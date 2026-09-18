КПП Главный Бухгалтер черный мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Эконом-Эксперт
Госзакупки
Читать 5 мин
ПП № 1875: когда применять июльские изменения 2026 года

ПП № 1875: когда применять июльские изменения 2026 года

Разбираем изменения в постановление № 1875: какие запреты и ограничения действуют до конца 2026 года и что изменится с 1 января 2027 года.

17 просмотров7 открытий

В июле 2026 года Правительство дважды скорректировало перечни товаров, на которые распространяются меры национального режима в закупках. Изменения внесли постановлениями от 3 июля 2026 года № 835 и от 13 июля 2026 года № 881.

Поправки затронули пианино, трансформаторы, электрическую аппаратуру, провода и кабели. Но применять новые запреты и ограничения сразу после опубликования документов нужно не во всех случаях.

Причина — особый порядок изменения приложений к постановлению Правительства РФ № 1875. Дата вступления нормативного акта в силу и дата, с которой заказчик должен применять новую позицию перечня, могут не совпадать.

Разберемся, какие меры национального режима действуют до конца 2026 года и что изменится с 1 января 2027 года.

Почему дата вступления поправок в силу — еще не ответ

Постановление № 1875 регулирует применение запрета, ограничения и преимущества при закупках товаров иностранного происхождения. Перечни продукции распределены по приложениям:

  • приложение № 1 — товары, при закупке которых действует запрет;

  • приложение № 2 — продукция, в отношении которой установлено ограничение;

  • приложение № 3 — товары с минимальной обязательной долей закупок российской продукции.

Сроки применения поправок определяет подпункт «и» пункта 10 ПП № 1875.

Изменения в приложения № 1 и № 2, которые не связаны с исключением позиций, по общему правилу применяют с 1 января очередного календарного года. Если поправки приняли с 1 октября текущего года по 1 апреля следующего года включительно, они начинают применяться с 1 июля следующего календарного года.

Для приложения № 3 предусмотрено применение изменений с 1 января очередного года. При этом Правительство может прямо установить другой срок.

Следовательно, при появлении новой редакции перечня заказчику необходимо установить:

  1. каким постановлением внесена поправка;

  2. когда документ вступил в силу;

  3. добавили, изменили или исключили позицию;

  4. установлен ли специальный срок применения;

  5. какая дата следует из подпункта «и» пункта 10.

Именно различие между добавлением и исключением позиции стало ключевым при применении июльских изменений 2026 года.

Пианино: ограничение в 2026 году, запрет — с 2027 года

Постановлением Правительства РФ № 835 пианино с кодом ОКПД 2 32.20.11.120 включили в приложение № 1. Для этой продукции предусмотрели запрет на закупку иностранного товара.

Одновременно пианино исключили из приложения № 2, где оно находилось среди товаров с ограничением.

Основная часть постановления № 835 вступила в силу 3 июля 2026 года. Однако положение об исключении пианино из приложения № 2 вступает в силу только 1 января 2027 года.

На первый взгляд может показаться, что с июля по декабрь 2026 года один и тот же товар одновременно находится в двух перечнях. Но включение новой позиции в приложение № 1 тоже нельзя применять сразу: для него действует отложенный срок, предусмотренный подпунктом «и» пункта 10.

Поэтому порядок следующий:

  • до 31 декабря 2026 года включительно при закупке пианино применяется ограничение;

  • с 1 января 2027 года вместо ограничения начинает действовать запрет.

Такой подход подтвердил Минпромторг в письме от 13 августа 2026 года № 92464/12.

Что изменилось для электротехнической продукции

Более сложные переходные правила возникли после принятия постановления Правительства РФ № 881.

Документ включил в приложение № 1:

  • электрические трансформаторы;

  • панели и комплекты аппаратуры для коммутации или защиты;

  • отдельные провода и кабели.

Одновременно из приложения № 2 исключили трансформаторы и некоторые виды электрической аппаратуры. В перечень товаров с ограничением добавили отдельные изоляторы, преобразователи, устройства защиты, предохранители, реле, кабельную арматуру и контакторы.

Также изменилось содержание позиции 113 приложения № 2, относящейся к проводам и кабелям с кодом ОКПД 2 27.32.

При этом новые позиции и исключение прежних начинают применяться в разные даты.

Новые запреты и ограничения заработают с 1 января 2027 года

Постановление № 881 не установило специальную дату применения новых позиций. Поэтому добавление товаров в приложения № 1 и № 2 подчиняется общему правилу.

С 1 января 2027 года начнут применяться:

  • запрет для трансформаторов;

  • запрет для отдельных панелей и комплектов электрической аппаратуры;

  • запрет для части проводов и кабелей;

  • новые ограничения для коммутационной и защитной аппаратуры;

  • обновленная позиция 113 приложения № 2.

Минпромторг также указал, что соответствующие изменения постановления № 881 применяются с 1 января 2027 года.

Исключение из перечня действует с 22 июля 2026 года

Иной порядок действует, когда товар не добавляют в перечень, а исключают из него.

Отложенный срок, установленный подпунктом «и» пункта 10, относится к изменениям, не связанным с исключением позиций. Поэтому исключение трансформаторов и отдельных видов аппаратуры из приложения № 2 применяется со дня вступления постановления № 881 в силу — с 22 июля 2026 года.

В результате образовался переходный период:

  • ограничение для этих товаров уже не действует;

  • новый запрет еще не применяется;

  • при закупке предоставляется преимущество российской продукции.

Такой порядок сохраняется с 22 июля по 31 декабря 2026 года включительно.

Какие меры применять до конца 2026 года

До 31 декабря 2026 года заказчикам необходимо применять следующие меры.

Товар

ОКПД 2

Мера

Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.32

Ограничение

Пианино

32.20.11.120

Ограничение

Электрические трансформаторы

27.11.4

Преимущество

Панели и комплекты аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ

27.12.31

Преимущество

Панели и комплекты аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ

27.12.32

Преимущество

Таким образом, до конца года провода, кабели и пианино продолжают закупаться с ограничением. Трансформаторы и отдельная электрическая аппаратура временно не относятся ни к приложению № 1, ни к приложению № 2, поэтому для них действует преимущество.

Проверьте национальный режим по коду товара

В справочнике «Эконом-Эксперт» можно найти ОКПД 2 или КТРУ, проверить связанные с кодом запреты, ограничения и преимущества, а также посмотреть нормативные акты, которые нужно учесть при подготовке закупки

Что изменится с 1 января 2027 года

С начала 2027 года новые позиции приложений к постановлению № 1875 начнут применяться в полном объеме.

Товары, для которых вводится запрет

Позиция приложения № 1

Товар

ОКПД 2

138.1

Пианино

32.20.11.120

28.1

Электрические трансформаторы

27.11.4

30.1

Панели и комплекты аппаратуры на напряжение не более 1 кВ

27.12.31

30.2

Панели и комплекты аппаратуры на напряжение более 1 кВ

27.12.32

31.1

Провода и кабели, кроме отдельных исключений

27.32

Запрет по коду 27.32 не будет распространяться на патч-корды, кабельные сборки, токопроводы и шинопроводы на напряжение более 1 кВ. Эти товары останутся в перечне с ограничением.

Товары, для которых вводится ограничение

С 1 января 2027 года ограничение будет действовать в отношении следующих товаров.

Позиция приложения № 2

Товар

ОКПД 2

82.1

Электрические изоляторы из керамики на напряжение до 110 кВ включительно

23.43.10

109.1

Статические электрические преобразователи

27.11.50.120

109.2

Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ

27.12.10.110, 27.12.10.120, 27.12.10.130

110.1

Плавкие предохранители на напряжение не более 1 кВ

27.12.21

110.2

Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ

27.12.23

110.3

Реле на напряжение не более 1 кВ

27.12.24

113

Патч-корды, кабельные сборки, токопроводы и шинопроводы на напряжение более 1 кВ

27.32

113.1

Кабельная арматура

27.33.13.130

113.2

Электромагнитные контакторы

27.33.13.140

Полный состав обновленных перечней следует проверять по приложению № 2 с учетом не только кода ОКПД 2, но и наименования товара в конкретной позиции.

Как заказчику проверить меру национального режима

При подготовке извещения недостаточно найти код продукции в актуальном тексте перечня. Если позицию добавили или изменили недавно, необходимо проверить историю поправок.

Рабочий алгоритм может выглядеть так:

  1. Определить код ОКПД 2 закупаемого товара.

  2. Проверить его наличие в приложениях № 1 и № 2.

  3. Сопоставить с перечнем не только код, но и наименование продукции.

  4. Установить, когда соответствующая позиция появилась в приложении.

  5. Найти постановление, которым внесено изменение.

  6. Проверить дату вступления документа в силу.

  7. Определить характер изменения: добавление, корректировка или исключение.

  8. Проверить специальный срок в изменяющем постановлении.

  9. Сопоставить результат с подпунктом «и» пункта 10 ПП № 1875.

  10. Учесть дату размещения извещения, направления приглашения или заключения контракта с единственным поставщиком.

Если ориентироваться только на текущую редакцию приложения, можно преждевременно установить запрет либо продолжить применять ограничение, которое уже прекратило действие.

Подбирайте ОКПД 2 и КТРУ прямо в браузере

Бесплатное расширение «ОКПД 2 и КТРУ» помогает подобрать код, не переключаясь между вкладками. Выделите название товара на странице или в документе либо введите его в приложении — расширение запустит поиск прямо из браузера.

Установить расширение «ОКПД 2 и КТРУ»

Где получить ответ на сложный вопрос по закупке

Даже при совпадении кода ОКПД 2 вывод о применяемой мере не всегда очевиден. Значение могут иметь наименование позиции, характеристики товара, дата изменения перечня и переходные положения.

Получите ответ с правовым обоснованием

В ИИ-справочно-правовой системе «Эконом-Эксперт Онлайн» можно описать закупочную ситуацию обычными словами. Система подготовит краткий ответ, укажет применимые нормы и позволит открыть нужный НПА для проверки.

Сервис работает с законодательством о закупках, включая 44-ФЗ, 223-ФЗ, письма и разъяснения государственных органов.

Попробовать ИИ-СПС по госзакупкам

Коротко о главном

Постановления № 835 и № 881 вступили в силу в июле 2026 года, но большая часть новых позиций перечней применяется с 1 января 2027 года.

До конца 2026 года:

  • для пианино действует ограничение;

  • для проводов и кабелей с кодом ОКПД 2 27.32 сохраняется ограничение;

  • для трансформаторов и отдельных видов электрической аппаратуры применяется преимущество.

С 1 января 2027 года для пианино, трансформаторов, части электрической аппаратуры, проводов и кабелей начинает действовать запрет. Одновременно вступают в действие новые ограничения для отдельных видов электротехнической продукции.

Главный вывод для заказчика: дата вступления поправок в силу не всегда совпадает с датой начала применения новой меры. При каждом изменении перечней нужно проверять не только актуальную редакцию постановления № 1875, но и переходные положения документа, которым была добавлена, изменена или исключена конкретная позиция.

Реклама: ООО «Персис», ИНН 5904192496, erid: 2W5zFGF2kjB

Информации об авторе

Эконом-Эксперт

Эконом-Эксперт

Рука помощи госзаказчику

53 подписчика6 постов

Контакты

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка