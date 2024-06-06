₽ Заказать рекламу
EasyDocs
ЭДО в кадровом учете

Отпуск при работе по совместительству

Разбираемся, чем отличаются совмещение и совместительство, какие есть правила оформления отпуска по совместительству и почему это удобно делать в системе КЭДО EasyDocs.
Отпуск при работе по совместительству
Иллюстрация: Юлия Антоненко/Клерк.ру

Чем отличаются совмещение и совместительство 

Работа по совместительству предполагает, что сотрудник выполняет дополнительную трудовую функцию в то время, которое не занято основной работой. Работодатель заключает с совместителем отдельный трудовой договор, где прописывается, что данная работа — не основная.

Существуют два вида совместительства: внутреннее, когда сотрудник работает на двух должностях у того же работодателя, и внешнее, когда работник трудится у разных работодателей. У внутреннего совместителя два трудовых договора с одним работодателем.

В отличие от совместительства, совмещение представляет собой исполнение работником дополнительных обязанностей по другой должности без отрыва от основной работы. Совмещение должностей предполагает, что все дополнительные задачи выполняются в рамках рабочего времени, проведенного на основной работе, и всегда осуществляется внутри одной организации.

Совместители могут работать только в свободное от основной работы время и не больше 4 часов в день. Но если сотрудник не занят на основной работе в определенный день, он может работать по совместительству полный рабочий день. Независимо от этого, общее количество рабочих часов в месяц не может быть больше 50% месячной нормы рабочего времени (ст. 284 ТК).

Остальные основные отличия совмещения и совместительства — в таблице ниже.

Совместительство

Совмещение

Трудовой договор при совместительстве оформляется (ст. 60.1 и 282 ТК)

Отдельный ТД не оформляется — только допсоглашение (ст. 151 ТК)

Если сотрудник хочет, можно внести запись о совместительстве в трудовую книжку (ст. 66 ТК)

Не делается запись в трудовой книжке

В случае прекращения работы нужно расторгнуть ТД

Прекращение совмещения возможно при досрочном отказе сотрудника выполнять дополнительную работу или при отмене поручения работодателя (ст. 60.2 ТК)

Заработная плата начисляется в соответствии с количеством отработанных часов или объемом выполненной работы (ст. 285 ТК)

Предусмотрена дополнительная оплата, величина которой устанавливается по взаимному согласию участвующих сторон (ст. 151 ТК)

Рассмотрим особенности оформления отпуска при совместительстве.

Экономьте бумагу и рабочее время отдела кадров

Выбирайте правильную систему кадрового ЭДО с помощью чек-листа от команды экспертов EasyDocs. Чек-лист составлен на основе запросов клиентов

Оставьте заявку и мы пришлем вам подробный чек-лист в удобном формате:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Как предоставить отпуск совместителю

В ежегодный оплачиваемый отпуск работник выходит в одно и то же время как на основной, так и работе по внутреннему совместительству. 

В случае внешнего совместительства, когда приходит время выхода в отпуск по основному месту, работодатель совместителя также обязан предоставить отпуск в те же даты. Основание — заявление работника (ст. 286 ТК). Отказ предоставить отпуск работнику по совместительству невозможен, и работодатель не имеет права требовать документы, которые подтверждали бы время отпуска на основной работе. Хотя некоторые работодатели могут попросить справку с основного места работы для подтверждения.

При внутреннем совместительстве работодатель в одно и то же время предоставляет отпуск по обеим занимаемым должностям.

Если совместитель работает в таком статусе меньше полугода, но уже имеет право на отпуск по основной работе, то отпуск по совместительству ему следует предоставить авансом, без отработки шести месяцев.

Законодательство не ограничивает длительность отпуска сотрудника по основному месту работы и совместителя. В общем случае отпуск длится 28 дней в год, но в некоторых случаях может быть больше. Например, инвалидам положен отпуск не меньше 30 календарных дней (ч. 5 ст. 23 закона № 181-ФЗ), тем, кто трудится в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные 24 дня к основному отпуску (ч. 1 ст. 321 ТК).

Удобно оформлять отпуска в системе КЭДО EasyDocs: запросы на графики отправляются напрямую из 1С:ЗУП, и так же в нее возвращаются заполненные графики от сотрудников. Это позволяет сократить время, которое кадровые специалисты тратят на рассылку запросов, сбор и проверку графиков, до десяти раз. 

Все графики отпусков проходят процедуру согласования с непосредственным руководителем. Сотрудник создает график отпуска в ответ на запрос от работодателя, в то время как система EasyDocs проверяет, чтобы в графике был как минимум один период ежегодного отпуска продолжительностью не менее 14 дней, чтобы различные периоды отпуска не пересекались, а общее количество дней не превышало допустимое количество дней отпуска согласно нормативам.

Запросить демонстрацию

Иногда сотруднику на основной работе могут предоставить отпуск большей продолжительностью, чем на работе по совместительству (например, на основной работе ему дают дополнительные дни за ненормированный рабочий день — ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 119 ТК). Тогда по просьбе работника эти дни на работе по совместительству можно предоставить ему за свой счет. В этом случае общая длительность отпуска по совместительству включает отпуск оплачиваемый и отпуск без сохранения зарплаты.

Если отпуск работника по основной работе длится дольше, нужно подтвердить это справкой или выпиской из графика отпусков с основной работы. Этот документ следует предоставить на место работы, где сотрудник выступает в роли совместителя.

Совместитель может отказаться брать отпуск за свой счет, чтобы скомпенсировать различие в длительности отпусков между основной работой и совместительством. Правовой основы, чтобы обязать работника взять такой отпуск, не существует, этот аспект законодательно не регламентирован. 

Если нужно прервать отпуск внутреннего совместителя, потребуется аналогично отозвать сотрудника из отпуска на основной работе, при условии получения его согласия на это (письмо Роструда от 30.03.2021 № ПГ/05772-6-1).

Как оформить отпуск совместителя в графике

Отдельные графики отпусков ведут для каждого места работы сотрудника. Об отпуске работника следует уведомлять на каждом месте работы. 

При разработке графика отпусков на следующий год в соответствии со статьей 123 ТК, внешнему совместителю может быть неизвестно, когда он уйдет в отпуск по основной работе. Если даты отпуска неизвестны, в графике их не прописывают.

В графе «Примечание» достаточно указать, что сотрудник занят в совместительстве. Если известны конкретные даты отпуска, их следует отразить в графике отпусков при совместительстве.

Что касается документации, отпуск для совместителей оформляется стандартным образом. В графике отпусков даты отпуска для внутреннего совместителя должны быть вписаны в двух разделах: по совместительству и по основной должности, причем даты должны совпадать. Это следует из-за правила предоставления отпусков в одно и то же время.

Если сотрудник уходит в отпуск и по основной работе, и по совместительству, нужно, чтобы он подал два заявления на отпуск: отдельно по основной работе и по совместительству.

Система КЭДО EasyDocs упрощает оформление отпусков в компании:

  • Позволяет составлять график отпусков и вносить в него изменения.

  • Автоматически информирует сотрудников о приближающемся отпуске по графику.

  • Предоставляет готовые шаблоны заявлений на оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск. Сотрудники могут выбрать нужный шаблон, заполнить его через систему и отправить на согласование по заранее установленному работодателем маршруту.

Весь процесс проходит в электронном виде, что сокращает бумажную работу и обеспечивает быстрое и эффективное управление документами.

Экономьте бумагу и рабочее время отдела кадров

Выбирайте правильную систему кадрового ЭДО с помощью чек-листа от команды экспертов EasyDocs. Чек-лист составлен на основе запросов клиентов

Оставьте заявку и мы пришлем вам подробный чек-лист в удобном формате:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Парадокс» ИНН 5024181771, erid: LjN8K453F

Начать дискуссию

Маркетплейсы

Росаккредитация: маркетплейсы должны подтверждать качество всех товаров

20 маркетплейсов добровольно участвуют в сертифицировании товаров у Росаккредитации. Это требование хотят сделать обязательным для всех участников рынка.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Астрал
Локальные нормативные акты

Обязательные ЛНА для ООО в 2024 году

Большинство работодателей должны принимать ЛНА, но не все из них обязательные. Рассказываем, какие ЛНА должны быть в каждой компании, и какие работодатели могут их не утверждать.

Обязательные ЛНА для ООО в 2024 году
УСН

Комментарий дня. Про УСН

У нас на «Клерке» очень активные пользователи. А в диалогах рождается истина. Публикуем для вас самый интересный комментарий дня.

Комментарий дня. Про УСН

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовые отношения

Даже дистанционным работникам на неполном дне положен оплачиваемый отгул на диспансеризацию

Роструд разъяснил предоставление дня освобождения от работы для диспансеризации сотрудника, работающего удаленно на неполной ставке.

Банкротство физических лиц

Должникам вернут оставшиеся после банкротства деньги на покупку жилья

Конституционный Суд постановил распространить иммунитет на деньги, полученные от продажи единственного ипотечного жилья банкрота. Остаток средств исключат из конкурсной массы, чтобы должник смог приобрести новое жилье.

Антон Свирякин
Налоговые изменения 2025

Налоговые перспективы на 2025 год. Налогообложение бизнеса

Какими будут налоговые ставки для бизнеса в 2025 году и останется ли у налогоплательщиков желание заниматься оптимизацией налогов.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Учет у ИП на ОСНО

ИП на ОСНО учитывают доходы и расходы по правилам от 2002 года

ИП на общем режиме платят НДФЛ. Доходы уменьшаются на профессиональный налоговый вычет. При этом размер вычета не может быть больше размера доходов. То есть убытки не учитываются.

Банки

Центробанк назвал платежный рынок России одним из самых технологичных в мире

Регулятор вместе с банками планирует усовершенствовать работу цифровых финансовых сервисов.

Ак Барс Банк
Кредитование

Как бизнесу оптимизировать кредитную нагрузку

Развитие бизнеса часто требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Многие предприниматели обращаются за кредитами, чтобы закупить новое оборудование или запустить инновационный проект. При этом важно знать, как оптимизировать кредитную нагрузку, чтобы эффективно использовать заемные средства и снизить риски неплатежеспособности.

Как бизнесу оптимизировать кредитную нагрузку
EasyDocs
ЭДО в кадровом учете

Отпуск при работе по совместительству

Разбираемся, чем отличаются совмещение и совместительство, какие есть правила оформления отпуска по совместительству и почему это удобно делать в системе КЭДО EasyDocs.

Отпуск при работе по совместительству
Банки

Мошенники заставляют заемщиков вкладывать кредитные средства в финансовые пирамиды

Сбер нашел мошенников, которые погашали кредиты сразу за нескольких заемщиков. Это позволило выявить новую схему финансовых пирамид.

Exnode
Криптовалюта

Как обменять криптовалюту на наличные в Москве и СПБ

С учетом постоянно меняющихся цен на криптовалюту, многие сегодня ищут способы не только купить, но и выгодно продать криптовалюту: за наличные. Прибыль от удачной перепродажи зачастую превышает 200–300%, и такой возможностью явно не стоит пренебрегать! К счастью, в России ее по-прежнему не заблокировали, и любой желающий может свободно обменивать коины, используя легальные онлайн- и офлайн-сервисы!

Как обменять криптовалюту на наличные в Москве и СПБ

Разборы законов

1 312
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Несчастные случаи на производстве

Пострадавшим на производстве не придется ждать страховые выплаты при затянувшемся расследовании

Минюст зарегистрировал изменения, которые Минтруд внес в Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования.

ТРИО

Сравниваем 1С:ERP и 1С:КА: что общего и в чем разница  

В современном бизнесе существует множество процессов, которые сложно проконтролировать вручную. Поэтому автоматизация становится не роскошью, а необходимостью. 1С — это не только система для ведения бухгалтерского учета, но и целое семейство программных продуктов, в том числе для комплексной автоматизации бизнеса. Сравним два продукта — 1С:ERP и 1С:КА.

Сравниваем 1С:ERP и 1С:КА: что общего и в чем разница  
Самозанятые

Что в работе с самозанятыми привлечет внимание ФНС и Минтруда

Налоговики будут искать признаки трудовых отношений в работе с самозанятыми, а также проводить проверки и запрашивать документы, которые обычно требуют по сделкам с другими контрагентами.

Платформа ОФД

«Платформа ЭДО» улучшила сервис для пользователей 1С

Электронный документооборот «Платформа ЭДО» стал еще удобнее для бухгалтеров и предпринимателей, пользующихся программным обеспечением 1С. Обновления улучшили пользовательский интерфейс Обработки 1С для ЭДО (интеграции 1С для ЭДО).

«Платформа ЭДО» улучшила сервис для пользователей 1С
Первая Экспертная Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины

Новые КБК в 2024 году по налогам и взносам

С 2024 года изменились коды бюджетной классификации для уплаты налогов и взносов. При заполнении платежных поручений и отчетности следует использовать новые КБК — разобрали с экспертом все нюансы, чтобы вы свели ошибки к минимуму.

Новые КБК в 2024 году по налогам и взносам
ОСАГО

В России и Белоруссии будут действовать единые полисы ОСАГО

Автомобилисты смогут беспрепятственно въезжать в Белоруссию, а в случае ДТП связь со страховщиками будет проходить в электронном формате.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДФЛ

Семья с двумя детьми не платит НДФЛ с продажи квартиры, если купила новую больше или дороже

Для семей с двумя и более детьми действует льгота при продаже жилья – при определенных условиях не будет НДФЛ при любом сроке владения.

Интересные материалы

Айрат Хаматов
Дробление бизнеса

Дробление бизнеса: когда есть риск?

НДС повысили, льготы по взносам отменили, конкуренты душат, спрос падает! Как можно в таких условиях законно платить ВСЕ налоги?

Дробление бизнеса: когда есть риск?