Как открыть компанию в Великобритании? Пошаговое руководство, налоги, отчетность

Англия — одно из популярных бизнес-направлений благодаря престижности, технологическому развитию и связям с ЕС. Кроме того, открыть здесь компанию можно в течение нескольких рабочих дней, а требования достаточно лояльны.
Плюсы бизнеса в Англии
Великобритания имеет ряд преимуществ, которые привлекают владельцев бизнеса:
Хорошая репутация. Это престижная юрисдикция, и зарегистрированные здесь компании могут рассчитывать на доверие как клиентов, так и партнеров/инвесторов.
Связи с другими странами. Хотя Великобритания вышла из ЕС, она по-прежнему имеет налаженные бизнес-связи с Европой, что упрощает международную торговлю.
Доступ к ecommerce-сервисам. Большинство систем приема платежей и платформ электронной коммерции поддерживают сотрудничество с бизнесом в Великобритании.
Быстрая регистрация. В законодательстве страны нет установленного размера уставного капитала, минимальные требования к учредителям/акционерам, а регистрация выполняется за несколько дней.
Простое управление бизнесом. Для юридических лиц в Великобритании нет валютного контроля и требований к частоте собраний акционеров. Управлять юрлицом можно дистанционно, разрешены номиналы, а бенефициары имеют право оставаться анонимными.
Низкие расходы. Лояльная налоговая система и программы поддержки компаний в Великобритании позволяют уменьшить затраты на ведение бизнеса.
Формы юридических лиц
Нерезиденты могут зарегистрировать компанию в Англии двух основных типов: LLP и LTD.
LLP — партнерство с ограниченной ответственностью. Чтобы открыть бизнес в Великобритании этого типа, требуется как минимум два учредителя, в роли которых могут быть как частные, так и юридические лица. Гражданство/резидентство не требуется. Уставный капитал партнерства может быть любым.
При регистрации LLP составляется соглашение, где указываются все особенности управления — в том числе, распределение доходов. Партнеры отвечают за действия компании только в рамках своих долей. Налогообложение для данной формы бизнеса в Англии осуществляется по сквозной системе: налог уплачивается бенефициарами, а не юрлицом.
LTD — аналог ООО в РФ. Создание такой компании в Англии требует более сложной подачи документации, чем LLP. Состав юрлица должен включать директора (физическое лицо) и секретаря (не обязательно). Требований к резидентству и уставному капиталу нет. Компания должна иметь адрес на территории страны и платить налог как юрлицо.
Хотя работа с LTD сложнее с точки зрения подачи документов, а ставка налога выше, чем у LLP, многие предприниматели выбирают эту форму юрлица. В числе ее преимуществ — доверие со стороны потенциальных партнеров благодаря более внимательному контролю со стороны государства, а также возможность продавать акции лицам, не являющимся участниками компании, что упрощает получение инвестиций.
Налоговая система
Особенности уплаты налогов — одно из основных различий между LLP и LTD.
LTD как юр. лицо является объектом налогообложения, т. е. платит корпоративный налог. Стандартная ставка для резидентов составляет 25%, она распространяется только на компании, в составе которых учредителями являются резиденты Соединенного Королевства.
Компания-нерезидент в случае с LTD платит корпоративный налог в размере 19%. LLP с точки зрения налогообложения рассматривается как партнерство и использует сквозную систему расчета налогов. Это значит, что каждый бенефициар платит налог с доходов самостоятельно как физическое лицо в стране своего налогового резидентства по ставке подоходного налога. Налог в Англии не начисляется, если компания работает за пределами страны, а бенефициары являются резидентами других государств.
Помимо ежегодного налога на прибыль, юр. лица платят НДС (стандартная ставка — 20%) при достижении оборота в UK — 85 000 фунтов в год, акцизы (если компания планирует продавать в Англии определенные типы продукции — например, алкоголь или табак), муниципальные сборы на недвижимость.
Финансовая отчетность
Все юридические лица в Великобритании обязаны подавать Confirmation statement (ранее — Annual Return). Это отчет, который подтверждает информацию о компании и сообщает об изменениях, случившихся в ее структуре (либо об отсутствии таковых).
Так, юрлицо сообщает о составе директоров, подтверждает физический и электронный адрес, информирует Регистрационную палату об изменениях SIC-кода, торгового статуса акций, любой информации, которая необходима акционерам. Кроме того, с марта 2024 года в отчете указывается, что компания планирует заниматься законной деятельностью. Отчет подается ежегодно в течение 14 дней после окончания отчетного периода. Подать его можно онлайн.
Также юридические лица обязаны подавать декларацию по налогу на прибыль (форма СТ600). Она подается в британскую налоговую службу — HM Revenue and Customs.
Процесс открытия компании
Чтобы зарегистрировать компанию в Великобритании, потребуется выполнить ряд шагов:
Выбор формы. LLP предлагает уменьшенную налоговую нагрузку: ставка налога для частных лиц ниже, чем корпоративного налога компаний, а при работе за пределами Великобритании бенефициары-нерезиденты платят налоги только в стране своего резидентства. Кроме того, LLP имеет право на упрощенную подачу отчетности. Тем не менее следует учесть, что LLP доступны не все типы деятельности (так, LLP не может быть некоммерческой организацией), а акции такой компании могут покупать только партнеры.
Выбор названия. Чтобы успешно открыть компанию в Англии, важно соблюсти ряд правил при выборе названия. Так, оно не должно быть слишком схоже с уже существующими юрлицами, не может содержать оскорбительные термины, не может предполагать связь с государством. Кроме того, оно должно содержать форму юрлица в полном или сокращенном виде (LTD, LLP).
Арендовать юридический адрес. Он должен располагаться в Великобритании и необходим даже при удаленном ведении деятельности — для получения почты. Возможно указание личного адреса одного из владельцев юрлица, но следует учесть, что эти данные не конфиденциальны и размещаются в публичном доступе.
Подготовить необходимые документы. Их перечень зависит от типа компании. Так, для LLP потребуется составить соглашение об управлении компанией, а для LTD — «Memorandum of association» и «Articles of association».
Заполнить анкету и подать документы в Регистрационную палату. Это можно сделать онлайн, а также отправить заявку по почте или воспользоваться услугами посредника.
Регистрация компании в Великобритании
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После того, как заявка на создание компании одобряется Регистрационной палатой, юридическое лицо может приступать к получению дополнительных разрешений/лицензий (если сфера деятельности предполагает их необходимость), а также регистрации торговой марки и VAT-номера. VAT-номер необходим зарегистрированным в Великобритании компаниям, годовой оборот которых составляет более £90 000.
Торговая марка используется для защиты интеллектуальной собственности. Она позволяет продавать в Великобритании и за рубежом товары и услуги от лица своего бренда, не беспокоясь, что название, логотип или другие элементы будут использованы конкурентами. Хотя получение ТМ не обязательно для ведения бизнеса, оно обеспечивает юридическую защиту и упрощает работу как с рекламными площадками, так и с розничными магазинами.
Регистрация компании и получение ТМ — сложный процесс со множеством подводных камней. Упростить его можно, обратившись к специалистам Easy Payments, которые предоставят консультацию, помогут с подготовкой документов и подачей заявки, а также предложат помощь в регистрации торговой марки.
Регистрация бизнес-счета
Один из завершающих шагов, необходимых, чтобы продавать в Великобритании и за ее пределами товары и услуги — открытие бизнес-счета. Он требуется для приема платежей от клиентов, расчетов с сотрудниками и контрагентами, управления финансовой отчетностью.
Зарегистрировать корпоративный счет можно в одном из банков Англии. Тем не менее это может быть не всегда удобно: хотя создать компанию можно полностью удаленно, открытие счета требует личного визита в филиал финансовой организации.
Удаленно зарегистрировать бизнес-счет можно в необанке — международной организации, которая оказывает финансовые услуги онлайн. Пример таких банков — Payoneer, Wise. Easy Payments поможет открыть счет в выбранном онлайн-банке на имя созданного юрлица.
Открытие бизнеса в Англии
Выход на зарубежный рынок — шаг, который способствует масштабированию бизнеса, расширению аудитории, поиску новых партнеров. Популярная страна для этой цели — Англия, которая имеет стабильную экономическую систему и налаженные связи с ЕС, предлагает программы поддержки бизнеса и выставляет низкие требования к открытию компании.
Открыть бизнес в Англии полностью дистанционно и в минимальный срок поможет Easy Payments. Специалисты компании предлагают регистрацию компании «под ключ»: от первичной консультации до получения торговой марки и открытия бизнес-счетов, подключения платежных систем.
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