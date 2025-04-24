Как узнать систему налогообложения — свою и контрагента

Есть как онлайн, так и офлайн способы проверить налоговый режим.

✅ В личном кабинете на сайте ФНС

Проще всего зайти в ЛК ИП или юрлица и посмотреть налоговый режим там. Авторизоваться можно с помощью логина/пароля, или учетной записи на Госуслугах. Налоговая система указывается в самом верху страницы, под названием компании/ФИО ИП, ОГРН/ОГРНИП и ИНН.

Иллюстрация интерфейса с сайта ФНС

В личном кабинете вы можете скачать выписку о своем режиме налогообложения (КНД 1120529). В ней будут прописаны: ваш налоговый режим, дата начала/окончания применения спецрежима, а также выбранный объект (на УСН — «доходы», «доходы минус расходы»). Обратите внимание, что выписка подходит, только если вы работаете на спецрежиме, в ней не укажут применение ОСНО.

Документ можно использовать, например, направить своему бухгалтеру или контрагентам. Выписка подписана электронной подписью ФНС и имеет юридическую силу.

Как ИП получить выписку: Профиль → Мои системы налогообложения → Выписка по спец. режимам → Запросить выписку.

Как юрлицу получить выписку: Сведения о ЮЛ → Сведения о применяемых налоговых режимах → Выписка по спец. режимам → Запросить выписку.