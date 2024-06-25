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Е-Офис 24

Как работать с 1С дома и в офисе

Если раньше удаленная работа считалась одним из направлений в организации бизнеса, которое вызвано развитием интернет-технологий, то из-за пандемии коронавируса она превратилась в абсолютную необходимость. Массовый переход на удаленную работу стал устойчивым трендом, на который отреагировали и производители ПО.
Как работать с 1С дома и в офисе
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Решения 1С для удаленной работы

Компания 1С как один из ведущих российских разработчиков программного обеспечения предлагает несколько сервисов для организации удаленной работы сотрудников. 

Приобрести эти решения можно в компании «Е-Офис 24» — официального партнера фирмы 1С с 2013 года. Компания обладает сертификатами партнера 1С.

«Е-Офис 24» предлагает:

  • Аренду программы 1С в облаке.

Эта программа — виртуальный аналог традиционной коробочной версии 1С. 

База 1С хранится не на локальном сервере, а в облачном хранилище, расположенном в дата-центре. Важное отличие облачной версии 1С от коробочной заключается в методе доступа.

Доступ к облачной версии программы осуществляется через интернет. Пользователи могут работать с 1С через интернет с любого устройства, например, с рабочего или домашнего компьютера, с ноутбука или планшета в офисе, дома, в поездке.

К сервису можно подключиться через браузер, тонкий клиент или удаленный рабочий стол.

  • 1С:Фреш.

Этот вариант схож с арендой 1С, но есть отличия — подробнее о них можно прочитать здесь. 1С:Фреш идеально подходит для малого и среднего бизнеса. Вам не нужно вкладывать большие деньги в приобретение лицензий 1С и дальнейшее сопровождение, так как в подписке помесячная оплата. Вы сможете начать работать в 1С сразу и без вложений.

1С:Фреш включает автоматическое обновление и автоматический обмен данными между различными приложениями на платформе 1С. 

Подключиться к сервису можно через браузер и тонкий клиент.

Вы получите бесплатный тестовый доступ на 1 месяц к 1С:Фреш и бесплатный тестовый доступ на 14 дней к аренде 1С (его можно расширить до 1 месяца).

  • Аренду сервера 1С. 

Это сервер с установленной платформой 1С с доступом через интернет и автоматической публикацией баз. 1С больше не будет «тормозить», поскольку ресурсы выделены специально для вашей компании.

Эту услугу выбирают, если не подходят предыдущие варианты, а также в случаях:

  • Если уже имеются свои лицензии 1С и их можно перенести на сервер 1С.

  • Если нужны более производительные ресурсы для 1С с доработками, для одновременной работы большого количества пользователей.

На сервере можно разместить любые программы, необходимые для совместной и удаленной работы вашим сотрудникам. Есть возможность ежедневного резервного копирования.

Специалисты настроят сервер и установят ПО за 1 час. 

Узнать подробнее

Почему выгодно приобрести облачные решения 1С в «Е-Офис»

В облачном сервисе доступны для аренды все основные популярные программы 1С:

  • «1С:Бухгалтерия»;

  • «1С:Зарплата и управление персоналом»;

  • «1С:Управление нашей фирмой»;

  • «1С:Комплексная автоматизация»;

  • «1С:Розница»;

  • «1С:Управление торговлей»;

  • «1С:Документооборот»;

  • «1С:CRM».

В тарифы включен доступ сразу к нескольким программам 1С, поэтому не придется оплачивать каждую программу по отдельности.

В тариф входят 10 баз, а также можно докупать базы сверх тарифа — например, вести несколько баз разных предприятий в «1С:Бухгалтерия».

Также специалисты компании «Е-Офис 24» могут подключить дополнительные сервисы:

  • «1С-ЭДО»;

  • «1С-Отчетность»; 

  • «1С:Контрагент»;

  • «1С:Распознавание первичных документов»;

  • «1С:Кабинет сотрудника».

Бесплатная техническая поддержка осуществляется круглосуточно, без ограничений. Для оказания помощи специалист техподдержки при необходимости подключается к клиенту через удаленный рабочий стол, все работы в программе 1С выполняются в вашем присутствии. Вы будете видеть на своем экране, что специалисты делают в вашей программе, сможете контролировать процесс и не переживать за свои данные.

Линия консультаций по 1С — от 2 до 8 консультаций в месяц в зависимости от тарифа.

Сколько это стоит

  • Стоимость 1С:Фреш — от 621 ₽/месяц.

  • Аренда 1С — от 1230 ₽/месяц.

В рамках услуги «Аренда 1С»:

Оплачивать договор ИТС не требуется, все включено в тариф без доплат:

  • обновления 1С;

  • консультации по 1С;

  • техподдержка 24/7;

  • возможность подключения к программе через веб-браузер, тонкий клиент и удаленный рабочий стол (RDP);

  • есть доступ к конфигуратору (при подключении через RDP);

  • бесплатный пакет офисных программ (при подключении через RDP);

  • резервное копирование баз. Автоматические ежедневные копии за 14 дней сохраняются на специально выделенные серверы. 

Есть возможность автоматически выгружать резервные копии баз 1С на свой внешний ресурс, например, на Яндекс Диск.

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Наталия Лукина

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