Стоит ли заключать договор ГПХ: плюсы и минусы для работодателя

Разбираемся в статье, стоит ли заключать договор ГПХ, принимая новых сотрудников, какие плюсы и минусы такого решения можно выделить.

У развивающейся компании рано или поздно возникает потребность в новых сотрудниках. И тут перед руководителем встает непростой выбор:

нанимать человека в штат и заключать с ним трудовой договор (ТД);

либо нанять исполнителя, заключив с ним договор гражданско-правового характера (ГПХ)?

Часто работодатели предпочитают заключать договор ГПХ, ведь он имеет больше преимуществ. Разберемся, что из себя представляет такой вид договора, какие выгоды он дает, расскажем и про подводные камни. Например, про старт мониторинга организаций, которые сотрудничают с самозанятыми.

Что такое договор ГПХ и в каких случаях его заключают

Договор гражданско-правового характера — это вид договора, при котором две стороны не вступают в трудовые отношения, но при этом берут на себя обязанности:

заказчик — предоставить исполнителю задание и оплатить результат работы;

исполнитель — выполнить задание (предоставить услугу) в оговоренные сроки.

Список заданий для исполнителя нужно прописать в приложении к договору, а результат зафиксировать в акте выполненных работ.

В ГК предусмотрены различные виды договоров ГПХ в зависимости от типа товара или услуг. Не будем расписывать все, но приведем несколько примеров.

Первый пример. Степан хочет сделать ремонт дачного дома — обновить кровлю на крыше. Он находит строительную бригаду, договаривается обо всех нюансах работы и оформляет договор подряда.

В рамках такого договора подрядчик (в нашем случае строительная бригада) обязуется выполнить работу, а заказчик — принять эту работу и оплатить ее (статья 702 ГК).

Второй пример. Диана работает копирайтером в статусе самозанятой и берет разовые заказы. Чаще всего девушка заключает такой вид договора, при котором она обязуется подготовить ряд статей и выслать их заказчику в указанный срок. Здесь речь идет про договор авторского заказа.

Его заключают, когда речь идет о создании произведений: книг, статей, научных работ (статья 1288 ГК).

Третий пример. Александра переезжает из одной квартиры в другую. У нее накопилось много вещей и самостоятельно перевезти их она не может. Девушка обращается в транспортную компанию, нанимает водителей и грузчиков, чтобы перевезти вещи в новое жилье. Она заключает с компанией договор перевозки.

Такой договор заключается для услуг по доставке грузов, пассажиров и багажа (статья 784 НК).

Закрепим: договор ГПХ подходит для разовых задач. Стороны такого договора — заказчик и исполнитель. Если заключается трудовой договор, то его сторонами выступают работник и работодатель.

В чем плюсы договора ГПХ для бизнеса

Выделили три преимущества.

1. Не нужно оформлять множество документов. Бывают срочные проекты, которые требуют оперативности — это как раз тот случай, когда важно быстро оформить сотрудничество, чтобы человек мог сразу приступить к работе.

Чтобы заключить договор ГПХ, исполнителю нужно предоставить всего три документа: паспорт, ИНН и СНИЛС. Трудовая книжка и другие бумаги не требуются.

Если же выбор пал на трудовой договор, то здесь нужно быть готовым к бумажной волоките. Процесс трудоустройства может растягиваться, ведь будущему сотруднику нужно время на сбор сведений и обращение в сторонние инстанции. Например, придется ждать, пока прошлый работодатель предоставит нужную справку или пока не будут получены результаты медосмотра.

Напомним, какие документы понадобятся для оформления трудового договора:

паспорт;

трудовая книжка;

диплом и другие документы об образовании;

военный билет;

справка о наличии судимости.

Параллельно с этим оформляется еще перечень документов: приказ о приеме на работу, соглашение о неразглашении коммерческой тайны и другие бумаги.

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Бизнесу гораздо проще и быстрее как нанять, так и уволить сотрудника, заключив с ним договор ГПХ. Плюс в том, что человек может быстро приступить к работе, а если сотрудничество с ним оказалось не плодотворным — можно так же быстро найти нового исполнителя, и при этом не оформлять тысячу бумажек.

Если нужно расторгнуть договор, то сделать это можно в одностороннем порядке (в договоре прописываются условия для этого), либо по соглашению сторон.

В случае досрочного расторжения договора, некачественно выполненной работы, просрочек стороны должны компенсировать друг другу убытки.

2. Не нужно платить пособия, предоставлять соцпакет и содержать рабочее место. В случае с договором ГПХ перестает действовать правило об обязательных выплатах два раза в месяц. Заказчик может сам определить, будет ли он перечислять исполнителю аванс или же оплатит работу полностью уже по факту.

Также работник лишается социальных гарантий:

ежегодного оплачиваемого отпуска;

доплаты за сверхурочную работу;

компенсаций за расходы в командировке;

компенсаций при увольнении.

Отметим, что с 2023 года у работников на ГПХ появилось право оформлять больничные, декретные и детские пособия. Раньше этого не было, что позволяло компаниям значительно сэкономить.

Новые правила, однако, не распространяются на самозанятых и ИП — больничные и декретные они получать пока не могут.

Выгоднее всего заключать договор ГПХ с самозанятым или ИП — в этом случае компании не нужно удерживать 13% НДФЛ и платить страховые взносы. Однако платить их придется, если сотрудничаете с обычным физлицом.

В компании также могут предусматриваться дополнительные льготы и компенсации. Например, руководство компании может:

покупать новогодние подарки детям сотрудников;

компенсировать расходы на детский сад;

оплачивать проезд до работы и обратно;

обеспечивать работников бесплатными путевками в санатории;

брать на себя расходы за покупку абонементов в фитнес-зал.

Все это необязательно — каждый работодатель сам решает, вводить ли такую финансовую поддержку или нет. При этом исполнитель на ГПХ, скорее всего, будет лишен всех этих преимуществ.

А еще работодатель освобождается от обязанности предоставлять рабочее место и технику. Не нужно подготавливать компьютер, покупать спецодежду и снабжать сотрудника канцелярией.

3. Можно расширить перечень услуг. Штатный специалист не всегда имеет нужные компетенции для выполнения каких-то работ, поэтому, чтобы не потерять ценного клиента, владелец бизнеса может обратиться к стороннему специалисту. Это позволяет сильно расширить возможности бизнеса и линейку услуг.

Приведем пример. Допустим, есть компания, которая специализируется на ремонте частных домов. В компанию обратился постоянный клиент, который заинтересован в реконструкции старой домовой печи.

Но есть загвоздка: в компании нет штатного печника и восстановление печей не включено в перечень услуг фирмы. В этом случае компания может оперативно обратиться к внештатному печнику и заключить с ним договор ГПХ. Такие полезные связи могут пригодиться и в будущем, когда в компанию снова обратится клиент с нестандартным запросом, решить который можно только с привлечением внештатных специалистов.

Стоит отметить, что это палка о двух концах — такой подход может спровоцировать текучку в компании, ведь постоянные сотрудники будут ощущать, что им не доверяют более серьезные и важные задачи, и руководителю проще найти человека со стороны, чем вкладываться в развитие и обучение постоянных сотрудников.

Минусы договора ГПХ

Сотрудничество с внештатниками может быть рискованной идеей для бизнеса. Выделили три недостатка такого формата работы.

1. Сложнее контролировать рабочие процессы. Сторонний исполнитель не обязан соблюдать график труда: он может выполнять задание в удобное для себя время.

Важно помнить, что исполнитель несет ответственность только за конечный результат и соблюдение дедлайнов. Как он выстроит рабочий процесс — только его личная ответственность.

Работодателю в такой ситуации сложно, ведь могут возникнуть такие ситуации:

Дедлайн близко, а заказчик даже не знает, на каком этапе сейчас выполнение задачи. Может произойти так, что наработок совсем нет и клиенту будет нечего предоставить, а между тем сроки горят.

Могут возникнуть трудности с коммуникацией. Например, если компания работает с 9.00 до 18.00, а исполнитель выходит на связь только в ночное время.

Обычно внештатники не появляются в офисе, а работают из дома, живя при этом в других городах. Этот факт тоже осложняет коммуникацию и заставляет работодателя искать новые способы контролировать процессы.

2. Нельзя рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. Бизнес может легко найти подходящего специалиста, но надеяться на длительную работу с ним не приходится. Скорее всего, у человека будут еще другие заказы и он не будет работать только на вас.

Важно: договор ГПХ не может быть бессрочным — в нем всегда должны быть четко прописаны сроки сотрудничества.

К тому же, внештатный сотрудник может в любой момент прекратить работу или отказаться от выполнения заказа. Это существенное отличие от ТД, когда перед увольнением человек еще должен отработать 2 недели.

В случае с внештатником рисков больше — он может пропасть в любой момент времени, что приведет к задержкам и срывам обязательств перед клиентами.

Если же исполнитель демонстрирует свою надежность, то вы, скорее всего, захотите обращаться к нему вновь и вновь, а может и предложить постоянную работу. Но будьте аккуратны. Постоянное сотрудничество с одним фрилансером может вызвать вопросы у ФНС. Поговорим про это в следующем пункте.

3. Риск нарваться на проблемы из-за подмены трудовых отношений. С 1 марта 2024 года власти начали более активно контролировать компании, которые сотрудничают с самозанятыми. Цель мониторинга — выявлять и привлекать в ответственности работодателей, которые прикрывают трудовые отношения гражданско-правовыми.

Теперь ФНС передает в Роструд и межведомственные комиссии субъектов по противодействию нелегальной занятости информацию о компаниях, которые:

начисляют 10+ работникам зарплату ниже МРОТ, при этом доля таких сотрудников более 10% от штата;

сотрудничают более чем с 10 самозанятыми, при том что исполнитель получает в среднем в месяц более 20 000 ₽ и сотрудничает с компанией дольше трех месяцев;

имеют другие признаки подмены трудовых отношений.

Также налоговики по запросу должны направлять информацию о компаниях и ИП, которые используют контрольно-кассовую технику, а также о работодателях, которые платят сотрудникам зарплату на 35% выше среднего размера оплаты труда в регионе.

За подмену трудовых отношений могут оштрафовать. При первом нарушении ИП заплатят от 5 000 до 10 000 ₽, должностные лица — от 10 000 до 20 000 ₽, а компании — от 50 000 до 100 000 ₽ (ст. 5.27 КоАП). При повторных нарушениях штрафы возрастут, поэтому рекомендуем быть аккуратными при сотрудничестве с физлицами на договорах ГПХ.

Кроме того, стоит учесть, что компания не обойдется одними штрафами — ей также придется выплатить все доначисленные налоги, взносы и пени за просроченные платежи.

Скачайте сравнительную памятку: Договор ГПХ с физлицом. Плюсы и минусы для организации.

Резюмируем

Заключение договора ГПХ позволяет бизнесу сэкономить на соцпакете, тратить меньше ресурсов на оформление кадровых бумаг, а также дает больше возможностей для подбора исполнителей под конкретные задачи. Но при этом это может быть опасно, так как с 1 марта 2024 года власти более серьезно следят за компаниями, которые сотрудничают с внештатными работниками.

Договоры ГПХ подойдут в первую очередь для разовых работ. Если нужен сотрудник на постоянной основе, то безопаснее для бизнеса будет заключить трудовой договор.

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Для удобного обмена документами подойдет сервис «1С:Кабинет сотрудника». После подключения сотрудники смогут быстрее отправлять заявления и запросы кадровикам и бухгалтерии. Всю документацию можно будет найти в личном кабинете, который доступен как с браузера, так и с телефона. Для подписи кадровых документов работодатель может бесплатно выдать сотрудникам усиленные неквалифицированные электронные подписи.

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