Стенты и баллонные катетеры: ограничение с 1 октября

Постановление № 1236 добавило в приложение № 2 три позиции:

Позиция Медицинское изделие Код вида медицинского изделия по НКМИ 388¹ Катетер баллонный стандартный для ангиопластики 136170 388² Стенты для коронарных артерий, металлические непокрытые 218190 388³ Стенты для коронарных артерий, выделяющие лекарственное средство 155800, 155760

При проверке нужно сопоставить наименование изделия, код ОКПД2 и код вида медицинского изделия по номенклатурной классификации медицинских изделий (НКМИ). Совпадения одного кода ОКПД2 недостаточно.

Включение товара в приложение № 2 означает ограничение закупок иностранных товаров. Если есть соответствующая требованиям заявка с предложением российского товара или приравненного к нему товара из ЕАЭС с надлежащим подтверждением происхождения, заявки с иностранными товарами отклоняют по правилам постановления № 1875.

Ограничение не равнозначно запрету. Когда условия его применения отсутствуют, сама запись в перечне не исключает закупку иностранного изделия.

До конца 2026 года для позиций 388¹–388³ предусмотрен переходный порядок: происхождение можно подтвердить сертификатом о происхождении товара формы СТ-1. Он охватывает закупки, извещения о которых размещены, приглашения направлены либо контракты (договоры) с единственным поставщиком заключены по 31 декабря 2026 года включительно. Для новых закупок с 1 января 2027 года это основание прекращает действовать.

Подобрать код по названию товара и проверить связанные нормативные акты поможет классификатор ОКПД 2 и КТРУ «Эконом-Эксперт». Для медицинских изделий результат дополнительно сопоставьте с НКМИ и описанием соответствующей позиции перечня.