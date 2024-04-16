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Трудовые отношения

Стоит ли заключать договор ГПХ: плюсы и минусы для работодателя

Разбираемся в статье, стоит ли заключать договор ГПХ, принимая новых сотрудников, какие плюсы и минусы такого решения можно выделить.
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Стоит ли заключать договор ГПХ: плюсы и минусы для работодателя
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

У развивающейся компании рано или поздно возникает потребность в новых сотрудниках. И тут перед руководителем встает непростой выбор:

  • нанимать человека в штат и заключать с ним трудовой договор (ТД); 

  • либо нанять исполнителя, заключив с ним договор гражданско-правового характера (ГПХ)? 

Часто работодатели предпочитают заключать договор ГПХ, ведь он имеет больше преимуществ. Разберемся, что из себя представляет такой вид договора, какие выгоды он дает, расскажем и про подводные камни. Например, про старт мониторинга организаций, которые сотрудничают с самозанятыми. 

Что такое договор ГПХ и в каких случаях его заключают 

Договор гражданско-правового характера — это вид договора, при котором две стороны не вступают в трудовые отношения, но при этом берут на себя обязанности: 

  • заказчик — предоставить исполнителю задание и оплатить результат работы; 

  • исполнитель — выполнить задание (предоставить услугу) в оговоренные сроки. 

Список заданий для исполнителя нужно прописать в приложении к договору, а результат зафиксировать в акте выполненных работ. 

В ГК предусмотрены различные виды договоров ГПХ в зависимости от типа товара или услуг. Не будем расписывать все, но приведем несколько примеров. 

Первый пример. Степан хочет сделать ремонт дачного дома — обновить кровлю на крыше. Он находит строительную бригаду, договаривается обо всех нюансах работы и оформляет договор подряда.

В рамках такого договора подрядчик (в нашем случае строительная бригада) обязуется выполнить работу, а заказчик — принять эту работу и оплатить ее (статья 702 ГК). 

Второй пример. Диана работает копирайтером в статусе самозанятой и берет разовые заказы. Чаще всего девушка заключает такой вид договора, при котором она обязуется подготовить ряд статей и выслать их заказчику в указанный срок. Здесь речь идет про договор авторского заказа. 

Его заключают, когда речь идет о создании произведений: книг, статей, научных работ (статья 1288 ГК). 

Третий пример. Александра переезжает из одной квартиры в другую. У нее накопилось много вещей и самостоятельно перевезти их она не может. Девушка обращается в транспортную компанию, нанимает водителей и грузчиков, чтобы перевезти вещи в новое жилье. Она заключает с компанией договор перевозки. 

Такой договор заключается для услуг по доставке грузов, пассажиров и багажа (статья 784 НК). 

Закрепим: договор ГПХ подходит для разовых задач. Стороны такого договора — заказчик и исполнитель. Если заключается трудовой договор, то его сторонами выступают работник и работодатель.

В чем плюсы договора ГПХ для бизнеса

Выделили три преимущества. 

1. Не нужно оформлять множество документов. Бывают срочные проекты, которые требуют оперативности — это как раз тот случай, когда важно быстро оформить сотрудничество, чтобы человек мог сразу приступить к работе. 

Чтобы заключить договор ГПХ, исполнителю нужно предоставить всего три документа: паспорт, ИНН и СНИЛС. Трудовая книжка и другие бумаги не требуются. 

Если же выбор пал на трудовой договор, то здесь нужно быть готовым к бумажной волоките. Процесс трудоустройства может растягиваться, ведь будущему сотруднику нужно время на сбор сведений и обращение в сторонние инстанции. Например, придется ждать, пока прошлый работодатель предоставит нужную справку или пока не будут получены результаты медосмотра. 

Напомним, какие документы понадобятся для оформления трудового договора: 

  • паспорт; 

  • трудовая книжка; 

  • диплом и другие документы об образовании; 

  • военный билет; 

  • справка о наличии судимости. 

Параллельно с этим оформляется еще перечень документов: приказ о приеме на работу, соглашение о неразглашении коммерческой тайны и другие бумаги. 

Оформить все нужные бумаги при приеме на работу можно в облачной версии «1С:Зарплата и управление персоналом». 1С в облаке ничем не отличается от локальной версии, но при этом у вас будет доступ к базам в любое время и с любого устройства. Программу можно попробовать бесплатно в течение 14 дней. 

Бизнесу гораздо проще и быстрее как нанять, так и уволить сотрудника, заключив с ним договор ГПХ. Плюс в том, что человек может быстро приступить к работе, а если сотрудничество с ним оказалось не плодотворным — можно так же быстро найти нового исполнителя, и при этом не оформлять тысячу бумажек. 

Если нужно расторгнуть договор, то сделать это можно в одностороннем порядке (в договоре прописываются условия для этого), либо по соглашению сторон. 

В случае досрочного расторжения договора, некачественно выполненной работы, просрочек стороны должны компенсировать друг другу убытки. 

2. Не нужно платить пособия, предоставлять соцпакет и содержать рабочее место. В случае с договором ГПХ перестает действовать правило об обязательных выплатах два раза в месяц. Заказчик может сам определить, будет ли он перечислять исполнителю аванс или же оплатит работу полностью уже по факту.

Также работник лишается социальных гарантий: 

  • ежегодного оплачиваемого отпуска; 

  • доплаты за сверхурочную работу;

  • компенсаций за расходы в командировке; 

  • компенсаций при увольнении.

Отметим, что с 2023 года у работников на ГПХ появилось право оформлять больничные,  декретные и детские пособия. Раньше этого не было, что позволяло компаниям значительно сэкономить.

Новые правила, однако, не распространяются на самозанятых и ИП — больничные и декретные они получать пока не могут. 

Выгоднее всего заключать договор ГПХ с самозанятым или ИП — в этом случае компании не нужно удерживать 13% НДФЛ и платить страховые взносы. Однако платить их придется, если сотрудничаете с обычным физлицом. 

В компании также могут предусматриваться дополнительные льготы и компенсации. Например, руководство компании может:  

  • покупать новогодние подарки детям сотрудников;

  • компенсировать расходы на детский сад; 

  • оплачивать проезд до работы и обратно; 

  • обеспечивать работников бесплатными путевками в санатории;

  • брать на себя расходы за покупку абонементов в фитнес-зал. 

Все это необязательно — каждый работодатель сам решает, вводить ли такую финансовую поддержку или нет. При этом исполнитель на ГПХ, скорее всего, будет лишен всех этих преимуществ. 

А еще работодатель освобождается от обязанности предоставлять рабочее место и технику. Не нужно подготавливать компьютер, покупать спецодежду и снабжать сотрудника канцелярией.

3. Можно расширить перечень услуг. Штатный специалист не всегда имеет нужные компетенции для выполнения каких-то работ, поэтому, чтобы не потерять ценного клиента, владелец бизнеса может обратиться к стороннему специалисту. Это позволяет сильно расширить возможности бизнеса и линейку услуг. 

Приведем пример. Допустим, есть компания, которая специализируется на ремонте частных домов. В компанию обратился постоянный клиент, который заинтересован в реконструкции старой домовой печи

Но есть загвоздка: в компании нет штатного печника и восстановление печей не  включено в перечень услуг фирмы. В этом случае компания может оперативно обратиться к внештатному печнику и заключить с ним договор ГПХ. Такие полезные связи могут пригодиться и в будущем, когда в компанию снова обратится клиент с нестандартным запросом, решить который можно только с привлечением внештатных специалистов. 

Стоит отметить, что это палка о двух концах — такой подход может спровоцировать текучку в компании, ведь постоянные сотрудники будут ощущать, что им не доверяют более серьезные и важные задачи, и руководителю проще найти человека со стороны, чем вкладываться в развитие и обучение постоянных сотрудников. 

Минусы договора ГПХ 

Сотрудничество с внештатниками может быть рискованной идеей для бизнеса. Выделили три недостатка такого формата работы. 

1. Сложнее контролировать рабочие процессы. Сторонний исполнитель не обязан соблюдать график труда: он может выполнять задание в удобное для себя время. 

Важно помнить, что исполнитель несет ответственность только за конечный результат и соблюдение дедлайнов. Как он выстроит рабочий процесс — только его личная ответственность. 

Работодателю в такой ситуации сложно, ведь могут возникнуть такие ситуации: 

  • Дедлайн близко, а заказчик даже не знает, на каком этапе сейчас выполнение задачи. Может произойти так, что наработок совсем нет и клиенту будет нечего предоставить, а между тем сроки горят. 

  • Могут возникнуть трудности с коммуникацией. Например, если компания работает с 9.00 до 18.00, а исполнитель выходит на связь только в ночное время. 

  • Обычно внештатники не появляются в офисе, а работают из дома, живя при этом в других городах. Этот факт тоже осложняет коммуникацию и заставляет работодателя искать новые способы контролировать процессы. 

2. Нельзя рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. Бизнес может легко найти подходящего специалиста, но надеяться на длительную работу с ним не приходится. Скорее всего, у человека будут еще другие заказы и он не будет работать только на вас. 

Важно: договор ГПХ не может быть бессрочным — в нем всегда должны быть четко прописаны сроки сотрудничества. 

К тому же, внештатный сотрудник может в любой момент прекратить работу или отказаться от выполнения заказа. Это существенное отличие от ТД, когда перед увольнением человек еще должен отработать 2 недели. 

В случае с внештатником рисков больше — он может пропасть в любой момент времени, что приведет к задержкам и срывам обязательств перед клиентами.

Если же исполнитель демонстрирует свою надежность, то вы, скорее всего, захотите обращаться к нему вновь и вновь, а может и предложить постоянную работу. Но будьте аккуратны. Постоянное сотрудничество с одним фрилансером может вызвать вопросы у ФНС. Поговорим про это в следующем пункте. 

3. Риск нарваться на проблемы из-за подмены трудовых отношений. С 1 марта 2024 года власти начали более активно контролировать компании, которые сотрудничают с самозанятыми. Цель мониторинга — выявлять и привлекать в ответственности работодателей, которые прикрывают трудовые отношения гражданско-правовыми. 

Теперь ФНС передает в Роструд и межведомственные комиссии субъектов по противодействию нелегальной занятости информацию о компаниях, которые

  • начисляют 10+ работникам зарплату ниже МРОТ, при этом доля таких сотрудников более 10% от штата; 

  • сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, при том что исполнитель получает в среднем в месяц более 20 000 ₽ и сотрудничает с компанией дольше трех месяцев; 

  • имеют другие признаки подмены трудовых отношений. 

Также налоговики по запросу должны направлять информацию о компаниях и ИП, которые используют контрольно-кассовую технику, а также о работодателях, которые платят сотрудникам зарплату на 35% выше среднего размера оплаты труда в регионе.

За подмену трудовых отношений могут оштрафовать. При первом нарушении ИП заплатят от 5 000 до 10 000 ₽, должностные лица — от 10 000 до 20 000 ₽, а компании — от 50 000 до 100 000 ₽ (ст. 5.27 КоАП). При повторных нарушениях штрафы возрастут, поэтому рекомендуем быть аккуратными при сотрудничестве с физлицами на договорах ГПХ. 

Кроме того, стоит учесть, что компания не обойдется одними штрафами — ей также придется выплатить все доначисленные налоги, взносы и пени за просроченные платежи. 

Скачайте сравнительную памятку: Договор ГПХ с физлицом. Плюсы и минусы для организации.

Резюмируем 

Заключение договора ГПХ позволяет бизнесу сэкономить на соцпакете, тратить меньше ресурсов на оформление кадровых бумаг, а также дает больше возможностей для подбора исполнителей под конкретные задачи. Но при этом это может быть опасно, так как с 1 марта 2024 года власти более серьезно следят за компаниями, которые сотрудничают с внештатными работниками. 

Договоры ГПХ подойдут в первую очередь для разовых работ. Если нужен сотрудник на постоянной основе, то безопаснее для бизнеса будет заключить трудовой договор. 

Для ведения учета по трудовым договорам и договорам ГПХ подойдет «1С:Зарплата и управление персоналом», которую можно арендовать в облаке. Тот же функционал можно найти в конфигурациях «1С:Комплексная автоматизация». Во всех программах можно поработать бесплатно в течение 14 дней, а также продлить пробный период до 28 дней

Для удобного обмена документами подойдет сервис «1С:Кабинет сотрудника». После подключения сотрудники смогут быстрее отправлять заявления и запросы кадровикам и бухгалтерии. Всю документацию можно будет найти в личном кабинете, который доступен как с браузера, так и с телефона. Для подписи кадровых документов работодатель может бесплатно выдать сотрудникам усиленные неквалифицированные электронные подписи.

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