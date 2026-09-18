ПП № 1875: когда применять июльские изменения 2026 года

В июле 2026 года Правительство дважды скорректировало перечни товаров, на которые распространяются меры национального режима в закупках. Изменения внесли постановлениями от 3 июля 2026 года № 835 и от 13 июля 2026 года № 881.

Поправки затронули пианино, трансформаторы, электрическую аппаратуру, провода и кабели. Но применять новые запреты и ограничения сразу после опубликования документов нужно не во всех случаях.

Причина — особый порядок изменения приложений к постановлению Правительства РФ № 1875. Дата вступления нормативного акта в силу и дата, с которой заказчик должен применять новую позицию перечня, могут не совпадать.

Разберемся, какие меры национального режима действуют до конца 2026 года и что изменится с 1 января 2027 года.