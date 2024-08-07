Как открыть компанию в Великобритании? Пошаговое руководство, налоги, отчетность

Нерезиденты могут зарегистрировать компанию в Англии двух основных типов: LLP и LTD.

LLP — партнерство с ограниченной ответственностью. Чтобы открыть бизнес в Великобритании этого типа, требуется как минимум два учредителя, в роли которых могут быть как частные, так и юридические лица. Гражданство/резидентство не требуется. Уставный капитал партнерства может быть любым.

При регистрации LLP составляется соглашение, где указываются все особенности управления — в том числе, распределение доходов. Партнеры отвечают за действия компании только в рамках своих долей. Налогообложение для данной формы бизнеса в Англии осуществляется по сквозной системе: налог уплачивается бенефициарами, а не юрлицом.

LTD — аналог ООО в РФ. Создание такой компании в Англии требует более сложной подачи документации, чем LLP. Состав юрлица должен включать директора (физическое лицо) и секретаря (не обязательно). Требований к резидентству и уставному капиталу нет. Компания должна иметь адрес на территории страны и платить налог как юрлицо.

Хотя работа с LTD сложнее с точки зрения подачи документов, а ставка налога выше, чем у LLP, многие предприниматели выбирают эту форму юрлица. В числе ее преимуществ — доверие со стороны потенциальных партнеров благодаря более внимательному контролю со стороны государства, а также возможность продавать акции лицам, не являющимся участниками компании, что упрощает получение инвестиций.