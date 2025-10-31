Как оформить банковскую карту Казахстана удаленно? Гайд

После того как VISA и MasterCard перестали работать внутри России, иностранные карты стали настоящим must-have. Без них сложно оплатить подписку на любимый зарубежный сервис, забронировать жилье в другой стране или просто расплатиться за кофе в путешествии. Неудивительно, что многие обратили внимание на Казахстан — здесь банковская система стабильна, а отношение к россиянам не перестает быть лояльным.
В этом материале расскажем простыми словами, как открыть банковскую карту в Казахстане: какие документы понадобятся, можно ли сделать все онлайн и сколько это занимает по времени. А еще — какие плюсы дает зарубежный счет и как без лишних сложностей пополнять его баланс.
Возобновление выпуска карт для россиян
В 2022 году Казахстан стал одним из главных направлений для тех, кто хотел снова получить полноценную банковскую карту для международных денежных операций. Местные банки активно открывали счета россиянам — причем сделать это можно было даже удаленно, не выезжая из страны. Достаточно было оформить ИИН (индивидуальный идентификационный номер).
Загвоздка была в том, что до 2025 года получить документ можно быть онлайн, но после введения новых правил стало важно посетить Центр обслуживания населения (ЦОН) лично. Это означает, что россияне для открытия счета были вынуждены ехать в Казахстан, получать налоговый номер и только потом обращаться в банк.
К сожалению, выехать за рубеж могут не все, поэтому на время банки страны потеряли основной спрос от граждан РФ. Многие были вынуждены искать альтернативы — оформлять карты в других странах, где требования к нерезидентам мягче.
Осенью 2025 года ситуация вновь изменилась, но уже в положительную сторону. Появились законные и безопасные способы получить карту казахстанского банка удаленно, без необходимости получать ИИН. Оформить карту Казахстана вновь можно онлайн при поддержке специалистов, которые берут на себя процесс оформления и взаимодействия с банком.
Почему карты Казахстана так популярны
Иностранная карта — это не просто способ оплатить покупки за границей. Для многих россиян она стала универсальным инструментом для жизни, путешествий и работы с зарубежными сервисами. Вот основные причины, почему такие карты сегодня особенно востребованы.
Оплата зарубежных сервисов. Карта банка Казахстана для россиян позволяет без проблем оплачивать подписки и покупки на Netflix, Spotify, Amazon, Steam, ChatGPT, Google Play, App Store и десятках других популярных площадок.
Покупка eSIM и связь за границей. Оплатить Airalo, Ubigi, Nomad и другие платформы для электронных сим-карт можно напрямую — удобно, быстро и без посредников.
Бронирование жилья и поездок. С картой иностранного банка снова доступны Booking, Airbnb, сайты аренды и другие зарубежные сервисы для путешествий, где российские карты не принимаются.
Покупки и оплата за рубежом без ограничений. Карта поддерживает электронные кошельки Apple Pay, Google Pay и принимается в любом магазине, кафе или отеле за границей. Никаких блокировок или отказов при оплате.
Снятие наличных в валюте. Снять евро, доллары или тенге можно в любом зарубежном банкомате, не теряя на лишних комиссиях и конвертациях.
Хранение средств в стабильных валютах. Банковские карты Казахстана позволяют держать баланс в долларах, евро, рублях, тенге — что помогает защитить сбережения от колебаний курса.
Как получить банковскую карту Казахстана
Открыть карту в Казахстане сегодня можно двумя способами — самостоятельно или через специалистов, которые берут на себя все организационные вопросы. Оба варианта легальны, но сильно отличаются по времени, затратам и удобству.
Первый способ — лично
Чтобы открыть карту самостоятельно, нужно приехать в Казахстан. Для начала — получить ИИН в Центре обслуживания населения. Без этого номера ни один банк не откроет счет нерезиденту. Затем предстоит выбрать подходящий банк, изучить требования, подготовить документы, записаться на встречу и лично прийти в отделение.
Весь процесс может занять дни или даже недели, а расходы на поездку и проживание нередко превышают стоимость самой карты. Кроме того, не все банки одинаково охотно работают с нерезидентами, поэтому некоторым клиентам приходится обращаться в несколько отделений подряд, прежде чем их заявку одобрят.
Второй способ — удаленно через специалистов Easy Payments
Этот вариант подходит тем, кто не хочет тратить время на перелеты, очереди и оформление ИИН. Мы полностью берем процесс на себя: помогаем оформить счет и получить карту удаленно, без личного присутствия и без необходимости получения ИИН. Срок открытия счета до 2 дней. Требуется минимум действий — предоставить скан загранпаспорта и документ с пропиской. Все остальное — общение с банком, подача анкеты, контроль статуса процедуры — мы делаем сами.
Карта открывается в виртуальном формате, ее можно сразу использовать для онлайн-платежей и подключить к Apple Pay или Google Pay (не забудьте сменить регион в телефоне для корректной работы кошелька). При необходимости в банке можно заказать пластиковую карту и оформить доставку. Пополнять карты довольно просто при помощи перевода с российских или зарубежных счетов. Детали о пополнении на консультации расскажут специалисты.
Такой способ экономит время, деньги и нервы, а главное — дает возможность снова пользоваться всеми преимуществами полноценной международной карты, не выходя из дома.
Ваш ключ к международным платежам
Банковская карта Казахстана для россиян сегодня — это реальный инструмент финансовой свободы. С ее помощью можно снова пользоваться привычными зарубежными сервисами, путешествовать без ограничений и безопасно хранить средства в стабильной валюте. Казахстан остается одной из немногих стран, где россияне могут легально оформить карту и получить доступ к международным операциям.
При этом процесс открытия теперь стал проще, чем когда-либо: не нужно выезжать из страны, оформлять ИИН, стоять в очередях и разбираться с бюрократией. Все можно сделать удаленно при поддержке специалистов Easy Payments — быстро, безопасно и с гарантией результата.
