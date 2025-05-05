ЦОК ПРЕМ 05.05 Мобильный (2)
EmplDocs
ЭДО в кадровом учете

Рейтинг КЭДО: список лучших и как выбрать подходящую систему КЭДО

Статья для тех, кто выбирает систему КЭДО и хочет разобраться в текущих предложениях на рынке, понять как выбрать решение, соответствующее вашим потребностям. Рейтинг КЭДО: EmplDocs, Контур.КЭДО, Saby Staff, Directum HR Pro и другие решения.

Почему стоит задуматься о внедрении КЭДО уже сейчас?  

Рынок КЭДО показывает, что спрос на цифровизацию теперь исходит не только «сверху» (как в 2021–2023 гг.), но и формируется внутри кадровой функции. То есть руководители осознанно выбирают не просто решение, а технологического партнера, который будет драйвером трансформации кадрового делопроизводства.

КЭДО стал легальным в 2020 году после вступления в силу № 439-ФЗ, разрешившего вести кадровые документы только в электронном виде, без бумажных копий. С 2018 года в России проводится эксперимент по внедрению КЭДО в государственных структурах, который завершится в 2025 году. По промежуточным итогам этого проекта уже сейчас звучат инициативы о том, чтобы в перспективе год-два сделать КЭДО обязательным для всех работодателей. 

А это значит, что выбрать сегодня КЭДО — это не про «удобнее» и «современнее работать», а шаг к тому, чтобы встроиться в новую нормативную и технологическую реальность до того, как она станет обязательной и вам срочно понадобится соответствовать текущим нормам.

Мы проанализировали основные решения КЭДО, чтобы понять, как выглядит система сегодня и что умеет. Оказалось, что границы сильно размылись — сегодня под термином «КЭДО» скрываются различные по функциональности и гибкости решения.

Как выбрать систему КЭДО: главные критерии?

Не существует универсального решения, которое одинаково хорошо закроет потребности разных компаний, отсюда и невозможность одним рейтингом дать точный ответ на вопрос о том, какое КЭДО лучшее. Система с высокими оценками может оказаться избыточной или, наоборот, недостаточно функциональной для ваших задач.

Ключ к правильному выбору — понимание роли КЭДО в вашем отделе. Это просто цифровая замена бумажного делопроизводства? Или вы хотите полноценную систему управления персоналом? Если речь идет о комплексной трансформации кадровых процессов в «цифру»— с автоматизацией маршрутов, учетом ролей, сценариев переводов, увольнений, многоступенчатыми согласованиями — вам потребуется не просто «коробка», а адаптивная, настраиваемая система. Та, что способна подстраиваться под вас, а не наоборот. 

Стоит сформулировать для себя ответы на базовые вопросы, от которых зависит архитектура будущей системы:

1. Какие задачи должна закрывать система КЭДО?

Если ваша цель — просто перевести кадровые документы в цифру, достаточно будет базового решения. Но если вы строите современную кадровую функцию, потребуется гибкий, кастомизируемый инструмент. Не просто платформа, а система, способная меняться с вашими процессами.

2. Сколько сотрудников в компании?

Количество пользователей и темп роста определяют требования к производительности и масштабируемости. Там, где сегодня 300 сотрудников, завтра может быть 700, и если система не выдержит нагрузки — процессы встанут. Особенно критично это в сезонных бизнесах, ритейле, или там, где активно растет филиальная сеть.

3. Какие требования к безопасности?

Работа с персональными данными и кадровыми документами требует не просто защищенной среды, а соответствия требованиям №152-ФЗ и закона №377-ФЗ. Особенно важно это для компаний с госконтрактами, международным участием или повышенным уровнем информационной безопасности.

4. С какими учетными системами должен интегрироваться КЭДО?

Если у вас уже есть кадровая система в 1С, учет ERP, документооборот или сервисные порталы — КЭДО не должен становиться отдельным «островом». Идеальное решение интегрируется бесшовно, минимизирует дублирование данных. Иначе вместо автоматизации получаем дополнительные риски и нагрузку на команду отдела кадров.

Рейтинг систем КЭДО: сравнение функций и возможностей

EmplDocs

Система КЭДО от EmplDocs by WiseAdvice. Современное решение подключается прямо в 1С, имеет веб-интерфейс для сотрудников. Работает в родной среде 1С:ЗУП, без дублирования или переноса данных за пределы корпоративной инфраструктуры, кастомизируется под любые бизнес-процессы.

Возможности EmplDocs:

  • бесшовное подключение к 1С:ЗУП;

  • маршруты согласования любой сложности;

  • кастомизация под сценарии компании;

  • соответствие требованиям к безопасности для госсектора; 

  • подпись в электронном виде;

  • настройка маршрутов согласования;

  • работа с произвольными печатными формами 1С:ЗУП;

  • доступ к заработной плате и расчетным листкам;

  • распознавание текста по изображению (OCR);

  • ИИ-помощник в кадровых вопросах;

  • онлайн-трудоустройство, модуль отпусков, ДМС, HCM-функционал;

  • версия On-Premise и Cloud.

Для кого: 

Это гибкая и многофункциональная система КЭДО подходит крупному бизнесу, госструктурам и компаниям, с повышенными требованиями к безопасности данных. Кому важна кастомизация КЭДО под свои процессы.

Контур.КЭДО

Решение от СКБ Контур закрывает базовые задачи КЭДО и интегрируется с популярными бухгалтерскими и HR-системами.

Ключевые возможности:

  • Электронная подпись;

  • Архивирование, онлайн-трудоустройство;

  • Управление заявками;

  • Трудоустройство онлайн;

  • Маршруты согласования.

Кому подходит:
Тем, кто ищет решение с набором функционала из самого необходимо в кадровых процессах.

Saby Staff

Saby Staff — продукт компании «Тензор», развивающийся внутри экосистемы СБИС. Это решение подходит тем, кто ищет не только систему для кадрового ЭДО, но и платформу для автоматизации широкого круга бизнес-процессов. Saby Staff обеспечивает интеграцию с 1С, SAP и внешними сервисами.

Ключевые возможности:

  • квалифицированная электронная подпись;

  • гибкие маршруты согласования;

  • онлайн-трудоустройство;

  • облачное хранение данных;

  • поддержка API и геймифицированные сценарии.

    Для кого: Saby Staff для компаний с высокой текучестью персонала, где важна скорость найма и единая среда для кадрового и общего документооборота. 

Directum HR Pro

Платформа для цифровизации кадровых процессов. Решение поддерживает модульную настройку под бизнес, интеграцию с корпоративными системами. Это конструктор, в котором можно выбрать блоки и маршруты, в зависимости от задач. 

Кому подойдет:
Если перед бизнесом стоит задача не просто внедрить КЭДО, а выстроить автоматизацию от кадровых документов до управления проектами, кому важна адаптация под сценарии: переводы, увольнения, согласования, работа с ЛНА. 

Возможности Directum HR Pro

  • Электронная подпись;

  • Настройка маршрутов согласования;

  • Коннектор для 1С:ЗУП и «Работа в России»;

  • Поддержка многоуровневых процессов.

VK HR Tek

VK HR Tech — это решение для автоматизации кадровых процессов, включая электронный документооборот (КЭДО). Система предлагает мобильное приложение и возможность интеграции с основными учетными системами.

Возможности VK HR Tek

  • Подпись в электронном виде;

  • Настройка маршрутов согласования;

  • Распознавание данных по фото;

  • Трудоустройство онлайн;

  • Геймификация.

Кому подойдет:
Компании, которые только начинают цифровизацию кадровых процессов или работают в экосистеме, отличной от 1С. Это облачное решение для тех, кто хочет запуститься быстро и без больших затрат. Актуально для тех, кто решает типовые кадровые задачи и не планирует настройку под себя. 

1С:Зарплата и управление персоналом 8 (1С:ЗУП)

Подключаемое расширение 1С:Кабинет сотрудника. Решение для автоматизации КДП и расчета зарплаты. Система закрывает базовые задачи КЭДО: от кадрового учета до хранения электронных документов и подписания их ЭП.

Что умеет:

  • Ведение кадрового учета и начисление зарплаты;

  • Формирование и хранение ЭКД;

  • Работа с ЭП;

  • Интеграция с экосистемой 1С и внешними сервисами.

Кому подойдет:

Компании любого размера и отрасли, которым нужно наладить кадровое администрирование и автоматизировать расчет зарплаты, особенно, если бизнес уже использует 1С.

HR-link

HR-link — платформа кадрового электронного документооборота. Поддержка подписания документов через УНЭП и Госуслуги, с возможностью работы как в привычной учетной системе, так и через веб-интерфейс.

Возможности HR-link

  • Электронная подпись;

  • Настройка маршрутов подписания;

  • Отправка массовых уведомлений (почта, через API, СМС);

  • Возможность установки on-premise или в облаке;

  • Онлайн-набор сотрудников;

  • Ведение и управление графиком отпусков.

Кому подойдет:

Для компаний с распределенной структурой и значительным кадровым потоком — особенно в тех случаях, когда требуется централизованное управление, масштабируемость.

ELMA 365 КЭДО

Платформа автоматизации КЭДО в экосистеме решений ELMA. Она обеспечивает и базовые функции по управлению кадровыми документами, и предоставляет возможности для настройки бизнес-процессов под потребности.

Кому подойдет:
Бизнесу, который выстраивает сквозные процессы в единой экосистеме решений и желает интегрировать КЭДО в общую структуру документооборота компании.

LDM.КЭДО

Решение предназначено для автоматизации всех процессов кадрового документооборота с возможностью интеграции с другими корпоративными системами.

Ключевые возможности:

  • Электронная подпись;

  • Оформление командировок и отпусков;

  • Массовые действия;

  • Настройка прав доступа пользователей;

  • Архив документов.

Кому подходит:
Для бизнеса с большим количеством однотипных операций, кому важен кадровый документооборот в локальном контуре компании.

Симфония

Решение от ITFB Group объединяет возможности СЭД, КЭДО и цифровой трансформации бизнес-процессов, обеспечивает поддержку всех типов электронной подписи. 

Ключевые возможности:

  • Электронная подпись;

  • Распознавание и извлечение данных;

  • Аналитика по документам;

  • Гибкий пользовательский интерфейс.

Кому подходит:
Организациям стремящимся к комплексной цифровизации бизнес-процессов и управлению контентом в едином пространстве.

Docsvision КЭДО

Программное решение для автоматизации процессов кадрового документооборота. Система предназначена для оптимизации процессов найма, подписания и хранения кадровых документов в электронном виде.

Ключевые возможности:

  • Подпись и хранение документов;

  • Настройка шаблонов, маршрутов;

  • Интеграция с ЕСИА и операторами ЭДО.

Кому подходит:
Docsvision КЭДО для компаний, которым необходима полноценная автоматизация подписания и хранения кадровых документов, и тем, кто ищет решение с возможностью масштабирования.

Nopaper

Nopaper относится к категории облачных решений для КЭДО, с ориентацией на малый и средний бизнес для электронного подписания через смартфон.

Ключевые возможности:

  • Электронная подпись;

  • Работа с шаблонами документов;

  • Облачный формат;

  • Поддержка ЭДО с физлицами.

Кому подходит:
Малый и средний бизнес, стремящемуся к быстрой автоматизации кадровых процессов без больших затрат на использование системы КЭДО.

Pyrus

Pyrus — облачное решение для автоматизации бизнес-процессов, включая документооборот (ЭДО), которое подходит для малого и среднего бизнеса.

Ключевые возможности:

  • Подпись, обработка и маршруты документов;

  • Интеграции по API;

  • Управление задачами и проектами;

  • Облачная и локальная установка.

Кому подходит:
Для компаний, интегрирующих кадровые процессы в общую цифровую трансформацию.

Docs5

Российская ECM-платформа с возможностями КЭДО, предназначенная для автоматизации документооборота, для согласования договоров ии управления проектно-сметной документацией.

Ключевые возможности:

  • Электронная подпись;

  • Архивирование в облаке;

  • Визуальный конструктор процессов.

  • Доступна установка локально, так и в облаке.  

Кому подходит:
Организациям, ориентированным на общую цифровизацию документооборота, включая КЭДО, с небольшими затратами на внедрение.

ТопФактор: Личный кабинет сотрудника

Решение от ТопФактор — базовая система КЭДО с упором на простоту интерфейса и быстрый запуск.

Ключевые возможности:

  • Электронная подпись;

  • Удобный интерфейс;

  • Мобильное приложение;

  • Конструктор заявлений.

Кому подходит:
Компании, которым необходимо быстрое внедрение КЭДО и минимальное время на обучение сотрудников.

Сравнение функций и возможностей систем КЭДО

Для оценки функциональных возможностей использовали балльную систему и оценивали наиболее значимые функции: наличие ЭП, интеграции с 1С и ЭДО, гибкость маршрутов согласования, работа с ЛНА, безопасность, возможность доработки под уникальные процессы, удаленный найм, рабочее место кадрового специалиста и сотрудника, другие ключевые параметры.

Каждая функция системы оценивается по шкале баллов:

2 балла — продвинутая реализация,
1 балл — реализована,
0,5 балла — частично реализована,
0 баллов — отсутствует.

Функции

EmplDocs

СБИС Saby

Directum HR Pro

Контур КЭДО

Elma365 КЭДО

HR Link

VK HR Teсh

1С:ЗУП

Симфо-ния

Docsvision КЭДО

Nopaper

Docs5

LDM.КЭДО

EnDocs КЭДО

Pyrus

ТопФактор: личный кабинет сотрудника

Поддержка видов подписей (УНЭП, УКЭП, РВР, Госключ)

1

0,5

1

1

0,5

1

0,5

1

1

1

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

Версия On-Premise (безопасность обработки, хранения данных)

2

0

2

0

0

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

Удаленный модуль для трудоустройства кандидатов

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Интеграция с программой 1С:ЗУП

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

Готовая интеграция с 1С:Бухгалтерия

2

1

1

1

0,5

1

1

1

1

1

0,5

1

0

0,5

1

1

Функции доработки силами заказчика

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Открытый исходный код

2

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

Наличие демо-версии с полным функционалом

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

Функции СЭД

1

1

2

1

1

0,5

0,5

0,5

0

1

0

0,5

0,5

0

0

0

Последовательно-параллельное согласования с внешними условиями

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Рабочее место кадрового специалиста

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

Планирования отпусков

1

1

1

0

1

0

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Удаленный прием

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Функционал работы с кандидатом

0,5

2

0

0

0,5

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

1

0,5

Расчетные листки

2

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

Свой УЦ для выпуска подписей

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

Настройка автоматизации при создании «произвольных кадровых приказов» на основе заявок без участия HR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

Настройки разных форм заявок, правил обработки

1

0

2

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Функционал командировок

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

Функционал страховок

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поддержка брендирования \ корпоративного стиля

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Почему выбор системы КЭДО — ответственный этап и что учесть при выборе

1. Безопасный КЭДО: как выбрать систему, которая защищает ваши данные

Компромиссы в области безопасности персональных данных могут обойтись сегодня слишком затратно: с 30 мая 2025 года начинает действовать закон №420-ФЗ, который предусматривает введение «оборотных» штрафов за утечки персональных данных. Чем больше посредников между вами и данными, тем выше вероятность утечек и угроз.

Внедряя КЭДО, вы фактически строите новую зону ответственности — и ошибки здесь могут быть критичными. Выбор системы КЭДО, особенно если речь идет о передаче данных в сторонние (третьи) сервисы, может создать дополнительные риски для безопасности и отсутствия контроля за вашими данными.

Предпочтение следует отдавать решениям для локальной установки, когда данные хранятся в вашей инфраструктуре.

2. Интеграции: экосистема важнее интерфейса

Хорошая система КЭДО не должна существовать отдельно от бизнес-процессов. Она должна быть встроена в них. Если у вас уже используется СЭД, или кастомизированный 1С, критично выбирать решения, которые бесшовно встроятся в эту среду. Если вся работа с документами ведется напрямую из интерфейса 1С:ЗУП, то оптимально выбрать решение на базе 1С, например, EmplDocs. Без экспорта или дублирования данных в сторонние сервисы.

3. Экономика решения: считать нужно не лицензию, а совокупную эффективность

Бюджет — важный критерий, но считать разумнее не стоимость лицензий, а совокупную ценность внедрения КЭДО: сколько часов работы кадрового специалиста сэкономит система, сколько ошибок устранит, как сократит сроки на обработку кадровых событий, на логистику и прочее. У малого и среднего бизнеса запросы проще — и здесь выигрывают коробочные облачные решения, вроде Pyrus или Nopaper. Но даже при достаточном бюджете важно не брать «все и сразу», а четко понимать, какие функции будут использоваться на вашей практике.

4. Надежность поставщика: опыт внедрений и компетентность команды

КЭДО — это инфраструктурный слой, который будет работать годами. Ценен не сам продукт, а команда, за которой он стоит. Поэтому критично выбрать не просто «систему», а команду с экспертизой, историей и поддержкой. Платформа, у которой есть стабильные релизы (а проверить стоит), документация, обучение и живые кейсы — это всегда предпочтительнее красивой презентации и неясных перспектив.

5. Поддержка и обучение: критичный фактор 

Наконец, внедрение — это не точка, а процесс. И от того, насколько качественно работает поддержка, есть ли обучение, методическая база, зависит все: от скорости запуска до принятия системы внутри коллектива.

Чек-лист для выбора системы КЭДО:

Вопросы, которые важно обдумать и задать провайдеру при выборе системы:

  • Сколько сотрудников будет подключено к системе?

  • Необходимо серверное /облачное решение?

  • Какие требования к безопасности данных и как обеспечивается?

  • Поддерживает ли система ролевую модель доступа?

  • Включает ли решение готовые шаблоны ЛНА, может необходимо разрабатывать их самостоятельно?

  • Есть ли возможность кастомизации форм заявок и поддержка сложных кадровых процессов?

  • Это стандартная система или потребуется доработка под бизнес-процессы компании?

  • С какими видами ЭЦП работает система (Госключ, РвР, свои УНЭП)?

  • Какие модули предоставляет решение?

Все готово для быстрого старта КЭДО

Пакет необходимых ЛНА, преднастроенные заявки и маршруты согласований – мы подготовили все, чтобы вы могли сразу приступить к работе

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Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

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Информации об авторе

EmplDocs

EmplDocs

EmplDocs – российское IT-решение на рынке HRM-систем, упрощает работу кадровых специалистов с помощью КЭДО, помогает руководителям нанимать удалённых кандидатов, а сотрудникам - быстрое самообслуживание от расчетных листков до отпуска с AI-помощником.

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