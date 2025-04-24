Почему важно знать систему налогообложения
От выбранного налогового режима зависит, какие отчеты вы будете сдавать, какие налоги платить, и на какие льготы можете претендовать по закону. Чем вы рискуете, когда не знаете свою налоговую систему и систему контрагента:
Пропуском сроков сдачи отчетности и уплаты налогов. Виды отчетов и платежей на каждом спецрежиме свои. Например, ИП на НПД достаточно выдавать клиентам чеки и раз в месяц платить налог по самозанятости, другой отчетности у них нет. У ИП на УСН дел больше — он готовит уведомления, декларации и платит налог.
Нарушением лимитов на спецрежимах. У каждого спецрежима свои правила и ограничения. Например, на патенте можно нанять не больше 15 сотрудников, а на упрощенке — до 130. Если вы не знаете свою систему налогообложения, высок риск нарушить лимиты и потерять право на спецрежим. В блоге рассказали, чем отличаются спецрежимы и как выбрать подходящий.
Отказом в вычетах по НДС. Для получения вычета важно знать свой налоговый режим и режим, на котором работает контрагент. Нужно, чтобы в нем предусматривалась уплата НДС. Напомним, что в 2025 году НДС платят на ОСНО, а также на УСН при доходе больше 60 млн. В некоторых случаях обязанность по уплате этого налога возникает у бизнеса на ЕСХН. Объяснили, в каких ситуациях бизнес освобождается от НДС в 2025 году.
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Как узнать систему налогообложения — свою и контрагента
Есть как онлайн, так и офлайн способы проверить налоговый режим.
✅ В личном кабинете на сайте ФНС
Проще всего зайти в ЛК ИП или юрлица и посмотреть налоговый режим там. Авторизоваться можно с помощью логина/пароля, или учетной записи на Госуслугах. Налоговая система указывается в самом верху страницы, под названием компании/ФИО ИП, ОГРН/ОГРНИП и ИНН.
В личном кабинете вы можете скачать выписку о своем режиме налогообложения (КНД 1120529). В ней будут прописаны: ваш налоговый режим, дата начала/окончания применения спецрежима, а также выбранный объект (на УСН — «доходы», «доходы минус расходы»). Обратите внимание, что выписка подходит, только если вы работаете на спецрежиме, в ней не укажут применение ОСНО.
Документ можно использовать, например, направить своему бухгалтеру или контрагентам. Выписка подписана электронной подписью ФНС и имеет юридическую силу.
Как ИП получить выписку: Профиль → Мои системы налогообложения → Выписка по спец. режимам → Запросить выписку.
Как юрлицу получить выписку: Сведения о ЮЛ → Сведения о применяемых налоговых режимах → Выписка по спец. режимам → Запросить выписку.
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✅ С помощью сервиса «Прозрачный бизнес»
Узнать налоговый режим по ИНН можно в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес». Если точно не знаете ИНН, введите название компании или ФИО ИП, укажите ОГРН или ОГРНИП.
Мы быстро нашли нужную компанию. Чтобы посмотреть налоговый режим, нужно перейти в карточку организации и пролистать вниз до раздела «Специальные налоговые режимы». Здесь мы видим, что «Е-Офис 24» работает на упрощенке. По кнопке «Подробнее» можно посмотреть, в каких годах применялся спецрежим.
✅ В налоговой по запросу
Третий способ узнать систему налогообложения — направить запрос в ФНС. Запрос составляют в свободной форме, главное указать название компании/ФИО ИП и ИНН, чтобы налоговики смогли найти нужные сведения.
Как направить запрос:
лично прийти в налоговую;
направить заказным письмом по почте;
электронно через сайт ФНС.
Такой способ более затратный по времени — налоговая отвечает на обращения в течение 30 дней после поступления. Если информация нужна срочно, лучше использовать другие способы.
Как узнать систему налогообложения контрагента
Используйте те же методы, о которых мы рассказали выше: проверьте компанию по ИНН в сервисе «Прозрачный бизнес» или направьте запрос в ФНС. Доступа к личному кабинету ФНС у вас не будет, но вы всегда можете сами уточнить у контрагента, на каком спецрежиме он работает — запросите письмо на фирменном бланке или копии отчетных документов.
Посмотреть налоговый режим можно и в кассовом чеке — это обязательный реквизит. Читайте в нашем блоге про 10 сервисов для бесплатной проверки контрагента.
Суть статьи коротко
✅ Незнание своей системы налогообложения и системы контрагента может привести к пропуску сроков сдачи отчетов, нарушению лимитов спецрежима и отказу в вычетах по НДС.
✅ Как узнать свой налоговый режим: зайдите в личный кабинет ФНС или в сервис «Прозрачный бизнес». Можно по старинке направить запрос в налоговую, но ждать придется дольше.
✅ В некоторых случаях важно точно узнать налоговую систему контрагента. Можно использовать методы выше, а также запросить информацию у самого контрагента или посмотреть налоговый режим в кассовом чеке.
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