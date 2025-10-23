Как оформить МЧД на сотрудника организации: пошагово на сайте ФНС и в сервисах 1С для ЭДО

Что такое МЧД, кому и для чего она нужна

Машиночитаемая доверенность, или МЧД — xml-файл, аналогичный бумажной доверенности. С помощью МЧД сотрудник и представитель подтверждает свои полномочия на действия от имени компании. Например, чтобы подать декларацию в ФНС, нужно подписать ее электронной подписью физлица (сокращенно — ЭП) и приложить машиночитаемую доверенность. Выдать доверенность может только руководитель компании или ИП, предварительно подписав ее своей квалифицированной электронной подписью.

МЧД содержит информацию о доверителе и представителе, сроке действия, праве передоверия, полномочиях. Полномочия дают право совершать определенные виды действий. Например, менеджеру можно оформить МЧД только для подписи документов для обмена с контрагентами, а бухгалтеру — только для сдачи отчетности. На одного работника можно выпустить сразу несколько доверенностей.

Сейчас электронные документы с МЧД принимает налоговая, Росстат, Минфин, Центробанк, другие ведомства и электронные площадки. Например, Честный знак и Госуслуги. В большинстве случаев подойдет единый формат МЧД 003 (EMCHD_1). Свой отдельный формат 2.0 есть у Социального фонда.

