ПП № 1875: когда применять июльские изменения 2026 года

В июле 2026 года Правительство дважды скорректировало перечни товаров, на которые распространяются меры национального режима в закупках. Изменения внесли постановлениями от 3 июля 2026 года № 835 и от 13 июля 2026 года № 881.
Поправки затронули пианино, трансформаторы, электрическую аппаратуру, провода и кабели. Но применять новые запреты и ограничения сразу после опубликования документов нужно не во всех случаях.
Причина — особый порядок изменения приложений к постановлению Правительства РФ № 1875. Дата вступления нормативного акта в силу и дата, с которой заказчик должен применять новую позицию перечня, могут не совпадать.
Разберемся, какие меры национального режима действуют до конца 2026 года и что изменится с 1 января 2027 года.
Почему дата вступления поправок в силу — еще не ответ
Постановление № 1875 регулирует применение запрета, ограничения и преимущества при закупках товаров иностранного происхождения. Перечни продукции распределены по приложениям:
приложение № 1 — товары, при закупке которых действует запрет;
приложение № 2 — продукция, в отношении которой установлено ограничение;
приложение № 3 — товары с минимальной обязательной долей закупок российской продукции.
Сроки применения поправок определяет подпункт «и» пункта 10 ПП № 1875.
Изменения в приложения № 1 и № 2, которые не связаны с исключением позиций, по общему правилу применяют с 1 января очередного календарного года. Если поправки приняли с 1 октября текущего года по 1 апреля следующего года включительно, они начинают применяться с 1 июля следующего календарного года.
Для приложения № 3 предусмотрено применение изменений с 1 января очередного года. При этом Правительство может прямо установить другой срок.
Следовательно, при появлении новой редакции перечня заказчику необходимо установить:
каким постановлением внесена поправка;
когда документ вступил в силу;
добавили, изменили или исключили позицию;
установлен ли специальный срок применения;
какая дата следует из подпункта «и» пункта 10.
Именно различие между добавлением и исключением позиции стало ключевым при применении июльских изменений 2026 года.
Пианино: ограничение в 2026 году, запрет — с 2027 года
Постановлением Правительства РФ № 835 пианино с кодом ОКПД 2 32.20.11.120 включили в приложение № 1. Для этой продукции предусмотрели запрет на закупку иностранного товара.
Одновременно пианино исключили из приложения № 2, где оно находилось среди товаров с ограничением.
Основная часть постановления № 835 вступила в силу 3 июля 2026 года. Однако положение об исключении пианино из приложения № 2 вступает в силу только 1 января 2027 года.
На первый взгляд может показаться, что с июля по декабрь 2026 года один и тот же товар одновременно находится в двух перечнях. Но включение новой позиции в приложение № 1 тоже нельзя применять сразу: для него действует отложенный срок, предусмотренный подпунктом «и» пункта 10.
Поэтому порядок следующий:
до 31 декабря 2026 года включительно при закупке пианино применяется ограничение;
с 1 января 2027 года вместо ограничения начинает действовать запрет.
Такой подход подтвердил Минпромторг в письме от 13 августа 2026 года № 92464/12.
Что изменилось для электротехнической продукции
Более сложные переходные правила возникли после принятия постановления Правительства РФ № 881.
Документ включил в приложение № 1:
электрические трансформаторы;
панели и комплекты аппаратуры для коммутации или защиты;
отдельные провода и кабели.
Одновременно из приложения № 2 исключили трансформаторы и некоторые виды электрической аппаратуры. В перечень товаров с ограничением добавили отдельные изоляторы, преобразователи, устройства защиты, предохранители, реле, кабельную арматуру и контакторы.
Также изменилось содержание позиции 113 приложения № 2, относящейся к проводам и кабелям с кодом ОКПД 2 27.32.
При этом новые позиции и исключение прежних начинают применяться в разные даты.
Новые запреты и ограничения заработают с 1 января 2027 года
Постановление № 881 не установило специальную дату применения новых позиций. Поэтому добавление товаров в приложения № 1 и № 2 подчиняется общему правилу.
С 1 января 2027 года начнут применяться:
запрет для трансформаторов;
запрет для отдельных панелей и комплектов электрической аппаратуры;
запрет для части проводов и кабелей;
новые ограничения для коммутационной и защитной аппаратуры;
обновленная позиция 113 приложения № 2.
Минпромторг также указал, что соответствующие изменения постановления № 881 применяются с 1 января 2027 года.
Исключение из перечня действует с 22 июля 2026 года
Иной порядок действует, когда товар не добавляют в перечень, а исключают из него.
Отложенный срок, установленный подпунктом «и» пункта 10, относится к изменениям, не связанным с исключением позиций. Поэтому исключение трансформаторов и отдельных видов аппаратуры из приложения № 2 применяется со дня вступления постановления № 881 в силу — с 22 июля 2026 года.
В результате образовался переходный период:
ограничение для этих товаров уже не действует;
новый запрет еще не применяется;
при закупке предоставляется преимущество российской продукции.
Такой порядок сохраняется с 22 июля по 31 декабря 2026 года включительно.
Какие меры применять до конца 2026 года
До 31 декабря 2026 года заказчикам необходимо применять следующие меры.
Товар
ОКПД 2
Мера
Провода и кабели электронные и электрические прочие
27.32
Ограничение
Пианино
32.20.11.120
Ограничение
Электрические трансформаторы
27.11.4
Преимущество
Панели и комплекты аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
27.12.31
Преимущество
Панели и комплекты аппаратуры коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ
27.12.32
Преимущество
Таким образом, до конца года провода, кабели и пианино продолжают закупаться с ограничением. Трансформаторы и отдельная электрическая аппаратура временно не относятся ни к приложению № 1, ни к приложению № 2, поэтому для них действует преимущество.
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Что изменится с 1 января 2027 года
С начала 2027 года новые позиции приложений к постановлению № 1875 начнут применяться в полном объеме.
Товары, для которых вводится запрет
Позиция приложения № 1
Товар
ОКПД 2
138.1
Пианино
32.20.11.120
28.1
Электрические трансформаторы
27.11.4
30.1
Панели и комплекты аппаратуры на напряжение не более 1 кВ
27.12.31
30.2
Панели и комплекты аппаратуры на напряжение более 1 кВ
27.12.32
31.1
Провода и кабели, кроме отдельных исключений
27.32
Запрет по коду 27.32 не будет распространяться на патч-корды, кабельные сборки, токопроводы и шинопроводы на напряжение более 1 кВ. Эти товары останутся в перечне с ограничением.
Товары, для которых вводится ограничение
С 1 января 2027 года ограничение будет действовать в отношении следующих товаров.
Позиция приложения № 2
Товар
ОКПД 2
82.1
Электрические изоляторы из керамики на напряжение до 110 кВ включительно
23.43.10
109.1
Статические электрические преобразователи
27.11.50.120
109.2
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ
27.12.10.110, 27.12.10.120, 27.12.10.130
110.1
Плавкие предохранители на напряжение не более 1 кВ
27.12.21
110.2
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ
27.12.23
110.3
Реле на напряжение не более 1 кВ
27.12.24
113
Патч-корды, кабельные сборки, токопроводы и шинопроводы на напряжение более 1 кВ
27.32
113.1
Кабельная арматура
27.33.13.130
113.2
Электромагнитные контакторы
27.33.13.140
Полный состав обновленных перечней следует проверять по приложению № 2 с учетом не только кода ОКПД 2, но и наименования товара в конкретной позиции.
Как заказчику проверить меру национального режима
При подготовке извещения недостаточно найти код продукции в актуальном тексте перечня. Если позицию добавили или изменили недавно, необходимо проверить историю поправок.
Рабочий алгоритм может выглядеть так:
Определить код ОКПД 2 закупаемого товара.
Проверить его наличие в приложениях № 1 и № 2.
Сопоставить с перечнем не только код, но и наименование продукции.
Установить, когда соответствующая позиция появилась в приложении.
Найти постановление, которым внесено изменение.
Проверить дату вступления документа в силу.
Определить характер изменения: добавление, корректировка или исключение.
Проверить специальный срок в изменяющем постановлении.
Сопоставить результат с подпунктом «и» пункта 10 ПП № 1875.
Учесть дату размещения извещения, направления приглашения или заключения контракта с единственным поставщиком.
Если ориентироваться только на текущую редакцию приложения, можно преждевременно установить запрет либо продолжить применять ограничение, которое уже прекратило действие.
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Даже при совпадении кода ОКПД 2 вывод о применяемой мере не всегда очевиден. Значение могут иметь наименование позиции, характеристики товара, дата изменения перечня и переходные положения.
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Коротко о главном
Постановления № 835 и № 881 вступили в силу в июле 2026 года, но большая часть новых позиций перечней применяется с 1 января 2027 года.
До конца 2026 года:
для пианино действует ограничение;
для проводов и кабелей с кодом ОКПД 2 27.32 сохраняется ограничение;
для трансформаторов и отдельных видов электрической аппаратуры применяется преимущество.
С 1 января 2027 года для пианино, трансформаторов, части электрической аппаратуры, проводов и кабелей начинает действовать запрет. Одновременно вступают в действие новые ограничения для отдельных видов электротехнической продукции.
Главный вывод для заказчика: дата вступления поправок в силу не всегда совпадает с датой начала применения новой меры. При каждом изменении перечней нужно проверять не только актуальную редакцию постановления № 1875, но и переходные положения документа, которым была добавлена, изменена или исключена конкретная позиция.
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