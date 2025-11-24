Три упрощения для бухгалтера в 2026 году: меньше уведомлений по налогам, единая форма по УСН, выписка ЕГРЮЛ вместо свидетельства ИНН

Отменят ежемесячные уведомления по налогам и взносам

Власти сильно сократят количество уведомлений по ЕНП, с помощью которых налогоплательщики информируют ФНС о размере задолженности.

1. НДФЛ и взносы — как было и как будет. Сейчас компании подают уведомления по НДФЛ за сотрудников два раза в месяц (три раза в конце года):

до 3 числа текущего месяца — по налогу, удержанному с 23-го по последнее число прошлого месяца;

до 25 числа текущего месяца — по налогу, удержанному с 1 по 22 число;

до 31 декабря — за 23–31 декабря.

Уведомления по взносам подают в первом и втором месяце квартала в 25 числах, в третьем разрешено не подавать, так как вся информация уже содержится в РСВ, который направляют в том же месяце. Смотрите все важные даты бухгалтера в налоговом календаре.

2. С 2026 года правила изменятся — налогоплательщик сможет подать одно-единственное предварительное уведомление за весь год. Это будет доступно тем, кто платит одинаковые суммы НДФЛ и взносов в течение года, а еще если фактически суммы оказались меньше тех, что прописаны в предварительном уведомлении. Если в каком-то месяце сумма отличается в большую сторону, то нужно будет подать обычное уведомление. Например, такое может быть, если в течение месяца сотрудник брал больничный или отпуск.

Формы уведомлений остаются теми же — в них нужно прописать суммы с разбивкой по всем периодам.

3. Имущественные налоги — как было и как будет. По текущим правилам налогоплательщики сами рассчитывают имущественные налоги и ежеквартально направляют уведомления — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Это касается налога на имущество, земельного и транспортного налога.

Власти отменят обязанность по самостоятельному расчету налогов. Соответственно, и уведомления тоже уйдут в прошлое.

✔️ Когда вступает в силу: по НДФЛ и взносам — с 1 сентября 2026 года, по имущественным налогам — с 1 января 2027 года. Законопроект с этими поправками прошел все три чтения в Госдуме.

📃 Документ: законопроект № 1026190-8.