Как и когда ИП платить страховые взносы в 2025 году: сравнительная таблица — как сейчас и что изменится

Суммы фиксированных взносов будут составлять:

2025 год: 53 658 руб.;

2026 год: 57 390 руб.;

2027 год: 61 154 руб.

Изменится предельный срок уплаты фиксированных взносов за 2025 год и последующие годы. ИП должны будут перечислить взносы не позднее 28 декабря. Сейчас этот срок — до 31 декабря.

Фиксированные страховые взносы за себя на пенсионное и медстрахование должны перечислять ИП, которые находятся на таких налоговых режимах:

общая система налогообложения (ОСН);

упрощенная система (УСН);

единый сельскохозналог (ЕСХН);

патентная система (ПСН).

От уплаты фиксированных взносов освобождены самозанятые ИП и ИП, которые применяют автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).

Уплата фиксированных взносов по-прежнему не зависит от ведения деятельности ИП, полученного дохода или наличия наемных работников. Взносы перечисляют единым платежом, без разделения по видам страхования.