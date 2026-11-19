Осенью 2026 года изменились правила закупки медицинских изделий, двигателей и продукции учреждений уголовно-исполнительной системы. Для отдельных товаров из ЕАЭС пересмотрели порядок подтверждения происхождения и условия приравнивания к российской продукции. Еще одна поправка касается швейных игл, но применять ограничение по новой позиции предстоит с 2027 года.
Разбираем изменения в постановление Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875: какие даты учитывать заказчику, что проверить в заявках и как подготовить обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
Какие изменения национального режима уже действуют
Поправки внесены четырьмя постановлениями. При подготовке закупки нужно различать дату вступления документа в силу и дату начала применения конкретной нормы.
Документ
Что изменилось
Когда учитывать
От 25.09.2026 № 1236
Ограничение для отдельных баллонных катетеров и коронарных стентов
Для закупок с извещениями или приглашениями с 1 октября 2026 года
От 29.09.2026 № 1257
Требования к российскому производству швейных игл; новая позиция приложения № 2
Постановление действует с 31 октября 2026 года; ограничение по новой позиции применяется с 1 января 2027 года
От 30.09.2026 № 1264
Новые позиции двигателей и электростанций; специальные правила для отдельных товаров из ЕАЭС
Для закупок с извещениями, приглашениями либо контрактами (договорами) с единственным поставщиком после 10 октября 2026 года
От 17.10.2026 № 1371
Правила для продукции УИС и уточнение порядка запроса ценовой информации
С 25 октября и 1 ноября 2026 года в зависимости от нормы
Для постановления № 1264 формулировка «после 10 октября» принципиальна: начало применения связано с закупками с 11 октября. Указание только даты вступления в силу может привести к выбору неверной редакции требований. Основание — пункт 2 постановления № 1264.
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Стенты и баллонные катетеры: ограничение с 1 октября
Постановление № 1236 добавило в приложение № 2 три позиции:
Позиция
Медицинское изделие
Код вида медицинского изделия по НКМИ
388¹
Катетер баллонный стандартный для ангиопластики
136170
388²
Стенты для коронарных артерий, металлические непокрытые
218190
388³
Стенты для коронарных артерий, выделяющие лекарственное средство
155800, 155760
При проверке нужно сопоставить наименование изделия, код ОКПД2 и код вида медицинского изделия по номенклатурной классификации медицинских изделий (НКМИ). Совпадения одного кода ОКПД2 недостаточно.
Включение товара в приложение № 2 означает ограничение закупок иностранных товаров. Если есть соответствующая требованиям заявка с предложением российского товара или приравненного к нему товара из ЕАЭС с надлежащим подтверждением происхождения, заявки с иностранными товарами отклоняют по правилам постановления № 1875.
Ограничение не равнозначно запрету. Когда условия его применения отсутствуют, сама запись в перечне не исключает закупку иностранного изделия.
До конца 2026 года для позиций 388¹–388³ предусмотрен переходный порядок: происхождение можно подтвердить сертификатом о происхождении товара формы СТ-1. Он охватывает закупки, извещения о которых размещены, приглашения направлены либо контракты (договоры) с единственным поставщиком заключены по 31 декабря 2026 года включительно. Для новых закупок с 1 января 2027 года это основание прекращает действовать.
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Швейные иглы: постановление действует, ограничение — с 2027 года
Постановление № 1257 включило в приложение № 2 позицию 104² «Иглы швейные из черных металлов», код ОКПД2 25.93.18.110. Одновременно оно установило требования к производству этой продукции в постановлении Правительства РФ от 17.07.2015 № 719.
Для признания продукции российской производитель должен располагать правами на техническую документацию на срок не менее пяти лет. Также предусмотрено выполнение технологических операций в России с достижением порога не менее 115 баллов. Например, использование стальной проволоки российского происхождения дает 35 баллов, окончательная заточка — 10 баллов. Если операция отсутствует в технологии производства, выполнять ее не требуется, но баллы за нее не начисляются.
Документ вступил в силу 31 октября 2026 года. Однако дата применения новой позиции перечня определяется отдельно.
Подпункт «и» пункта 10 постановления № 1875 предусматривает отложенное применение изменений приложений № 1 и № 2, если изменяющий акт не устанавливает иной срок. Для принятого в сентябре постановления № 1257 такой специальный срок не установлен. Поэтому ограничение по позиции 104² следует применять с 1 января 2027 года.
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Дизели и электростанции: учитывайте мощность и страну происхождения
Постановление № 1264 дополнило приложение № 2 пятью позициями:
Позиция
Наименование товара
Код ОКПД2
466
Дизели тепловозные
28.11.13.110
467
Дизели судовые
28.11.13.120
468
Дизели промышленные
28.11.13.130
469
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие, не включенные в другие группировки
28.11.13.190
470
Модульные электростанции на базе дизель-генераторных и газопоршневых установок
42.22.13.900
Сноска к этим позициям устанавливает условие: они применяются в отношении закупки двигателей с единичной мощностью 0,8–7,35 МВт. Проверять только код продукции без технических характеристик нельзя.
Для перечисленных товаров действует специальное переходное положение постановления № 1264. Откладывать применение новых позиций до 1 января 2027 года по общему правилу не требуется.
Что изменилось для товаров из ЕАЭС по 223-ФЗ
Для отдельных категорий продукции из других государств ЕАЭС предусмотрено исключение из приравнивания к российским товарам. Оно касается закупок по Закону № 223-ФЗ и охватывает:
позиции 129–132 приложения № 1 с установленными исключениями;
позиции 107, 108 и 466–470 приложения № 2;
позиции 92, 93, 111 и 222–230 приложения № 3.
Для позиций 129–132 сохранены исключения по кодам ОКПД2 30.20.40.150, 30.20.40.170, 30.20.40.180 и для тормозных колодок по коду 30.20.40.110.
В соответствующих случаях происхождение товара подтверждают указанием страны в заявке. Но такое указание не возвращает продукции статус, приравненный к российскому для применения защитных мер.
Например, заказчик по 223-ФЗ закупает промышленный дизель мощностью 2 МВт. При наличии соответствующей требованиям заявки с российской продукцией предложение дизеля из Беларуси подпадает под ограничение: одного белорусского происхождения для приравнивания к российскому товару недостаточно.
При запрете соответствующие товары из ЕАЭС не получают приравнивания к российским, а при расчете минимальной доли закупок российских товаров не учитываются как российская продукция. Эти специальные положения нельзя автоматически переносить на закупки по 44-ФЗ.
Поправки также затронули сведения для электронных площадок, реестров контрактов и договоров, отчетность. Заказчику по 223-ФЗ стоит проверить используемые формы и инструкции по заполнению сведений.
Для подготовки документов по 44-ФЗ можно воспользоваться библиотекой шаблонов «Эконом-Эксперт». В ней размещены, в частности, требования к заявкам участников аукциона, конкурса и запроса котировок с учетом изменений с 11 октября 2026 года.
Продукция УИС: когда достаточно указать страну
С 1 ноября 2026 года постановление № 1371 разрешает подтверждать российское происхождение отдельных товаров указанием страны в заявке. Для этого одновременно должны выполняться четыре условия:
Участник закупки — учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы (УИС).
Производитель товара — учреждение и (или) предприятие УИС.
Товар относится к позициям 2–7 приложения № 1.
На момент подачи заявки товар не включен в реестр российской промышленной продукции.
Речь идет об отдельных категориях текстильной продукции, одежды, изделий из кожи и обуви. Проверять принадлежность товара нужно по конкретной позиции приложения.
Если товар уже включен в реестр российской промышленной продукции, использовать это специальное основание для подтверждения происхождения нельзя. Также оно не распространяется на обычного поставщика только потому, что он предлагает продукцию учреждения УИС.
Отдельная поправка действует с 25 октября 2026 года: запрет не применяется при закупке товаров из позиций 2–7 приложения № 1 по пункту 11 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Это самостоятельное исключение для закупки у единственного поставщика. На процедуры по 223-ФЗ оно не распространяется.
Обоснование НМЦК: запросы направляют по каждому товару
С 25 октября уточнен порядок запроса ценовой информации по подпункту «в» пункта 7 постановления № 1875. Поправка относится к особенностям определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по 44-ФЗ.
Когда эти особенности применяются, заказчик запрашивает информацию о цене каждого включенного в объект закупки товара у не менее чем трех его производителей, сведения о которых размещены в государственной информационной системе промышленности (ГИСП). Правило охватывает и товары, поставляемые при выполнении работ или оказании услуг.
Если производителей конкретного товара в ГИСП меньше трех, действует предусмотренный нормой дополнительный порядок направления запросов поставщикам товаров из ЕАЭС, сведения о которых и о поставленных ими товарах есть в реестре контрактов ЕИС.
Например, в закупку включены два самостоятельных товара. Направить запрос трем производителям первого и оставить второй без проверки недостаточно: состав адресатов нужно определить для каждого товара.
После сбора цен выполнить расчет и сформировать отчет поможет калькулятор НМЦК «Эконом-Эксперт». До расчета проверьте, что источники ценовой информации отвечают требованиям, применимым к вашей закупке.
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Что проверить заказчику перед размещением извещения
Применимый закон и дату начала закупки. Правила по 44-ФЗ и 223-ФЗ могут различаться, а дата вступления постановления в силу не всегда совпадает с началом применения поправок.
Наименование и код товара. Дополнительно учитывайте НКМИ, мощность двигателя и другие условия соответствующей позиции.
Защитную меру и исключения. Разграничивайте запрет, ограничение и минимальную долю закупок российских товаров.
Способ подтверждения происхождения. Проверьте, нужны ли сведения из реестра, допускается ли сертификат СТ-1 или достаточно указания страны.
Статус продукции из ЕАЭС. В закупках по 223-ФЗ убедитесь, что конкретный товар сохраняет приравнивание к российскому.
Источники ценовой информации. При применении соответствующих особенностей определения НМЦК проверьте адресатов запросов по каждому товару.
Как проверить документы и перенести сведения в ЕИС
После внесения изменений проверьте, согласованы ли описание объекта закупки, требования к заявке и проект контракта. Для закупок по 44-ФЗ можно использовать ИИ-проверку закупочной документации «Эконом-Эксперт»: загрузить комплект одной закупки и получить единый отчет с выявленными правовыми рисками, ошибками в расчетах и противоречиями между файлами. Замечания и рекомендации помогут специалисту доработать документы перед размещением.
Когда спецификация проверена, перенос подготовленных сведений можно поручить Автовводу — инструменту заполнения объектов закупки в ЕИС. Он распознает Word или Excel и переносит позиции товаров, заранее указанные коды КТРУ или ОКПД2, количество и характеристики в соответствующие поля. Это сокращает ручной ввод при подготовке закупок с большим числом позиций.
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