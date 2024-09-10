Как и когда ИП платить страховые взносы в 2025 году: сравнительная таблица — как сейчас и что изменится

Суммы фиксированных взносов
Суммы фиксированных взносов будут составлять:
2025 год: 53 658 руб.;
2026 год: 57 390 руб.;
2027 год: 61 154 руб.
Изменится предельный срок уплаты фиксированных взносов за 2025 год и последующие годы. ИП должны будут перечислить взносы не позднее 28 декабря. Сейчас этот срок — до 31 декабря.
Фиксированные страховые взносы за себя на пенсионное и медстрахование должны перечислять ИП, которые находятся на таких налоговых режимах:
общая система налогообложения (ОСН);
упрощенная система (УСН);
единый сельскохозналог (ЕСХН);
патентная система (ПСН).
От уплаты фиксированных взносов освобождены самозанятые ИП и ИП, которые применяют автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).
Уплата фиксированных взносов по-прежнему не зависит от ведения деятельности ИП, полученного дохода или наличия наемных работников. Взносы перечисляют единым платежом, без разделения по видам страхования.
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Расчет взносов
Если ИП был зарегистрирован в течение неполного года, фиксированные взносы рассчитываются пропорционально количеству месяцев и дней деятельности. На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) доступен онлайн-калькулятор, который позволяет рассчитать сумму взносов за любой период.
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Дополнительный пенсионный взнос
Помимо фиксированных взносов, ИП должны перечислять дополнительный пенсионный взнос с доходов, которые превышают 300 000 рублей в год. В следующем 2025 году эта сумма изменится. Теперь она составляет 300 888 руб. Ставка допвзноса равна 1% от суммы превышения.
Дополнительный пенсионный взнос нужно перечислить не позднее 1 июля следующего года. Максимальная сумма дополнительного взноса ежегодно индексируется и устанавливается НК.
Все изменения можно уместить в таблицу:
Наименование
2024
2025
сумма фиксированного взноса
49 500
53 658
срок оплаты
31 декабря
28 декабря
база для начисления дополнительного взноса 1% сверх суммы
300 000
300 888
Важные изменения
Взносы ИП за себя, уплаченные после 31 декабря 2024 года за 2024 год и предыдущие периоды, могут быть учтены как расходы при расчете налога по УСН за 2025–2027 годы. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в размере 1% от дохода свыше 300 тысяч рублей за 2023 год (со сроком уплаты до 1 июля 2024 года) ИП может признать как подлежащими уплате в 2023 году, так и в 2024 году. Однако учитываемую за 2023 год сумму взносов повторно учесть в 2024 году не получится.
Это же правило действует для страховых взносов за 2024 год (со сроком уплаты до 1 июля 2025 года), которые ИП может признать подлежащими уплате как в 2024 году, так и в 2025 году. При этом взносы, учтенные для уменьшения налога по УСН за 2024 год, не могут быть повторно учтены в 2025 году.
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