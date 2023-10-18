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График отпусков 2024: как правильно составить

Очередность ухода в отпуск всех сотрудников определяется соответствующим графиком. Он обязателен для применения всеми организациями и ИП, которые имеют в штате хотя бы одного человека. Разберем, как правильно составить график отпусков на 2024 год и что нужно учесть при этом.
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График отпусков 2024: как правильно составить
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

График отпусков. Общие положения

Как уже было сказано выше, график отпусков обязаны вести все работодатели, имеющие в штате наемный персонал. Исключение предусмотрено только для малого бизнеса, относящегося к микропредприятиям, а также для некоммерческих организаций. 

Напомним, что к микропредприятиям относятся организации и ИП,  среднесписочная численность сотрудников которых составляет не более 15 человек, а годовой доход не превышает. 120 млн руб.

Такие организации и ИП могут полностью или частично отказаться от ведения локальных нормативных актов (ЛНА), но в этом случае они обязаны включать все условия, которые содержались бы в данных ЛНА, — в трудовой договор. Соответственно, положение о ежегодном отпуске должно быть отражено в трудовом договоре с сотрудником. Предоставление сотруднику отпуска оформляется такими организациями путем составления дополнительного соглашения. В большинстве случаев такой вариант неудобен, поэтому даже микропредприятия ведут график отпусков.

В какой срок нужно утвердить график отпусков

График отпусков утверждается за 2 недели до наступления нового календарного года — не позднее 17 декабря. Но можно сделать это и раньше, ТК не содержит запрета на утверждение этого документа в более ранние сроки.

В 2023 году 17 декабря выпадает на воскресенье, в связи с чем во избежание возможных споров с контролирующими органами, желательно подстраховаться и утвердить его не позднее пятницы — 15 декабря.

Приступить к составлению графика желательно заранее в октябре-ноябре, так как потребуется получить от сотрудников пожелания по дате отпуска, определить тех, кому отпуск положен в первоочередном порядке и получить информацию об основном отпуске от совместителей.

Какие отпуска указывать в графике

Отражению в графике подлежат основные и дополнительные оплачиваемые отпуска.

Основнымявляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней. Для некоторых сотрудников, например, для несовершеннолетних лиц, минимальная длительность отпуска должна быть не менее 31 дня, а для гражданских служащих, судей и прокуроров — 30 дней.

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется определенным категориям граждан, например, работникам, трудящимся на вредных и опасных производствах, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также сотрудникам с ненормированным рабочим днем.

Также в графике отпусков необходимо отразить дни отпуска, неиспользованные в текущем году и перенесенные на следующий год. 

Не подлежат включению в график:

  • Отпуск, взятый за свой счёт.

  • Учебный отпуск.

Вести график удобнее и проще в электронной форме. В сервисе EasyDocs есть готовые шаблоны всех кадровых документов, включая график отпусков, а готовая интеграция с 1С: ЗУП позволяет начать работу сразу после импорта данных о сотрудниках.

Отпуска каких сотрудников необходимо включать в график

В график отпусков работодатель должен включить всех сотрудников, которые числятся у него на момент составления этого документа: 

  • Штатный персонал.

Включая совместителей, дистанционщиков и тех, кто работает по срочному трудовому договору. 

  • Декретниц.

Их необходимо включить в график, только если они выйдут в следующем году на работу на полный день. 

  • Сотрудников с предстоящим увольнением.

К ним относятся работники, которые будут уволены в следующем году (если работодателю уже известно об их предстоящем увольнении), а также те сотрудники, которые на момент составления графика находятся в отпуске с последующим увольнением (письмо Роструда от 09.03.2021 № ПГ/03709-6-1).

Не нужно включать в график:

  • Мобилизованных сотрудников.

Их можно внести туда после возобновления трудового договора.

  • Исполнителей, сотрудничающих с организацией или ИП по договору ГПХ.

Если организация создана в текущем году, она может составить график отпусков на следующий год, включая в него новых сотрудников по мере их приема на работу (письмо ГИТ в городе Москве от 01.02.2021 № 77/7-1899-21-ОБ/10-3366-ОБ/18-1193).

Как составить график отпусков

График отпусков составляется в несколько этапов:

Уточнение пожеланий сотрудников

Закон не обязывает работодателей учитывать пожелания работников по времени ухода их в отпуск. Но, во избежание возможных конфликтов и ссор между персоналом, желательно по возможности учесть их пожелания по времени ухода в отпуск.

Определение приоритетного права на отпуск

При составлении графика необходимо учитывать, что есть категории сотрудников, которые имеют право уйти в отпуск в любое время, независимо от того, какая дата указана в данном ЛНА. К ним, в частности, относятся:

  • несовершеннолетние лица;

  • внешние совместители;

  • почетные доноры;

  • родители, имеющие 3 и более детей, младшему из которых еще не исполнилось 14 лет;

  • супруги военнослужащих;

  • родители, имеющие ребенка-инвалида;

  • женщины до и после декрета;

Заполнение графика

Для ведения графика можно использовать унифицированную форму Т-7 или разработать собственную.

Использование инфицированной формы более удобно, так как документ уже содержит необходимые поля и информацию.

В шапке документа нужно внести данные о работодателе:

  • Название организации или ИП.

  • Номер документа, дату его составления и год, на который он утверждается.

Если в организации создан профсоюз, то необходимо указать, что мнение его учтено, а если его нет, то поставить отметку об этом: «Профсоюз в организации (ИП) не утвержден».

С помощью сервиса EasyDocs можно полностью автоматизировать весь процесс по составлению графика отпусков. Запрос на составление графика сотрудник кадровой службы может разослать прямо из 1С: ЗУП. Работники получат его в своих личных кабинетах EasyDocs и заполнят свои личные графики в специальной форме. Контролировать заполнение индивидуальных графиков каждым сотрудником можно в специальном отчете. 

Таблица № 1. Порядок заполнения графика отпусков

Графа 1

Структурное подразделение

Указываем наименование структурного подразделения, в котором трудится работник. 

Например, администрация

Графа 2

Должность по штатному расписанию

Вносим должность работника согласно штатному расписанию.

Например, генеральный директор

Графа 3

Фамилия, имя, отчество

Отражаем ФИО сотрудника

Графа 4

Табельный номер

Вписываем табельный номер сотрудника, если он присвоен. Если работникам данные номера не присваиваются, то и заполнять эту графу не нужно

Графа 5

Количество календарных дней

Указываем количество календарных дней отпуска, положенных работнику

Графа 6

Запланированная дата

Отмечаем запланированную сотрудником (или работодателем) дату отпуска

На момент утверждения графика графы 1–6 должны быть заполнены. Информация в остальные графы вносится уже в следующем году.

После заполнения всех основных граф документа руководитель кадровой службы или ответственный за ведение графика сотрудник, указывает свою должность, ставит подпись и расшифровку. После этого график передается на утверждение руководителю.

Утверждение графика

Утвердить новый график можно 1 из 3 следующих способов:

  • Заполнить верхнюю часть графика с грифом «Утверждаю».

  • Издать соответствующий приказ.

  • Заполнить верхнюю часть графика и издать соответствующий приказ.

Ознакомление сотрудников с графиком

После составления графика отпусков с ним необходимо ознакомить всех сотрудников. По закону работодатель не обязан знакомить работников конкретно с графиком, но должен уведомить их о запланированной дате отпуска. Для этого не позднее, чем за 2 недели каждому из работников необходимо направить соответствующее уведомление.

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