Коучинг в компании: как мотивировать сотрудников на сверхрезультат

Что такое коучинг
Коучинг нередко отождествляют с менторством, психологией и карьерным консультированием. Но, несмотря на общую глобальную цель — сделать жизнь человека лучше — между ними существуют колоссальные отличия.
Коучинг — это метод раскрытия потенциала, заключающийся в помощи человеку в достижении определенной цели.
И если менторство предполагает долгосрочное наставничество и постепенно взращивает человека как профессионала, а психология направлена на решение проблем и поиск их причин, то коучинг ориентирован именно на конкретные результаты — личные и профессиональные. При карьерном консультировании клиенту предоставляют рекомендации на основе опыта и знаний консультанта, в то время как коучинг помогает находить собственные решения.
Коучинг — всегда диалог, причем диалог заинтересованных людей. В центре внимания, конечно же, клиент: в процессе коучинга обсуждаются его цели и задачи и определяются шаги для достижения результата. Прийти к коучу можно с задачей практически из любой сферы жизни.
Обучение коучингу — это не только возможность получить навыки, которые помогут изменить собственную жизнь к лучшему, но и шанс реализоваться в новой востребованной профессии. Спрос на коучей растет во всем мире, и российские компании — не исключение: сегодня многие работодатели нанимают профессиональных коучей в штат или активно пользуются их услугами.
В чем польза корпоративного коучинга
Если мы говорим о корпоративном коучинге, то здесь ключевым моментом будет то, что задачу коучу ставит не сам клиент, с которым предстоит работать, а заказчик (например, собственник бизнеса). С помощью коучинга можно решить самые различные вопросы — от разработки тактики достижения целей и построения внутрикомандных связей до мотивации сотрудников.
Общая цель бизнес-коучинга — раскрытие потенциала команды и повышение эффективности сотрудников. Коучинг способен помочь в развитии навыков и компетенций, что в результате способствует улучшению показателей бизнеса. На индивидуальных коуч-сессиях сотрудники получают инструменты для более продуктивной работы.
Наряду с этим коучинг дает возможность сотрудникам убедиться в их значимости и важности для компании. А это, в свою очередь, повышает их мотивацию и вовлеченность в рабочий процесс. Еще один значимый результат корпоративного коучинга — формирование здоровой рабочей среды. Когда каждый сотрудник уверен, что в компании ценятся доверие, открытость и взаимное уважение, это положительно сказывается на продуктивности всей команды.
Коучинг ICF
Программы обучения
Коучинговые технологии для повышения мотивации: как это работает
И практический опыт многих компаний, и исследования подтверждают: коучинг — одна из самых эффективных технологий мотивации персонала. Он помогает сотрудникам увидеть смысл в своей работе и понять, как их усилия влияют на общие цели компании. А это увеличивает их заинтересованность и вовлеченность в рабочий процесс.
Благодаря индивидуальному подходу и поддержке коуча сотрудники начинают лучше понимать свои сильные и слабые стороны, что позволяет им более эффективно выполнять свои обязанности. Повышенная мотивация и производительность ожидаемо приводят к увеличению прибыли компании. Поэтому можно не сомневаться, что инвестиции в коучинг абсолютно оправданы.
Как именно коуч помогает мотивировать сотрудников на сверхрезультат? Техник коучинга множество, и чтобы коуч-сессия была эффективной, подходящие методы выбираются с учетом особенностей конкретного запроса.
Коуч может задавать «мощные» вопросы, которые побуждают клиента искать ответы внутри себя, использовать активное слушание и визуализацию. В мотивации сотрудников также помогают:
Определение личных и профессиональных целей. Для каждого сотрудника важно поставить конкретные и — что особенно важно — достижимые цели, связанные с работой в компании. С коучем сотрудник может обсудить краткосрочные и долгосрочные планы, а также разработать шаги для их реализации.
Выявление сильных сторон. Осознание своих уникальных способностей и сильных сторон придает человеку уверенность и мотивирует к росту.
Развитие навыков и компетенций. Для решения профессиональных задач сотрудникам часто не хватает определенных навыков и техник, и работа с коучем можем быть направлена на улучшение профессиональных качеств.
Поддержка и вдохновение. Часто причиной низкой мотивации персонала становится отсутствие поддержки и вдохновения, особенно если сотруднику пришлось столкнуться с какими-то проблемами в профессиональной деятельности. Задача коуча здесь — помочь увидеть возможности для роста и развития даже в сложных ситуациях.
Помощь в преодолении барьеров. Неумение разрешать конфликты или управлять стрессом негативно сказывается не только на эмоциональном состоянии, но и на профессиональных результатах. Работа с коучем дает возможность устранить препятствия, которые мешают сотрудникам достигать своих целей.
Коучинг зачастую оказывается более эффективным решением по сравнению с материальной мотиваций персонала, и у этого утверждения есть достаточно простое объяснение. Действительно, и высокая заработная плата, и социальный пакет, и другие материальные стимулы способны привлечь сотрудника в компанию и удерживать его на протяжении длительного времени.
Однако способствовать сближению целей человека и бизнеса, как и работе с полной отдачей, материальной мотивации не под силу. Чтобы сотрудник стремился к сверхрезультату, он должен сам этого захотеть. И коучинг способен решить эту задачу.
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