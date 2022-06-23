Как принимать платежи из-за рубежа в рублях, гривнах и другой валюте

Как EasyStaff связывает заказчика и клиента

EasyStaff — это «мост», который соединяет компанию и удаленного сотрудника и берет на себя заботы по формированию договоров, переводу денег и выставлению счетов. Сервис выступает для заказчика как подрядчик, а для исполнителя — как клиент, пришедший за услугами.

С EasyStaff можно работать с любым количеством заказчиков со всего мира. Не придется ломать голову, как получать оплату, например, из Франции и США. А еще вы не потеряете деньги на конвертациях валюты и банковских комиссиях, которые могут «съесть» большую часть вашей оплаты.

Вот как это устроено:

Компания регистрируется в EasyStaff и присылает исполнителю ссылку, по которой он должен перейти и создать личный кабинет. Исполнитель заключает договор с сервисом, просто поставив галочку в разделе Offer. Распечатывать, подписывать и отправлять бумажные документы не нужно. Теперь заказчик создает задачу для исполнителя внутри EasyStaff и пополняет счет. После выполнения задачи сервис присылает деньги исполнителю на банковскую карту, расчетный счет или криптокошелек. Для обеих сторон автоматически формируется инвойс — международный аналог российского счета-акта. Его можно использовать, чтобы отчитаться перед налоговой.

Вот такое письмо-приглашение вы получите на электронную почту. Важно перейти в EasyStaff именно по ссылке, чтобы сервис мог связать вас и компанию.

Почему работать с заказчиками через EasyStaff легально и безопасно

Вы заключаете договор оказания услуг с EasyStaff только один раз. Делается это за пять минут после регистрации личного кабинета — просто поставьте галочку в разделе Offer acceptance («Принять оферту»). Распечатывать, подписывать и отправлять бумажные договоры не нужно.

Согласно статье 432 ГК РФ, «договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой стороной». Поэтому, приняв оферту, вы заключаете договор, который имеет юридическую силу.

После подписания оферты можно сотрудничать с компанией и выполнять любое количество задач, а подписывать договоры больше не нужно.

По каждой задаче вы будете получать инвойсы международного образца, которые можно предоставить налоговой и подтвердить доход. В приложении к письму Минфина России от 21.01.2019 года №07-04-09/2654 разъяснено, что для признания выручки от оказания услуг достаточно оформить первичный учетный документ — счет-акт или инвойс. А еще в постановлении ФАС Московского округа от 22.02.2013 года №А40-12064/11-107-51 установлено, что инвойс может быть признан первичным документом, подтверждающим расходы.

Образец инвойса, который вы получите после выполнения задачи.

В какой валюте можно получать деньги

Вы можете получать деньги на банковскую карту, расчетный счет и криптокошелек. Для вывода доступны рубли, доллары, евро и гривны. Например, если заказчик в Швеции, он может отправить перевод в кронах, а сервис конвертирует их по рыночному курсу. Это удобно и компаниям, и удаленным сотрудникам: никому не приходится ломать голову, как перевести и получить деньги в нужной валюте.

Деньги придут на ваш счет в личном кабинете сразу после того, как заказчик примет задачу. А на карту сервис автоматически выведет их в течение суток, но иногда это происходит быстрее. Комиссии с вас EasyStaff не удержит, ее платят только компании.

Как начать работать с EasyStaff

Если планируете работать с зарубежным заказчиком на постоянной основе, предложите ему зарегистрироваться в EasyStaff и прислать вам приглашение. После вам нужно создать личный кабинет, указать свои данные и подтвердить их. Доступно четыре профиля для получения оплаты в разных валютах: долларах, евро, рублях или гривнах.

В разделе Freelancers («Фрилансеры») выберите профиль, который хотите активировать: долларовый, рублевый, евро или в гривнах.

Укажите личные данные: Ф. И. О., страну, индекс, почтовый адрес и другие. Потом нажмите Save («Сохранить»).

Вы можете прочитать полную инструкцию по регистрации в нашем подробном гайде.

На регистрацию в EasyStaff и заполнение личных данных вы потратите несколько минут. А потом сможете работать с иностранными компаниями без ограничений и необходимости заключать договор под каждую задачу.

Если после регистрации в сервисе вы начали сотрудничать с новым заказчиком, напишите в службу поддержки, и мы свяжем вас и новую компанию вручную.

Чтобы узнать подробнее, как начать работать в сервисе и получать деньги от любых заказчиков, переходите на сайт EasyStaff.