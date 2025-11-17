График отпусков на 2026 год: как составить, утвердить и при необходимости поменять

Что такое график отпусков и для чего он нужен

График отпусков — локальный нормативный акт, в котором зафиксированы даты ежегодных оплачиваемых отпусков. Он позволяет сотрудникам заранее спланировать свой отдых, а компании — точно знать, когда и какой специалист находится или отсутствует на рабочем месте. А еще это позволяет избежать ситуаций, когда отпуска нескольких сотрудников одного отдела накладываются друг на друга или выпадают на важные даты.

Например, бухгалтер по графику ушел в отпуск в наиболее горячий период сдачи отчетности, из-за чего компания сильно рискует пропустить дедлайны и получить крупный штраф.

График отпусков обязателен для всех сторон трудовых отношений. Работодатели обязаны утвердить документ, а сотрудники — следовать ему, то есть выходить в отпуск и возвращаться с него согласно расписанию. Обычно учитываются пожелания работников, однако по закону это необязательно. Уйти в отпуск по своему желанию в удобное время могут подростки, беременные, почетные доноры, многодетные родители и некоторые другие льготные категории.

Отсутствие графика отпусков карается штрафом от 1000 до 5000 рублей для должностных лиц и ИП, от 30 000 до 50 000 рублей для компаний по части 1 статьи 5.27 КоАП.

