Как ИП на УСН платить налоги в 2024 году

Упрощенка облегчает жизнь ИП и уменьшает его налоговое бремя. Но налоги все же нужно платить. Что и когда — расскажем подробнее.

Основные налоги ИП на УСН без работников:

налог на упрощенке;

страховые взносы ИП.

Остальные обязательства зависят от особенностей деятельности: наличия работников в штате, а также объектов, которые облагаются другими налогами.

Страховые взносы за себя

ИП должен платить за себя:

фиксированные страховые взносы;

дополнительные страховые взносы.

Приведем краткое описание каждого из них.

Фиксированные страховые взносы за себя

Когда нужно платить:обязанность уплаты возникает у предпринимателя автоматически, по факту зарегистрированного ИП.

Сколько платить:В 2024 году сумма составляет 49 500 руб. за год. Ежегодно размер этих взносов индексируется. Если предприниматель был зарегистрирован в этом качестве неполный календарный год, то взносы пропорционально уменьшаются.

Сроки уплаты:31 декабря года, за который уплачиваются взносы.

Порядок уплаты: произвольный, главное, заплатить в установленный срок. Можно разбивать любыми частями и платить в течение года.

Дополнительные страховые взносы за себя

Когда нужно платить:Если ИП получил с начала года доход свыше 300 000 руб.

Сколько платить:1% с превышения, но не больше установленного лимита, который в 2024 составляет 277 571 руб.

Сроки:до 1 июля следующего года.

Порядок уплаты: произвольный в рамках установленного срока.

Налог УСН

Есть два объекта налогообложения в рамках УСН:

доходы;

доходы, уменьшенные на величину расходов.

Объект налогообложения каждый ИП выбирает самостоятельно при переходе на УСН. В дальнейшем его можно поменять, однако не чаще, чем один раз в год.

На УСН с объектом «доходы» налог уплачивается с полученных доходов.

Для исчисления упрощенки с доходов за минусом расходов в соответствии с ее названием доходы уменьшаются на расходы.

Для расчета применяются правила главы 26.2 НК. Порядок признания доходов и расходов, описанный в этой главе, значительно отличается от правил, установленных для общей системы.

Ставки налогов приведены в таблице.

Критерий применения УСН с доходов УСН с доходов за минусом расходов Сумма полученных доходов не более 199,35 млн руб. и число работников до 100 человек 6% 15% Полученные доходы в пределах от 199,35 до 265,8 млн руб. и число работников от 101 до 130 человек. 8% 20%

Суммовые ограничения рассчитываются нарастающим итогом с начала года. Указанные в таблице — действительны для 2024 года. Ежегодно проводится их индексация.

При превышении показателей второй строки таблицы применять упрощенку нельзя и нужно перейти на общую систему.

Регионы имеют право устанавливать пониженные ставки налога.

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Расчет УСН с доходов

Для упрощенцев Налоговый кодекс признает доходами приход денег на расчетный счет или в кассу. С этих поступлений исчисляется налог по соответствующей ставке. Эту сумму ИП имеет право уменьшить на страховые взносы.

При отсутствии сотрудников сократить налог можно до нуля. Если есть работники, то действует ограничение: налог УСН уменьшается не более, чем на 50%.

Страховые взносы за себя сейчас можно вычитать независимо от их фактической уплаты. Разрешено брать к уменьшению налога суммы взносов, только подлежащие уплате, как фиксированные, так и дополнительные.

В отношении взносов за работников можно принимать к вычету только те взносы, которые фактически уплачены, а также суммы выплаченных больничных за счет работодателя.

Расчет УСН с доходов за минусом расходов

Из полученных доходов вычитаются произведенные расходы. Полученный показатель умножается на ставку.

Что касается страховых взносов любого вида, то при этом виде упрощенки они включаются в состав расходов для исчисления налога.

На этом виде упрощенки есть минимальный налог. Если сумма исчисленного налога будет меньше 1% от доходов, то нужно уплатить минимальный налог УСН в этом размере — 1% от выручки.

Сроки уплаты УСН

В течение года упрощенка уплачивается поквартально. В срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, нужно подать уведомление с суммой налога, и уплатить ее не позднее 28-го числа этого же месяца.

По итогам года платить налог нужно не позднее 28 апреля.

Если предприниматель нанял работников, то с их зарплаты нужно уплачивать зарплатные налоги:

страховые взносы;

налог на доходы физических лиц.

Расскажем о каждом из них.

Страховые взносы за работников

Когда нужно платить:если приняты работники по трудовым договорам или договорам ГПХ.

Сколько платить:страховые взносы исчисляются ежемесячно с сумм вознаграждений, выплаченных работникам. Есть два вида таких взносов: по единому тарифу и на травматизм. Они исчисляются так:

По единому тарифу взносы составляют 30% от начисленных вознаграждений. Для малых предприятий из реестра МСП установлен пониженный тариф: 30% с зарплаты в сумме МРОТ, 15% с суммы, превышающей МРОТ. Уплачиваются в налоговую инспекцию.

Процент взносов на травматизм зависит от основного вида деятельности в выписке ЕГРИП и варьируется от 0,2% до 8,5%. Платить нужно в Социальный фонд России.

Порядок уплаты: ежемесячно.

Срокизависят от вида взносов:

По страховым взносам по единому тарифу нужно подать уведомление в налоговую в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным. Заплатить нужно не позднее 28-го числа этого же месяца.

Взносы на травматизм уплачиваются не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

НДФЛ

Плательщиками этого налога являются сами сотрудники, но работодатель исполняет обязанности налогового агента: считает налог, удерживает с работников и перечисляет в бюджет.

Сколько платить:13% от полученных работниками доходов.

Порядок уплаты: в 2024 году — два раза в месяц.

Сроки:

1-й — не позднее 28 числа месяца за период выплаты дохода с 1 по 22 число текущего месяца;

2-й — не позднее 5-го числа следующего месяца за период выплаты доходов с 23 по последнее число месяца.

Отчетность

Вкратце об отчетности, которую необходимо вести.

Страховые взносы за себя — отчетности нет.

УСН. ИП подают декларацию раз в год в срок не позднее 25 апреля года, следующего за отчетным. Необходимо вести Книгу учета доходов и расходов. Книгу сдавать не нужно, но она предоставляется в налоговую по запросу.

Страховые взносы за работников. Ежеквартально сдают отчетность двух видов: по взносам по общему тарифу (РСВ) в налоговую и по взносам на травматизм (Раздел 2 ЕФС-1) в СФР. Также в Социальный фонд ежегодно подается отчет о стаже сотрудников (Подраздел 1.2 Раздела 1 ЕФС-1) и сведения по факту кадровых событий (Подраздел 1.1 Раздела 1 ЕФС-1).

НДФЛ. Ежеквартально сдается расчет 6-НДФЛ.

Отчетность по НДФЛ и страховым взносам нужно сдавать, если есть работники.

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АУСН

Несколько слов об автоматизированной упрощенке. Это разновидность УСН с некоторыми отличиями. Вот основные:

Применять ее могут только налогоплательщики 4 регионов: Москва, Московская и Калужская области, Татарстан. На данный момент это экспериментальный режим.

Налоговая сама считает сумму налога по данным расчетного счета и онлайн-кассы.

ИП не платит страховые взносы: ни за себя, ни за сотрудников. Исключение — взносы на травматизм. В 2024 году их сумма составляет 2 434 руб.

НДФЛ по сотрудникам считает банк, через который выплачивается зарплата.

Ограничения по критериям жестче, чем для обычной упрощенки. Применять АУСН смогут только налогоплательщики с небольшим бизнесом. Есть ограничения и по видам деятельности (п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Выше ставки УСН: 8% — с доходов, 20% — с доходов за минусом расходов.

В целом налоговый режим выглядит заманчиво. Но большинству регионов он сейчас недоступен.

Кроме описанных налогов, ИП обязан платить налоги в зависимости от наличия объектов, подлежащих налогообложению. Это может быть:

транспортный налог, если есть транспортные средства;

земельный налог при наличии земли.

От уплаты налога на имущество с имущества, которое используется для ведения предпринимательской деятельности, ИП освобожден.

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