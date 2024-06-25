Для УСН снова все поменяется. Кто на УСН будет платить НДС с 2025 года

Разобрались, кого из упрощенцев обяжут платить НДС с 2025 года, какие будут ставки и кто получит освобождение.

С 2025 года власти обяжут упрощенцев платить НДС. Изменения мало кого порадовали: все беспокоятся о том, что применять упрощенку будет уже не так выгодно, как раньше. А ведь на нее переходили как раз для того, чтобы снизить налоговую нагрузку и не сдавать лишнюю отчетность. Подробнее разобрались в изменениях и узнали, стоит ли сейчас паниковать и отказываться от спецрежима.

Упрощенка начнет платить НДС, но это не точно

На майском заседании Госдумы предложили обязать упрощенцев платить НДС. Нововведение коснется и тех, кто применяет объект «доходы», и тех, кто выбрал «доходы минус расходы». Также планируют дать амнистию тем, кто добровольно откажется от дробления бизнеса с 2025 года — им «простят» неуплаченные налоги за последние три года.

Сейчас законопроект о налоговой реформе находится на рассмотрении. Если изменения будут одобрены, то спецрежимникам придется переводить больше денег в бюджет и сдавать больше отчетности.

Косвенный налог на добавленную стоимость платят те, кто продает товары, работы, услуги, имущественные права. Например, его платят розничные магазины, кафе и рестораны, строительные компании, оптовые продавцы.

Вот как это будет работать: если доход компании или ИП на УСН меньше 60 млн, то их освободят от НДС. В остальных случаях будут действовать льготные ставки:

5%, если заработали до 250 млн;

7%, если доход составил от 250 до 450 млн.

Если выберете 5 или 7%, то нужно подать в ФНС заявление, причем не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом, с которого начали применять льготную ставку. Упрощенцы, претендующие на освобождение от уплаты НДС, подают уведомление до 20 числа месяца, с которого используют эту привилегию.

Льготные ставки будут правом, а не обязанностью. Если не хотите на них переходить, то можно применять общую ставку 20%. Пожалуй, единственный плюс этой ставки — наличие вычета. При тарифах 5 или 7% право на вычет пропадает.

А если превысить максимальные суммы, то упрощенец теряет право на льготный тариф. Также планируется, что лимиты будут меняться в зависимости от коэффициента-дефлятора, установленного на этот год.

Станет больше бумажной работы. Теперь упрощенцам, а вернее, их бухгалтерии, нужно будет:

выставлять счета-фактуры покупателям;

вести книгу учета покупок и продаж;

ежеквартально подавать декларации.

Также со следующего года для упрощенки увеличат лимиты:

Для перехода на УСН компания или ИП не должны пересекать лимит по доходу за 9 месяцев прошлого года. В 2024 году этот лимит составляет 149,5 млн, в 2025 его планируют поднять до 337,5 млн.

Максимально возможный доход вырастет с 265 до 450 млн.

Предельная стоимость основных средств также увеличится: со 150 до 200 млн.

Всем упрощенцам разрешат принимать на работу 130 человек. Сейчас на пониженной ставке можно трудоустроить максимум 100 работников, на повышенной — 130.

Что ждет УСН дальше и стоит ли переживать из-за изменений

Сейчас предприниматели активно дискутируют о том, стоит ли выбирать упрощенку, ведь с 2025 года это будет накладно. Придется столкнуться с НДС — именно на нем раньше экономили. После введения изменений работы прибавится и у бухгалтера — нужно пересмотреть свое расписание и добавить новые задачи по расчету налога и подготовке отчетов.

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Власти предусмотрели меры, которые должны «сгладить» негативные последствия нововведений:

НДС можно будет рассчитывать по льготным тарифам 5 и 7%.

Дадут освобождение тем, кто в прошлом году заработал менее 60 млн.

Повышенные ставки при превышении лимитов по УСН 8 и 20% отменят. Все смогут применять 6 и 15%.

Большее число компаний будут соответствовать критериям УСН и получат возможность перейти на спецрежим.

Плюс к этому, УСН все равно останется более выгодным налоговым режимом в отличие от ОСНО с его ставкой 20% по НДС, НДФЛ с доходов от деятельности, налогом на прибыль и более сложной отчетностью.

Изменения для упрощенцев официально пока не приняты, но шансы велики. Остается ждать и следить за ситуацией. Пока что продолжаем работать по правилам 2024 года, в которых тоже много всего интересного. Если пропустили — ниже краткий обзор изменений.

Какие условия для упрощенки действуют в 2024 году

С начала этого года для УСН начали действовать новые лимиты по максимальному доходу, изменились правила уплаты налога при переезде компании/ИП, обновились правила заполнения КУДиР и форма декларации. Расскажем подробнее.

Лимиты по доходам. Лимиты зависят от того, какой коэффициент-дефлятор установлен в этом году. Для упрощенки сейчас действует коэффициент 1,329. Соответственно, пределы по доходу на 2024 год такие: Для тарифов 6 и 15% — лимит в размере 199,35 млн. Для тарифов 8 и 20% — лимит в размере 265, 8 млн.



Регионы при этом могут устанавливать более низкие ставки, но не меньше 1%. Также в 2024 году новые ИП на УСН могут воспользоваться налоговыми каникулами, то есть вообще не платить налог. Такие каникулы могут длиться не дольше двух налоговых периодов.

Обновленные правила уплаты налога при смене места регистрации. ФНС уточнила, как платить налог, если в течение года компания сменила место регистрации или ИП поменял место жительства.

По новым правилам, размер платежа нужно рассчитывать исходя из той ставки, которая принята в регионе по новому адресу. Нужно брать в учет ставку на последнюю дату того периода, за который подаете декларацию. Подать документ следует в налоговую по месту нахождения.

Новая форма и порядок заполнения КУДиР. Все упрощенцы должны вести книгу учета доходов и расходов — ее заводят с начала календарного года. В 2024 году форму книги обновили: На титульном листе больше не нужно писать адрес юрлица/место жительства ИП. Обновили отдельные графы разделов, некоторые разделы вовсе убрали.

Новая форма декларации. В 2024 году нужно подавать декларацию по обновленной форме. Напомним, что компании и ИП готовят ее один раз в год. Отчитаться за 2024 год компаниям нужно до 25 марта 2025 года, ИП — до 25 апреля 2025 года.

В блоге на Клерк подробно рассказали, как ИП на упрощенке платить налоги и взносы в 2024 году.

Суть статьи коротко

✅ Компании и ИП на упрощенке станут плательщиками НДС. Для них вырастет налоговая нагрузка и станет больше бумажной работы по подготовке счетов-фактур, ведению книги учета покупок и продаж и подаче ежеквартальных деклараций.

✅ Последствия введения дополнительного налога смягчат за счет льготных ставок 5 и 7%. Также освободят от налога тех, кто заработал меньше 60 млн в прошлом году.

✅ Законопроект сейчас находится на рассмотрении, его могут принять уже этим летом. Если его примут, то новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года. Таким образом, упрощенка по условиям станет более похожей на ОСНО, хоть и останется более выгодной и простой в плане отчетности. Власти рассчитывают на то, что изменения станут стимулом для упрощенцев к росту и развитию.

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А что вы думаете об изменениях для УСН? Уже готовитесь платить НДС или рассчитываете на то, что закон не примут? Давайте продолжим обсуждение в комментариях 👇

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