График отпусков на 2026 год: как составить, утвердить и при необходимости поменять

До 17 декабря работодателям нужно утвердить график отпусков на 2026 год. Обычно компании не ждут дедлайна, а составляют график заранее — в октябре-ноябре. Документ помогает спланировать работу каждого отдельного сотрудника и всей компании в целом. Рассказываем, как оформить график отпусков по всем правилам, кого в него включить и можно ли вносить изменения.
Что такое график отпусков и для чего он нужен
График отпусков — локальный нормативный акт, в котором зафиксированы даты ежегодных оплачиваемых отпусков. Он позволяет сотрудникам заранее спланировать свой отдых, а компании — точно знать, когда и какой специалист находится или отсутствует на рабочем месте. А еще это позволяет избежать ситуаций, когда отпуска нескольких сотрудников одного отдела накладываются друг на друга или выпадают на важные даты.
Например, бухгалтер по графику ушел в отпуск в наиболее горячий период сдачи отчетности, из-за чего компания сильно рискует пропустить дедлайны и получить крупный штраф.
График отпусков обязателен для всех сторон трудовых отношений. Работодатели обязаны утвердить документ, а сотрудники — следовать ему, то есть выходить в отпуск и возвращаться с него согласно расписанию. Обычно учитываются пожелания работников, однако по закону это необязательно. Уйти в отпуск по своему желанию в удобное время могут подростки, беременные, почетные доноры, многодетные родители и некоторые другие льготные категории.
Отсутствие графика отпусков карается штрафом от 1000 до 5000 рублей для должностных лиц и ИП, от 30 000 до 50 000 рублей для компаний по части 1 статьи 5.27 КоАП.
Кого включать или не включать в график отпусков
В график отпусков добавляют всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор и которые имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
Правила те же и для сотрудников, которые планируют увольнение или уходят в отпуск с последующим увольнением. Их тоже надо включить в документ. Даже если вы знаете, что, к примеру, уже в январе 2026 года работник не будет числиться в компании.
В график включают:
штатных сотрудников (и офисных и тех, кто на удаленке);
временных и сезонных сотрудников;
руководителя организации;
сотрудников в декрете.
Внештатные исполнители работают по договору ГПХ: у них нет рабочего графика, оклада и они не обязаны следовать внутреннему трудовому распорядку, поэтому в график отпусков их не вносят.
Также график необязателен для только что созданных компаний и ИП (но только на первый год работы) и для микропредприятий с упрощенным кадровым учетом и штатом до 15 человек. Последним достаточно оформить с работником соглашение, но при желании можно разработать и полноценный график отпусков — каждая компания выбирает тот вариант, что ей удобнее.
Когда и как утвердить график отпусков на 2026 год
График отпусков утверждают за две недели до нового года — в 2025 году дедлайн выпадает на среду, 17 декабря. Лучше сделать это заранее, не откладывая на последний момент. Весь процесс выглядит так:
Шаг 1 — соберите пожелания сотрудников. Это необязательно, однако неудобно проставленные отпуска нередко становятся поводом для конфликтов. Лучше заранее уточнить предпочтения и соотнести их с потребностями компании. Пожелания по отпускам обязательно уточнить только у льготников, так как даты они могут выбирать сами.
Шаг 2 — определите ответственного и сотрудников, которых надо включить в график. График отпусков может составить руководитель, но чаще это поручают отделу кадров или бухгалтерии. Ответственному необходимо собрать список всех штатных специалистов, которых по закону нужно включить в график.
Шаг 3 — заполните бланк. График отпусков составляют на унифицированном бланке Т-7.
При желании можно разработать свой собственный бланк. Если выбрали этот вариант, то не забудьте включить в форму все обязательные реквизиты: ФИО, должность, табельный номер, даты отпуска, количество дней отдыха. Кроме основных отпусков укажите также неиспользованные за прошлые годы.
Оформить можно как на бумаге, так и электронно. Выглядеть это может так.
Табельный номер
ФИО
Должность
Подразделение
Период отпуска
Количество дней
Примечание
18
Куницына Светлана Витальевна
Бухгалтер
Финансовый отдел
10.06.2026–23.06.2026
14
Основной отпуск
23
Смирнов Алексей Павлович
Менеджер по продажам
Отдел продаж
05.08.2026 - 18.08.2026
14
Перенос с 2025 года по согласованию
Шаг 4 — подпишите график. Документ подписывает тот, кто его составлял — например, кадровик. Отдельно свою подпись должен поставить руководитель компании. Также обязательно нужно получить согласие профсоюза, если он есть.
Шаг 5 — ознакомьте сотрудников. Все, кого включили в расписание, проставляют свою подпись в листе ознакомления или в самом графике. На самом деле, закон прямо не требует ознакамливать с графиком, но на практике чаще всего это делают — для удобства работы и планирования отпусков. Сам график после утверждения нужно хранить в архиве компании еще минимум три года.
Далее все стандартно: уведомляйте сотрудника об очередном отпуске минимум за две недели и выплачивайте отпускные за три дня до его начала.
Можно ли менять график отпусков в течение года
В график отпусков можно вносить корректировки, для этого сотруднику нужно написать заявление, а работодателю — утвердить изменения и издать приказ. Ни одна из сторон не может менять график, если на это нет оснований. Изменения вносятся по соглашению, болезни (когда отпуск продлевается на дни больничного), увольнении, производственной необходимости. В компанию может прийти новый специалист, которого также следует внести в график.
В унифицированной форме Т-7 есть графы 8–9, в них нужно указать документ-основание для переноса и новые даты.
При этом сам график не меняется целиком, он продолжает действовать.
Что важно запомнить про график отпусков
Обязателен для всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор.
Совместителей, временных и сезонных работников тоже включают.
Нужно успеть утвердить график на 2026 год до 17 декабря 2025 г.
Для составления используют форму Т-7 или собственную.
Всех сотрудников ознакамливают с графиком под подпись.
За отсутствие графика компанию могут оштрафовать.
Надо ли включать отпуски, которые работники не отгуляли за предыдущие три года (накопилось 54 дня), или отражать 28, а все что свыше по согласованию с работодателем и в график не включать?