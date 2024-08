Как открыть компанию в Великобритании? Пошаговое руководство, налоги, отчетность

Выбор названия. Чтобы успешно открыть компанию в Англии, важно соблюсти ряд правил при выборе названия. Так, оно не должно быть слишком схоже с уже существующими юрлицами, не может содержать оскорбительные термины, не может предполагать связь с государством. Кроме того, оно должно содержать форму юрлица в полном или сокращенном виде (LTD, LLP).

Подготовить необходимые документы. Их перечень зависит от типа компании. Так, для LLP потребуется составить соглашение об управлении компанией, а для LTD — «Memorandum of association» и «Articles of association».