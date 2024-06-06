Отпуск при работе по совместительству

Разбираемся, чем отличаются совмещение и совместительство, какие есть правила оформления отпуска по совместительству и почему это удобно делать в системе КЭДО EasyDocs.

Чем отличаются совмещение и совместительство

Работа по совместительству предполагает, что сотрудник выполняет дополнительную трудовую функцию в то время, которое не занято основной работой. Работодатель заключает с совместителем отдельный трудовой договор, где прописывается, что данная работа — не основная.

Существуют два вида совместительства: внутреннее, когда сотрудник работает на двух должностях у того же работодателя, и внешнее, когда работник трудится у разных работодателей. У внутреннего совместителя два трудовых договора с одним работодателем.

В отличие от совместительства, совмещение представляет собой исполнение работником дополнительных обязанностей по другой должности без отрыва от основной работы. Совмещение должностей предполагает, что все дополнительные задачи выполняются в рамках рабочего времени, проведенного на основной работе, и всегда осуществляется внутри одной организации.

Совместители могут работать только в свободное от основной работы время и не больше 4 часов в день. Но если сотрудник не занят на основной работе в определенный день, он может работать по совместительству полный рабочий день. Независимо от этого, общее количество рабочих часов в месяц не может быть больше 50% месячной нормы рабочего времени (ст. 284 ТК).

Остальные основные отличия совмещения и совместительства — в таблице ниже.

Рассмотрим особенности оформления отпуска при совместительстве.

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Как предоставить отпуск совместителю

В ежегодный оплачиваемый отпуск работник выходит в одно и то же время как на основной, так и работе по внутреннему совместительству.

В случае внешнего совместительства, когда приходит время выхода в отпуск по основному месту, работодатель совместителя также обязан предоставить отпуск в те же даты. Основание — заявление работника (ст. 286 ТК). Отказ предоставить отпуск работнику по совместительству невозможен, и работодатель не имеет права требовать документы, которые подтверждали бы время отпуска на основной работе. Хотя некоторые работодатели могут попросить справку с основного места работы для подтверждения.

При внутреннем совместительстве работодатель в одно и то же время предоставляет отпуск по обеим занимаемым должностям.

Если совместитель работает в таком статусе меньше полугода, но уже имеет право на отпуск по основной работе, то отпуск по совместительству ему следует предоставить авансом, без отработки шести месяцев.

Законодательство не ограничивает длительность отпуска сотрудника по основному месту работы и совместителя. В общем случае отпуск длится 28 дней в год, но в некоторых случаях может быть больше. Например, инвалидам положен отпуск не меньше 30 календарных дней (ч. 5 ст. 23 закона № 181-ФЗ), тем, кто трудится в районах Крайнего Севера, предоставляются дополнительные 24 дня к основному отпуску (ч. 1 ст. 321 ТК).

Удобно оформлять отпуска в системе КЭДО EasyDocs: запросы на графики отправляются напрямую из 1С:ЗУП, и так же в нее возвращаются заполненные графики от сотрудников. Это позволяет сократить время, которое кадровые специалисты тратят на рассылку запросов, сбор и проверку графиков, до десяти раз. Все графики отпусков проходят процедуру согласования с непосредственным руководителем. Сотрудник создает график отпуска в ответ на запрос от работодателя, в то время как система EasyDocs проверяет, чтобы в графике был как минимум один период ежегодного отпуска продолжительностью не менее 14 дней, чтобы различные периоды отпуска не пересекались, а общее количество дней не превышало допустимое количество дней отпуска согласно нормативам. Запросить демонстрацию

Иногда сотруднику на основной работе могут предоставить отпуск большей продолжительностью, чем на работе по совместительству (например, на основной работе ему дают дополнительные дни за ненормированный рабочий день — ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 119 ТК). Тогда по просьбе работника эти дни на работе по совместительству можно предоставить ему за свой счет. В этом случае общая длительность отпуска по совместительству включает отпуск оплачиваемый и отпуск без сохранения зарплаты.

Если отпуск работника по основной работе длится дольше, нужно подтвердить это справкой или выпиской из графика отпусков с основной работы. Этот документ следует предоставить на место работы, где сотрудник выступает в роли совместителя.

Совместитель может отказаться брать отпуск за свой счет, чтобы скомпенсировать различие в длительности отпусков между основной работой и совместительством. Правовой основы, чтобы обязать работника взять такой отпуск, не существует, этот аспект законодательно не регламентирован.

Если нужно прервать отпуск внутреннего совместителя, потребуется аналогично отозвать сотрудника из отпуска на основной работе, при условии получения его согласия на это (письмо Роструда от 30.03.2021 № ПГ/05772-6-1).

Как оформить отпуск совместителя в графике

Отдельные графики отпусков ведут для каждого места работы сотрудника. Об отпуске работника следует уведомлять на каждом месте работы.

При разработке графика отпусков на следующий год в соответствии со статьей 123 ТК, внешнему совместителю может быть неизвестно, когда он уйдет в отпуск по основной работе. Если даты отпуска неизвестны, в графике их не прописывают.

В графе «Примечание» достаточно указать, что сотрудник занят в совместительстве. Если известны конкретные даты отпуска, их следует отразить в графике отпусков при совместительстве.

Что касается документации, отпуск для совместителей оформляется стандартным образом. В графике отпусков даты отпуска для внутреннего совместителя должны быть вписаны в двух разделах: по совместительству и по основной должности, причем даты должны совпадать. Это следует из-за правила предоставления отпусков в одно и то же время.

Если сотрудник уходит в отпуск и по основной работе, и по совместительству, нужно, чтобы он подал два заявления на отпуск: отдельно по основной работе и по совместительству.

Система КЭДО EasyDocs упрощает оформление отпусков в компании:

Позволяет составлять график отпусков и вносить в него изменения.

Автоматически информирует сотрудников о приближающемся отпуске по графику.

Предоставляет готовые шаблоны заявлений на оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск. Сотрудники могут выбрать нужный шаблон, заполнить его через систему и отправить на согласование по заранее установленному работодателем маршруту.

Весь процесс проходит в электронном виде, что сокращает бумажную работу и обеспечивает быстрое и эффективное управление документами.

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