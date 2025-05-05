Рейтинг КЭДО: список лучших и как выбрать подходящую систему КЭДО

Почему стоит задуматься о внедрении КЭДО уже сейчас?
Рынок КЭДО показывает, что спрос на цифровизацию теперь исходит не только «сверху» (как в 2021–2023 гг.), но и формируется внутри кадровой функции. То есть руководители осознанно выбирают не просто решение, а технологического партнера, который будет драйвером трансформации кадрового делопроизводства.
КЭДО стал легальным в 2020 году после вступления в силу № 439-ФЗ, разрешившего вести кадровые документы только в электронном виде, без бумажных копий. С 2018 года в России проводится эксперимент по внедрению КЭДО в государственных структурах, который завершится в 2025 году. По промежуточным итогам этого проекта уже сейчас звучат инициативы о том, чтобы в перспективе год-два сделать КЭДО обязательным для всех работодателей.
А это значит, что выбрать сегодня КЭДО — это не про «удобнее» и «современнее работать», а шаг к тому, чтобы встроиться в новую нормативную и технологическую реальность до того, как она станет обязательной и вам срочно понадобится соответствовать текущим нормам.
Мы проанализировали основные решения КЭДО, чтобы понять, как выглядит система сегодня и что умеет. Оказалось, что границы сильно размылись — сегодня под термином «КЭДО» скрываются различные по функциональности и гибкости решения.
Как выбрать систему КЭДО: главные критерии?
Не существует универсального решения, которое одинаково хорошо закроет потребности разных компаний, отсюда и невозможность одним рейтингом дать точный ответ на вопрос о том, какое КЭДО лучшее. Система с высокими оценками может оказаться избыточной или, наоборот, недостаточно функциональной для ваших задач.
Ключ к правильному выбору — понимание роли КЭДО в вашем отделе. Это просто цифровая замена бумажного делопроизводства? Или вы хотите полноценную систему управления персоналом? Если речь идет о комплексной трансформации кадровых процессов в «цифру»— с автоматизацией маршрутов, учетом ролей, сценариев переводов, увольнений, многоступенчатыми согласованиями — вам потребуется не просто «коробка», а адаптивная, настраиваемая система. Та, что способна подстраиваться под вас, а не наоборот.
Стоит сформулировать для себя ответы на базовые вопросы, от которых зависит архитектура будущей системы:
1. Какие задачи должна закрывать система КЭДО?
Если ваша цель — просто перевести кадровые документы в цифру, достаточно будет базового решения. Но если вы строите современную кадровую функцию, потребуется гибкий, кастомизируемый инструмент. Не просто платформа, а система, способная меняться с вашими процессами.
2. Сколько сотрудников в компании?
Количество пользователей и темп роста определяют требования к производительности и масштабируемости. Там, где сегодня 300 сотрудников, завтра может быть 700, и если система не выдержит нагрузки — процессы встанут. Особенно критично это в сезонных бизнесах, ритейле, или там, где активно растет филиальная сеть.
3. Какие требования к безопасности?
Работа с персональными данными и кадровыми документами требует не просто защищенной среды, а соответствия требованиям №152-ФЗ и закона №377-ФЗ. Особенно важно это для компаний с госконтрактами, международным участием или повышенным уровнем информационной безопасности.
4. С какими учетными системами должен интегрироваться КЭДО?
Если у вас уже есть кадровая система в 1С, учет ERP, документооборот или сервисные порталы — КЭДО не должен становиться отдельным «островом». Идеальное решение интегрируется бесшовно, минимизирует дублирование данных. Иначе вместо автоматизации получаем дополнительные риски и нагрузку на команду отдела кадров.
Рейтинг систем КЭДО: сравнение функций и возможностей
EmplDocs
Система КЭДО от EmplDocs by WiseAdvice. Современное решение подключается прямо в 1С, имеет веб-интерфейс для сотрудников. Работает в родной среде 1С:ЗУП, без дублирования или переноса данных за пределы корпоративной инфраструктуры, кастомизируется под любые бизнес-процессы.
Возможности EmplDocs:
бесшовное подключение к 1С:ЗУП;
маршруты согласования любой сложности;
кастомизация под сценарии компании;
соответствие требованиям к безопасности для госсектора;
подпись в электронном виде;
настройка маршрутов согласования;
работа с произвольными печатными формами 1С:ЗУП;
доступ к заработной плате и расчетным листкам;
распознавание текста по изображению (OCR);
ИИ-помощник в кадровых вопросах;
онлайн-трудоустройство, модуль отпусков, ДМС, HCM-функционал;
версия On-Premise и Cloud.
Для кого:
Это гибкая и многофункциональная система КЭДО подходит крупному бизнесу, госструктурам и компаниям, с повышенными требованиями к безопасности данных. Кому важна кастомизация КЭДО под свои процессы.
Контур.КЭДО
Решение от СКБ Контур закрывает базовые задачи КЭДО и интегрируется с популярными бухгалтерскими и HR-системами.
Ключевые возможности:
Электронная подпись;
Архивирование, онлайн-трудоустройство;
Управление заявками;
Трудоустройство онлайн;
Маршруты согласования.
Кому подходит:
Тем, кто ищет решение с набором функционала из самого необходимо в кадровых процессах.
Saby Staff
Saby Staff — продукт компании «Тензор», развивающийся внутри экосистемы СБИС. Это решение подходит тем, кто ищет не только систему для кадрового ЭДО, но и платформу для автоматизации широкого круга бизнес-процессов. Saby Staff обеспечивает интеграцию с 1С, SAP и внешними сервисами.
Ключевые возможности:
квалифицированная электронная подпись;
гибкие маршруты согласования;
онлайн-трудоустройство;
облачное хранение данных;
поддержка API и геймифицированные сценарии.
Для кого: Saby Staff для компаний с высокой текучестью персонала, где важна скорость найма и единая среда для кадрового и общего документооборота.
Directum HR Pro
Платформа для цифровизации кадровых процессов. Решение поддерживает модульную настройку под бизнес, интеграцию с корпоративными системами. Это конструктор, в котором можно выбрать блоки и маршруты, в зависимости от задач.
Кому подойдет:
Если перед бизнесом стоит задача не просто внедрить КЭДО, а выстроить автоматизацию от кадровых документов до управления проектами, кому важна адаптация под сценарии: переводы, увольнения, согласования, работа с ЛНА.
Возможности Directum HR Pro
Электронная подпись;
Настройка маршрутов согласования;
Коннектор для 1С:ЗУП и «Работа в России»;
Поддержка многоуровневых процессов.
VK HR Tek
VK HR Tech — это решение для автоматизации кадровых процессов, включая электронный документооборот (КЭДО). Система предлагает мобильное приложение и возможность интеграции с основными учетными системами.
Возможности VK HR Tek
Подпись в электронном виде;
Настройка маршрутов согласования;
Распознавание данных по фото;
Трудоустройство онлайн;
Геймификация.
Кому подойдет:
Компании, которые только начинают цифровизацию кадровых процессов или работают в экосистеме, отличной от 1С. Это облачное решение для тех, кто хочет запуститься быстро и без больших затрат. Актуально для тех, кто решает типовые кадровые задачи и не планирует настройку под себя.
1С:Зарплата и управление персоналом 8 (1С:ЗУП)
Подключаемое расширение 1С:Кабинет сотрудника. Решение для автоматизации КДП и расчета зарплаты. Система закрывает базовые задачи КЭДО: от кадрового учета до хранения электронных документов и подписания их ЭП.
Что умеет:
Ведение кадрового учета и начисление зарплаты;
Формирование и хранение ЭКД;
Работа с ЭП;
Интеграция с экосистемой 1С и внешними сервисами.
Кому подойдет:
Компании любого размера и отрасли, которым нужно наладить кадровое администрирование и автоматизировать расчет зарплаты, особенно, если бизнес уже использует 1С.
HR-link
HR-link — платформа кадрового электронного документооборота. Поддержка подписания документов через УНЭП и Госуслуги, с возможностью работы как в привычной учетной системе, так и через веб-интерфейс.
Возможности HR-link
Электронная подпись;
Настройка маршрутов подписания;
Отправка массовых уведомлений (почта, через API, СМС);
Возможность установки on-premise или в облаке;
Онлайн-набор сотрудников;
Ведение и управление графиком отпусков.
Кому подойдет:
Для компаний с распределенной структурой и значительным кадровым потоком — особенно в тех случаях, когда требуется централизованное управление, масштабируемость.
ELMA 365 КЭДО
Платформа автоматизации КЭДО в экосистеме решений ELMA. Она обеспечивает и базовые функции по управлению кадровыми документами, и предоставляет возможности для настройки бизнес-процессов под потребности.
Кому подойдет:
Бизнесу, который выстраивает сквозные процессы в единой экосистеме решений и желает интегрировать КЭДО в общую структуру документооборота компании.
LDM.КЭДО
Решение предназначено для автоматизации всех процессов кадрового документооборота с возможностью интеграции с другими корпоративными системами.
Ключевые возможности:
Электронная подпись;
Оформление командировок и отпусков;
Массовые действия;
Настройка прав доступа пользователей;
Архив документов.
Кому подходит:
Для бизнеса с большим количеством однотипных операций, кому важен кадровый документооборот в локальном контуре компании.
Симфония
Решение от ITFB Group объединяет возможности СЭД, КЭДО и цифровой трансформации бизнес-процессов, обеспечивает поддержку всех типов электронной подписи.
Ключевые возможности:
Электронная подпись;
Распознавание и извлечение данных;
Аналитика по документам;
Гибкий пользовательский интерфейс.
Кому подходит:
Организациям стремящимся к комплексной цифровизации бизнес-процессов и управлению контентом в едином пространстве.
Docsvision КЭДО
Программное решение для автоматизации процессов кадрового документооборота. Система предназначена для оптимизации процессов найма, подписания и хранения кадровых документов в электронном виде.
Ключевые возможности:
Подпись и хранение документов;
Настройка шаблонов, маршрутов;
Интеграция с ЕСИА и операторами ЭДО.
Кому подходит:
Docsvision КЭДО для компаний, которым необходима полноценная автоматизация подписания и хранения кадровых документов, и тем, кто ищет решение с возможностью масштабирования.
Nopaper
Nopaper относится к категории облачных решений для КЭДО, с ориентацией на малый и средний бизнес для электронного подписания через смартфон.
Ключевые возможности:
Электронная подпись;
Работа с шаблонами документов;
Облачный формат;
Поддержка ЭДО с физлицами.
Кому подходит:
Малый и средний бизнес, стремящемуся к быстрой автоматизации кадровых процессов без больших затрат на использование системы КЭДО.
Pyrus
Pyrus — облачное решение для автоматизации бизнес-процессов, включая документооборот (ЭДО), которое подходит для малого и среднего бизнеса.
Ключевые возможности:
Подпись, обработка и маршруты документов;
Интеграции по API;
Управление задачами и проектами;
Облачная и локальная установка.
Кому подходит:
Для компаний, интегрирующих кадровые процессы в общую цифровую трансформацию.
Docs5
Российская ECM-платформа с возможностями КЭДО, предназначенная для автоматизации документооборота, для согласования договоров ии управления проектно-сметной документацией.
Ключевые возможности:
Электронная подпись;
Архивирование в облаке;
Визуальный конструктор процессов.
Доступна установка локально, так и в облаке.
Кому подходит:
Организациям, ориентированным на общую цифровизацию документооборота, включая КЭДО, с небольшими затратами на внедрение.
ТопФактор: Личный кабинет сотрудника
Решение от ТопФактор — базовая система КЭДО с упором на простоту интерфейса и быстрый запуск.
Ключевые возможности:
Электронная подпись;
Удобный интерфейс;
Мобильное приложение;
Конструктор заявлений.
Кому подходит:
Компании, которым необходимо быстрое внедрение КЭДО и минимальное время на обучение сотрудников.
Сравнение функций и возможностей систем КЭДО
Для оценки функциональных возможностей использовали балльную систему и оценивали наиболее значимые функции: наличие ЭП, интеграции с 1С и ЭДО, гибкость маршрутов согласования, работа с ЛНА, безопасность, возможность доработки под уникальные процессы, удаленный найм, рабочее место кадрового специалиста и сотрудника, другие ключевые параметры.
Каждая функция системы оценивается по шкале баллов:
2 балла — продвинутая реализация,
1 балл — реализована,
0,5 балла — частично реализована,
0 баллов — отсутствует.
Функции
EmplDocs
СБИС Saby
Directum HR Pro
Контур КЭДО
Elma365 КЭДО
HR Link
VK HR Teсh
1С:ЗУП
Симфо-ния
Docsvision КЭДО
Nopaper
Docs5
LDM.КЭДО
EnDocs КЭДО
Pyrus
ТопФактор: личный кабинет сотрудника
Поддержка видов подписей (УНЭП, УКЭП, РВР, Госключ)
1
0,5
1
1
0,5
1
0,5
1
1
1
0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
Версия On-Premise (безопасность обработки, хранения данных)
2
0
2
0
0
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Удаленный модуль для трудоустройства кандидатов
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Интеграция с программой 1С:ЗУП
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
Готовая интеграция с 1С:Бухгалтерия
2
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
1
0
0,5
1
1
Функции доработки силами заказчика
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
Открытый исходный код
2
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
0
Наличие демо-версии с полным функционалом
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
Функции СЭД
1
1
2
1
1
0,5
0,5
0,5
0
1
0
0,5
0,5
0
0
0
Последовательно-параллельное согласования с внешними условиями
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
Рабочее место кадрового специалиста
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
Планирования отпусков
1
1
1
0
1
0
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Удаленный прием
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Функционал работы с кандидатом
0,5
2
0
0
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
0,5
Расчетные листки
2
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
Свой УЦ для выпуска подписей
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
Настройка автоматизации при создании «произвольных кадровых приказов» на основе заявок без участия HR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
Настройки разных форм заявок, правил обработки
1
0
2
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Функционал командировок
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Функционал страховок
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Поддержка брендирования \ корпоративного стиля
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Почему выбор системы КЭДО — ответственный этап и что учесть при выборе
1. Безопасный КЭДО: как выбрать систему, которая защищает ваши данные
Компромиссы в области безопасности персональных данных могут обойтись сегодня слишком затратно: с 30 мая 2025 года начинает действовать закон №420-ФЗ, который предусматривает введение «оборотных» штрафов за утечки персональных данных. Чем больше посредников между вами и данными, тем выше вероятность утечек и угроз.
Внедряя КЭДО, вы фактически строите новую зону ответственности — и ошибки здесь могут быть критичными. Выбор системы КЭДО, особенно если речь идет о передаче данных в сторонние (третьи) сервисы, может создать дополнительные риски для безопасности и отсутствия контроля за вашими данными.
Предпочтение следует отдавать решениям для локальной установки, когда данные хранятся в вашей инфраструктуре.
2. Интеграции: экосистема важнее интерфейса
Хорошая система КЭДО не должна существовать отдельно от бизнес-процессов. Она должна быть встроена в них. Если у вас уже используется СЭД, или кастомизированный 1С, критично выбирать решения, которые бесшовно встроятся в эту среду. Если вся работа с документами ведется напрямую из интерфейса 1С:ЗУП, то оптимально выбрать решение на базе 1С, например, EmplDocs. Без экспорта или дублирования данных в сторонние сервисы.
3. Экономика решения: считать нужно не лицензию, а совокупную эффективность
Бюджет — важный критерий, но считать разумнее не стоимость лицензий, а совокупную ценность внедрения КЭДО: сколько часов работы кадрового специалиста сэкономит система, сколько ошибок устранит, как сократит сроки на обработку кадровых событий, на логистику и прочее. У малого и среднего бизнеса запросы проще — и здесь выигрывают коробочные облачные решения, вроде Pyrus или Nopaper. Но даже при достаточном бюджете важно не брать «все и сразу», а четко понимать, какие функции будут использоваться на вашей практике.
4. Надежность поставщика: опыт внедрений и компетентность команды
КЭДО — это инфраструктурный слой, который будет работать годами. Ценен не сам продукт, а команда, за которой он стоит. Поэтому критично выбрать не просто «систему», а команду с экспертизой, историей и поддержкой. Платформа, у которой есть стабильные релизы (а проверить стоит), документация, обучение и живые кейсы — это всегда предпочтительнее красивой презентации и неясных перспектив.
5. Поддержка и обучение: критичный фактор
Наконец, внедрение — это не точка, а процесс. И от того, насколько качественно работает поддержка, есть ли обучение, методическая база, зависит все: от скорости запуска до принятия системы внутри коллектива.
Чек-лист для выбора системы КЭДО:
Вопросы, которые важно обдумать и задать провайдеру при выборе системы:
Сколько сотрудников будет подключено к системе?
Необходимо серверное /облачное решение?
Какие требования к безопасности данных и как обеспечивается?
Поддерживает ли система ролевую модель доступа?
Включает ли решение готовые шаблоны ЛНА, может необходимо разрабатывать их самостоятельно?
Есть ли возможность кастомизации форм заявок и поддержка сложных кадровых процессов?
Это стандартная система или потребуется доработка под бизнес-процессы компании?
С какими видами ЭЦП работает система (Госключ, РвР, свои УНЭП)?
Какие модули предоставляет решение?
Все готово для быстрого старта КЭДО
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