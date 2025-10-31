Как оформить банковскую карту Казахстана удаленно? Гайд

Возобновление выпуска карт для россиян

В 2022 году Казахстан стал одним из главных направлений для тех, кто хотел снова получить полноценную банковскую карту для международных денежных операций. Местные банки активно открывали счета россиянам — причем сделать это можно было даже удаленно, не выезжая из страны. Достаточно было оформить ИИН (индивидуальный идентификационный номер).

Загвоздка была в том, что до 2025 года получить документ можно быть онлайн, но после введения новых правил стало важно посетить Центр обслуживания населения (ЦОН) лично. Это означает, что россияне для открытия счета были вынуждены ехать в Казахстан, получать налоговый номер и только потом обращаться в банк.

К сожалению, выехать за рубеж могут не все, поэтому на время банки страны потеряли основной спрос от граждан РФ. Многие были вынуждены искать альтернативы — оформлять карты в других странах, где требования к нерезидентам мягче.

Осенью 2025 года ситуация вновь изменилась, но уже в положительную сторону. Появились законные и безопасные способы получить карту казахстанского банка удаленно, без необходимости получать ИИН. Оформить карту Казахстана вновь можно онлайн при поддержке специалистов, которые берут на себя процесс оформления и взаимодействия с банком.