Размеры больничных, декретных и детских пособий на 2025 год

Размер больничного пособия в 2025 году как и прежде будет зависеть от:

Длительности периода нетрудоспособности. Работник получает пособие за каждый календарный день нетрудоспособности. Если речь идет о болезни или бытовой травме, то первые три дня оплачивает работодатель, с четвертого дня — СФР. При производственной травме, уходу за членом семьи или больничном по беременности и родам оплата происходит за счет СФР с первого дня нетрудоспособности. Страхового стажа. При стаже свыше восемь лет работодатель и СФР будут начислять пособие в размере 100% среднего заработка за 2023 и 2024 годы, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, при стаже от полугода до пяти лет — 60%. Если стаж не превышает шесть месяцев, то расчет больничного будет производиться из актуального в 2025 году МРОТ. Заработной платы заболевшего в двух предшествующих годах, а именно в 2023 и 2024. При этом в расчет войдет заработок в пределах действовавших в эти годы лимитов для начисления страховых взносов:

2023 год — 1 917 000 рублей;

2024 год — 2 225 000 рублей.

Если в расчетном периоде работник не работал вообще или заработал меньше МРОТ, пособие также будет рассчитано по минималке.

МРОТ на 2025 год — 22 440 рублей.

В 2025 году дневное пособие по болезни составит:

максимальная выплата — 5 673,97 руб.

минимальная выплата — 737,75 руб.