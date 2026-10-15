Как проверить документы по 44-ФЗ перед размещением закупки в ЕИС

1. Соберите актуальный комплект

Начните с версий документов. Если описание объекта закупки, расчёт цены и проект контракта менялись во время согласования, убедитесь, что для размещения собраны последние согласованные файлы.

Для открытых конкурентных закупок требования к извещению устанавливает статья 42 Закона № 44-ФЗ. В числе электронных документов она предусматривает описание объекта закупки, обоснование НМЦК и проект контракта. Полный состав зависит от особенностей процедуры и предусмотренных законом условий.

Практический приём — собрать предназначенные для размещения файлы в отдельной папке. Затем проверить:

учтены ли последние изменения потребности и условий исполнения;

соответствуют ли приложения основным документам;

удалены ли комментарии, незаполненные поля и фрагменты прежней закупки;

открываются ли файлы и читается ли их содержимое.

Если после этого меняется существенное условие, проверьте все документы, в которых оно используется. Например, новое количество товара может потребовать корректировки спецификации, расчёта цены и приложения к проекту контракта.