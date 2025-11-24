Три упрощения для бухгалтера в 2026 году: меньше уведомлений по налогам, единая форма по УСН, выписка ЕГРЮЛ вместо свидетельства ИНН

Уведомлений по налогам станет меньше — а значит, и снизится операционная нагрузка на бухгалтера. ФНС объединит уведомления по УСН в единую форму, а свидетельства о постановке на учет заменят выпиской. Изменения заработают в 2026 году.
Минфин готовит очередную налоговую реформу. Законопроект уже принят в первом, во втором и третьем чтениях. Изменения заработают с 1 января 2026 года.
Отменят ежемесячные уведомления по налогам и взносам
Власти сильно сократят количество уведомлений по ЕНП, с помощью которых налогоплательщики информируют ФНС о размере задолженности.
1. НДФЛ и взносы — как было и как будет. Сейчас компании подают уведомления по НДФЛ за сотрудников два раза в месяц (три раза в конце года):
до 3 числа текущего месяца — по налогу, удержанному с 23-го по последнее число прошлого месяца;
до 25 числа текущего месяца — по налогу, удержанному с 1 по 22 число;
до 31 декабря — за 23–31 декабря.
Уведомления по взносам подают в первом и втором месяце квартала в 25 числах, в третьем разрешено не подавать, так как вся информация уже содержится в РСВ, который направляют в том же месяце. Смотрите все важные даты бухгалтера в налоговом календаре.
2. С 2026 года правила изменятся — налогоплательщик сможет подать одно-единственное предварительное уведомление за весь год. Это будет доступно тем, кто платит одинаковые суммы НДФЛ и взносов в течение года, а еще если фактически суммы оказались меньше тех, что прописаны в предварительном уведомлении. Если в каком-то месяце сумма отличается в большую сторону, то нужно будет подать обычное уведомление. Например, такое может быть, если в течение месяца сотрудник брал больничный или отпуск.
Формы уведомлений остаются теми же — в них нужно прописать суммы с разбивкой по всем периодам.
3. Имущественные налоги — как было и как будет. По текущим правилам налогоплательщики сами рассчитывают имущественные налоги и ежеквартально направляют уведомления — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Это касается налога на имущество, земельного и транспортного налога.
Власти отменят обязанность по самостоятельному расчету налогов. Соответственно, и уведомления тоже уйдут в прошлое.
✔️ Когда вступает в силу: по НДФЛ и взносам — с 1 сентября 2026 года, по имущественным налогам — с 1 января 2027 года. Законопроект с этими поправками прошел все три чтения в Госдуме.
📃 Документ: законопроект № 1026190-8.
Ваш ЕНС — в вашей 1С от «Е-Офис 24». Отслеживайте состояние единого налогового счета прямо в учетной программе, без перехода на сайт ФНС. Это значительно экономит время бухгалтера и автоматизирует сверку. Попробовать можно бесплатно — по тарифу «Промо ЕНС» на 6 месяцев.
Будет единая форма уведомления УСН вместо отдельных
Сейчас для информирования об изменениях упрощенцы используют пять различных форм уведомлений, но ФНС предложила объединить их все в одну для упрощения. Теперь можно будет подать единую форму с титульным листом и нужным разделом. Всего их пять:
Номер раздела
Название
Для кого
1
Переход на применение УСН
Для новых компаний и ИП + для тех, кто переходит на упрощенку с других налоговых режимов
2
Изменение объекта налогообложения
Для тех, кто хочет перейти с объекта «Доходы минус расходы» на «Доходы» и обратно
3
Отказ от применения УСН
Для тех, кто решил перейти на другой налоговый режим
4
Прекращение деятельности, в отношении которой применялась УСН
Для тех, кто прекратил вид деятельности, для которой ранее применял упрощенку
5
Утрата права на применение УСН
Для тех, кто потерял право на УСН. Например, превысил лимит по доходу или средней численности сотрудников
✔️ Когда вступает в силу: 1 июля 2026 года, если проект будет принят.
📃 Документ: проект приказа ФНС.
Свидетельства о постановке на учет уйдут в прошлое
Сейчас при постановке на учет в налоговой компании и ИП получают свидетельство ИНН (идентификационный номер налогоплательщика).
С 2026 года свидетельства выдавать перестанут, их заменят выписки из реестров: для предпринимателей — ЕГРИП, для компаний — ЕГРЮЛ. Изменения коснутся и обычных россиян — на место привычных ИНН придут выписки из ЕГРН.
Выписка станет главным и единственным документом, с помощью которого можно подтвердить постановку на учет в налоговом органе. Все ранее полученные свидетельства продолжат действовать — избавляться от них не нужно.
✔️ Когда вступает в силу: с 1 января 2026 года.
Обратите внимание. если вы обратились в ФНС для постановки на учет, к примеру, в последний рабочий день 2025 года (30 декабря), а процедура завершилась только в январе 2026-го, то вам уже выдадут выписку вместо свидетельства. Напомним, что постановка компании или ИП на учет занимает 3-5 рабочих дней.
📃 Документ: приказ ФНС № ЕД-7-14/568@.
Читайте больше в блоге:
График отпусков на 2026 год: как составить, утвердить и при необходимости поменять.
Как оформить МЧД на сотрудника организации: пошагово на сайте ФНС и в сервисах 1С для ЭДО.
1С-Отчетность — сдача отчетности в электронном виде
Отправляйте отчетность в контролирующие органы из 1С. Автоматическая проверка исключает ошибки. Экономьте свое время и нервы
Облачная 1С с полным контролем ЕНС прямо в программе
Подключайте тариф «ЕНС» в «Е-Офис 24» и отслеживайте состояние единого налогового счета в режиме реального времени, прямо в вашей 1С. Забудьте про постоянные переходы в ЛК налогоплательщика и ручные сверки — теперь все доступно в привычной учетной программе.
Попробовать можно бесплатно. Подключите «Промо ЕНС» и пользуйтесь всеми возможностями по контролю ЕНС в 1С в течение 6 месяцев:
контролируйте операции по начислениям и списаниям;
будьте в курсе задолженностей;
отслеживайте предстоящие платежи.
❗ «Промо ЕНС» и «ЕНС» подходят тем, кто ранее не подключал сервис 1С-Отчетность. Для пользователей с подключенным сервисом личный кабинет ЕНС доступен бесплатно и без ограничений.
Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: 2W5zFJ7QFo6
Начать дискуссию