Коучинг в компании: как мотивировать сотрудников на сверхрезультат

Коучинг нередко отождествляют с менторством, психологией и карьерным консультированием. Но, несмотря на общую глобальную цель — сделать жизнь человека лучше — между ними существуют колоссальные отличия.

Коучинг — это метод раскрытия потенциала, заключающийся в помощи человеку в достижении определенной цели.

И если менторство предполагает долгосрочное наставничество и постепенно взращивает человека как профессионала, а психология направлена на решение проблем и поиск их причин, то коучинг ориентирован именно на конкретные результаты — личные и профессиональные. При карьерном консультировании клиенту предоставляют рекомендации на основе опыта и знаний консультанта, в то время как коучинг помогает находить собственные решения.

Коучинг — всегда диалог, причем диалог заинтересованных людей. В центре внимания, конечно же, клиент: в процессе коучинга обсуждаются его цели и задачи и определяются шаги для достижения результата. Прийти к коучу можно с задачей практически из любой сферы жизни.