через ТКС.

В текущем году введены новые крайние даты сдачи 6-НДФЛ, связанные с введением ЕНС. Они определены 25 числом, которое следует в месяце за отчетным кварталом (п. 2 ст. 230 НК). Официальной датой сдачи отчета ФНС считает:

число и время, отмеченное оператором ЭДО в качестве подтверждения;

отметка сотрудником ИФНС на документе при личной сдаче отчета или через представителя;

число и время отправки заказного письма с описью его содержимого.

Если налогоплательщик не вовремя представил отчет или вовсе забыл про него, то это влечет за собой ответственность по КоАП и по п. 1.2 ст. 126 НК. На организацию выписывается штраф в 1 000 рублей за каждые 30 дней просрочки. В то же время, инспектор ИФНС может запросить блокировку банковского счета, что влечет более серьезные последствия.

Итог

Изменение бланка 6-НДФЛ связано с введением ЕНС при уплате налогов. Теперь налоговый агент указывает в отчете фактически уплаченные, а не начисленные суммы.

Пользователи программ 1С с подключенным сервисом «1С:Отчетность» быстрее составляют форму 6-НДФЛ, программа автоматически проверяет правильность заполнения с помощью контрольных соотношений.

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