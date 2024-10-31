Размеры больничных, декретных и детских пособий на 2025 год

Выплаты по больничным листам
Размер больничного пособия в 2025 году как и прежде будет зависеть от:
Длительности периода нетрудоспособности. Работник получает пособие за каждый календарный день нетрудоспособности. Если речь идет о болезни или бытовой травме, то первые три дня оплачивает работодатель, с четвертого дня — СФР. При производственной травме, уходу за членом семьи или больничном по беременности и родам оплата происходит за счет СФР с первого дня нетрудоспособности.
Страхового стажа. При стаже свыше восемь лет работодатель и СФР будут начислять пособие в размере 100% среднего заработка за 2023 и 2024 годы, при стаже от пяти до восьми лет — 80%, при стаже от полугода до пяти лет — 60%. Если стаж не превышает шесть месяцев, то расчет больничного будет производиться из актуального в 2025 году МРОТ.
Заработной платы заболевшего в двух предшествующих годах, а именно в 2023 и 2024. При этом в расчет войдет заработок в пределах действовавших в эти годы лимитов для начисления страховых взносов:
2023 год — 1 917 000 рублей;
2024 год — 2 225 000 рублей.
Если в расчетном периоде работник не работал вообще или заработал меньше МРОТ, пособие также будет рассчитано по минималке.
МРОТ на 2025 год — 22 440 рублей.
В 2025 году дневное пособие по болезни составит:
максимальная выплата — 5 673,97 руб.
минимальная выплата — 737,75 руб.
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Пособие по беременности и родам
Пособие по беременности и родам полностью оплачивает СФР и в отличие от больничного по иным причинам всегда в размере 100% заработка. На длительность больничного по беременности и родам влияют количество вынашиваемых детей и течение родов.
Минимальное пособие по беременности и родам в 2025 году с учетом нового МРОТ (22 440 руб.) составит 103 285,5 руб.
Ситуация
Длительность отпуска по БиР, дней
Максимальное пособие, рублей
Один ребенок
140
794 355,80
Один ребенок и осложненные роды
156
885 139,32
Двое и более детей
194
1 100 750,18
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Пособие по уходу за ребенком
Один из родителей, бабушка или дедушка новорожденного вправе пойти в отпуск по уходу за ребенком, пока ему не исполнится три года. Однако СФР будет оплачивать отпуск только до полуторалетнего возраста ребенка. Для назначения пособия работодатель запрашивает у сотрудника необходимые документы и передает их в СФР.
Размер этой ежемесячной выплаты также зависит от дохода работника. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет равно 40% среднедневного заработка за два предшествующих календарных годах. В 2025 году максимальное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет составит 68 995,48 рублей, а минимальное — 9 900,83 рублей (с учетом коэффициента индексации 7,3%, законопроект).
Если сотрудник решил выйти на работу до исполнения 1,5 лет ребенка, право на пособие он не теряет.
Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка
В 2025 году продолжит действовать введенное с 2023 года пособие из средств СФР, которое предназначено для женщин, вставших на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель, со сроком 6 и более недель), а также для родителей или опекунов детей в возрасте до 17 лет.
Пособие положено семьям с низкими доходами. Назначают пособие с учетом комплексной оценки нуждаемости: среднедушевой доход семьи должен быть не более прожиточного минимума в регионе. При этом у взрослых должен быть источник дохода или уважительная причина его отсутствия, а имущество семьи не должно превышать установленный перечень.
Размер единого пособия зависит от доходов семьи и может составлять 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума.
Единовременное пособие при рождении ребенка
При рождении ребенка родители получают единовременную выплату от государства. Ее сумма одинакова для всех и не зависит от дохода, семейного положения или других обстоятельств.
Сумма единовременного пособия на детей, родившихся до 31 января 2025 года включительно, будет составлять 24 604,30 рублей. С 1 февраля 2025 года сумма выплаты увеличится до 26 400,41 рублей (с учетом коэффициента индексации 7,3%, законопроект).
Работающие оформляют пособие через работодателя. При этом второй супруг должен предоставить справку о том, что к своему работодателю за пособием не обращался.
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