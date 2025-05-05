Рейтинг КЭДО: список лучших и как выбрать подходящую систему КЭДО

Почему стоит задуматься о внедрении КЭДО уже сейчас?

Рынок КЭДО показывает, что спрос на цифровизацию теперь исходит не только «сверху» (как в 2021–2023 гг.), но и формируется внутри кадровой функции. То есть руководители осознанно выбирают не просто решение, а технологического партнера, который будет драйвером трансформации кадрового делопроизводства.

КЭДО стал легальным в 2020 году после вступления в силу № 439-ФЗ, разрешившего вести кадровые документы только в электронном виде, без бумажных копий. С 2018 года в России проводится эксперимент по внедрению КЭДО в государственных структурах, который завершится в 2025 году. По промежуточным итогам этого проекта уже сейчас звучат инициативы о том, чтобы в перспективе год-два сделать КЭДО обязательным для всех работодателей.

А это значит, что выбрать сегодня КЭДО — это не про «удобнее» и «современнее работать», а шаг к тому, чтобы встроиться в новую нормативную и технологическую реальность до того, как она станет обязательной и вам срочно понадобится соответствовать текущим нормам.

Мы проанализировали основные решения КЭДО, чтобы понять, как выглядит система сегодня и что умеет. Оказалось, что границы сильно размылись — сегодня под термином «КЭДО» скрываются различные по функциональности и гибкости решения.