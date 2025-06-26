Больничный в отпуске: как оформить продление или перенос отпуска

Удобный расчет больничных и отпускных в облачной «1С:ЗУП» . Программа автоматически пересчитает выплаты, если больничный выпал на отпуск. Вы получите уведомление об открытии листка нетрудоспособности и сможете корректно рассчитать выплаты с учетом стажа и доходов за последние 2 года. «Е-Офис 24» дарит 14 бесплатных дней для тестирования 1С в облаке.

Выбор остается за сотрудником, но важно заранее сообщить работодателю о своем решении и обязательно оформить больничный через поликлинику.

Продлить отпуск на время больничного — дни болезни прибавляются к отпуску.

В ежегодном отпуске сотрудник может заболеть или получить травму — и работодателю нужно знать, как поступить в таком случае. При плохом самочувствии сотрудник должен оформить больничный. Сообщить о болезни работодателю можно в свободной форме — например, позвонить или написать смс.

Что делать, если сотрудник заболел в отпуске

Как оформить продление или перенос отпуска

Первое — получите подтверждающие документы. Просто сказать «я заболел» недостаточно, сотруднику нужно прийти в поликлинику, оформить больничный и получить электронный листок нетрудоспособности. Его формирует лечащий врач и сразу направляет в Соцфонд. А Соцфонд уже сообщает о болезни работодателю. Если сотрудник заболел находясь за границей, то будет достаточно иностранных документов, например, справки от врача. Позже их нужно заменить на больничный лист российского образца — это нужно для правильного оформления пособий. Второе — узнайте у работника, будет ли он суммировать все дни или «отгуляет» дополнительные дни позже. Далее действуйте в зависимости от его решения.

✔️ Вариант 1. Сотрудник продлевает отпуск

Если сотрудник решил продлить отпуск, то он просто выйдет на работу чуть позже запланированного. Для компании это самый простой вариант, потому что не нужно оформлять никаких новых бумаг и делать перерасчеты отпускных. Как быть с документами: Внесите изменения в табель учета, отметьте в нем дни больничного и отпуска.

Приказ о продлении отпуска издавать не обязательно, заявление от сотрудника брать тоже не нужно. Пример. Секретарь взяла отпуск с 4 по 17 июля 2025 года. 7–11 июля она болела, из-за чего появилось 5 неиспользованных дней отпуска. Сотрудница оформила больничный, сообщила о болезни работодателю и попросила продлить отпуск. Таким образом, она вернется на работу на 5 календарных дней позже — не 18-го, а 23 июля (выходные тоже считаются).

✔️ Вариант 2. Сотрудник переносит отпуск