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НДС

Для УСН снова все поменяется. Кто на УСН будет платить НДС с 2025 года

Разобрались, кого из упрощенцев обяжут платить НДС с 2025 года, какие будут ставки и кто получит освобождение.
Для УСН снова все поменяется. Кто на УСН будет платить НДС с 2025 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

С 2025 года власти обяжут упрощенцев платить НДС. Изменения мало кого порадовали: все беспокоятся о том, что применять упрощенку будет уже не так выгодно, как раньше. А ведь на нее переходили как раз для того, чтобы снизить налоговую нагрузку и не сдавать лишнюю отчетность. Подробнее разобрались в изменениях и узнали, стоит ли сейчас паниковать и отказываться от спецрежима. 

Упрощенка начнет платить НДС, но это не точно 

На майском заседании Госдумы предложили обязать упрощенцев платить НДС. Нововведение коснется и тех, кто применяет объект «доходы», и тех, кто выбрал «доходы минус расходы». Также планируют дать амнистию тем, кто добровольно откажется от дробления бизнеса с 2025 года — им «простят» неуплаченные налоги за последние три года. 

Сейчас законопроект о налоговой реформе находится на рассмотрении. Если изменения будут одобрены, то спецрежимникам придется переводить больше денег в бюджет и сдавать больше отчетности. 

Косвенный налог на добавленную стоимость платят те, кто продает товары, работы, услуги, имущественные права. Например, его платят розничные магазины, кафе и рестораны, строительные компании, оптовые продавцы. 

Вот как это будет работать: если доход компании или ИП на УСН меньше 60 млн, то их освободят от НДС. В остальных случаях будут действовать льготные ставки:

  • 5%, если заработали до 250 млн; 

  • 7%, если доход составил от 250 до 450 млн. 

Если выберете 5 или 7%, то нужно подать в ФНС заявление, причем не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом, с которого начали применять льготную ставку. Упрощенцы, претендующие на освобождение от уплаты НДС, подают уведомление до 20 числа месяца, с которого используют эту привилегию. 

Льготные ставки будут правом, а не обязанностью. Если не хотите на них переходить, то можно применять общую ставку 20%. Пожалуй, единственный плюс этой ставки — наличие вычета. При тарифах 5 или 7% право на вычет пропадает.

А если превысить максимальные суммы, то упрощенец теряет право на льготный тариф. Также планируется, что лимиты будут меняться в зависимости от коэффициента-дефлятора, установленного на этот год. 

Станет больше бумажной работы. Теперь упрощенцам, а вернее, их бухгалтерии, нужно будет: 

  • выставлять счета-фактуры покупателям; 

  • вести книгу учета покупок и продаж; 

  • ежеквартально подавать декларации. 

Также со следующего года для упрощенки увеличат лимиты: 

  • Для перехода на УСН компания или ИП не должны пересекать лимит по доходу за 9 месяцев прошлого года. В 2024 году этот лимит составляет 149,5 млн, в 2025 его планируют поднять до 337,5 млн. 

  • Максимально возможный доход вырастет с 265 до 450 млн. 

  • Предельная стоимость основных средств также увеличится: со 150 до 200 млн. 

  • Всем упрощенцам разрешат принимать на работу 130 человек. Сейчас на пониженной ставке можно трудоустроить максимум 100 работников, на повышенной — 130. 

Что ждет УСН дальше и стоит ли переживать из-за изменений

Сейчас предприниматели активно дискутируют о том, стоит ли выбирать упрощенку, ведь с 2025 года это будет накладно. Придется столкнуться с НДС — именно на нем раньше экономили. После введения изменений работы прибавится и у бухгалтера — нужно пересмотреть свое расписание и добавить новые задачи по расчету налога и подготовке отчетов. 

В «1С:Бухгалтерии» предусмотрен «Помощник по учету НДС». Он позволит бухгалтеру быстрее рассчитать налог и подготовить первичную декларацию. Позже можно быстро и удобно отправить документы через сервис «1С-Отчетность». 

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Вы всегда будете работать в самой актуальной версии программы, в которой учтены последние законодательные изменения. Так, в конце декабря 2024 года разработчик планирует добавить функционал по расчету НДС для тех, кто применяет УСН. Эти изменения сразу же отразятся и в вашей 1С в облаке.

Власти предусмотрели меры, которые должны «сгладить» негативные  последствия нововведений:

  • НДС можно будет рассчитывать по льготным тарифам 5 и 7%. 

  • Дадут освобождение тем, кто в прошлом году заработал менее 60 млн.

  • Повышенные ставки при превышении лимитов по УСН 8 и 20% отменят. Все смогут применять 6 и 15%. 

  • Большее число компаний будут соответствовать критериям УСН и получат возможность перейти на спецрежим. 

Плюс к этому, УСН все равно останется более выгодным налоговым режимом в отличие от ОСНО с его ставкой 20% по НДС, НДФЛ с доходов от деятельности, налогом на прибыль и более сложной отчетностью. 

Изменения для упрощенцев официально пока не приняты, но шансы велики. Остается ждать и следить за ситуацией. Пока что продолжаем работать по правилам 2024 года, в которых тоже много всего интересного. Если пропустили — ниже краткий обзор изменений. 

Какие условия для упрощенки действуют в 2024 году 

С начала этого года для УСН начали действовать новые лимиты по максимальному доходу, изменились правила уплаты налога при переезде компании/ИП, обновились правила заполнения КУДиР и форма декларации. Расскажем подробнее. 

  • Лимиты по доходам. Лимиты зависят от того, какой коэффициент-дефлятор установлен в этом году. Для упрощенки сейчас действует коэффициент 1,329. Соответственно, пределы по доходу на 2024 год такие: 

    • Для тарифов 6 и 15% — лимит в размере 199,35 млн. 

    • Для тарифов 8 и 20% — лимит в размере 265, 8 млн. 

Регионы при этом могут устанавливать более низкие ставки, но не меньше 1%. Также в 2024 году новые ИП на УСН могут воспользоваться налоговыми каникулами, то есть вообще не платить налог. Такие каникулы могут длиться не дольше двух налоговых периодов. 

  • Обновленные правила уплаты налога при смене места регистрации. ФНС уточнила, как платить налог, если в течение года компания сменила место регистрации или ИП поменял место жительства. 

По новым правилам, размер платежа нужно рассчитывать исходя из той ставки, которая принята в регионе по новому адресу. Нужно брать в учет ставку на последнюю дату того периода, за который подаете декларацию. Подать документ следует в налоговую по месту нахождения. 

  • Новая форма и порядок заполнения КУДиР. Все упрощенцы должны вести книгу учета доходов и расходов — ее заводят с начала календарного года. В 2024 году форму книги обновили

    • На титульном листе больше не нужно писать адрес юрлица/место жительства ИП. 

    • Обновили отдельные графы разделов, некоторые разделы вовсе убрали. 

  • Новая форма декларации. В 2024 году нужно подавать декларацию по обновленной форме. Напомним, что компании и ИП готовят ее один раз в год. Отчитаться за 2024 год компаниям нужно до 25 марта 2025 года, ИП — до 25 апреля 2025 года. 

В блоге на Клерк подробно рассказали, как ИП на упрощенке платить налоги и взносы в 2024 году

Суть статьи коротко

✅ Компании и ИП на упрощенке станут плательщиками НДС. Для них вырастет налоговая нагрузка и станет больше бумажной работы по подготовке счетов-фактур, ведению книги учета покупок и продаж и подаче ежеквартальных деклараций. 

✅ Последствия введения дополнительного налога смягчат за счет льготных ставок 5 и 7%. Также освободят от налога тех, кто заработал меньше 60 млн в прошлом году. 

✅ Законопроект сейчас находится на рассмотрении, его могут принять уже этим летом. Если его примут, то новые правила начнут действовать с 1 января 2025 года. Таким образом, упрощенка по условиям станет более похожей на ОСНО, хоть и останется более выгодной и простой в плане отчетности. Власти рассчитывают на то, что изменения станут стимулом для упрощенцев к росту и развитию. 

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А что вы думаете об изменениях для УСН? Уже готовитесь платить НДС или рассчитываете на то, что закон не примут? Давайте продолжим обсуждение в комментариях 👇 

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